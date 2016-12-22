Самых известных определений зануд вообще-то два. Первое: зануда это человек, который на вопрос «как дела?» начинает рассказывать, как у него дела. И второе: тот, кому легче отдаться, чем объяснить, что ты не хочешь...

В словарях типа Даля зануда вообще отсутствует, зато есть ПЕДАНТ: м. педантка ж. франц. строгий, точный, придирчивый мелочник, требующий соблюденья в деле внешностей, околичности, порядка; тяжелый и упорный последователь раз принятому, одностороннему порядку; самоуверенный ученый, некстати требующий от всякого одинакового с собою взгляда. Очень толково!

Моя бабушка из каких-то сибирских деревенских говоров сохранила еще определение зануды крайней, превосходной степени, суперзануды: она называла их «скнипа». Впоследствии я выяснила, что скнипой в прибайкальской деревне называли комара, а у Даля скнипа определяется как вошь. В любом случае - образ ясен: что-то привязчивое, неприятное, от которого трудно избавиться.

Я бы добавила еще несколько существенных деталей. Во-первых, зануда не способен выделить главное и отличить его от второстепенного, поэтому он придирается к какому-то не самому определяющему, маловажному моменту вашего высказывания, вцепляется в какие-нибудь словесные неточности и начинает многословно опровергать, или, наоборот дополнять и развивать.

Во-вторых, он начисто лишен понятия уместности, контекста и ситуации. Там, где тема обсуждается шутливо и несерьезно, он принимается развивать ее на уровне академической диссертации. В вежливых сообществах его терпят и зевают, а в более неформальных могут и послать, отчего он обижается: ведь по сути он совершенно прав. Вот только правда эта его в данном случае никому не нужна. Счастливым исходом это заканчивается, только если в разговоре принимает участие еще один зануда, тогда они замыкаются друг на друга и оставляют остальных в покое.

И самое главное, и в общем-то, наверное, очевидное - это отсутствие чувства юмора, или даже, более глобально, неспособность к абстрактному мышлению. При этом такие люди, вследствие своей дотошности, скрупулезности и усидчивости, могут достигать значительных успехов в профессиональной деятельности.

В эпоху Интернета зануды переживают расцвет и триумф. Почему? Да потому, что «в реале» зануда может получить отпор, не будем детализировать (зависит от культурного слоя), а кроме того, в реале его можно просто избегать: не приглашать, сторониться и т.д. В открытых интернет-форумах и блогах это не так просто, потому что круг общения значительно шире, приглашения на вступление в разговор, как правило, не требуется, а времени для того, чтобы наколотить длинный текст, хватает. К тому же под рукой у зануд вездесущие Яндексы, Гуглы и прочее.

Как распознать и выявить зануд? Они сами найдутся. Например, вы пишете полушутливый текст про индийские фильмы и их сентиментальность, вовсе не имея в виду дать академический обзор индийской кинематографии. Вам хочется пообщаться с приятными собеседниками и поделиться обуревавшим вас при просмотре весельем. И называете этот текст, допустим, «Фонтан слез, или Чего у нас во лбу не хватает». Не заботясь о том, попадет ли ваше писание в мировую классику, а просто в порядке хорошего настроения.

Большинство читателей так это и поймет. Часть просто почитает, улыбнется и пойдет дальше, часть поделится своими забавными наблюдениями, часть возразит: а мне нравятся сентиментальные фильмы. Все это нормально - вы для этого и писали, не предвидя от сего никаких последствий.

Но зануда не дремлет! Потирая руки, он обрушивает на вас шквал негодования: почему не отражена роль Раджа Капура и где его подробная биография? Знаете ли вы физиологию слезоотделения? Как дважды два он докажет вам, что вы невежда, потому что грубо не понимаете сакрального значения индийского пятнышка во лбу (следует трехсотстраничный краткий обзор вопроса).

Особо изощренные экземпляры, страстно всхлипывая, примутся опровергать тезис о том, что сентиментальные фильмы делают только в Индии (неважно, что вы этого вовсе не писали и в виду не имели!) и приводить примеры неиндийских сентиментальных фильмов. Истинный аттракцион получится, если в ту же тему придет второй такой же и возразит: нет! В Индии делают и хорошие фильмы тоже! - отчего первый изощренный придет в неистовство и приведет еще тысячу аргументов в защиту того, что чувствительные фильмы же не только в Индии делают! Второй уже в полном возбуждении принесет пять страниц ссылок о том, что в Индии делают и несентиментальные фильмы! - а дальше коррида уже развивается без участия тореадора...

Особенным цимесом и украшением ситуации бывает появление специалиста по фонтанам, который преисполнен справедливого гнева по поводу неотражения вами основных принципов строительства фонтанов и проблем фонтаностроения. Понять, что слово «фонтан» применено вами в переносном смысле, он не в состоянии. Ничего не делайте, сидите и ждите: за вашу обиду сполна отплатит противник фонтанов как расточительного расхода водных ресурсов, в то время как в засушливых странах воды не хватает на насущные надобности. Вот здесь будьте бдительны: надо оперативно забанить парочку пикейных жилетов, которые придут объяснить всем, что засушливые страны сами виноваты, надо не индийские фильмы смотреть, а воду проводить. Туда же надо отправить и горделивых патриотов, не к месту взволнованных доказательством того, что У НАС как раз во лбу огого как всего хватает, и его неизменного спутника с комментарием «спили сначала рога». Банить, банить и банить. Политические дискуссии надо пресекать в зародыше во избежание неполиткорректности и нервотрепки.

Тем более, что вам и некогда: вам надо отбиться от специалиста по фэн-шую, который строго указывает, где именно должен располагаться фонтан и вежливо послать блондинку с вопросом где достать комплект дисков с фильмами...

В общем, иногда можно и от зануд получить удовольствие. Главное - вовремя расслабиться. Потому что если не расслабитесь, то можете взорваться, на пятой странице обсуждения прочитав вопрос: а что такое индийские фильмы?

И в заключение - самое главное: как самому-то не быть занудой. Тут каждый, конечно, встопорщивается и надувает щеки: кто, я? Ну уж я-то точно не... Уж я-то! Да, вы, читатель, вы. И я. Мы все иногда бываем занудами. Вот мне, например, пора закончить заметочку. И срочно бежать к энциклопедиям: готовиться к претензиям по поводу индийского фонтаностроения. От тех, кто не понял, что тут говорится не про фильмы и не про фонтаны. Ах, почему я не взяла в пример что-нибудь другое?

Теперь про нытиков. Эти еще опаснее. Нытик - это почти приговор. Дело в том, что мужчина-нытик вызывает куда большее отторжение, чем постоянно причитающая женщина. У кого вызывает? Да у любого встречного, не говоря уже о близких. Согласно архетипическим представлениям, мужчина должен быть силен, умен, прозорлив и желательно альфа-самец. Все это прекрасно. Но, между тем типаж «мужчина-нытик» живет, здравствует и исчезать не намерен.

Между нытьем и реальным бессилием, неспособностью что-то совершить нельзя ставить знак равенства. Нытики способны сворачивать горы, делать карьеру, путешествовать. И одновременно – жаловаться всем на свою тяжкую долю. И что бы они не говорили, нытикам не хватает двух вещей: самоиронии и веры в счастливый финал. Нытье – это отнюдь не неуверенность в себе. Это жалость к себе, любимому, являющемуся центром этого хрупкого и ненадежного мирка. Но даже ныть можно по-разному.

Тип первый. Нытик обыкновенный. Его принцип прост: нытье нельзя держать в себе, это измождает. Его нытье – нормальная физиологическая реакция на внешние раздражители: морозное утро, остывший кофе, нежелание выходить из дома. Под раздачу может попасть все, что угодно. Своим брюзжанием нытик словно делает описание мира. Но с сугубо негативными характеристиками.

Как общаться. Есть две ловушки, в которые можно попасть в общении с нытиком обыкновенным. Первая – вести с ним себя излишне грубо. То есть, отругать за нытье. Нытик заберется в свой уютный панцирь и начнет с новой силой жалеть себя. А то и изливать свои сожаления на более мягкосердечных сограждан. Вторая ловушка – серьезно вникать в проблемы нытика и пытаться оказывать ему реальную помощь. Затруднения нытика чаще всего носят метафизический характер: я выбрал не ту специальность, у меня нет настоящих друзей, я так одинок… То есть проблемы, в которых некого обвинять, кроме себя самого.

О чем свидетельствует его нытье. О том, что он в принципе очень доволен раскладом. Чем продолжительнее и жалобнее нытье, тем меньше шансов, что нытик собирается хоть что-то изменить в своей жизни. Другими словами, реальных трудностей его жизни нет.

А потому способов поведения с нытиком обыкновенным всего два: игнорировать его (в плане скорейшего разрыва всех контактов) или же устроить ему настоящие трудности. Однажды нам пришлось взять с собой в горный поход классического нытика. О котором было заранее известно, что жалобы на несложившуюся жизнь – его коронный номер. Брали мы его не без опаски, раздумывая, что будем с ним делать посреди дороги, если он вдруг скуксится от жалости к себе. Но чудеса! – наш нытик, стоило нам только выйти за порог, стал необычайно заботлив – причем со всеми сразу: он бегал за водой, следил, чтобы никто не устал, раздавал витамины и перераспределял груз. А про то, как он снова стал нытиком, едва только мы вернулись по домам, я рассказывать не стану, чтобы не разочаровывать.

Тип второй. Нытик-Кассандра: «Ну я же предупреждал». Как известно, Кассандра была способна предсказывать только плохое. Хорошие новости - не ее амплуа. Классическая «Кассандра» нового времени - это Громозека из мультиков или книг про Алису Селезневу и XXI век. Девизом нытики-Кассандры избирают постулат: «Что ни делается – все к худшему». Поэтому как только случится малейшая неприятность, нытик этого типа начинает разливаться соловьем: ведь предупреждал же! Почему не послушались! Теперь пеняйте на себя! И если при мелких неприятностях такое поведение скорее забавляет, то при крупных может сильно выводить из себя.

О чем свидетельствует его нытье. Ему не хватает внимания. Ему не хватает уважения со стороны собеседников и внимания к его экспертным знаниям. Точно так же ведут себя бабушки, говоря вам: «Простудилась? Это потому что ты не слушалась, когда я тебя просила надевать шапку».

Как общаться. Строго говоря, далась бабушке эта шапка, о которой она твердит с маниакальной настойчивостью уже не первый день. Бабушке хочется поделиться своим жизненным опытом. Точно так же и нытику-Кассандре хочется, чтобы к нему прислушивались, доверяли его мнению и ссылались на него как на эксперта в области теории всего. Так почему иногда не делать ему приятное?

Тип третий. Нытик-павлин: «Я так страдал, давай займемся сексом»!

Он мужественен и сразу привлекает к себе внимание. Но в первый же вечер знакомства (после третьей рюмки, после двадцатого анекдота) он удрученно потрет щетину и доверительно сообщит вам о своих неприятностях. Свои многочисленные хождения по граблям он способен представить как эксклюзивный жизненный опыт. Вам придется выслушать, как его бросила первая жена, какие после этого он претерпел неудачи, как однажды попал в вытрезвитель и как вчера подрался с начальником, чья раскормленная самодовольная морда просила кирпича.

О чем свидетельствует его нытье. Весь этот эпос о страданиях – не более, чем его излюбленная форма самопрезентации, попытка надавить на жалость. Чаще всего женская жалость в отношении таких мужчин выражается в мгновенном сочувствии и желании стать страдальцу матерью и спасительницей. Ну и в перспективе неплохого секса в ближайшие несколько часов.

Как общаться. Не клевать на эту наживку. В противном случае через некоторое время вам придется стать свидетелем того, как он снова попал в вытрезвитель, что лучший друг оказался подонком, и что морда начальника на новом рабочем месте снова просила кирпича поувеститей. А через какое-то время его можно будет обнаружить в компании незнакомой вам девушки, произносящим текст о том, как он страдал, и какой горький опыт из этого извлек.



