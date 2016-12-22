Эта методика становится все популярней, так как она действительно очень эффективна, точна и помогает разобраться в себе и в окружающих людях, раскрыть ресурсы и возможности, заглянуть в подсознание. Но многие, не до конца или неправильно понявшие ее, делают ошибки в расчетах и трактовках, что может привести к недоверию и несерьезному отношению к этому замечательному методу.

Получить ответ на свои вопросы по дате рождения. Трактовки арканов Таро у А.Хшановской имеют некоторую особенность: все прямые карты несут позитив, положительную информацию, «плюсы», все перевернутые – это негативные, отрицательные качества или события, «минусы». Это касается и раскладов и портретов. Для тех тарологов, кто уже начал пользоваться этим методом или планирует его изучить самостоятельно привожу пример расчета Психологического и Кармического портрета личности именно так, как это делает Алиция. Примеры законспектированы на семинарах А.Хшановской.



Портрет – это наш потенциал,

его можно сравнить с генетическим кодом»

А.Хшановская



Психологический портрет, правила расчета:

Правила:

В любой позиции портрета, если при расчетах получается число больше 22, то из этого полученного числа надо вычесть 22, но не редуцировать его до однозначной цифры, как это делается в нумерологии (25 => 25-22 => III (Императрица), а не 2+5 = VII (Колесница) ) . Хотя нумерологическое сложение тоже дает возможность получить дополнительную информацию о личности, но это уже не по методике А.Хшановской.

! Двойные (повторяющиеся) карты портрета (внутри «горшочка», «внутренний круг», как говорит Алиция – это позиции с 1 по 6) означают интерпретацию их обычной позиции, но кроме этого их надо трактовать в общем, как перевернутые. Они показывают зоны, в которых у человека есть проблемы. Но они же и двигают человеком, дают возможность бороться, развиваться через прохождение трудностей.

! Арканы в 4 позиции трактуются как перевернутые, т.к. это «проблемная» точка.

! Тройные (повторяющиеся) карты во внутреннем круге (поз. С 1 по 6) интерпретируем в соответствии с позицией и, кроме этого, они показывают улучшения, облегчения в жизни. Расслабляют, т.к. все легко дается. Люди счастливы, но добиваться особо чего-то не хотят.

! На позиции с 1 по 6 человек может влиять. Это внутренний потенциал и мы можем проработать и использовать полученную информацию, а можем ничего не менять в себе. Позиции с 7 по 12 невозможно изменить.

! При интерпретации портрета рассматриваются влияния и взаимодействие соседних позиций, их сочетания.



Схема расчета:



Дата рождения (Пример) 25.03.1964

Внутренний круг:

1 позиция:

Детство, молодость, начало самостоятельной жизни. Длится примерно до 25 лет (но это индивидуально. У кого-то зрелость наступает раньше, а кто-то остается ребенком до старости. Надо смотреть соседние арканы, они подскажут).

Число дня рождения : 25-22= 3 Императрица

2 позиция:

Взрослая жизнь – примерно от 26 лет до 50 лет

Число месяца рождения: март = 3 Императрица

3 позиция:

Последняя часть жизни, зрелый возраст примерно от 51 года и до конца жизни.

Число года рождения: 1964 = 20 Высший Суд.

1, 2, 3 - Жизненный путь, дорога жизни. Можно сделать прогноз, что будет преобладать в данных периодах, над чем надо сосредоточиться.

4 позиция:

Подсознание. Скрытые страхи, комплексы, самая болезненная общая внутренняя точка.

1п+2п = 3+3 = 6 Влюбленные

5 позиция:

Сознание. То, к чему мы осознанно стремимся, что для нас важно, наша система ценностей, то, что мы знаем, профессия. Планы, мораль, совесть.

2п.+ 3п. = 3+20 = 23 => 23 – 22 = 1 Маг

6 позиция:

Сверхсознание. Скрытые таланты, способности, духовные покровители.

4п.+5п. = 6+1 = 7 Колесница

4п, 5п, 6п – склад, «состав» человека, психика, состояние души.

Внешний круг:

7 позиция:

Задача, миссия человека, с которой он пришел на Землю и которую должен исполнить.

1п.+5п. или 3п.+4п. = 3+1 = 4 Император

8 позиция:

Таланты, способности, возможности, методы и т.п. - «инструменты», с помощью которых человек может выполнить свою задачу, миссию (7 позицию).

2п.+6п. = 3+7 = 10 Колесо Фортуны

12 позиция:

Карта «Психической гармонии», показывает в каких условиях и состоянии человек будет чувствовать себя наиболее комфортно. Точка комфорта. Для анализа очень важно из каких арканов она складывается.

7п.+8п. = 4+10 = 14 Умеренность

Кармический портрет личности:

1. Речь идет только о самом последнем предыдущем воплощении. Здесь рассматриваются именно отрицательные, негативные поступки прошлого. Хотя понятие Кармы вмещает в себя закон причин и следствий, который определяет возмездие или награду за любые наши действия. Но для того, чтобы определить, почему у нас возникают проблемы или болезни в этой жизни, надо разобраться именно с негативной кармой.

2. Для анализа Кармического портрета обязательно учитывать влияние и сочетание соседних арканов, в том числе и 1, 2, 3 позиций.

3. При вычислениях Кармического портрета, ВСЕГДА от большего числа вычитается меньшее. Например, если в 1 поз. 2 Жрица, а во 2 поз. 15 Дьявол, то в 9 поз. Будет 15-2 = 13 Смерть. Если 1 и 2 позиции поменять местами, то в кармическом портрете все равно будет 13 аркан. Аналогично проводят расчеты для других (10 и 11 позиций).

4. Если при вычитании получается 0, то в рассчитываемую позицию записывается 22 Шут.

5. Если совпадают 13 и 12 позиции (одинаковые арканы) – душа осознанно пришла отработать карму. Часто отрабатывается сразу несколько карм.

Рассматриваем пример : дата рождения 25.03.1964

9 позиция:

Кем был в прошлой жизни.

3-3 = 0 => 22 Шут.

10 позиция:

Что делал в прошлом воплощении.

20- 3 =17 Звезда

11 позиция:

На что надо обратить внимание, что перенес из прошлой жизни в нынешнюю.

10п – 9п (или наоборот, если другие числа, т.к. всегда от большего вычитаем меньшее).

22 – 17 = 5 Жрец

13 позиция:

Как, через какие действия, поступки, чувства можно проработать прошлую карму.

При расчете этой позиции будьте внимательнее. Многие забывают учитывать в расчете 12 позицию.

Если число больше 22, то вычитаем из него 22.

А) 9п + 10п+ 11п = 22 Шут + 17 Звезда + 5 Жрец => 44 =>

44 – 22 = 22 Шут. А - это промежуточное число для дальнейшего расчета.



Б) 13 позиция = 12 поз.- А (промежуточное число) => 14Умеренность – 22Шут < => 22Шут – 14Умеренность = 8Справедливость.



Пример интерпретации Психологического портрета Алицией Хшановской:

Дата: 06.02.1968 Анна



1.VI--------2.II-------3.II

-----4.VIII-----5.IV-----------7.X

12.II--------6.XII

--------------8.XIV



В детстве влияли 2.II Жрица и 4.VIII Правосудие. Имела сильное влияние немолодая мама или старшая женщина, бабушка. Детство прошло на природе II. Бабушка (мама) научила ее ответственности VIII. Есть страх, комплекс, что ее не правильно поймут и осудят 4.VIII, не поймут ее поступки. Это ребенок любви, союза двух любящих друг-друга людей VI. Девочка с детства умела принимать решения , но эти решения могли неправильно на нее влиять XII. Увлечение эзотерикой II. Но двойная II дает опасность сильного погружения в это. IV- карта энергии, действия, работоспособности. Могут быть сложности в отношениях с мужчинами. 6.XII- свой собственный взгляд на жизнь, большие медитативные способности (Покровитель Христос) и способности лечить и помогать людям молитвами. 7.X – Задача отработать карму и работа с кармой вообще. Способность внести равновесие в жизнь других людей. Возможность зарабатывать деньги. 12.II – ее счастье в естественности, гармонии с природой, домашнем уюте, в эзотерике. В делах, работе предпочтительнее мужчины, а в дружеских отношениях – женщины.



0. Архетип Глупца (Шута)

Всегда есть "какое-нибудь" начало.

Другие названия: Блаженный, Глупец, Дух Эфира.

Названия на других языках: Il Matto, Le Mat, The Fool, Der Narr*.

Астрологические соответствия: Меркурий и Близнецы.

Каббалистическое значение: материальная жизнь.

Оккультное значение**: события с маятниковым движением.

Физическое значение: материя.

Историческая фигура: Жанна Д' Арк.

Места: весёлая вечеринка без конкретного повода; путешествие автостопом, новые места.

Прогностическое значение в прямом положении:

повеса; экстравагантность; приключения; новые впечатления; энтузиазм; отсутствие внутренней дисциплины; незрелость; глупость; близость какой-то новой возможности; игнорирование материальных проблем; склонность к физическому или психическому эксгибиционизму; забывание важных обстоятельств, вечеринки или путешествия; желание экспериментировать; желание учиться уму-разуму; наивность; детский идеализм; отсутствие самокритики; тенденция к новым начинаниям без их предварительного анализа; в окружении других Больших Арканов эта карта обозначает необходимость принятия решения относительно того, о чём говорят эти карты, либо начало нового цикла жизни, ими обозначенного.

Тип человека в прямом положении:

молодой экстравагантный человек, прежде всего дорожащий независимостью, не вступающий ни в какие подчинённые отношения; ребёнок, который учится на собственных ошибках.

Прогностическое значение в перевёрнутом положении:

осложнения; плохой совет; плохой советчик; кто-то глупый может определить нашу судьбу; неправильный выбор; неразумные решения; бегство от реальности; ненужные расходы; неадекватность; уход от ответственности; человек, склонный к капризам и прихотям; нежелание что-либо менять и развиваться; безучастность к собственным делам; жизнь в мире иллюзий; неправильное направление действия; импульсивность; неосторожность; необоснованная трата энергии, времени и сил; много дел одновременно, но ни одно из них не доводится до конца; невозможность рационального решения проблемы; переломы и прочие травмы; в окружении других карт Больших Арканов означает скрытые проблемы в сферах указанных ими.

Тип человека в перевёрнутом положении:

обманщик; шарлатан; тот, кто хочет сыграть на нашей наивности и доверчивости.

Психологическое значение:

начало нового цикла. Именно сегодня первый день твоей новой жизни, ты наконец можешь выбрать направление своего развития, идти туда, куда глаза глядят, и делать всё, что тебе заблагорассудится. Не отказывайся от этой возможности, двигайся вперёд, даже если ты не знаешь, что тебя ждёт. Чем это всё закончится, будешь думать потом. Не оглядывайся назад, забудь о прошлом и с лёгким сердцем смотри в будущее. Неизвестность не так страшна, особенно по сравнению с тем, что нам хорошо известно, но так нас мучает. Смело иди вперёд и не бойся упасть в пропасть. Шут независимо от обстоятельств всегда весел, поэтому и ты не принимай всё так близко к сердцу. Учись смеяться над собой, развивай чувство юмора, и ты поймёшь, что жизнь во многом – игра, а ты послан на землю не в наказание, а чтобы совершенствовать себя и радоваться всему, что может тебе встретиться.

1. Архетип Мага

Бди, чтобы не оказаться учеником чернокнижника!

Другие названия: Чародей, Циркач, Маг Силы, Фокусник.

Названия на других языках: Il Mago, Le Bateleur, The Magical, Der Magier.

Астрологические соответствия: Плутон, Марс и Скорпион.

Каббалистическое значение: самоконтроль.

Оккультное значение: отец, духовный учитель.

Физическое значение: человек.

Историческая фигура: Альберт Эйнштейн.

Места: научно-исследовательский институт; библиотека; кабинет для научной работы; биржа; кабинет врача; место, где можно обрести гармонию.

Прогностическое значение в прямом положении:

активность; способность к творчеству; творчество; хорошее здоровье; поиск новой идеи; целенаправленная сила; изобретательность; интерес к миру; оригинальность; свободолюбие; спонтанность; умение отвечать за себя и других; сила воли; сильный характер; познание себя, своих возможностей; хороший контакт с другими людьми; наука; рационализм; изучение своего окружения; инициатива; духовное развитие; свежие замыслы; мощь интеллекта; умение приспособиться к новым условиям; начало нового важного предприятия.

Тип человека в прямом положении:

человек, несущий знание; учёный, работающий на благо человечества; изобретатель; профессиональный консультант.

Прогностическое значение в перевёрнутом положении:

обман; манипуляция людьми; недостаток чувствительности; хаотические действия; необходимость учиться терпению; умение добиваться цели, несмотря на сопротивление; буйный ум, не умеющий адекватно подходить к решению проблем; недостаток прозорливости; утрата уверенности в себе; нерешительность; неадекватное рассуждение; комплекс неполноценности; рискованные предприятия; ложное направление деятельности; использование силы для деструктивных или приносящих зло целей; потеря здоровья и энергии; недостаток воли; неосторожность в действиях; болтливость; сплетни; неумение использовать свои возможности и таланты; болезни органов чувств, проблемы со слухом или зрением.

Тип человека в перевёрнутом положении:

шарлатан; человек, использующий знание для корыстных целей; учёный, работающий на "войну".

Психологическое значение:

ты свободен и независим, поэтому сам должен принимать важные решения, относящиеся к твоей жизни. Тебе никто не поможет в этом. Сил у тебя достаточно, ты в состоянии достичь всего, о чем мечтаешь. Главное, чтобы ты хотел хотеть. Твоя воля, знания, навык находить контакт с людьми, умение рисковать, умение воплощать свои способности являются гарантией успеха в той области, где ты захочешь себя реализовать. Ты хорошо понимаешь других людей, но умеешь также позаботиться и о собственных интересах. Используй это и достигнешь гармонии.

2. Архетип Наивысшей Жрицы (Папессы)

"Спешите любить людей, они так быстро уходят..."

(Я. Твардовский)

Другие названия: Наивысшая Жрица, Ворота Святости, Жрица Серебряной Звезды.

Названия на других языках: La Science, La Papesse, The Popess, Die Wissenschaft.

Астрологические соответствия: Рак и Луна.

Каббалистическое значение: мысль, наука, интуиция.

Оккультное значение: духовная мать.

Физическое значение: губы.

Историческая фигура: мать Тереза из Калькутты.

Места: место, подходящее для науки и медитации; лес; свободное пространство, не затронутое цивилизацией.

Прогностическое значение в прямом положении:

интуиция; сентиментальность; надежда; развитие высших чувств; служение; тонкость; способность к эмпатии и проникновению в другого человека; склонность к замкнутости; платоническая любовь; наука в полном смысле этого слова; обучение; дружба; соучастие; поиск тайны; открытость; единство; подсознание; постижение прежде сокрытого; женское творчество; правдивость; способность бескорыстно любить.

Тип человека в прямом положении:

женщина, которая учит жить; женщина-опекун или терапевт; человек, проникший в тайны жизни; "ведающая" женщина.

Прогностическое значение в перевёрнутом положении:

пассивность; уступка людям или судьбе; недостаточное понимание окружающего мира; некритичное отношение к информации сомнительного происхождения; неадекватная оценка ситуации; отсутствие глубины; суета; зазнайство; поверхностное знание; фатализм; психические отклонения; фобии; нервозность; игнорирование или неспособность сочувствовать; непредвиденные обстоятельства, на которые нельзя повлиять; изменчивость в личностных отношениях; нежелание слушать советы; неестественность в поведении; тенденциозность; интриги и тайные действия; встреча с опасностью; фатализм; нечестность в поступках или проблемы, являющиеся результатом недостаточной проницательности; болезни мочеполовых органов.

Тип человека в перевёрнутом положении:

дурная женщина; личность, использующая чёрную магию в корыстных интересах; проститутка; продажный человек.

Психологическое значение:

попробуй обнаружить скрытые факторы, влияющие на твою жизнь, загляни (здесь в оригинале красивое польское слово, соответствующее русскому "зыркни" – прим. переводчика) в свою душу и проверь, не чужды ли тебе такие качества как чувствительность, нежность. Ты – человек, который неосознанно может оказывать сильное влияние на окружающих, – помни об ответственности за это. Не забудь также об интуиции, развивай её, она поможет тебе не искать объяснений для решений, которые ты примешь. Доверься внутреннему голосу, и он тебя не обманет. Ты несёшь в себе огромную внутреннюю силу, благодаря которой можешь помогать другим, если захочешь. В любом случае не растранжирь её на бытовые мелочи, цени каждую минуту, которую можешь посвятить себе или другим. Будь достоин своего предназначения, но не возводи себя на пьедестал. Постарайся сохранить в себе искренность чувств и мыслей, избегай холодности в отношениях с людьми.

3. Архетип Императрицы

"Дай правителей – мудрых и добрых".

(Ю. Тувим "Польские цветы")

Другие названия: Госпожа, Повелительница, Гора Всемогущества.

Названия на других языках: L'Imperatrice, L'Imperatrice, The Empress, Die Fruchtbarkiet.

Астрологические соответствия: Телец и Венера.

Каббалистическое значение: потребность обожания.

Оккультное значение: рука; берущая ладонь.

Физическое значение: возрождение.

Историческая фигура: королева Виктория.

Места: большие скопления народа; королевские дворцы; фестивали и прочие массовые мероприятия подобного характера.

Прогностическое значение в прямом положении:

умение управлять людьми и побуждать их к действию; уверенность в себе и своих поступках; практицизм; самостоятельность; независимость; здоровые амбиции в профессиональной карьере; влиятельная женщина; долгожданный финал; принятие решения на основании изучения и анализа фактов; желанная беременность; женственность; гармония; спокойствие; реализация новых планов; плоды прежних начинаний; богатство; материальный успех; хороший вкус; изысканность; ощущение красоты; чувственность; фертильность; устранение препятствий, стабилизация семейных отношений.

Тип человека в прямом положении:

мать; старшая сестра; жена; властный влиятельный человек, который, однако, доброжелательно настроен и готов помочь; женщина, достигшая высокого положения.

Прогностическое значение в перевёрнутом положении:

трудность в выражении чувств; недостаток вкуса; эгоизм; необязательность; нервность; неумение концентрироваться; неверность; чересчур замедленные действия; озабоченность; сомнение; неадекватная оценка фактов; легкомысленность; трудность в принятии решения; недостаток активности в работе; беспомощность и потерянность; невезение в профессиональной сфере; всевозможные препятствия; собственнические чувства по отношению к партнёру; зловредный характер (стервозность – прим. переводчика); скупость; недостаток материнской любви или материнское тиранство; проблемы в зачатии ребёнка; борьба за власть в доме; неумение использовать свои способности.

Тип человека в перевёрнутом положении:

женщина, любой ценой стремящаяся доминировать, получить власть над нами и злоупотребляющая этой властью, что крайне негативно влияет на нашу психику.

Психологическое значение:

ты должен тщательно проанализировать происходящее. Возможно, ты просто устал от повседневной суеты и хочешь всё изменить или тебе необходимы дополнительные стимулы, но в любом случае ты пассивен, ничего не делаешь и не пытаешься ничего изменить. Поэтому прежде, чем что-либо предпринять, спроси себя: "Чего же я, собственно, хочу?" Неужели всё то, что ты делал раньше, было вынужденным и продиктовано обстоятельствами, не зависящими от твоего желания? Не погубил ли ты в себе творческое начало? Контролируешь ли ты свою жизнь? Чтобы стать счастливым здесь, на земле, необходимо принять себя таким, какой ты есть. Ты заслужил счастье по праву своего рождения, а сейчас нужно просто научиться пользоваться тем, что имеешь. Не борись с судьбой, а, подобно Императрице, величественно прими всё, что она тебе приносит.



4. Архетип Императора

Власть – не для слабых.

Другие названия: Повелитель; Сын Завтрашнего Дня; Властитель над Властителями.

Названия на других языках: L'Imperadore, L'Empereur, The Emperor, Der Weise.

Астрологические соответствия: Овен и Марс.

Каббалистическое значение: повелитель.

Оккультное значение: грудь (кормящая).

Физическое значение: повелитель, покровитель, опекун.

Историческая фигура: польский король Болеслав Храбрый (русский царь Петр Первый – прим.

переводчика).

Места: место, значимое в старину, и до сих пор не утратившее своего значения; крепость; замок; древняя часть города; ратуша.

Прогностическое значение в прямом положении:

зрелость; авторитетность; упорство в достижении цели; амбиции; контроль разума над эмоциями; здравый смысл; власть; руководство; подчинение себе других людей; справедливая оценка; мужественность; смелость; инициативность; доминирование; серьёзность; стабильность; жизнь, подчиненная строгому распорядку, режиму; выработка чётких правил; мудрость; чувствительность; умение выбирать; престиж; сила воли; убеждённость в правильности собственных решений.

Тип человека в прямом положении:

отец; муж; повелитель; человек с большим авторитетом и си¬льной волей; мужчина, который счастлив от общественного признания своих заслуг.

Прогностическое значение в перевёрнутом положении:

эмоциональная незрелость; эгоцентризм; слабый контроль над чувствами; отсутствие успеха; неограниченная власть; тирания; негативные внешние обстоятельства; утрата власти и влияния; политический переворот; низменные склонности; плохие результаты; хаотичность; нетерпеливость; похищение; дурацкие амбиции, не соответствующие возможностям; хамство; неумение реализовать проект в результате отсутствия желания или целеустремлённости; нетерпимость; склочность, трения и недоразумения из-за позиции "я и так всё знаю лучше других!"; непорядочность; несчастные случаи механического характера; головные боли, травмы головы и т.д.

Тип человека в перевёрнутом положении:

мужчина, который хочет доминировать и стремится к власти любой ценой; тиран, деспот и сумасброд.

Психологическое значение:

если твоя борьба с препятствиями не приносит никаких результатов, ты должен смириться с реальностью и приспособиться к ней, но при этом нельзя подавлять чувства и эмоции. Прислушайся к своему внутреннему голосу, он направит тебя в нужную сторону. Не настаивай на правильности своего пути – не исключено, что ты избрал ложную дорогу и пришло время её сменить. Дай себе возможность свободного выбора! Но не забывай, что на свете существуют вещи, гораздо более значительные, чем ты и твои "наполеоновские планы". И помни, что даже если ты совершишь ошибку и пойдёшь неверным путём, то всегда можешь вернуться и всё начать сначала.

5. Архетип Верховного Жреца (Папы)

"Традиция, традиция..."

("Скрипач на крыше")

Другие названия: Верховный Жрец; Иерофант; Наиглавнейший Жрец; Маг Вечности.

Названия на других языках: Il Papa, Le Pape, The Pope, Die Eingeburn.

Астрологические соответствия: Козерог и Сатурн.

Каббалистическое значение: спокойствие (желание спокойствия).

Оккультное значение: дыхание.

Физическое значение: религия.

Историческая фигура: Римский Папа Григорий IX.

Места: храм, монастырь и другие места официальных религиозных культов; дом с древней традицией; "дворянское гнездо".

Прогностическое значение в прямом положении:

наука; набожность; поиск высших ценностей; следование одной-единственной идее, замыслу или цели; ритуальность; церемонность; принадлежность к традиции; фундаментализм; консерватизм; скрытая сила или энергия, ключ к внутреннему могуществу; сила, дремлющая в подсознании; ортодоксальный подход к вере; стремление помогать другим, связанное с соблюдением традиции; суровый отец, требующий уважения к существующим в семье правилам; отказ от материального благосостояния ради поиска духовных ценностей; твёрдые моральные убеждения; оценка людей без принятия во внимание их мотивов.

Тип человека в прямом положении:

нравственный авторитет; почитаемый духовный человек; священник "от Бога", человек чистых убеждений.

Прогностическое значение в перевёрнутом положении:

недостаток терпимости; религиозный фанатизм; навязывание своих взглядов другим людям; самоуверенность; невозможность принятия новых идей; ортодоксальный способ мышления; недостаток терпимости по отношению к другим людям; чувство непогрешимости и недостижимости; склонность к преувеличениям; фальшивость; враньё; интерпретация фактов только "со своей колокольни"; цинизм; ханжество; глумливость, неумеренность; неадекватные выводы; отсутствие такта; неприятие никаких других точек зрения; отсутствие интереса к вечным ценностям; интерес к сектам; подверженность влиянию лжепророков; интерес к чёрной магии или зависимость от неё; болезни костной системы и позвоночника.

Тип человека в перевёрнутом положении:

лжепророк; гуру; руководитель секты; священнослужитель без призвания, кликуша.

Психологическое значение:

сначала попробуй отождествить себя с кем-то из тех, кто изображен на карте. Если близким для тебя окажется один из монахов, то ищи себе учителя и духовного наставника – ты дозрел до начала пути духовного развития, поэтому тебе необходим тот, кто укажет путь к истине. Когда ты сам не в состоянии решить свои проблемы, не бойся обратиться к людям, которых уважаешь и считаешь авторитетами для себя, с просьбой о помощи. Если же ты отождествишь себя с центральной фигурой карты, то это означает, что ты можешь сам учить других людей и решать не только свои проблемы. Но подумай, не напрасно ли ты возносишься так высоко. Помни также, что, встав на этот путь, ты берёшь на себя огромную ответственность. Старайся избегать влияния "сумасшедших гуру" и постарайся сам не стать одним из них.

6. Архетип Влюблённых

"Именно любовь, а не классическая немецкая философия,

является объяснением этого мира".

(О. Вильде)

Другие названия: Любовники; Дети Голоса; Оракул Всемогущих Богов.

Названия в других языках: L'Amore, L'Amoureux, The Lovers, Die Wahl.

Астрологические соответствия: Весы и Венера.

Каббалистическое значение: страждущая душа.

Оккультное значение: глаза и уши.

Физическое значение: свобода.

Историческая фигура: Мерилин Монро.

Места: родной дом; квартира; спальня; собственность; уютное кафе; места для любовных свиданий.

Прогностическое значение в прямом положении:

выбор между двумя мужчинами или двумя женщинами; оптимизм, основанный на вере, что всё идет к лучшему; любовь; страсть; вожделение; подготовка к вступлению в брак; стремление быть с тем, кто любим и желанен; взрыв эмоций; партнерство; необходимость выбора; художественные способности; любовь к прекрасному; эстетичность; переломный момент в личной жизни; взаимная тяга; равновесие; целостность и гармония в чувствах; совместные усилия; время, проведенное в кругу приятных людей; развитие и укрепление дружеских отношений.

Тип человека в прямом положении:

любимый(я); партнёр; супруг, уважающий независимость своего партнёра.

Прогностическое значение в перевёрнутом положении:

ошибка в чувствах; непостоянство партнёра; ревность; профессия, связанная с "любовью"; уход партнёра; развод; поспешное решение с фатальным исходом; отъезд любимого человека; конец любви; недостаток страсти; измена; незрелость; интриганство; вмешательство в личные дела других людей; паразитизм; лень; нежелательное партнёрство; конфликты; антагонизмы; соперничество; борьба между чувством и долгом; неудачный роман; предостережение от безрассудного решения; ослеплённость; нарциссизм; игнорирование потребностей партнёра; отсутствие ощущения безопасности в отношениях; болезни двойных органов: лёгких, почек, яичников у женщин и семенников у мужчин.

Тип человека в перевёрнутом положении:

неверный партнёр; брачный аферист.

Психологическое значение:

почему ты боишься влюбиться? Это рано или поздно всё равно произойдет. Отведай яблочка, которое испробовали Адам и Ева, ибо любовь – это единственная сила, которая может избавить тебя от страдания. А влюбившись, сам увидишь, как всё вокруг изменится: цвета засияют, воздух станет прозрачным и чистым, а люди окажутся лучше, чем ты о них думал. Может быть, это чувство будет таким глубоким, что ваши души объединятся, и тогда твои беды будут волновать тебя гораздо меньше, чем несчастья и переживания партнёра. Дай отдохнуть своему рассудку и отдайся на время во власть чувств. Со временем ты научишься их понимать и не будешь их стыдиться и прятать от близкого тебе человека. Научись также понимать чужие чувства и никогда не высмеивай их.

7. Архетип Колесницы

"А нужно ли было кому-то с кем-то сражаться?"

(В. Шимборска "Атлантида")

Другие названия: Повозка; Повелитель Триумфа Света; Дитя Всесильных Вод.

Названия на других языках: Il Caro, Le Chariot, The Chariot, Der Wagen.

Астрологические соответствия: Водолей и Уран.

Каббалистическое значение: стремление к победе, триумф.

Оккультное значение: стрела, летящая горизонтально.

Физическое значение: собственность.

Историческая фигура: Ричард – Львиное Сердце.

Места: памятники; вокзалы; аэропорты; различного рода транспортные средства; казармы и воинские подразделения.

Прогностическое значение в прямом положении:

информация; телефон; письмо; телеграмма; важный разговор; неожиданные известия; мысли о дороге; отъезд; умение определять направление действий; выносливость и упорство в достижении намеченной цели; успехи; работа; запредельные усилия; экспансия; движение; нагромождение обстоятельств; недостаток времени; смена места работы; преодоление препятствий или трудностей; позитивная мотивация; совершенствование навыка полагаться на самого себя; достижение более высокого уровня развития; "укрощение плоти"; честь; искренность в контактах с людьми; оптимизм; открытость к новым предложениям; умение быстро принимать решения; укрепление материального благополучия; финансовая независимость; смелость; рождение желанного ребенка.

Тип человека в прямом положении:

солдат; предводитель; глава фирмы; работодатель; удачливый человек.

Прогностическое значение в перевёрнутом положении:

задержка в реализации планов; затруднения; безразличие; нежелание решать текущие проблемы; противоречия; потери из-за упрямства в отстаивании своего мнения; неумение перестраиваться; нетерпеливость; потеря контроля над собой, а также над происходящими событиями; замешательство; поражение; капитуляция, нежелательные результаты от принятых ранее решений; плохие известия; неожиданное крушение планов; недостаток смелости для принятия радикальных шагов; отказ от поездки; трудности в дороге; мстительность; потеря должности; неблагоприятные изменения на работе; потеря работы; ухудшение финансового состояния; неприличное поведение; поражение; заболевания нервной системы; нежелательная беременность.

Тип человека в перевёрнутом положении:

человек, использующий своё положение или многое получающий по "блату"; человек, "идущий по трупам"; очковтиратель; взяточник; трус.

Психологическое значение:

тебя переполняет энергия, стремление к действию, тяга к чему-то новому. Ты взялся за какое-то незнакомое дело. Тебе нужно что-то свежее, неординарное, и это замечательно! Так пусть этот этап твоего странствия по жизни станет для тебя открытием нового мира. Но помни, что Колесница несётся быстро, а на дороге много крутых поворотов и глубоких ухабов. Доверь же своей мудрости править Колесницей, но оставь в ней место и чувствам, ибо без них она не сможет сохранять Равновесие и перевернётся. Используй шанс, который даёт тебе жизнь и ничего не отвергай лишь потому, что это кажется тебе незнакомым и непривычным – ведь именно сейчас ты можешь добиться успеха во всех аспектах, в том числе и в материальном.



8. Архетип Справедливости

"Пусть закон всегда означает закон,

а справедливость – справедливость".

(Ю. Тувим "Польские цветы")

Другие названия: Юриспруденция; Дочь Повелителя Правды; Повелительница Равновесия.

Названия на других языках: La Giustizia, La Justice, The Justice, Die Gerechtigkeit.

Астрологические соответствия: Весы и Козерог, Венера и Сатурн.

Каббалистическое значение: справедливость.

Оккультное значение: нива.

Физическое значение: юриспруденция.

Историческая фигура: Альфред Дрейфус.

Места: трибунал; суд; нотариальная контора; налоговая инспекция, а также учреждения, связанные с правовыми нормами.

Прогностическое значение в прямом положении:

чистое, ясное суждение; справедливость; юридическая консультация; жизненная стабилизация; решение проблемы на ожидаемом уровне; постоянство; добрые начинания; необходимость произвести оценку; решение старых проблем при помощи грамотного подхода; социальная активность; надлежащая оценка усердия; признание; самостоятельность; устойчивость; понимание мотивов поведения других людей; умение прощать; рассудочность; уверенность в себе; умелое решение судебных или административных проблем; подписание официальных контрактов; мудрый совет; помощь со стороны доброжелательно настроенных людей; согласие в семье; объединение; исправление несправедливости; беспристрастность; готовность услышать правду, какой бы суровой она ни была.

Тип человека в прямом положении:

человек с огромным чувством справедливости; юрист; член Конституционного суда; человек, опирающийся только на факты.

Прогностическое значение в перевёрнутом положении:

бюрократия; тенденциозность; нетерпимость; недостаток равновесия; несправедливый приговор; судебная ошибка; необоснованное подозрение; фальсифицированное обвинение; незаслуженное проклятие; дискриминация; трудности в решении судебных проблем; месть; нелегальная деятельность; излишняя доверчивость; муки совести; невозможность произвести объективную самооценку; острая критика; несправедливость; хаос; беспорядок; раскрытие преступления; догматизм; недостаток чувства реальности; фанатизм; упрямое отстаивание своего мнения вопреки очевидности; трудности в решении административных вопросов; протекционизм и взяточничество; недооценка результатов работы; недостаток снисхождения; неумение прощать; заболевания вестибулярного аппарата, горла или позвоночника.

Тип человека в перевёрнутом положении:

человек, манипулирующий Справедливостью в корыстных интересах; продажный чиновник; необъективный судья.

Психологическое значение:

каждое существо имеет право на самовыражение и развитие, на поиск свободы и независимости, и ты – не исключение. Только нужно быть честным по отношению к самому себе, ведь ты знаешь, что несёшь полную ответственность за всё, что происходит в твоей жизни. Ты сам стремился познать истину, не обессудь же, если она лишила тебя последних иллюзий. Это очень болезненно, но не стоит унывать. Возьми себя в руки и прими мир таким, как есть. А в придачу подумай как следует: правильно ли ты жил прежде? Может быть, стоит что-то изменить? Чтобы жизнь стала более гармоничной? Но перед тем как вступить на новый путь, отдай все старые долги, чтобы они не путались у тебя под ногами.

9. Архетип Отшельника

Самая трудная дорога ведёт внутрь себя.

Другие названия: Старец, Искатель, Пророк Вечности, Маг Голоса Силы.

Названия на других языках: L'Eremita, L'Eremite, The Hermit, Der Einsiedler.

Астрологические соответствия: Дева и Меркурий.

Каббалистическое значение: мудрость.

Оккультное значение: вершина чего-то, крыша.

Физическое значение: осторожность.

Историческая фигура: Будда.

Места: пустынь; место добровольного уединения; кабинет учёного, художника; место отправления религиозного ритуала, не санкционированного господствующей религией.

Прогностическое значение в прямом положении:

поиск высших ценностей; мудрость, добытая глубоким изучением и опытом; одиночество; обособленность; внутреннее спокойствие; терпеливость; расторопность; размышление; уход от мира; период созерцания и углубления духовности; поиск истины; далеко идущие планы; отказ от старых привычек; интерес к оккультизму и эзотерике; с толком проведённое время на работе; повышение по службе, приносящее одиночество; уход на заслуженный отдых; плоды предпринятых ранее шагов (дивиденды от инвестиций); точность в действиях; работоспособность; скептицизм; хорошее здоровье; чёрствость.

Тип человека в прямом положении:

святой; мудрец; отшельник; человек на высокой стадии духовного развития; строгий, но справедливый начальник; пенсионер.

Прогностическое значение в перевёрнутом положении:

незрелость; трудности совместного проживания с другими людьми; слабое понимание своих потребностей и эмоций; трудная жизненная ситуация, связанная с недостаточной активностью; нехватка свежих чувств и радости жизни; ошибочная оценка фактов; неправильный выбор; путаница; неподходящее время для предпринятых действий; ограничения; педантичность; сухость; вынужденный уход на пенсию; пенсия по инвалидности; самоизоляция; самообман; подозрительность; запоздалая или слишком медленная реализация планов; недостаток продвижения в духовном развитии; разочарованность духовным учителем и Мастером; пустые разговоры или бесплодные споры; необходимость корректировки жизненных планов; заболевания пищеварительной системы, особенно кишечника.

Тип человека в перевёрнутом положении:

нелюдим; чудак; нищий; человек, охваченный манией преследования.

Психологическое значение:

пришло время отринуть мелочные проблемы и суету, поскольку они мешают сконцентрироваться на собственной душе. А именно она сейчас требует пристального внимания. Каждому человеку необходим период ухода от повседневности и других людей. Попробуй побыть немного Отшельником, чтобы наконец понять самого себя и свои потребности, поразмыслить над своими проблемами. Это необходимо, чтобы научится видеть себя со стороны, реально оценить уровень своего развития и возлюбить себя. Помни, что тот, кто не любит себя, не в состоянии любить никого. Не считай время, проведённое в бездеятельности, уединении и созерцании, потраченным зря, помни о том, что меч победителя куётся в одиночестве. Спокойный анализ и осмысление своих планов позволят тебе избежать ошибок в дальнейших действиях.

10. Архетип Колеса Фортуны

"Крутись, крутить, веретено,

Вейся, вейся, нить моя!"

(Дж. Чешот "Прялка")

Другие названия: Колесо Судьбы, Колесо Счастья, Повелитель Жизненных Сил.

Названия на других языках: La Routa, La Roue de Fortune, The Wheel of Fortune, Das Gl?cksrad.

Астрологические соответствия: Стрелец и Скорпион, Юпитер и Плутон.

Каббалистическое значение: вера.

Оккультное значение: указующий перст.

Физическое значение: успех.

Историческая фигура: Хелен Келлер.

Места: казино; места развлечений; туристическое путешествие с приключениями; тюрьма; больница; все места, связанные с передвижением.

Прогностическое значение в прямом положении:

счастливый поворот событий в важных жизненных обстоятельствах; благополучный исход ситуации; неповторимый шанс; развитие; реализация планов; продвижение по службе; благоприятное изменение; движение; действие; окончание некоего цикла и начало следующего; успех; удовлетворение; удача; изобилие; перемена судьбы; неожиданная помощь; активность; получение наличных денег; приятное путешествие; шумная вечеринка; счастье; благоприятствование в бизнесе, работе, семейной жизни; счастливый случай, оказия; устойчивость; концентрация; хорошая карма из предыдущих воплощений; доброе предзнаменование; благоприятная неизбежность, преображение.

Тип человека в прямом положении:

эксперт в какой-то области; человек, который умеет преодолевать препятствия; человек, назначенный нам судьбой.

Прогностическое значение в перевёрнутом положении:

"тридцать три несчастья"; негативное влияние судьбоносных событий; недостаток эмоционального, физического, духовного и материального равновесия; неблагоприятное изменение судьбы; трудности и конфликты; ряд несчастливых обстоятельств; поражение; невезение; невозможность избежать неприятностей; стагнация; маразм; проблемы в отношениях с людьми; подозрительность; зависть; издевательство; мстительность; трудная судьба; тяжёлая карма из прошлого воплощения; фатализм; проблемы, переходящие в новый этап из старого; финансовые потери; неумение использовать свой шанс; неприятные обстоятельства, в которых можно по уши увязнуть; последствия прошлых ошибок; беспокойство; горькая правда; навязывание чужой воли; заболевания мочеполовой сферы.

Тип человека в перевёрнутом положении:

дилетант; шабашник; человек, которого злой рок поставил на нашем пути; человек, который не сопротивляется судьбе.

Психологическое значение:

тебе может казаться, что всё в жизни перепуталось и перемешалось и ты уже ничего не понимаешь. Не забудь, однако, что всё возвращается на круги своя – чувства, мысли, события. Колесо Фортуны набирает ход, поэтому следи за тем, чтобы не "вставлять палки в колёса", не делай резких движений – тебя может понести! Старайся держаться ближе к центру Колеса, к его единственному неподвижному пункту – им является твоё собственное "Я". Углубись в созерцание себя. В своем внутреннем мире ты найдешь ответы на все интересующие тебя вопросы. Помни, что иногда стоит не противиться судьбе и идти, куда она ведёт. Порой противостояние судьбе только углубляет трудности, поэтому не бойся плыть по течению – пусть оно само вынесет тебя в море.

11. Архетип Силы

"Но оставлю я по себе фатальную силу, которая мне,

живому, ни к чему... разве что увенчать себя ею".

(Я. Словацкий "Моё завещание")

Другие названия: Мощь, Могущество, Дочь Пламенного Меча.

Названия на других языках: La Forza, La Forze, The Strength, Die Kraft.

Астрологические соответствия: Лев и Солнце.

Каббалистическое значение: Сила.

Оккультное значение: крепко сжатый кулак.

Физическое значение: человеческая сила.

Историческая фигура: Людовик Четырнадцатый.

Места: парламент; места, связанные с властью, полицейский участок; военный штаб.

Прогностическое значение в прямом положении:

физическая активность; победа; вера в себя; контроль над ситуацией; детерминированность, необходимая для решения проблемы; способность противопоставить себя неблагоприятным обстоятельствам; позитивное мышление; успешная борьба с преградами и трудностями; духовная и физическая сила; энергия, витальность; выносливость; упорство в преодолении невезения; укрощение низменных инстинктов; сила воли; заслуженная награда или похвала; творческие способности; открытие потаённых талантов и возможностей; хобби; умение различать истину и ложь; физическая работа, занятия спортом; хорошее здоровье и желание иметь потомство.

Тип человека в прямом положении:

человек, любящий физический труд; спортсмен; культурист; человек, заботящийся о своей форме; человек, стремящийся собственными усилиями достичь высокого положения.

Прогностическое значение в перевёрнутом положении:

недостаток контроля; упрямое стремление "пробить головой стену" (здесь в оригинале польское слово, которое короче всего можно перевести так, как вы только что прочитали – прим. переводчика); использование способностей и талантов для сомнительных целей; низость; ярость; физическая и психическая агрессивность; нападение; ненависть; подверженность низменным инстинктам; садизм; пессимизм, возникающий из-за недостаточной веры в себя; опасная ситуация, требующая осторожных действий; неправильное использование позитивного влияния или подверженность негативным влияниям; утрата хорошей репутации; декадентство; нежелание взять на себя ответственность; невозможность сделать усилие для грамотного окончания дела; борьба с более могущественным и более мудрым соперником; победа физических энергий над духовными; болезни сердца и системы кровообращения; бесплодие.

Тип человека в перевёрнутом положении:

тот, кто позволяет себе насилие; злодей; преступник; человек, чрезмерно заботящийся о своей физической форме; человек, охваченный жаждой власти.

Психологическое значение:

не думай, что главное в тебе – это разум. Чтобы его правильно использовать, тебе необходимо хорошее здоровье, послушное тело. Не забывай о его потребностях, попытайся понять, что оно от тебя хочет, и старайся удовлетворять его требования. Дай ему возможность накопить необходимое количество энергии, чтобы оно могло обеспечить работу твоего разума. И тогда он будет в состоянии преодолеть свои сомнения и найти контакт с подсознанием – ведь только оно даст тебе самый верный совет, как жить дальше. Оно также поможет тебе раскрыть не проявленные прежде способности и таланты, стать человеком более творческим и активным. Только гармоничное развитие позволит тебе обрести целостность, то есть объединить тело, душу и разум и прожить долгую и счастливую жизнь.

12. Архетип Повешенного

Отстаньте вы все от меня!

Другие названия: Дух Могущественных Вод, Висящий.

Названия на других языках: Il Penduito, Le Pendu, The Hanged Man, Die Selbstlosigkeit.

Астрологические соответствия: Рыбы и Нептун.

Каббалистическое значение: опыт.

Оккультное значение: открытая рука.

Физическое значение: жертва.

Историческая фигура: Фредди Меркури.

Места: те места, в которых мы бываем по необходимости; нудный доклад; опостылевшая работа; вымученные родственные или дружеские сборища.

Прогностическое значение в прямом положении:

самоотречённость; отказ; покаяние; желание "кому-то плакаться в жилетку"; понимание страдания как необходимости, которая со временем может принести выгоду; самоизоляция от мира; полный отказ от деятельности; созерцательность; медитация; молитва; стремление к спокойствию и гармонии; отказ от участия во всех жизненных ситуациях; покорность судьбе; духовное и интеллектуальное развитие; большой шаг вперёд в духовном развитии, а затем резкая остановка; осуществление сознательного изменения в отношении к жизни; бескорыстное служение; служба; сотрудничество; такт и дипломатичность в поступках; самопознание, достижение внутреннего спокойствия; отказ от прежнего стиля жизни; изменение стиля жизни; задумчивость; рефлексия.

Тип человека в прямом положении:

человек, созерцающий жизнь; старательный, но малопродуктивный работник; ученик, преданный своему учителю.

Прогностическое значение в перевёрнутом положении:

подчёркнутое сохранение спокойствия; метания; трудности в реализации надежд и стремлений; тяжёлая работа и неудовлетворённость своим социальным или профессиональным положением; работа, выполняемая по необходимости; нежелание напрягаться; потеря доверия; потеря времени; денежные потери; самообман; отвращение; бегство от реальности; абсолютное неприятие любых обязательств; бессмысленная трата энергии; нереальные планы; претенциозность; праздность; измена; патологическая ревность; невозможность сохранения спокойствия; недостаточная откровенность с другими людьми; формализм; слишком пристальное внимание к мелочам; недостаток методичности в действиях; нарушенное внутреннее равновесие; психические заболевания; бегство от реальности в мир наркотических грёз или в алкогольный дурман.

Тип человека в перевёрнутом положении:

человек, живущий согласно строго определённому раз и навсегда плану; рафинированный или слишком ортодоксальный человек; тот, кто употребляет разнообразные стимуляторы.

Психологическое значение:

в твоей жизни случилось что-то новое, и пока это кажется тебе странным, трудным для осмысления. С тобой происходят странные и непонятные вещи – то, чего на самом деле быть не может. Но это не должно тебя пугать, постарайся быть открытым всему новому, посмотри на мир другими глазами. Если привычный мир встал c ног на голову, помни, что и ты можешь сделать то же самое. Учись наблюдать, но старайся при этом сохранить ясность мышления и спокойствие души. Ещё более важно для тебя сохранить равновесие между тем, что есть в тебе, и тем, что происходит снаружи. Не пытайся уйти в себя и ограничиться миром собственных переживаний. Терпеливо жди развития событий. Да, ты ненадолго остановился, но скоро жизнь снова понесёт тебя вперёд – постарайся психологически быть к этому готовым.

13. Архетип Смерти

"Смерть была ещё прекрасней".

(К. И. Галчинский "Баллада о двух сёстрах")

Другие названия: Коса, Дитя Великих Изменений, Трансформация, Повелитель Братства Смерти.

Названия на других языках: La Morte, La Mort, The Death, Der Tod.

Астрологические соответствия: Плутон и Скорпион.

Каббалистическое значение: любовь и уничтожение.

Оккультное значение: женщина.

Физическое значение: изменение направления энергии.

Историческая фигура: Отец Максимилиан Колбе (человек, погибший ради спасения детей в Освенциме во время Второй мировой войны. К этому же типу можно отнести Данко из рассказа М. Горького или легендарного Ивана Сусанина. – Прим. переводчика).

Места: новое место жительства; новая страна или город; собственный дом, в котором происходят революционные изменения.

Прогностическое значение в прямом положении:

трансформация; переход от одного жизненного этапа к другому; отказ от старых проблем; возрождение, восстановление, регенерация энергии; изменение системы ценностей; глубокое внутреннее изменение; радикальные изменения в мировоззрении; реализация давних планов и проектов; независимость; новые перспективы; возможность непредвиденного изменения; неустойчивость ситуации; психическое и эмоциональное созревание; освобождение от старых обязательств и долгов; новые перспективы; видения; неконвенциональность; начало чего-то нового и неожиданного; разрыв бесперспективных отношений; выздоровление; реконвалесценция; улучшение состояния здоровья.

Тип человека в прямом положении:

человек после тяжёлых переживаний; человек, в котором произошли огромные изменения; старый человек.

Прогностическое значение в перевёрнутом положении:

стагнация; застой; пассивность; потеря работы или должности; увольнение или отставка; прекращение дружеских отношений; отсутствие внутренней устойчивости; поражение; скука; депрессия; проблемы, которые невозможно решить; консервативное мировоззрение; неспособность принять новое; недостаток гармонии; страх смерти или болезни; рутина; консерватизм; игнорирование развития; ограбление; материальные потери; необходимость расставания с близкими или приспособления к нежелательным условиям; насильственное изменение места жительства; отсутствие гармонии и внутреннего равновесия; конфликты со старшими людьми; суицидальные мысли; реальная угроза; роковые и неизлечимые болезни; риск заражения серьезной инфекционной болезнью; при определённых раскладах – смерть.

Тип человека в перевёрнутом положении:

тяжело больной или умерший родственник, близкий человек.

Психологическое значение:

ещё один этап твоей жизни близится к завершению, в тебе зреет совершенно новая личность, меняется образ мысли, убеждения, чувства и реакции. Ты сможешь стать другим человеком, но при этом остаться собой, но в совершенно преображенном состоянии. У тебя появятся новые увлечения, новая система ценностей, новые друзья и знакомые. Изменению не подвергнется только та часть тебя, которую называют душой. По сути своей только она является той созидающей силой, которая может действительно сотворить что-то новое и отбросить старое, так как только у неё достаточно сил, чтобы осуществить трансформацию и заставить нас духовно развиваться. Это – то единственное и бессмертное в нас, что переходит из одного воплощения в другое.



14. Архетип Равновесия (Воздержания)

"Слова Посвящённого, подобно семенам,

полны жизни и энергии".

(Ди Мелло "Пение птицы")

Другие названия: Равновесие, Дочь Единства.

Названия на других языках: La Temperanza, La Temperance, The Temperance, Der Geist.

Астрологические соответствия: Весы и Стрелец, Юпитер и Венера.

Каббалистическое значение: умеренность.

Оккультное значение: умеренность.

Физическое значение: плод (ребенок – прим. переводчика).

Историческая фигура: Альберт Швейцер.

Места: большая ферма; красиво обставленный дом; собственность; имение; процветающая фирма.

Прогностическое значение в прямом положении:

умеренность и терпеливость; умение приспосабливаться; то, чего можно достичь упорством и терпением; возвращение домой, в семью; домострой; завершение старых дел; воздержанность; укрощение страсти; хорошее влияние благожелательно настроенных людей; приспособление; контакты с настоящими друзьями; обновление старых связей; скромность; точность; мастерство; привязанность; медленное развитие чувств; ощущение внутренней устойчивости; умение смотреть на дела трезво и со стороны; удачные партнёрские отношения; взаимопонимание в паре; забота о собственности; умение хорошо распорядиться наследством; продвижение на более высокую социальную позицию; престиж; витальность; поддержание хорошей физической формы; достижение состояния внутреннего равновесия.

Тип человека в прямом положении:

уравновешенный человек; светский или духовный наставник; человек, развивающийся духовно.

Прогностическое значение в перевёрнутом положении:

пустая трата энергии; мотовство; слишком широкая благотворительность; внутренняя дисгармония; нетерпеливость; затянувшееся дело, в котором нет надежды на ожидаемый результат; цель, достигаемая очень медленно; борьба с трудностями; отказ от усилий; конфликт противоречивых интересов; враждебность кого-то из близких; сотрудничество, которое не приносит никаких результатов и удовлетворения; трудности в понимании других людей; конфликты с окружающими; беспомощность или усталость; упущенные шансы; ублажение себя, неумение отказать себе в чём-то; недоразумения в доме; злость и напряжение; излишняя чувствительность; извращённая чувственность; болезни печени или почек.

Тип человека в перевёрнутом положении:

неуравновешенный человек с больной психикой; тот, кто ни с чем не может справиться; человек, игнорирующий потребность духовного развития.

Психологическое значение:

Подумай хорошенько, адекватен ли твой подход к жизни и другим людям; не нарушаешь ли ты своим поведением равновесие другого человека или своё собственное? Попробуй уделить хоть немного любви своим близким и себе самому. Ты находишься в непрерывном процессе, который на человеческом языке называется жизнью. Сейчас наступает благоприятный момент, чтобы остановиться и подумать, что из прошлого ты хочешь взять с собой в дальнейший путь. Тщательно взвесь это, чтобы не перегрузить себя ненужным балластом и не перенести в будущее лишних проблем и комплексов. Не поддайся искушению навсегда остаться в состоянии подвешенности между прошлым и будущим, ибо тогда жизнь сама начнёт толкать тебя вперёд и это может оказаться слишком болезненным. Помни о том, что ты не один на свете, – вокруг тебя тоже живут люди.

15. Архетип Дьявола

"Не введи нас в искушение"

Молитва "Отче наш"

Другие названия: Шайтан, Чёрт, Дитя Времени.

Названия на других языках: Il Diavolo, Le Diable, The Devil, Der Teufel.

Астрологические соответствия: Скорпион и Рыбы, Плутон и Нептун.

Каббалистическое значение: тайные науки, оккультизм.

Оккультное значение: стрела, летящая по кругу.

Физическое значение: физическая жизнь.

Историческая фигура: Маркиз де Сад.

Места: кладбища; мавзолеи, подозрительные притоны; публичные дома; места сомнительных развлечений; места для встреч наркоманов; малины.

Прогностическое значение в прямом положении:

страсть; шумная вечеринка; дурное влияние материального мира; сильный непроизвольный выброс энергии, гениальное озарение, позволяющее реализовать амбицию; рост самооценки; борьба с искушениями; эгоизм; материализм; недостаток воображения и интуиции; успех, достигнутый не вполне благородным способом; проявление новых возможностей, использование которых может дать самые различные результаты; возможность получения прибыли за чужой счёт или в результате чужого несчастья; излишняя самоуглубленность, неумение понять проблемы других людей; отсутствие более широкой перспективы; слишком свободный стиль жизни; игнорирование общественных норм; фанатизм; расизм; ортодоксальный подход к жизни.

Тип человека в прямом положении:

красивый, но пустой человек; Мисс Мира; Мистер Вселенной.

Прогностическое значение в перевёрнутом положении:

чёрная магия; сатанизм; подверженность влияниям сект; злоупотребление силой; изнасилование; несчастный случай; резкий всплеск эмоций; подверженность всякого рода искушениям; ненависть; безжалостность; глумливость; садизм; бесконтрольная сила; деструктивные тенденции; сплетни; злословие; безответственность в действиях; преступная нажива; торговля наркотиками и живым товаром; проституция; опасность, которую трудно избежать; проклятие и сглаз; потеря свободы; самоуничтожение; ненависть к людям; излучение разрушительной энергии; воровство, разбой, сомнительное приключение; связь с деструктивным партнёром; серьёзное сексуальное извращение; угроза физического насилия; отсутствие веры в высшие ценности; тирания; тоталитаризм; проблемы здоровья в нервной системе и психике.

Тип человека в перевёрнутом положении:

чрезмерный моралист; человек, игнорирующий своё тело, голый секс; сатанист; сексуальный извращенец; член мафиозной группировки; алкоголик и наркоман; азартный человек.

Психологическое значение:

неужели ты думаешь, что твоей душой окончательно овладел Дьявол и теперь уже невозможно вырваться из замкнутого круга? Что если ты однажды совершил ошибку или глупость, то навсегда в этом погряз? Это неправда! Подвергаясь искушению и греша, ты сам надел на себя вериги, но сам можешь их и сбросить. Что бы это ни было: азартные игры, алкоголь, секс, наркотики, справиться с этим – в твоих руках. Поверь в свои силы и увидишь, как ты силен. Ты можешь одним движением разорвать свои кандалы и стать снова свободным человеком! Но искушения будут сопровождать тебя всю жизнь, и лишь научившись бороться с ними, ты сохранишь свободу. Разумеется, у человека должны быть удовольствия, но надо во всём знать меру и не допускать, чтобы они полностью захватили тебя.

16. Архетип Башни Бога (Башни)

"Зачем искать Бога в святых местах,

если ты потерял его в своем сердце?"

(Ди Мелло "Пение птицы")

Другие названия: Предводитель Могущественной Армии; Приют.

Названия на других языках: La Casa del Diavolo, La Maison de Dieu, The Tower of God, Der Turm.

Астрологические соответствия: Рыбы и Нептун.

Каббалистическое значение: страх, опасение Божьей кары.

Оккультное значение: материальная привязка

Физическое значение: падение в материальный мир.

Историческая фигура: Фритьоф Нансен.

Места: горные вершины; высокие постройки; небоскребы; минареты; звонницы; руины; пепелища; пожарища.

Прогностическое значение в прямом положении:

индивидуальное развитие; углубление духовности; способность посвятить себя другим; гуманизм; неожиданное изменение последовательности событий; неожиданное предложение или помощь в трудной ситуации, мудрость, рождённая опытом; смелые планы на будущее; азартная надежда; умение противопоставить себя искушению; борьба с искушением; возможность начать сначала; повторение всего заново; разрушение старого порядка и строительство нового; изменение общественного мнения; понимание того, что всё плохое уже позади; восстановление сил; время на коррекцию системы ценностей; настоящая духовность; покровительство высших сил; достижение высокого уровня самосознания; умение видеть мелкие проблемы со стороны; избыток сил для борьбы с серьезными проблемами.

Тип человека в прямом положении:

человек, переживающий духовную эманацию; человек, способный к высшему Посвящению.

Прогностическое значение в перевёрнутом положении:

катастрофа с тяжёлыми материальными и человеческими утратами; неожиданное несчастье, разрушившее прежние планы; трагедия; руины; драма; опасность; потеря жизненной стабильности; подавленность; неспособность бороться с испытаниями судьбы; психическое потрясение; непреодолимые трудности; изначально ложный замысел; крах прежней системы ценностей из-за происходящих событий; серьёзные материальные трудности; фрустрация; сомнение в себе и в других; развод; потеря семьи; постоянные заботы; стагнация; монотонная жизнь; постыдное поражение; изоляция от людей; уход от мира; психические заболевания и заболевания ног.

Тип человека в перевёрнутом положении:

тот, кто причиняет ужасные страдания или сам переживает спад и кризис; человек, не умеющий понимать других.

Психологическое значение:

пришло время узнать всю правду о себе – приятную и неприятную. Только честно взглянув на себя, ты сможешь разорвать цепь невзгод и трудностей и избавиться от фрустрации. То, чего ты достиг прежде, вся твоя жизнь, твой дом, семья, карьера – это всего лишь замки на песке. Всё здание твоей жизни было иллюзией и может рухнуть в любой момент, как карточный домик, несмотря на все твои усилия. И если это случится, не пробуй заниматься восстановлением погибшего – это бесполезно. Лучше пережди, переживи кризис, прислушайся к своим чувствам, но не пугайся того, что от них услышишь, и не поддавайся им. Помни, что ты не один. Там, с высоты, Кто-то смотрит на тебя и не оставит в беде. Когда уляжется острая боль, никого не слушая, достань свои старые инструменты и начни строить новый дом, новую жизнь. И вскоре ты почувствуешь прилив новых сил. Насколько мудрее ты стал, благодаря пережитому, настолько труднее теперь будет тебя сломить. Произошедшие перемены сделали твой дух несгибаемым.

17. Архетип Звезды

"Я мог бы стать абсолютно добрым,

если бы только захотел по-настоящему быть собой".

(К. Роджерс)

Другие названия: Гора Небес, Живущая Среди Вод.

Названия на других языках: La Stella, L'Etoile, The Star, Der Stern.

Астрологические соответствия: Близнецы и Весы, Меркурий и Венера.

Каббалистическое значение: красота.

Оккультное значение: язык и губы.

Физическое значение: фертильность.

Историческая фигура: Бриджит Бордо.

Места: цветущие сады и парки, оранжереи; сельская местность; тихие и уютные уголки; художественные галереи; вернисажи и выставки; филармония; театр, кино и другие места, связанные с искусством.

Прогностическое значение в прямом положении:

духовная любовь; платоническая любовь; надежда; оправданный оптимизм; побуждения и порывы; удовольствие; облегчение; заслуженный отдых; любовь, полная тепла и понимания; художественные увлечения; плоды прежних усилий; приятное времяпрепровождение; отдых на природе, в деревне, вдали от людей; умение находить золотую середину в решении любых проблем; умение объединить противоположные энергии, управляющие миром; ожидание; возросшие возможности в каждом направлении развития; развитие интуиции; хорошие известия; умение управлять своими чувствами; хорошее понимание себя и других; космическая гармония.

Тип человека в прямом положении:

влюблённый; человек, осознающий собственные чувства; талантливый художник.

Прогностическое значение в перевернутом положении:

недостаток веры в себя; односторонний взгляд на проблемы; несбыточная мечта; потерянность; излишняя чувствительность; усталость; отсутствие покоя и отдыха; неудовольствие; пессимизм; периоды разочарованности и заторможенности; доверие к недостойному; отсутствие прозорливости; определение ошибочных суждений и мнений; лень и недостаточная мотивация, делающие невозможным любое действие и любой шаг; нежелание изменений; слабое понимание себя и собственной психики; отношения с партнёром в любви, дружбе, семье, на работе, в бизнесе, не приносящие удовлетворения; экстравагантность и эксцентричность; заболевания дыхательной системы и болезни рук.

Тип человека в перевёрнутом положении:

болтун; человек, разбрасывающий позитивную энергию по пустякам; тот, кто "за деревьями леса не видит"; человек, не реализующий своих талантов.

Психологическое значение:

хорошее знание себя и собственной психики позволит тебе лучше использовать врождённые таланты и способности. Не удивляйся, что, углубившись в себя, почувствуешь прилив творческих сил и вдохновение, каких прежде не ощущал. Тебя захватят новые мысли и идеи. Ты сам отлично знаешь, чего хочешь и к чему стремишься. Ты стараешься создать гармоничные отношения с окружающими. Ты готов отдать себя и свой труд другим людям. Иногда ты видишь, что не всем это нужно, но для тебя это ничего не должно менять. Продолжай служить другим, и твои силы не иссякнут – то, что ты отдашь, вернётся тебе сторицей. А утаённое от других навсегда сгинет, не принеся никакой пользы ни тебе, ни окружающим.

18. Архетип Луны

"Самопознание является первым шагом

к достижению мудрости".

(Д. Киндерсли)

Другие названия: Месяц, Дитя Сыновей Могущества.

Названия на других языках: La Luna, La Lune, The Moon, Der Mond.

Астрологические соответствия: Рак и Луна.

Каббалистическое значение: отражение.

Оккультное значение: прикрытие.

Физическое значение: скрытые враги.

Историческая фигура: Диана, принцесса Уэльская.

Места: озёра, моря, реки, болота; дамский будуар; детская; ателье; кино- или телестудия.

Прогностическое значение в прямом положении:

провозвестник важных и полезных изменений во взглядах; развитие интуиции; активизация воображения; открытие или сюрприз, которые могут принести удовольствие; неожиданная поддержка; оправданный риск; новый подход к работе; выход на иные уровни энергетического функционирования; углублённость в тайные науки; понимание истинных мотивов происходящего; концентрация на домашних и семейных проблемах; сведение счётов с дурными влияниями прошлого; освобождение от комплексов; хорошие отношения с женщинами; тесная связь с матерью или женой; женственность; установление хорошего контакта с подсознанием; использование подсознания для собственного развития.

Тип человека в прямом положении:

мама; жена; любовница; человек, посвятивший себя дому, семье, работе или другим людям.

Прогностическое значение в перевёрнутом положении:

иллюзии; крах пустых мечтаний; работа на других, приносящая разочарование, выполнение желаний других людей; подвох; обман; закомплексованность; негативное влияние прошлого; "воздушные замки", неосуществимые планы; угасание надежды из-за невозможности выдержать испытания судьбы; ошибки в оценке людей или ситуаций; жизнь, не приносящая удовлетворения; слишком сильная подверженность влиянию жены или матери; сплетни; тайные отношения; грусть; страх; дурное влияние дурных людей; самообман; нежелание смотреть правде в глаза; умственная пассивность; недостаток контакта с подсознанием, заболевания желудка и желудочно-кишечного тракта.

Тип человека в перевёрнутом положении:

мачеха; невротик; человек, особо чувствительный к себе; человек, неспособный понять себя.

Психологическое значение:

у тебя могут появляться мысли и образы, идущие из глубины подсознания. Не бойся их. Они помогут тебе ответить на давно мучающие тебя вопросы: кто ты? откуда и куда идёшь? что ты должен делать, чтобы стать счастливым? И это даст тебе возможность ощутить гармонию и взаимосвязь с Высшими Силами, которые управляют миром. Ты приблизишься к познанию истины, и только собственный страх может помешать тебе на пути к ней. Отринь его и открой двери в своё подсознание. Ты прошёл уже слишком долгий путь, чтобы повернуть обратно. Теперь – только вперёд и вглубь, чтобы дойти до сути всех вещей. Но помни, что нельзя ограничиться лишь поверхностным их разглядыванием.

19. Архетип Солнца

"Жизнь представляется мне не огарком свечи,

а скорее факелом, врученным мне на краткий миг,

и этот факел я должен разжечь как можно ярче

и передать следующим поколениям".

(Б. Шоу)

Другие названия: Владеющий Мировым Огнем.

Названия на других языках: Il Sole, Le Soleil, The Sun, Die Sonne.

Астрологические соответствия: Солнце и Лев.

Каббалистическое значение: топор.

Оккультное значение: разум.

Физическое значение: абсолютная истина.

Историческая фигура: Авраам Линкольн.

Места: плодородные урожайные земли; богатые фирмы; хорошо снабжаемый магазин; деканаты и ректораты в высших учебных заведениях; элегантные квартиры.

Прогностическое значение в прямом положении:

благополучное разрешение дела; успех; удовлетворённость; исполнение желаний; удачный брак; семейный уют; нежность; идеальный контакт с любимым человеком; радость жизни; витальность; энергия; везение; награда за ранее предпринятые усилия; удовлетворение от реализации планов; зрелость; высокое социальное положение; признание и уважение; рост собственности; удовлетворение амбиций; власть и влияние; триумф; обоснованное чувство гордости; свобода в использовании результатов собственного труда; ясность мысли; установление новых многообещающих контактов и знакомств; завершение важного этапа в научной работе; принятие жизни и того, что несёт судьба; открытие новой идеи, побуждающей к подвигам и творчеству; творческое отношение к жизни; премия; победа; хорошее самочувствие; совершенная физическая и психическая форма, полное принятие себя.

Тип человека в прямом положении:

вожак от природы; реализованный человек, полный жизненных сил и энергии; тот, кто заслуженно занимает высокое положение.

Прогностическое значение в перевёрнутом положении:

несчастье; одиночество; неестественное проявление чувств; недостаток жизненной энергии и желания жить; недостаток близости с домашними, отсутствие друзей; недолгий успех и последующее поражение; разрушение близких отношений или брака; отказ от планов; запущенность; неуверенность в будущем; ложная искренность в отношениях с людьми; непонимание со стороны друзей и близких; неумение решить проблему; неумение быть искренним; абсолютный эгоизм и эгоцентризм; праздность; неприличие; доминирование; самоуверенность, приводящая к глупым ошибкам и небрежностям, а возможно, и к финансовым потерям; слишком пристальное внимание к материальной стороне жизни; застой в профессиональных делах; отсутствие мотивации и стимулов для действия; болезни сердца и системы кровообращения.

Тип человека в перевёрнутом положении:

психопат; человек с суицидальными наклонностями; человек, живущий в конфликте с собой и со своими наклонностями.

Психологическое значение:

ты достиг высочайшего уровня самосознания, видишь свои дурные и хорошие стороны, знаешь, как победить недостатки и углубить достоинства. У тебя богатая, мудрая и опытная душа, которая немало пережила в этом и в предыдущих воплощениях. Ты познал счастье и смог оставить свой след на нашей земле. Тебе известно, в чем состоит миссия, с которой ты на этот раз пришёл на землю, и ты не отказываешься её выполнить, поскольку, реализуя её, ты реализуешь себя. Ты уже рассчитался со своими кармическими долгами, отработал всё, что должен был отработать в этом воплощении. Твой характер не сломался под ударами судьбы и ты не поддался тривиальным искушениям. Теперь ты можешь наработать себе хорошую карму, а также помочь в этом другим. О таких, как ты, в эзотерике говорится: "Посвящённый".



20. Архетип Божьего Суда (Суда)

"Я увидел девочку в лёгком платье, дрожащую от холода

и голодную. И я спросил Бога: "Почему Ты допускаешь это? Почему ничего не сделаешь, чтобы это изменить?"

Бог промолчал. Но в ту же ночь Он ответил мне:

"Я уже кое-что сделал. СДЕЛАЛ ЭТО ДЛЯ ТЕБЯ".

(Де Мелло "Пение птицы")

Другие названия: Высший Суд, Дух Праогня.

Названия на других языках: L'Angelo, Le Jugement, The Judgement, Die Wiedergeburt.

Астрологические соответствия: Стрелец и Козерог, Юпитер и Сатурн.

Каббалистическое значение: бессмертие, вечная жизнь.

Оккультное значение: человеческая голова, череп.

Физическое значение: изменение хода вещей.

Историческая фигура: Далай-Лама.

Места: пустыни; монастыри всех религий; улицы и площади больших городов; места, по которым мы грустим; места нашего детства.

Прогностическое значение в прямом положении:

снисхождение; прощение; оценка реализации своих возможностей и исполнения миссии, с которой человек приходит в мир; честность к самому себе как основа успеха; разговор, приводящий к согласию или нахождению сути проблем; решение спора без ущерба для сторон; медиумные способности; не искажённое фанатизмом видение мира или философско-религиозной системы; способность понимать других; семейное счастье; доброта; хорошие известия; важная информация; рассмотрение и оценка своих поступков; получение хорошей работы; перелом; принятие решения, способного изменить жизнь в лучшую сторону; реализация давних планов; неожиданные привилегии; высшая форма "самости"; переход сознания на более высокий уровень; желание служить людям; путь к Богу; вмешательство Высших Сил; Божественная милость; духовное развитие; стремление к Посвящению; хорошая карма.

Тип человека в прямом положении:

идеалист, реализовавший свои идеи; тот, кто сильно верит во всё, что делает; достигший вершины духовного развития.

Прогностическое значение в перевёрнутом положении:

боязнь критики; игнорирование известия и трудности, которая с ним может быть связана; отсутствие известия; нелюдимость; невозможность решить проблему; нежелание воспользоваться помощью ближнего; неумение смотреть правде в глаза; семейные проблемы; разрыв; плохой контакт с детьми; легкомысленное отношение к людям; тяжёлые обязательства и нежелание их выполнять; потеря социального статуса или материального благополучия; опасность поспешно вынесенного приговора; некомпетентность; провал планов из-за ложных надежд; разочарованность; препятствия; утраченные шансы; трудности в принятии решений; атеизм; отвращение к Богу; половинчатая жизнь; угасание духовного развития; тяжёлая карма; заболевания опорно-двигательного аппарата, нервной системы, печени и поджелудочной железы.

Тип человека в перевёрнутом положении:

сумасшедший; одурманенный человек; фанатик; человек, навязывающий свои взгляды и убеждения.

Психологическое значение:

в твоей жизни снова возникает что-то новое и ты всё начинаешь видеть в совершенно ином свете. То, что казалось трудно разрешимым и проблематичным, неожиданно потеряло прежний драматизм. Теперь ты смотришь на вещи шире. Ты уже перерос собственное "Я" и мыслишь более глобально. Ты знаешь, что внёс свою лепту в бытие человечества, и когда покинешь этот мир, пройдя очередную трансформацию, на земле останется твой след. Ты – больше не пылинка, которую могло сдуть с её лица малейшим дуновением ветра. Ты стал частью великого целого, проводником и передатчиком космической энергии. Внимательно вглядывайся в знаки судьбы, прислушивайся к голосу Бога, который отныне пребывает в тебе. Теперь ты – Его посланец, орудие Высшей Силы. Постарайся понять значимость и смысл врученного тебе послания, старайся его выполнить с честью и достоинством. Помни также, что "с высоты больнее падать".

21. Архетип Мира

Другие названия: Великий В Ночи Времени, Корона Магов.

Название на других языках: Il Mondo, Le Monde, The World, Die Krone.

Астрологические соответствия: Водолей и Уран.

Каббалистическое значение: истина.

Оккультное значение: грудь.

Физическое значение: святость на самой высокой ступени иерархии.

Историческая фигура: Иисус Христос.

Места: заграница; чужое государство; мир; небо; другое измерение; космос; вселенная; отмена пространственно-временного континуума; место, дающее внутреннюю стабильность.

Прогностическое значение в прямом положении:

знание; вера; высшее счастье; мудрость и глубокомысленность; конец тревог; освобождение от забот; достижение цели; встреча с любимым после долгой разлуки; человечность; озарение; неожиданное понимание; сбывшиеся мечты; реализация планов; любимая работа, приносящая не только материальное удовлетворение; удовольствие от всего окружающего; благоприятное решение "квартирного вопроса"; удовлетворение амбиций; успех, дающий публичное признание и материальную выгоду; ощущение стабильности и гармонии с миром и космосом; крепкие и счастливые личные отношения; замечательная семейная жизнь; адекватное использование знаний, полученных опытным путем; расширение горизонтов сознания; научные исследования и путешествия; продуктивные контакты с иностранцами; хорошее здоровье; победа духа над материей; духовная свобода; высокий уровень духовного развития; Посвящение; достижение вершины.

Тип человека в прямом положении:

человек, который в своём развитии превзошел все мыслимые и немыслимые пределы; идеал и совершенство в человеческом воплощении; Посвящённый.

Прогностическое значение в перевёрнутом положении:

препятствия; трудности; ошибки; неспособность; несвобода; скованность; жилищные проблемы; бездомность; напрасное посвящение себя любви или семье; отказ от цели в самом конце пути; утрата; горечь; поражение по собственной вине; успех, который пришёл слишком поздно и уже не может радовать, т.к. слишком много было затрачено сил для его достижения; отсутствие терпимости по отношению к людям; нежелание помогать другим; эгоцентричность; чёрствость; отсутствие признания и успеха; страх изменений; нежелание принимать решения; стремление сохранить "статус-кво"; угождение себе; отказ от возможности духовного развития; кодирование в определённой секте или лжепророком ("чёрным учителем" – прим. переводчика); упрямое стремление к материальному миру; отсутствие веры, надежды и любви.

Тип человека в перевёрнутом положении:

сильная деструктивная личность; лжепророк; человек, искушающий других вступить на путь зла.

Психологическое значение:

твоя жизнь достигла совершенной формы. Ты постиг всё и, не сомневаясь о своём предназначении, совершаешь то, что от тебя требуется. Ты освободился от иллюзий, признал мир таким, как есть, нашёл в нём своё собственное место. Ты узнал, что всё сущее является любовью, что Бог не делит людей по цвету кожи, полу, национальности и происхождению. Ты понял, что все взаимосвязано, и там, в Небесах, также не существует никакого разделения. Ты стал Человеком, Сыном Божьим, ты радостно и смело идёшь по жизни, распространяя любовь, веру, надежду. И пусть твой путь озарит Божья милость! (Аминь! – Прим. переводчика.)



Старшие Арканы (отрывок из книги Аллы Алиции Хшановской "Магия Таро") - Старшие арканы таро по Хшановской