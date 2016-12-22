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Справка о доходах

04.02.2011 01:00 Анна 13 Комментарии

peugeot 308

В программах кредитования покупки нового автомобиля банки требуют предоставить сведения о зарплате - справка о доходах по форме 2-НДФЛ, по форме Банка или в свободной форме за последние 6 месяцев. Образец справки о доходах.

Кредит предоставляется на приобретение нового легкового автомобиля иностранного или отечественного производства у официальных и неофициальных дилеров при подтверждении дохода заемщика. Как правило, сумма кредита: от 100 000 до 3 000 000 рублей / от 3 000 до 100 000 долларов США, первоначальный взнос от 10%, комиссия за выдачу кредита примерно: 6000 рублей/ 200 долларов США, обязательное страхование: КАСКО, ОСАГО в течение всего срока кредитования, кредит предоставляется под залог приобретаемого автомобиля. Для добросовестных заемщиков, имеющих положительную кредитную историю - процентная ставка снижается.

Перечень документов:

1. Паспорт гражданина РФ.
2. Один из перечисленных документов:
— водительское удостоверение,
— заграничный паспорт,
— свидетельство о присвоении ИНН,
— страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.
3. Копия трудовой книжки и (или) копия трудового контракта, заверенные печатью работодателя.
4. Документ, подтверждающий официальный доход, или справка по форме Банка/справка по форме организации-работодателя, заверенная печатью.
5. Дополнительные документы для лиц призывного возраста:
— Документ, подтверждающий отсрочку от срочной службы.


Документы предоставляются одновременно с подачей Анкеты-кредитной заявки. В случае если семейное положение Клиента женат/замужем, заполняются также и паспортные данные супруги (-га).

Требования к заемщикам:

Наличие гражданства РФ
Возраст на момент заключения договора: Женщины — от 22 до 55 лет, Мужчины — от 22 до 60 лет
Наличие постоянной регистрации в регионе территориального присутствия Банка
Трудовая деятельность должна осуществляться в регионе территориального присутствия Банка
Общий трудовой стаж — от 1 года
Отсутствие отрицательной кредитной истории.

 

 

Скачать бланк - справка о доходах в свободной форме

Скачать бланк - справка о доходах для физического лица для Альфа-Банка

Скачать - справка по форме Промсвязьбанка-1.pdf

 

 

Комментарии  


 
0 #13 Мария 04.12.2014 10:38
нет, наоборот, раньше каждому третьему давали из желающий - сейчас одобряют каждый десятые - не возвратов много
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0 #12 Дарья 03.12.2014 12:26
я старалась - печатала, а они даже не посмотрели: видимо всем щас кредиты дают, тут же одобрили!
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0 #11 Алла 16.10.2014 11:38
спсбки
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0 #10 Мария 22.09.2014 08:36
и мне пригодилась :roll:
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0 #9 Лера 22.09.2014 00:32
спасибо, что у Вас нет sms рассылки и прочей дряни
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0 #8 сергей 12.09.2014 18:43
спасибо
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0 #7 Ната 11.09.2014 15:24
спасибки
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+1 #6 Умняшка 10.04.2014 10:53
Спасибочки, очень пригодилось!
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+4 #5 Максим 26.02.2013 21:53
я шапку сменил на наш логотип и реквизиты - то что надо, спасибо!!!
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0 #4 Ник 29.01.2013 10:40
Спасибо!!
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0 #3 Одумайтесь, друзья!!! 30.04.2012 12:01
точно ли Вам нужен этот долг )))
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0 #2 ольга иванова 15.03.2012 13:03
Спасибо!!!
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+5 #1 паспортные данные жены 10.04.2011 22:27
или супруга еще требуют - проверить нет ли висящих кредитов
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