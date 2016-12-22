В программах кредитования покупки нового автомобиля банки требуют предоставить сведения о зарплате - справка о доходах по форме 2-НДФЛ, по форме Банка или в свободной форме за последние 6 месяцев. Образец справки о доходах.

Кредит предоставляется на приобретение нового легкового автомобиля иностранного или отечественного производства у официальных и неофициальных дилеров при подтверждении дохода заемщика. Как правило, сумма кредита: от 100 000 до 3 000 000 рублей / от 3 000 до 100 000 долларов США, первоначальный взнос от 10%, комиссия за выдачу кредита примерно: 6000 рублей/ 200 долларов США, обязательное страхование: КАСКО, ОСАГО в течение всего срока кредитования, кредит предоставляется под залог приобретаемого автомобиля. Для добросовестных заемщиков, имеющих положительную кредитную историю - процентная ставка снижается.

Перечень документов:

1. Паспорт гражданина РФ.

2. Один из перечисленных документов:

— водительское удостоверение,

— заграничный паспорт,

— свидетельство о присвоении ИНН,

— страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.

3. Копия трудовой книжки и (или) копия трудового контракта, заверенные печатью работодателя.

4. Документ, подтверждающий официальный доход, или справка по форме Банка/справка по форме организации-работодателя, заверенная печатью.

5. Дополнительные документы для лиц призывного возраста:

— Документ, подтверждающий отсрочку от срочной службы.



Документы предоставляются одновременно с подачей Анкеты-кредитной заявки. В случае если семейное положение Клиента женат/замужем, заполняются также и паспортные данные супруги (-га).

Требования к заемщикам:

Наличие гражданства РФ

Возраст на момент заключения договора: Женщины — от 22 до 55 лет, Мужчины — от 22 до 60 лет

Наличие постоянной регистрации в регионе территориального присутствия Банка

Трудовая деятельность должна осуществляться в регионе территориального присутствия Банка

Общий трудовой стаж — от 1 года

Отсутствие отрицательной кредитной истории.

Скачать бланк - справка о доходах в свободной форме

Скачать бланк - справка о доходах для физического лица для Альфа-Банка

Скачать - справка по форме Промсвязьбанка-1.pdf