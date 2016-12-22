Знакомые иногда задают вопрос: сколько стоит 1 грамм золота 375, 583, 585, 750, 999 пробы? Ответу на него посвящена эта статья. Чтобы узнать стоимость 1 грамма золота 375, 583, 585, 750, 999 пробы на сегодня, необходимо использовать учетную цену ЦБ РФ на текущую дату и умножить её на соответствующий коэффициент: 0,375; 0,585; 0,585; 0,750; 0,999

Цена 1 грамма золота на сегодня установленная Центробанком России представлена на этой картинке:

Цена одного грамма золота 585 пробы в новых ювелирных изделиях составляет в среднем 1500 - 2000 рублей. На текущий момент ювелирные магазины и ломбарды скупают золотые изделия 375 пробы в виде лома по цене 480-500 рублей за один грамм, 583 - 585 пробы - 800 - 900 рублей, 750 пробы - 1000 - 1100 рублей, 999 пробы - примерно по текущей цене центробанка. Обычно ломбардами скупаются такие предмены как: серьги, кольца, подвески, цепочки, броши, кулоны, перстни, браслеты, зубные коронки и тому подобное. Стоит отметить, что цена скупки золота в ломбарде зависит от его состояния.

Проба золота – это числовое значение, указывающие количество золота, которое содержится в 1000 частях сплава. В ГОСТе 6835-85 упомянуто 40 сплавов золота и 18 проб. Для золотых ювелирных изделий применяются сплавы 5 проб: 375, 583, 585, 750 и 958. В некоторых странах еще применяется 333-я проба.

Сплав 958-й пробы состоит из трех компонентов, помимо золота в него входят серебро и медь. Он применяется чаще всего для изготовления обручальных колец. Этот сплав обладает ярко - желтым цветом, похожим на цвет чистого золота. Он очень ковкий и мягкий, поэтому полировка на ювелирном изделии держится непродолжительное время.

Сплав 750-й пробы преимущественно состоит из трех компонентов: золото, медь и серебро. Иногда в него добавляют небольшое количество палладия, цинка или никеля (в виде лигатуры). Его цвет бывает от желтовато - зеленого через оттенки красного до белого. Сплав легко поддается литью и пайке. Он часто используется в качестве основы для нанесения эмалей, но при превышении содержании меди в сплаве более 16%, цвет эмали тускнеет. Его рекомендуют использовать при производстве ювелирных изделий с филигранью, тонкой рельефной выколоткой и для производства оправ для хрупких драгоценных камней – самоцветов и для некоторых бриллиантов.

Сплав 585-й пробы (стал использоваться вместо 583-й пробы) является также трехкомпонентным. Его цвет может изменяться в широких пределах, в зависимости от лигатуры - от белого через желто-зеленые оттенки до розового и красного.

В зависимости от содержания в нем других металлов может иметь разные температуры плавления и твердость. Этот сплав хорошо поддается пайке.

Сплав 375-й пробы имеет красноватый цвет, при утрате полировки приобретает сероватые оттенки. Он применяется для производства обручальных колец.

Сплав 333-й пробы имеет низкую устойчивость на воздухе. Он достаточно быстро растворяется в азотной кислоте.

Золотниковая система проб.

До 1927 года в России использовались традиционные русские единицы измерения массы. Изделия из драгоценных металлов клеймились в золотниковой системе проб. Максимально-возможная проба была принята равной 96. Она в золотниковой системе обозначала количество золотников в одном фунте. Если на золотом изделии стояла 72 проба, это значило, что в сплаве содержится 72 золотника чистого золота на 96 золотников общей массы (на один фунт). 1 фунт равняется 96 золотникам, что соответствует 409,512 грамма; 1 золотник равняется 96 долям и соответствует 4,266 грамма; 1 доля соответствует 0,044 грамма. При этом, в 1 пуд равняется 40 фунтам и соответствуют 16,380 килограмма.

В золотниковой системе для изделий из золота использовались 94, 92, 72 и 56-я пробы.

С 1927 года для клеймения из изделий золота и других драгоценных металлов всех пробирных учреждениях стало применяться новое клеймо - голова рабочего с молотом. Одновременно был произведен переход на метрическую систему проб.

Начиная с первого июля 1958 года, стали применяться пробирные клейма нового образца. На них появилась эмблема с изображением серпа и молота на фоне пятиконечной звезды.

На клеймах для ювелирных изделий в современной России применяются клейма с изображением головы девушки в кокошнике.

Метрическая система проб.

В большинстве стран мира используется метрическая система проб. 1000-я проба принимается самой высокой. При этом эта проба считается условной, т.к. практически такой чистоты драгоценного металла достичь невозможно. Поэтому клеймение производится трехзначным числом. Кроме того, трудно добиться в сплаве очень точного содержания драгоценного металла, по этой причине применяется ремедиум (предельное отклонение от эталона). В золото-медных, золото-серебряно-медных и золото-серебряных сплавах ГОСТом установлен ремедиум, равный трём единицам. В сплаве золота 583 пробы содержание этого драгоценного металла должно составлять от 580 до 586 единиц, т.е. отклонение от эталона в ту или другую сторону составляет 3 единицы. Сплавы золота, содержащие в своем составе никель, имеют ремедиум, равный пяти единицам. В сплавах 585 пробы применяется положительный ремедиум, равный 5, исключающий отрицательное отклонение.

Каратная система проб.

В некоторых странах сейчас используется каратная система проб из расчета наивысшей пробы - 24. В этой весовой системе 24 карата составляет 1 кёльнскую марку, что равняется 233,855 граммам. При этом 1 карат равняется 9,744 граммам. Использующиеся каратные пробы 22, 18, 14 и 9-я показывают содержание чистого золота в сплаве. К примеру, проба 14 карат означает наличие 14 частей золота в 24 частях сплава.

Ниже приведены формулы пересчета золотниковой (З) система проб в каратную (К) и в метрическую (М):

М = 1/0,024 К.

М = 1/0,096 З

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