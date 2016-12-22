На рельеф мышц влияет две вещи. Во-первых, количество подкожного жира, и во-вторых, размер, форма и состояние мышц под ним. Если присутствует первое без второго, то вы можете выглядеть спортивно, но не атлетично.
Если вы только пришли в зал и у вас нет больших, легко заметных мышц, не переживайте о рельефе. Сначала обзаведитесь мышцами. Дело в том, что на начальном этапе задача одновременного снижения жирового компонента и гипертрофия скелетной мускулатуры вполне достижима. Рацион питания человека, впервые пришедшего в тренажерный зал, как правило, грешит избыточным количеством жиров и углеводов и недостаточным количеством белков.
Коррекция питания плюс двигательная активность (которой у человека не было вообще) уже сами по себе на начальном этапе способны вызвать мобилизацию собственных жировых запасов. При этом нагрузки, способные инициировать синтез белков и привести к гипертрофии мышечных клеток, пока еще не значительны и вполне могут обеспечиться этим рационом. Однако впоследствии вы придете к абсолютно естественному явлению – в какой-то момент процессы липолиза (расщепления) жира и синтеза (роста) мышц начнут конкурировать друг с другом.
Основная проблема рельефа мышц заключается в том, что рост мышечной массы (анаболизм) и уменьшение (катоболизм) жировых отложений – это противоположенные физиологические процессы, которые находятся в конфликте друг с другом. Наше тело не может одновременно находиться в обоих этих состояниях. И не верите в иное. Кто бы вам это не говорил.
Набирать мышечную массу возможно только в условиях достаточной калорийности и присутствия необходимого количества белков и углеводов для роста. А избавляться от жира можно только ограничив себя в калориях и углеводах. Если вы будите стремиться получить и то, и другое одновременно, то скорее всего не получите ничего.
Ок. Скажете вы. А если я хочу похудеть только в одной части тела (например живот)? Есть ли подходящие упражнения?
«Конечно»,- отвечает «инструктор» и ведет ее к тренажеру для тренировки пресса, рекомендуя при этом выполнять упражнения в большом количестве повторений с небольшим отягощением. Знакомая картина?
Это упражнение для живота? ДА! Похудеют ли он от этого? НЕТ! Дело в том, что, так называемые проблемные зоны, места с наибольшим количеством подкожного и висцерального жира – это места, которые организм выбрал как наиболее удобные для его хранения. Это бедра, ягодицы, бока, живот. Почему там? Да просто потому, что, жир там удобно носить (центр тяжести), и именно там важна термоизоляция тела.
И процесс накопления жира, и процесс его расщепления – это процессы, призванные обеспечить постоянство внутренней среды организма (гомеостаз) в любых условиях. Один из основных способов их регуляции –с помощью гормонов. Те или иные процессы будут наиболее активны в тех тканях, в которых наибольшее количество рецепторов, способных вступить в контакт с молекулой конкретного гормона. Так вот, жировая ткань в так называемых проблемных зонах имеет наибольшее количество рецепторов, отвечающих за липогенез (строительство жировых клеток), и наименьшее – за липолиз (их расщепление).
Такое соотношение будет сохраняться вне зависимости от того, в каких конкретно мышечных группах возникает потребность в дополнительной энергии. Поэтому единственное, чего вы добьетесь при изнурительных тренировках пресса – развиваете силовую выносливость этой мышцы. Никакой прямой связи с жиром, накопленным организмом именно в этой области нет, и поэтому «точечное» сжигание жира в одном месте – НЕВОЗМОЖНО. Худеть можно только одновременно во всех местах.
Блин. А как же нужно тренироваться чтоб достичь рельефа мышц? Хотите открою страшную тайну? А никак! Любые силовые тренировки ведут к мышечному росту, а не к похуданию. Вы возможно слышали, заблуждение: «Большие веса и небольшое количество повторений – на массу, маленькие веса и большое количество повторений – на рельеф ». Правда же будет заключаться в том, что любое количество повторений – это работа на массу. Ключом к рельефу мышц является только диета с ограниченной калорийностью.
Это заблуждение пошло от наблюдений за процессом сушки профессионалов. Которые в межсезонье тренируются большими весами и малым количеством повторений, а при подготовке к соревнованиям переходят на более легкие упражнения и веса. Однако «легкие» веса с большим количеством повторений не причина сушки а ее следствие. Точнее следствие ограниченной пищевой калорийности, которая вынуждает «облегчать» тренировки.
тренировка "а"
Плечи, грудь, Трицепс, пресс
тренировка "Б"
Спина, Ноги, Бицепс, пресс.
чередуя эти тренировки можно набрать мышечную массу за пол года! занятия три раза в неделю
1 день грудь,бицепс,пресс
2 день отдых
3 день спина,трицепс,пресс
4 день отдых
5 день ноги,пресс
6,7 день отдых.
делай лучше по меньше вес,по больше повторов!чтобы был рельеф надо очень усердно трудиться!Перед тренировкой,бегаю на дорожке 5 мин,для разогрева!да,кстати подтягивания,брусья очень хорошая штука!ГЛАВНОЕ НЕ ЛЕНИТЬСЯ!Удачи!
- регулярность
- но если ходить каждый день, то чередовать разные группы мышц и бассейн для восстановления
- дышать не забываем, животом глубоко
- между подходами 45-60 секунд
- с каждым следующим подходом - всё больше повторов
- последний подход без фанатизма, но до максимума
- после тренировки сразу протеин на рост
- если сушиться то дорожка и 2 часа не пить не есть
- диетой регулируется все остальное