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(31 голоса, среднее 4.68 из 5)

Рельеф мышц

02.08.2010 01:00 Александр Галанов 10 Комментарии

На  рельеф мышц влияет две вещи. Во-первых, количество подкожного жира, и во-вторых, размер, форма и состояние мышц под ним.  Если присутствует первое без второго, то вы можете выглядеть спортивно, но не атлетично.

Если вы только пришли в зал и  у вас нет больших, легко заметных мышц, не переживайте о рельефе. Сначала обзаведитесь мышцами.  Дело в том, что на начальном этапе задача одновременного снижения жирового компонента и гипертрофия скелетной мускулатуры вполне достижима. Рацион питания человека, впервые пришедшего в тренажерный зал, как правило, грешит избыточным количеством жиров и углеводов и недостаточным количеством белков.

Коррекция питания плюс двигательная активность (которой у человека не было вообще) уже сами по себе на начальном этапе способны вызвать мобилизацию собственных жировых запасов. При этом нагрузки, способные инициировать синтез белков и привести к гипертрофии мышечных клеток, пока еще не значительны и вполне могут обеспечиться этим рационом. Однако впоследствии вы придете к  абсолютно естественному явлению – в какой-то момент процессы липолиза (расщепления) жира и синтеза (роста)   мышц начнут конкурировать друг с другом.

Основная проблема рельефа мышц заключается в том, что рост мышечной массы (анаболизм) и уменьшение (катоболизм) жировых отложений – это  противоположенные физиологические процессы, которые находятся в конфликте друг с другом. Наше тело не может одновременно находиться в обоих этих состояниях.  И не верите в иное. Кто бы вам это не говорил.

Набирать мышечную массу  возможно только в условиях достаточной калорийности и присутствия необходимого количества белков и углеводов для роста.  А избавляться от жира можно только ограничив себя в калориях и углеводах. Если вы будите стремиться получить и то, и другое одновременно, то скорее всего не получите ничего.

Ок. Скажете вы.  А если я хочу похудеть только в одной части тела (например живот)? Есть ли подходящие упражнения?

«Конечно»,- отвечает «инструктор» и ведет ее к тренажеру для тренировки пресса, рекомендуя при этом выполнять упражнения в большом количестве повторений с небольшим отягощением. Знакомая картина?
Это упражнение для живота? ДА! Похудеют ли он от этого? НЕТ! Дело в том, что, так называемые проблемные зоны, места с наибольшим количеством подкожного и висцерального жира – это места, которые организм выбрал как наиболее удобные для его хранения. Это бедра, ягодицы, бока, живот. Почему там? Да просто потому, что, жир там удобно носить (центр тяжести), и именно там важна  термоизоляция тела.
И процесс накопления жира, и процесс его расщепления – это процессы, призванные обеспечить постоянство внутренней среды организма (гомеостаз) в любых условиях. Один из основных способов их регуляции –с помощью гормонов. Те или иные процессы будут наиболее активны в тех тканях, в которых наибольшее количество рецепторов, способных вступить в контакт с молекулой конкретного гормона. Так вот, жировая ткань в так называемых проблемных зонах имеет наибольшее количество рецепторов, отвечающих за липогенез (строительство жировых клеток), и наименьшее – за липолиз (их расщепление).

Такое соотношение будет сохраняться вне зависимости от того, в каких конкретно мышечных группах возникает потребность в дополнительной энергии. Поэтому единственное, чего вы добьетесь при изнурительных тренировках пресса – развиваете силовую выносливость   этой мышцы. Никакой прямой связи с жиром, накопленным организмом именно в этой области нет, и поэтому «точечное» сжигание жира в одном месте – НЕВОЗМОЖНО. Худеть можно только одновременно во всех местах.

Блин. А как же нужно тренироваться чтоб достичь рельефа мышц? Хотите открою страшную тайну? А никак! Любые силовые тренировки ведут к мышечному росту, а не к похуданию. Вы возможно слышали, заблуждение: «Большие веса и небольшое количество повторений – на массу, маленькие веса и большое количество повторений – на   рельеф  ».  Правда же будет заключаться в том, что любое количество повторений – это работа на массу. Ключом к рельефу мышц является только диета с ограниченной калорийностью.

Это заблуждение пошло от наблюдений за процессом сушки профессионалов. Которые в  межсезонье тренируются большими весами и малым количеством повторений, а при подготовке к соревнованиям переходят на более легкие упражнения и веса. Однако «легкие» веса с большим количеством повторений не причина сушки а ее следствие. Точнее следствие ограниченной пищевой калорийности, которая вынуждает «облегчать» тренировки.

Как правильно качать пресс ? 

 

Комментарии  


 
+1 #10 Занимаюсь 31.01.2012 18:09
у меня есть две тренировки накачивания мышц это Это А и Б =) ну мы так называем у нас в тренажерном зале:
тренировка "а"
Плечи, грудь, Трицепс, пресс
тренировка "Б"
Спина, Ноги, Бицепс, пресс.
чередуя эти тренировки можно набрать мышечную массу за пол года! занятия три раза в неделю
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+1 #9 дмитрий 12.12.2011 21:47
болеть короче после таких тренировок с ограниченным питанием ;)
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+2 #8 рельеф 21.10.2011 15:13
оборотень в паго:o не прав,в 35 ты фиг че накачаешь.Vampire я делаю так
1 день грудь,бицепс,пресс
2 день отдых
3 день спина,трицепс,пресс
4 день отдых
5 день ноги,пресс
6,7 день отдых.
делай лучше по меньше вес,по больше повторов!чтобы был рельеф надо очень усердно трудиться!Перед тренировкой,бегаю на дорожке 5 мин,для разогрева!да,кстати подтягивания,брусья очень хорошая штука!ГЛАВНОЕ НЕ ЛЕНИТЬСЯ!Удачи!
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-1 #7 женя 25.08.2011 20:14
ты сколько в зал ходиш
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+2 #6 Виталик Инструктор 24.06.2011 14:45
Рельеф или Масса не важно - Самое главное:
- регулярность
- но если ходить каждый день, то чередовать разные группы мышц и бассейн для восстановления
- дышать не забываем, животом глубоко
- между подходами 45-60 секунд
- с каждым следующим подходом - всё больше повторов
- последний подход без фанатизма, но до максимума
- после тренировки сразу протеин на рост
- если сушиться то дорожка и 2 часа не пить не есть
- диетой регулируется все остальное
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+2 #5 Летаю 21.06.2011 21:25
думает он правильно. Программа нужна, я в зал два года хожу - просто отдыхать, дорожка, сауна, побриться ... щас тоже что-нибудь подберу
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0 #4 MyMy 21.06.2011 17:39
Евгений, тебе спорт зала мало?)
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0 #3 Vampire 10.06.2011 17:40
Лучше раньше чем слишком поздно
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-1 #2 Оборотень в пагонах 10.06.2011 14:23
Надо оно тебе в 17 лет? Только время тратить. Заходи в 35, когда стопчешься до 150 см и весить будешь за 100
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0 #1 Vampire 09.06.2011 17:51
Всем Привет!Меня зовут Евгений Мне 17 лет, вес 81 кг, рост 174, посоветуйте пожалуйста какую нибуь программу тренеровок на рельеф мышц. Заранее благодарен)))
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