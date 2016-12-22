На рельеф мышц влияет две вещи. Во-первых, количество подкожного жира, и во-вторых, размер, форма и состояние мышц под ним. Если присутствует первое без второго, то вы можете выглядеть спортивно, но не атлетично.



Если вы только пришли в зал и у вас нет больших, легко заметных мышц, не переживайте о рельефе. Сначала обзаведитесь мышцами. Дело в том, что на начальном этапе задача одновременного снижения жирового компонента и гипертрофия скелетной мускулатуры вполне достижима. Рацион питания человека, впервые пришедшего в тренажерный зал, как правило, грешит избыточным количеством жиров и углеводов и недостаточным количеством белков.

Коррекция питания плюс двигательная активность (которой у человека не было вообще) уже сами по себе на начальном этапе способны вызвать мобилизацию собственных жировых запасов. При этом нагрузки, способные инициировать синтез белков и привести к гипертрофии мышечных клеток, пока еще не значительны и вполне могут обеспечиться этим рационом. Однако впоследствии вы придете к абсолютно естественному явлению – в какой-то момент процессы липолиза (расщепления) жира и синтеза (роста) мышц начнут конкурировать друг с другом.



Основная проблема рельефа мышц заключается в том, что рост мышечной массы (анаболизм) и уменьшение (катоболизм) жировых отложений – это противоположенные физиологические процессы, которые находятся в конфликте друг с другом. Наше тело не может одновременно находиться в обоих этих состояниях. И не верите в иное. Кто бы вам это не говорил.



Набирать мышечную массу возможно только в условиях достаточной калорийности и присутствия необходимого количества белков и углеводов для роста. А избавляться от жира можно только ограничив себя в калориях и углеводах. Если вы будите стремиться получить и то, и другое одновременно, то скорее всего не получите ничего.



Ок. Скажете вы. А если я хочу похудеть только в одной части тела (например живот)? Есть ли подходящие упражнения?



«Конечно»,- отвечает «инструктор» и ведет ее к тренажеру для тренировки пресса, рекомендуя при этом выполнять упражнения в большом количестве повторений с небольшим отягощением. Знакомая картина?

Это упражнение для живота? ДА! Похудеют ли он от этого? НЕТ! Дело в том, что, так называемые проблемные зоны, места с наибольшим количеством подкожного и висцерального жира – это места, которые организм выбрал как наиболее удобные для его хранения. Это бедра, ягодицы, бока, живот. Почему там? Да просто потому, что, жир там удобно носить (центр тяжести), и именно там важна термоизоляция тела.

И процесс накопления жира, и процесс его расщепления – это процессы, призванные обеспечить постоянство внутренней среды организма (гомеостаз) в любых условиях. Один из основных способов их регуляции –с помощью гормонов. Те или иные процессы будут наиболее активны в тех тканях, в которых наибольшее количество рецепторов, способных вступить в контакт с молекулой конкретного гормона. Так вот, жировая ткань в так называемых проблемных зонах имеет наибольшее количество рецепторов, отвечающих за липогенез (строительство жировых клеток), и наименьшее – за липолиз (их расщепление).



Такое соотношение будет сохраняться вне зависимости от того, в каких конкретно мышечных группах возникает потребность в дополнительной энергии. Поэтому единственное, чего вы добьетесь при изнурительных тренировках пресса – развиваете силовую выносливость этой мышцы. Никакой прямой связи с жиром, накопленным организмом именно в этой области нет, и поэтому «точечное» сжигание жира в одном месте – НЕВОЗМОЖНО. Худеть можно только одновременно во всех местах.



Блин. А как же нужно тренироваться чтоб достичь рельефа мышц? Хотите открою страшную тайну? А никак! Любые силовые тренировки ведут к мышечному росту, а не к похуданию. Вы возможно слышали, заблуждение: «Большие веса и небольшое количество повторений – на массу, маленькие веса и большое количество повторений – на рельеф ». Правда же будет заключаться в том, что любое количество повторений – это работа на массу. Ключом к рельефу мышц является только диета с ограниченной калорийностью.



Это заблуждение пошло от наблюдений за процессом сушки профессионалов. Которые в межсезонье тренируются большими весами и малым количеством повторений, а при подготовке к соревнованиям переходят на более легкие упражнения и веса. Однако «легкие» веса с большим количеством повторений не причина сушки а ее следствие. Точнее следствие ограниченной пищевой калорийности, которая вынуждает «облегчать» тренировки.

Как правильно качать пресс ?