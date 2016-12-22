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Ношение холодного оружия

21.10.2011 14:39 Александр Галанов 8 Комментарии

Носить ножи можно. Ответственность за ношение ножей упразднена в 2004 году. В России за незаконное ношение холодного оружия ответственность административная. Сейчас же за нарушение правил хранения или ношения холодного оружия возможно только привлечение к административной ответственности

в соответствии с ч.2 ст.20.8 КоАП РФ в виде штрафа в размере от 500 до 2000 рублей с возмездным изъятием оружия или без такового."  За применение - в зависимости от обстоятельств. Например, прирезать грабителя с пистолетом, намеренного тебя замочить, совершенно законно. А из корыстных побуждений зарубить топором старушку-процентщицу - будет хороший срок. Читайте уголовный кодекс. Правоохранительные органы не имеют права просто так изымать ножи. Более того ответственности за ношение не то что туристического, даже законно приобретенного холодного оружия, теперь нет. Однако, к сожалению, иногда попадаются безграмотные сотрудники и усложняют жизнь законопослушным гражданам. Предлагаем ознакомиться с правовым статусом, как туристических ножей, так и холодного оружия, чтобы уметь отстаивать свои законные права.

Что является холодным оружием, а что нет?

Закон "Об оружии" определяет понятие "холодное оружие" следующим образом: "Холодное оружие - оружие, предназначенное для поражения цели при помощи мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения" (ст.1 Закона "Об оружии").

К холодному оружию относятся сабли, шашки, ножи, кинжалы, финские ножи, кортики, кастеты, стилеты и другие предметы, специально предназначенные или приспособленные для поражения живой цели. Они могут быть колющими, колюще-режущими, рубящими, раздробляющими и т.д. И хотя иногда можно встретить представителей правоохранительных органов, стремящихся подвести под термин холодное оружие любые ножи, вплоть до кухонных и складных, вы должны знать законодательство, чтобы грамотно отстаивать свои законные права.

В общем, чтобы быть признанным холодным оружием, нож должен иметь длину лезвия 9 и более сантиметров; ширину - 2,6 см и более; твердость металла – более 42 единиц. К оружию не относятся изделия, сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-бытового и производственного назначения (перочинные, кухонные, сапожные, садовые ножи и т.п.), конструктивно сходные с оружием (ст.1 Закона "Об оружии").

О разрешительных документах:

При производстве на территории Российской Федерации или импорте зарубежных ножей, товары должны пройти обязательную сертификацию, на основании которой нож относят к определенному виду – холодному, туристическому и т. д. Результатом ее являются два документа: Сертификат соответствия ГОСТ Р и Информационный листок (часто путают с сертификатом соответствия)

 

Какое холодное оружие вправе иметь граждане?

Граждане, имеющие разрешение на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия, имеют право приобрести охотничье холодное клинковое оружие (ст.13 Закона "Об оружии"). При продаже этого оружия в охотничьем (охотничьем членском) билете гражданина продавцом делается соответствующая запись, а разрешением на ношение этого холодного оружия является разрешение на ношение огнестрельного охотничьего оружия.

Некоторые граждане вправе также приобрести холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения с казачьей формой, а также с национальными костюмами народов РФ, - это сабли, шашки, ножи и кинжалы (ст.3 Закона "Об оружии"). Атрибутика национальных костюмов определяется Правительством РФ. На хранение и ношение такого оружия требуется лицензия (ст.13 Закона "Об оружии"). Таким образом, если Вы не охотник, не казак и для Вашего национального костюма не предусмотрена сабля или кинжал, - никакое холодное оружие Вы иметь и носить не вправе.

Какое холодное оружие запрещено
На территории РФ запрещается оборот в качестве гражданского и служебного оружия кистеней, кастетов, сурикенов, бумерангов и других специально приспособленных для использования в качестве оружия предметов ударно-дробящего и метательного действия (ст.6 Закона "Об оружии").  На территории РФ запрещается оборот в качестве гражданского и служебного оружия (ст.6 Закона "Об оружии"):

- холодного клинкового оружия и ножей, клинки и лезвия которых, при длине клинка и лезвия более 90 мм:
- либо автоматически извлекаются из рукоятки при нажатии на кнопку или рычаг и фиксируются ими,
- либо выдвигаются за счет силы тяжести или ускоренного движения и автоматически фиксируются.

Ответственность за незаконное хранение или ношение холодного оружия
До появления Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ незаконное ношение холодного оружия подлежало уголовной ответственности по ст. 222 ч.4 УК РФ. Сейчас же за нарушение правил хранения или ношения холодного оружия возможно только привлечение к административной ответственности в соответствии с ч.2 ст.20.8 КоАП РФ в виде штрафа в размере от 500 до 2000 рублей с возмездным изъятием оружия или без такового.

Возмездное изъятие означает, что оружие будет изъято и продано в установленном порядке органами внутренних дел, а вырученные деньги за минусом издержек по продаже будут возвращены бывшему владельцу оружия.

О ношении холодного оружия - новое уголовном в законодательстве. Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ в Уголовный кодекс РФ были внесены изменения, в том числе и в отношении преступлений, связанных с оружием. До внесения этих изменений частью 4 ст.222 УК РФ предусматривалась и уголовная ответственность за незаконное ношение холодного оружия:

"Незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия, за исключением тех местностей, где ношение холодного оружия является принадлежностью национального костюма или связано с охотничьим промыслом, - наказываются обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до двухсот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух месяцев либо без такового", - такой часть 4 ст.222 УК РФ была до внесения изменений. Таким образом, за незаконное ношение холодного оружия можно было получить срок до 2 лет.

Сейчас часть 4 ст.222 УК РФ устанавливает ответственность только за незаконный сбыт:

"Незаконный сбыт газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия, - наказывается обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового".

Так что уголовная ответственность, как раньше, за незаконное ношение холодного оружия не предусматривается. Однако она предусмотрена за его незаконное изготовление (ч.4 ст.223 УК РФ):

"Незаконное изготовление газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия, наказывается обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет".

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Комментарии  


 
0 #8 GAL 28.07.2016 15:16
Ребят можно многое, если на плечах голова, а не я в нее ем...
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+8 #7 Богун 23.10.2013 10:23
Зачем осложнять жизнь разной хреновиной, которая -есть способ давления на вас?
Надо включать воображение и никогда не говорить, что специально приспособили для ломания ребер и голов.
Покруг много бытовых предметов, которые пострашнее ножей и прочего, и которые вы просто переносите или перевозите из места в другое: зачем возить биту, если можно везни монтировку для разбортировки или ещзё что-то. Саперная ломатка, для откапывания машины, рыться канавки и прочего оставит в жопе любой нож и кастет: можно защитаться ребром, можно всей плоскостью, да мало ли умельцев...
КиДжалы на поясе пусть носят аборигены для успокоения своей трусости, а мы будем посить с собой ум и дух, а также понимание окружающихнас вещей...
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-3 #6 Аркопалено 29.09.2013 12:19
234
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-2 #5 Аркопалено 29.09.2013 12:12
А можно уточнить по поводу нун чаку.
Если купить почтой из азии, то тоже можно бумажку получить что типо тренировочные или в худшем случай 2к р заплатить.
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-1 #4 Сергей Галайко 19.09.2013 12:29
[quote name="Странник"].А если меч имеет кромку заточки 2 мм (по правилам реконструкторских махачей) и пригоден для полного контакта в фихтовании,а ещё выполнен по мативам Властелина колец (Меч Пендольфа),на него надо бумажку делать&

Странник, конечно нужно. У меня самого есть средневековый меч 11-го типа по Оукшоту, покупал в магазине реконструкторском на ВДНХ, с заключением экспертизы и сертификатом. Так что документы желательно сделать, а то ведь наши доблестные могут и до столба докопаться, если он им понравится...
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-3 #3 Странник 29.11.2012 18:41
.А если меч имеет кромку заточки 2 мм (по правилам реконструкторских махачей) и пригоден для полного контакта в фихтовании,а ещё выполнен по мативам Властелина колец (Меч Пендольфа),на него надо бумажку делать?
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+9 #2 Головой думать надо 18.04.2012 10:35
а нож в кармане не помешает
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+4 #1 АльКапоне 22.03.2012 16:47
:-) ништяк. Значит всё можно
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