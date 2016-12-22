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Нефтяная платформа Лукойл

13.04.2012 02:19 Dolya Sergey 12 Комментарии

Это продолжение рассказа о том, как устроена морская нефтяная платформа. Первая часть с общим рассказом о буровой и о том, как живут на ней нефтяники. Все управление Морской Ледостойкой Стационарной Платформой (МЛСП) происходит с Центрального Пульта Управления (ЦПУ):


3.



Вся платформа нашпигована датчиками, и даже если где-то в неположенном месте рабочий закурит сигарету, об этом сразу будут знать в ЦПУ и, чуть позже, в отделе кадров, который подготовит приказ об увольнении этого умника еще до того, как вертолет доставит его на большую землю:

4.



Верхняя палуба называется Трубной. Здесь собирают свечи из 2-3 бурильных труб и отсюда же управляют процессом бурения:

5.



6.



Трубная палуба - единственное место на буровой, где есть хоть какой-то намек на грязь. Все остальные места на платформе надраены до блеска.

Большой серый круг справа - это новая скважина, которую в данный момент бурят. На бурение каждой скважины уходит около 2 месяцев:

7.



Подробно процесс бурения я уже описывал в посте о том, :

8.



Главный бурильщик. У него кресло на колесиках с 4 мониторами, джойстиком и разными другими клевыми штуками. Из этого чудо-кресла он управляет процессом бурения:

9.



Насосы, качающие буровой раствор под давлением в 150 атмосфер. На платформе 2 рабочих насоса и 1 запасной (о том, зачем они нужны и о назначении других устройств, читай в статье о том, ):

10.



Шарошка - долото. Именно она находится на острие бурильной колонны:

11.



С помощью бурового раствора, нагнетаемого насосами с предыдущей фотографии, крутятся эти зубья, а выгрызанная порода уносится наверх с отработанным буровым раствором:

12.



На данный момент на этой буровой платформе уже работает 3 нефтяных, 1 газовая и 1 водяная скважины. Еще одна скважина находится в процессе бурения.

Единовременно можно бурить всего одну скважину, а всего их будет 27. Каждая скважина от 2,5 до 7 километров длинной (не глубиной). Нефтяной пласт залегает на 1300 метрах под землей, так что все скважины горизонтальные и как щупальца расходятся от буровой:

13.



Дебит скважин (то есть, сколько нефти она качает в час) от 12 до 30 кубов:

14.



В этих баллонах-сепараторах попутный газ и воду отделяют от нефти, и на выходе после прогона через установку подготовки нефти, которая отделяет от нефти все примеси, получают товарную нефть:

15.



От Платформы проложен подводный трубопровод длиной 58 километров до плавучего нефтехранилища, установленного вне ледовой зоны Каспия:

16.



В трубопровод нефть закачивают магистральные насосы:

17.



Эти компрессора качают попутный газ обратно в пласт для поддержания пластового давления, которое выталкивает нефть на поверхность, соответственно, отдача нефти становится больше:

18.



Воду, которую отделили от нефти, очищают от механических примесей и возвращают обратно в пласт (ту же самую воду, что и выкачали из недр)

19.



Насосы 160 атмосфер закачивают воду обратно в пласт:

20.



На платформе есть своя химическая лаборатория, где контролируют все параметры нефти, попутного газа и воды:

21.



22.



Буровую снабжают электричеством 4 турбины, работающие от попутного газа, суммарной мощностью около 20 МЕГАватт. В белых ящиках турбины на 5 мегаватт каждая:

23.



Если турбины по каким-либо причинам отрубятся, буровую будут питать резервные дизель-генераторы:

24.



Электрощитовая занимает 2 этажа:

25.



Специальные котлы дожигают выхлоп из турбины и им обогревают жилой комплекс. То есть, даже выхлоп, как у машины из глушителя, утилизируется и в атмосферу попадает ноль загрязняющих веществ:

26.



27.



Мы застали редкий момент, когда попутный газ просто сжигали на факельной стреле, так как в это время заливали бетон между стенками скважины и обсадной колонной, а вообше, 98% попутного газа используется на собственные нужды:

28.


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Комментарии  


 
0 #12 РОМА 23.03.2016 11:46
потскожите как устроится очень хочу.рома 24 года.89615636879
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0 #11 павел 14.10.2015 17:17
ищу работу на платформу на энергетические установки . опыт работы на ГТУ 21 год
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0 #10 Александр 09.10.2015 08:50
Здравствуйте работаю в Сургутнефтегазе электромонтёром по обслуживанию буровых установок 6 разряда стаж около 10 лет хотел бы работать на платформе обученость электромонтёр по обслуживанию буровых установок всех типов 6 разряда электромонтёр РЗ и А резюме могу отправить по запросу
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+2 #9 Антон 06.10.2015 15:29
Здравствуйте! Интересует работа на нефтяной вышке. Резюме отправлю по запросу. Благодарю.
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-1 #8 Василий 30.08.2015 21:44
хочу хочу яяяя
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0 #7 Ммхаил 08.08.2015 15:19
Здравствуйте, как можно связаться и узнать условия работы и возможные вакансии? Куда обратиться?
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0 #6 кот 08.04.2015 13:05
Цитирую ДМИТРИЙ:
под скажите как устроиться на это предприятие где взять адрес и номер телефона?

у меня есть адрес и телефон вке шельф в астрахани.
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+2 #5 дмитрий 10.09.2014 19:14
как попасть на эту работу!!???
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+1 #4 Виталий Петрович 13.03.2014 16:14
как к Вам попасть?
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0 #3 Алексей 13.03.2014 01:44
Дмитрий у вас вышло что- нибудь с этой работой?
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+3 #2 Маша 26.06.2012 13:31
так же как и в Газпром - туда только своих берут, замуж надо выйти или жениться на ком-то из тамошних
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-2 #1 ДМИТРИЙ 25.06.2012 23:44
под скажите как устроиться на это предприятие где взять адрес и номер телефона?
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