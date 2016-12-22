Это пособие позволит Вам научиться сберегать свою сексуальную энергию, уметь направлять ее в своем теле в те органы, которые нуждаются в исцелении. Так же Вы научитесь испытывать многократный оргазм. Сберегать сексуальную энергию необходимо для продления жизни в теле в котором мы живем. Тантрический секс - интимная близость, когда мужчина и женщина, словно балансируют между сном и явью. Тантрический секс является одной из тантрических практик, основное упражнение которой заключается в сексуальных отношениях партнеров. Занятия тантрическим сексом предполагает умение ощущать различную жизненную энергию, сконцентрированную в определенных энергетических центрах человека. Тантрический секс отличается от обычного секса тем, что это не просто половой акт, а процесс полного слияния со своим партнером, процесс сексуального соединения.

Наши предки Славяне и Арийцы очень хорошо знали об этом и с самого детства обучали детей тому, как управлять сексуальной энергией внутри своего тела. Это пособие содержит минимум теории и максимум практики. Практики очень эффективны и способны оказать глубокое и плодотворное влияние на ваше здоровье и сексуальную жизнь. Предостережения: Если у Вас повышенное кровяное давление, больное сердце или слабый организм, Вам не следует излишне нагружать себя. Практика должна доставлять удовольствие.

Вначале проясним, что мы будем практиковать и для чего?

Сперва необходимо овладеть методом «пальцевый замок», чтобы не терять семя пока мы не научимся испытывать многократный оргазм.

Многократный оргазм значит – направлять свою сексуальную энергию по центральному каналу в позвоночнике и переживать блаженство не только нижними чакрами, но и верхними. Когда мы испытываем многократный оргазм сексуальная энергия не стремиться наружу (семяизвержение), а поднимается вверх по центральному каналу, насыщая мозг, затем опускаясь по переднему каналу в область чуть ниже пупка (центр тела), насыщая все органы и накапливаясь там.

Второе, развиваем свою ЛК-мышцу, которая будет являться тормозом для семяизвержения и направления энергии вверх по позвоночнику. Третье, что необходимо – понять то, как протекают энергетические процессы в нашем тонком теле. Для этого мы будем делать медитацию подъем – опускание огня. Учимся правильно дышать во время сексуальных практик. Так же вам будет дана одиночная практика «Силовой запор», для накопления силы в промежности и запечатывания семенной жидкости.

Теория и Практика

Пальцевый замок





Почувствовав, что семяизвержение неизбежно, прижмите указательным, средним и безымянным пальцами основной руки (например, правой, если вы правша) Точку, указанную на рисунке; прижатие должно быть достаточно сильным, чтобы предотвратить поток семени. Средний палец должен надавливать непосредственно на канал уретры (мочевой), остальные пальцы – немного согнуты. Непосредственно перед эякуляцией канал уретры расширяется, так что нащупать его вам будет не сложно. Остальными двумя пальцами фиксируйте канал с боков, обеспечивая его неподвижность. Сожмите ЛК-мышцу так, чтобы она плотно охватила простату, и одновременно подтяните вверх область промежности. Направьте вверх энергию оргазма, направляя ее вдоль позвоночного столба к головному мозгу. Некоторое время удерживайте пальцы в месте прижатия до, во время и после сжатия мускулов. Уберите пальцы после того, как почувствуете, что толчки семени прекратились. При этом вы можете заметить, что эрекция уменьшилась.

Этот метод хорошо применять новичкам, которые еще не чувствую энергию в своем теле и не могут ей управлять. Занимаясь сексом и применяя этот метод во время оргазма, вы без труда сможете сохранять семя и соответственно свою энергию. Оргазм будет испытываться, так же как и обычно, но первые разы могут быть неприятные ощущения.

Обязательно после применения данного метода оттягивайте свои яички и удерживайте их оттянутыми в течение 5 минут, это необходимо, чтобы семенная жидкость не застаивалась в мочеполовых протоках.

Знаете ли вы, что оргазм и эякуляция совершенно отдельные явления?

Для того, чтобы испытывать многократный оргазм и при этом не терять семя, вы должны знать основы своей анатомии. Оргазм и эякуляция – совершенно отдельные явления.

Физиологически, оргазм – это сокращение и пульсация, которые большинство мужчин ощущают в своем пенисе, простате и тазовой области.

Эякуляция – это просто рефлекс, возникающий в основании позвоночника и завершающийся извержением семени.



ЛК-мышца



ЛК-мышца в значительной степени определяет ваше сексуальное здоровье. В этой мышце укорено пять-восемь сантиметров вашего пениса, и чем она крепче, тем сильнее эрекция, глубже оргазмы и эффективнее сдерживание эякуляции.



ЛК-мышца – это та самая мышца, которую вы используете, когда сдерживаете мочеиспускание при невозможности воспользоваться туалетом. ЛК-мышца отвечает за ритмические сокращения в тазу и анусе во время оргазма.

«Если мужчина увеличит силу своей ЛК-мышцы, он сможет понять, как приобрести способность к множественному оргазму и как разделить оргазм и семяизвержение».

Самый просто способ найти свою ЛК-мышцу заключается в остановке мочеиспускания при сжатии таза во время посещения туалета. При сильной ЛК-мышце вы сможете останавливать на середине мочеиспускания и затем начать его снова. Если это трудно для вас, это значит, что ваша мышца слаба.

Упражнение для развития ЛК-мышцы

Вдохните и сконцентрируйтесь на простате, промежности и анусе. Выдыхая напрягите ЛК-мышцу вокруг простаты и анус. Задержите дыхание произвольно и удерживайте ЛК-мышцу в напряжении. Вдохните и расслабьтесь, отпустив ЛК-мышцу. Повторите пункты 2, 3 и 4, напрягая мышцы при вдохе и расслабляя при выдохе, от девяти до тридцати шести раз.

Проделывайте это упражнение утром после пробуждения и вечером перед сном, по желанию можете делать в любое время, не ограничивая себя. Разумеется, мышцы могут заболеть, как всегда бывает после постоянного напряжения. Не напрягайте себя чересчур, увеличивайте число и темп постепенно.

Когда вы хорошо натренируетесь, вы сможете напрягать ЛК-мышцу во время оргазма и удерживать семенной поток.

Энергия в нашем теле

Наше энергетическое тело состоит из 72 000 каналов, которые переплетаясь, образуют узлы называемые чакрами. По каналам движется энергия (прана). Из этих 72 000 каналов нас интересует самый главный канал, центральный который располагается от начала копчика до макушки головы, там где волосы скручиваются в спираль. Именно по этому каналу нам нужно направить сексуальную энергию. Центральный канал связан со всеми семи основными чакрами, поэтому поднимая энергию вверх мы будем испытывать оргазм всеми семи чакрами, а не двумя как это происходит обычно.

На рисунке изображены чакры и центральный канал.

Семь чакр (муладхара – в копчике, свадхистана – в районе половых органов, манипура – область пупка, анахата – центр груди, вишудха – горло, аджана – центр межбровья и сахасрара – макушка)

Для того, чтобы научиться осознано поднимать свою сексуальную энергию необходимо овладеть практикой «подъем-опускание огня». Эта практика очищает центральный канал, по которому мы будем направлять сексуальную энергию вверх.

Подъем-опускание огня

Сядьте в позу со скрещенными ногами или на стул. Спина обязательно должна быть прямой, руки лежат на коленях. Язык прижат к нёбу. Представьте свое тело пустотным, светящимся неярким белым светом, а центральный канал в виде полой трубки красного цвета, толщиной с большой палец руки. Визуализируйте в районе копчика муладхара-чакру в форме желтого квадрата, по сторонам которого располагаются четыре лепестка красного цвета. В его центре находится темно-красный треугольник, перевернутый вершиной вниз, который объят пламенем. Выполняя три раза сжатие ЛК-мышцы, заставьте пламя в переверну том треугольнике разгореться ярче. И не спеша, поднимайте его вверх по центральному каналу вдоль позвоночника. Поднимая огонь вверх, представляйте его тонким, жарким и ярким. Дойдя до анахата-чакры (на уровне спины) задержите его на несколько секунд, чтобы лучше очистить анахата-чакру. Пламя, поднявшись до вишуддха-чакры (горла), останавливается. Если продолжать поднятие огня до макушки головы, то, возможно, вам удастся поднять и сублимировать много энергии (праны) в сахасрара-чакре, однако есть вероятность потерять энергию, т.к. она может выйти через глаза, уши или рот. Поэтому рекомендуется доводить энергию до вишуддха-чакры и останавливать огонь на уровне горла. На расстоянии нескольких сантиметров над макушкой головы представьте серебристо-белый шарик (бинду), размером чуть больше горошины. Жар пламени настолько силен, что начинает оплавлять бинду и, оплавляясь, с бинду начинает капать вниз на чакры нектар бессмертия (амрита). Представляйте бинду и нектар свежими, белыми и чистыми, способными растворить все загрязнения в энергетических каналах. Визуализируйте, как капая с бинду, нектар наполняет и очищает сахасрара-чакру (макушка), вишуддха-чакру (горло), анахата-чакру (центр груди). В анахата-чакре, на передней части тела, нектар задерживается на несколько секунд дольше, чем в других чакрах, чтобы лучше очистить ее. Затем нектар продолжает капать и наполняет манипура-чакру (область пупка), свадхистана-чакру (область половых органов) и входит обратно в муладхара-чакру (копчик). Нектар, попадая на темно-красный треугольник, вызывает сильное шипение и бурление, усиливая разгорающийся огонь в муладхара-чакре (копчике). Шипение должно явственно ощущаться и напоминать шипение масла, попавшего на раскаленную сковородку.

Затем огонь вновь начинает подниматься вверх. Это один цикл.

Повторяйте от 30 до 50 циклов.

Необходимо сделать 10 000 циклов (в течение двух лет), что позволит, овладеть этой практикой и хорошо чувствовать все тонкие процессы которые происходят в энергетическом теле.

Сексуальное возбуждение и сексуальная энергия

Тот, кто умеет управлять своим возбуждением, легко испытывает многократный оргазм, не доходя до эякуляции.

Существует четыре стадии возбуждения:

Удлинение Набухание Твердость Тепло

На первой стадии пенис начинает удлиняться, но еще не поднимается.

На второй он начинает расширяться и поднимается, но еще не затвердевает (на этой стадии его еще трудно ввести во влагалище).

На третьей стадии он полностью поднимается и затвердевает, но еще не разогревается.

На четвертой стадии он становиться очень жестким и горячим, при этом яички втягиваются в тело и переходят в состояние максимальной готовности к эякуляции.

Расслабление дыхания и поднятия сексуальной энергии вверх, подальше от пениса, помогут вам оставаться на третьей или в начале четвертой стадии, чуть ниже «точки, за которой нет возврата».

Для того чтобы управлять своим возбуждением и научиться испытывать многократный оргазм, вы в первую очередь должны научиться управлять своим дыханием.

Научившись замедлять и углублять свое дыхание, вы сможете управлять своим возбуждением и наслаждаться оргазмами, не эякулируя.

Глубокое, или брюшное дыхание важно не только для управления возбуждением, но и для здоровья всего организма в целом.

«Брюшное дыхание для мужчин»

СЯДЬТЕ: Удобно сядьте и расслабьте плечи. РУКИ НА ЖИВОТЕ: Положите обе руки на живот прямо под пупком. ГЛУБОКИЙ ВДОХ: Глубоко вдохните носом так, чтобы ваш живот выпятился вперед. ПОЛНОСТЬЮ ВЫДОХНИТЕ: Расслабив грудную клетку, выдохните с некоторым усилием, так, чтобы живот максимально приблизился к позвоночнику. При этом вы должны почувствовать, как ваш член и яички слегка подтягиваются вверх. ПРОДОЛЖАЙТЕ БРЮШНОЕ ДЫХАНИЕ: Вдохните и выдохните девять, восемнадцать или тридцать шесть раз. Упражнения 1 и 2 просты, но очень эффективны.

Чтобы испытывать многократный оргазм, вы должны уметь мгновенно останавливаться, глубоко дышать и сокращать свою ЛК-мышцу для предотвращения эякуляции.

Крестцовая помпа и черепная помпа

Содержимое и подзащитное вашего позвоночного столба и головы является самим сердцем вашей нервной системы. Смягчающей прокладкой для него является спинномозговая жидкость, «мозговая» для головы и «спинно» для позвонков. Эта жидкость, как оказалось, приводится в движение двумя помпами. Одна из них находится в крестце и известна как крестцовая помпа. Другая, находящаяся в области верхней части шеи и головы, является черепной помпой. Многие люди, которые заставили эти помпы работать, сообщают об ощущении «большого пузыря» энергии, перемещающегося во время подъема энергии вдоль позвоночника вверх.



Даосы относятся к крестцу как к помпе, которая позволяет поддерживать движение сексуальной энергии, идущей из мошонки, и преобразовывать ее в процессе движения. Это подобно дорожной станции, которая очищает энергию, циркулирующую в теле. Если отверстие в крестце заблокировано, то жизненная сила не может входить в него и течь к высшему центру.

Череп долгое время рассматривался даосами как основная помпа, обеспечивающая циркулирование энергии от нижних центров к верхним. Черепное движение является ответственным за производство и циркулирование спинномозговой жидкости, окружающей мозг и спинной мозг, и за нормальное распределение энергии во всем теле. В даосском совершенствовании сексуальной энергии тазовая и мочеполовая диафрагмы, крестец и черепная помпа имеют важное значения для оказания помощи передвижению сексуальной энергии вверх к высшим центрам.

Силовой запор – одиночная практика

Когда вы будете хорошо натренированы этим упражнением, вы сможете использовать его вариант, во время полового акта. Метод силового запирания выполняется без партнера в качестве ежедневного упражнения. Метод является наилучшим для накопления силы в промежности для запечатывания семенной жидкости.

В упражнении «силовой запор» мы возбуждаем половой орган, горячую энергию, которая находится в семенном протоке. Это тепло генерируется движением миллионов сперматозоидов. Эта энергия является более взрывчатой, более тяжело поддается управлению и всегда ищет наиболее прямой путь наружу, в более холодную окружающую среду. Для большинства мужчин путем наименьшего сопротивления является путь через пенис. Для овладевших практикой поднятия энергии вверх, наиболее легким путем будет путь в более высокие центры (чакры) тела. Но для того, чтобы предотвратить истечение через пенис и направить сексуальную энергию в позвоночник и в другие более высокие части тела, потребуется много практики для управления ЛК-мышцой.

Есть четыре уровня практикования силового запора:

Начинающие: использование мышц руки, челюсти, шеи, стоп, промежности, ягодиц и живота для снятия сексуального напряжения и блокирования стремления к эякуляции и для продвижение вверх горячей энергии, созданной в возбужденном состоянии. Промежуточная стадия: в меньшей степени использование мышц руки, челюсти, стопы и при продвижении сексуальной энергии вверх в большей степени зависимость от тазовой диафрагмы и от помп сфинктера, крестца и черепа. Продвинутая стадия: уменьшение использования мышц промежности и увеличение использования крестцовой и черепной помп. В большей степени используется сила мысли для продвижения энергии в макушечный центр. Концентрируя силу в верхней части головы, вы оттягиваете энергию из нижнего центра в высший центр. Наиболее продвинутая стадия: использование для управления одной только силы мысли, нет никакой необходимости использовать мышцы. Использование силы мысли для управления эрекцией и ослаблением пениса и для продвижения энергии вверх и вниз по своему желанию.

В этом упражнении вы должны возбудить свой половй член до уровня, соответствующего приблизительно 90% от уровня оргазмического семяизвержения. Не переходите ту точку, за которой нет возврата, иначе у вас некоторое время не будет сперматической энергии для практикования. Когда вы овладеете силовым запором, вы сможете более точно определять близость подхода к эякуляции и останавливаться на 98 или 99 процентах. Трите головку полового члена, пока не наступит эрекция. Когда вы почувствуете, что приближается оргазм, прекратите стимулирование и выполните метод силового запора от трех до девяти раз или выполняйте его до тех пор, пока не прекратится эрекция. Это считается одним упражнением. Повторите эту процедуру – стимулируйте половой член до эрекции, а затем выполняйте запирание до убывания эрекции – 3-9-18-36 раз за один присест.

Эта практика имеет идеальные результаты. Если в результате ее применения вы приобрели полный контроль за своими половыми органами, то вы, естественно, будете иметь полный контроль за ними и при осуществлении полового акта. Я рекомендую выполнять это упражнение до десяти тысяч раз, чтобы в совершенстве овладеть контролем за половыми органами, хотя некоторые, естественно, освоят все это гораздо быстрее, если они уже тренировали свой ум посредством йоги, медитаций или других аналогичных дисциплин. Если вы не вовлечены в программу ежедневных физических упражнений, я рекомендую вам перед практикованием силового запирания делать некоторые разогревающие упражнения и упражнения на растяжение мышц. Это повышает тонус энергии в ваших органах и облегчает ощущение вашей внутренней энергии, ускоряя, таким образом, процесс овладения вашей сексуальной энергией.

Практика Силовой запор Шаг за шагом

1. Положение сидя, ноги плоско на полу, на вас широкие штаны или вы обнажены ниже пояса. Стимулируйте ваш половой член до эрекции. Центрируйте свое внимание на своих половых органах и на расширении энергии в пенисе и в мошонке.

2. Когда вы близки к оргазму, глубоко вдохните через нос. Одновременно сожмите оба кулака, вцепитесь «когтями» пальцев ног в пол, чтобы стопы ощутили себя вакуумным насосом, всасывающим пол. В то же время стисните зубы, сожмите черепную помпу в задней части шеи и сильно прижмите язык к нёбу. Вдохните еще раз и подтяните вверх всю генитально-анальную область, концентрируясь промежности, на мочеполовой диафрагме и, особенно, на пенисе. Путем максимально возможного стискивания всех мышц тяните энергию из пениса в промежность. Задерживая дыхание и полностью напрягая все мышцы, медленно сосчитайте до девяти. Когда вам станет не хватать воздуха, выдохните и расслабьте все мышцы тела. Вы можете почувствовать, как энергия распирает во все стороны, особенно в области половых органов.

После выполнения этого упражнения в течение одной-двух недель вы действительно начнете ощущать, что сжатие мышц тянет ваш пенис вверх и внутрь. Вы будете ощущать, что анальное отверстие как бы сверхплотно закрыто. Пока не указывается иначе, все дыхание должно совершаться через нос. При носовом дыхании осуществляется лучший контроль за вдыхаемым воздухом. Нос фильтрует и согревает воздух и выдает жизненную силу хорошо сбалансированного качества. При выдохе все тело должно расслабиться. Позвольте всему напряжению вытечь из вас, как если бы вы были в медитации.

Повторно вдыхайте, напрягайте мышцы и тяните вверх энергию из области половых органов, удерживая ее у промежности. Удерживание ее около промежности имеет большое значение. Если вы ослабите свое внимание, горячая энергия опустится вниз в половые органы или вытечет к пенису. Если вы выпустите энергию, она опустится вниз и вы должны будете начать все сначала. Проделывайте это, как минимум, одну неделю.

3. Начните с возбуждения пениса. На вдохе сожмите кулаки, стопы, шею и челюсти. «Тяните» вверх половые органы, диафрагму, анус и, особенно, пенис, тяните горячую энергию вверх в промежность и продолжайте тянуть ее вверх до копчика, немного выше нижнего конца позвоночника. Почувствуйте, как она входит в щелевое отверстие в крестце.

Активизируйте свою крестцовую помпу путем выгибания наружу нижней части спины, чтобы выпрямить позвоночник. Это сделает подъем энергии более легким. Удерживайте энергию в области крестца, продолжайте вдыхать и тянуть, вдыхать и вытягивать сексуальную энергию из половых органов до тех пор, пока вы не почувствуете, что эрекция ослабевает. Иногда это может потребовать от трех до девяти вдохов с последовательным увеличением сжатия мышц. Более сильное сжатие ягодиц может помочь вам загнать энергию в крестец. Когда вам начинает не хватать воздуха, выдыхайте. Затем расслабьтесь и позвольте крестцу и шее вернуться в свое первоначальное положение, что помогает активизировать две помпы.

Если во время выполнения упражнения «силовой запор» вы практикуете также подъем-опускание огня (или если вы уже открыли свой центральный канал и научились чувствовать и направлять энергию по нему), то вам будет гораздо легче заставить горячую сексуальную энергию войти в крестец. В противном случае эта область является несколько сложной для проработки, поскольку сперматическая энергия является более плотной, чем другие виды энергии, и вверх ее нужно качать. Именно здесь и используется крестцовая помпа. Некоторые люди испытывают боль, как бы покалывание булавками. Пусть вас не беспокоит, если это происходит с вами в то время, когда горячая сексуальная энергия входит в крестцовое отверстие. Если это беспокоит вас, вы можете помочь энергии пройти через копчик, время от времени массажируя этот участок шелковой тканью.

4. Если вы прошли вверх через крестец, потратьте следующую неделю на то, чтобы протащить энергию к точке 11 на позвоночнике, напротив солнечного сплетения. Повторяйте ту же самую процедуру – возбуждение пениса, напряжение мышц и вдыхание. Качайте энергию вверх к промежности, к крестцу, а затем к точке Т-11, где вы должны удерживать ее, пока не почувствуете, что эта область наполнена энергией. Когда вы чувствуете саму энергию, эта область на самом деле открыта. И снова, поскольку сперматическая энергия является более плотной, вы должны приспосабливаться к ней путем выгибания шины наружу для выпрямления ее, что усиливает всасывающее действие и дает более свободный проход вверх.

5. Следующим вашим местом остановки является «нефритовая подушка». Это место расположено в задней части головы, между точкой С-1 и основанием черепа. Проделывайте то же, что было описано выше – продолжайте тянуть энергию вверх к промежности, крестцу, точке Т-11 и далее к основанию черепа. Черепная помпа может наполниться энергией и поначалу бешено пульсирует, когда через нее впервые протекает энергия.

6. Следующей точкой остановки для энергии является точка на макушке головы. При протаскивании энергии вверх повторяйте тот же процесс возбуждения и успокоения эрекции. Убедитесь в том, что вы слегка втянули подбородок, стиснули череп для последующей активизации верхней черепной помпы и держите прямо верхнюю часть позвоночника. Продолжайте тянуть энергию вверх к темени до тех пор, пока не ослабнет эрекция вашего пениса.



Упражнение «Силовой Запор» постепенно приучает ваш ум вытягивать сексуальную энергию в высшие центры без напряжения мышц

Когда энергия наконец войдет в вашу голову, вы получите от нее совершенно новые ощущения тепла и покалывания. Обычной непосредственной реакцией на это является ощущение благополучия и удивительной свежести. Некоторые люди утверждают, что они начинают более ясно мыслить и усиливают свои творческие способности; они, возможно, находятся в состоянии, в котором они легко могут автоматически преобразовывать энергию в расширенное сознание. Эта сперматическая энергия позже, на духовных уровнях даосской йоги, преобразуется в первоначальную энергию, чистую жизненную силу. Когда мы становимся старше, мы потребляем так много нашей мозговой энергии, что потоки ее постепенно начинают высыхать, оставляя в голове пустую полость. Силовой запор позволяет транспортировать сексуальную энергию для заполнения ею этой полости; вместо хранения ее в мошонке она накапливается в более высоких областях тела и мозга, так что ею можно пользоваться непосредственно. Даосы считают сексуальную энергию творящей энергией, которая может быть преобразована в любую часть наших жизненных органов, желез или мозга.

Практикуйте силовой запор до тех пор, пока вы не сможете вытягивать сексуальную энергию из пениса в голову за один проход. Сначала вы будете способны переходить только от одной станции до другой. Позже позвоночниковый канал (центральный канал) будет ощущаться более свободным. В конечном счете вы сможете мысленно входить и в яички, и в макушку головы и продвигать сексуальную энергию из яичек по всему пути до макушки. Чтобы действительно почувствовать сексуальную энергию во время практики, потребуется некоторое время. Не торопите это событие, не гонитесь за ним. Пусть всегда во время вдохов и выдохов работают помпы. Постепенно все больше используйте мысленную, а не физическую тягу энергии. Пусть вашим проводником будет ощущение энергии.

7. Когда вы почувствуете, что энергия наполнила мозг, сконцентрируйтесь на точке между бровями и поведите ее вниз через нос и нёбо и дальше вниз с языка к горловому центру, сердечному центру, солнечному сплетению и, наконец, к пупку. Этой циркуляции способствует внутреннее давление, созданное во время силового запора. Вы выжимаете энергию нижней части туловища в позвоночник и вверх по нему. В то же время вы выдавливаете энергию из верхней части тела вниз, поддерживая это давление столь долго, сколько это возможно. Когда вы выдыхаете, полностью расслабляйте все тело. Естественным направлением движения энергии является движение по кругу вверх по задней части вашего тела и вниз по передней части тела до пупка.

Продолжайте это циклическое движение энергии до тех пор, пока не ослабнет ваша эрекция. В самом начале, и особенно если вы очень возбуждены сексуально, может потребоваться от трех до девяти таких циклов. Но после некоторого времени практикования будет достаточно одного такого круга.

8. Выполняйте 36 полных сжатий утром и вечером. Если вы уже осилили это, то для нормального человека 36 повторений утром и вечером не потребуют больших усилий. Если вы сильно возбуждаетесь, то вам потребуется меньше повторений, поскольку каждая эрекция будет длиться больше времени. При такой интенсивности тренировок вы за месяц или два легко разовьете тот тонус мышц, который необходим для эффективного удержания энергии. Как быстро вы прогрессируете – не имеет значения; важно, чтобы вы прогрессировали постоянно. Надежным минимумом должен быть один цикл в день – просто для поддержания привычки. Если вам случится увидеть в течение дня красивую женщину или фотографию, которая возбудит вас, то вы мгновенно можете выполнить силовой запор и протащить энергию вверх.

Предпочтительным временем для выполнения этих упражнений является время с одиннадцати часов вечера до часу ночи или с одиннадцати часов утра до часу дня. В эти периоды поток энергии Инь меняется на поток Ян, и наоборот. Солнце начинает подниматься после полуночи и начинает опускаться после полудня. В эти интервалы времени очень хорошо течет энергия. Если вы не можете практиковать в эти часы, не отчаивайтесь: вы определенно добьетесь успехов, если будете заниматься ежедневно.

9. И последнее уточнение, которое нужно помнить, заключается в том, что нижнее сжатие не сконцентрировано в желудке или в брюшной полости. Мы концентрируемся на передней части нижней части туловища – на пенисе, промежности и мочеполовой диафрагме. Нашей целью является так натренировать эти мышцы, чтобы они, оставаясь неподвижными, как плотиной перегораживали семенную реку. Тогда мы сможем обратить направление течения этой реки и напитать тело укрепляющей энергией.

Проведение энергии из верхней и нижней частей тела по направлению к его центру изливает энергию в область пупка. Поскольку семенная жидкость (подобно крови) стремится следовать за энергией, то пупок, на самом деле, захватывает семенную жидкость и выталкивает ее в верхнюю часть тела по позвоночнику. Так что сжимайте мочеполовую диафрагму, как если бы вы удерживали полный мочевой пузырь. Запирайте проход так плотно, чтобы ни одно внутреннее побуждение не прорвалось через защитное кольцо мышц.

Меры безопасности при выполнении практик

1. Во время выполнения этих упражнений никогда не лежите плоско на спине. Энергия может застрять в грудной клетке, вызывая сильную возбудимость и избыточное давление на сердце.

2. Во время практикования никогда не лежите на левом боку. Это также оказывает давление на сердце и переполняет его энергией.

3. Находясь в лежачем положении, никогда не подкладывайте под себя что-либо. Это искривит каналы протекания энергии и может вызвать боли в спине.

Если возникают какие-либо из проблем, указанных в пунктах 1-3, безопасно выпустите энергию, используя упражнение для сброса высокого давления. После недели выполнения этого упражнения все боли и неудобства должны исчезнуть.

4. Если возможно, проводите занятия на пустой желудок. В любом случае, делайте это не менее чем через час после еды.

5. Во время практики будьте одетыми или заворачивайтесь в легкое одеяло. Если упражнения выполняются правильно, вы будете потеть и можете простудиться, если будете ничем не покрыты. После практикование смените одежду, чтобы удалить с себя влажную материю. В помещении должен быть слабый поток чистого воздуха. Избегайте любых сквозняков и ветра. Ветер имеет тенденцию выдувать энергию. Он легко может сделать вашу энергию холодной.

7. Во время этих упражнений не дышите ртом. Когда дышишь через нос, легче контролировать поток воздуха. Вдох через нос заряжает воздух и укрепляет мозг.

8. Не беспокойтесь, если в первые дни практики вы не видите ощутимых результатов. Требуется различное время для того, чтобы тепло начало течь из яичек вверх.

9. Вы должны развить в себе способность к интенсивной концентрации. Удерживайте ум от блужданий. Позволяйте своим мыслям и образам покидать вас, не сопровождая их при этом. Опустошите сосуд ума от мыслей: в пустоту устремится мощная энергия. Ваша способность к концентрации будет существенно развиваться, если вы будете настойчивы в этом. Изучите медитацию подъем опускание огня и выполняйте ее немедленно после практикования силового запора.

10. Во время практики закрывайте глаза и следуйте путями энергии. Ум не должен сбиваться на мысли или фантазии, но должен строго отслеживать курс энергии. Это может показаться очень трудным. Вы будете удивлены, как быстро вы сможете стать чувствительным к своей собственной энергии. Когда вы ощутите эти энергии внутри себя, вы точно будете знать, что мы имеем в виду. Поскольку энергия течет естественными путями, она ведет ваш ум так же, как ум ведет движущую ее силу.

11. Тот, кто страдает от запоров, должен практиковать утром, в час активной кишечной деятельности. Эти упражнения очень помогут избавиться от этой проблемы.

12. Для того чтобы метод Силовой запор был эффективным, вы не должны эякулировать в течение тридцати дней. После оргазма с эякуляцией тело снова должно накопить достаточное давление энергии в яичках. Если вы недостаточно опытны, чтобы удержать семя во время полового акта, воздержитесь от секса в течение этих тридцати дней. Таким образом вы прочувствуете полную силу этого метода.

Я, конечно же, не выступаю против вашего желания иметь половые сношения. Я только предупреждаю вас, что если вы будете терять свое семя, то ваш прогресс будет более замедленным. Научитесь сейчас жертвовать удовольствием от эякуляции ради будущего большего удовольствия. Если вы с умением будете выполнять эти упражнения, вы можете более быстро овладеть методом сохранения жизненного семени во время занятий любовью.

Упражнение для сброса высокого давления

После практикования Силового запора в течение двух-шести недель некоторые с большим кровяным давлением отмечают большой приток энергии к голове. Они чувствуют давление в голове, потому что кровь следует вверх вслед за потоком жизненной энергии. Это ничем не отличается от одного из слабых симптомов «Синдрома кундалини», при котором освобожденная энергия бесконтрольно передвигается по телу.

Если вы страдаете от высокого кровяного давления и не практикуете медитацию подъем-опускание огня (описанную выше), которая равномерно распределяет энергию по телу, то для снижения избыточного давления вы можете медитировать на двух точках. Это точка Минмэнь на позвоночнике, непосредственно напротив пупка (между точками Т-1 и Т-13), и точка Юнцюань (точка К-1) на подъемах свода ваших стоп.

Для определения места точки Минмэнь опояшитесь вокруг талии бечевкой как поясом. Сделайте ее плоскость в точности горизонтальной и установите ее на уровне пупка. Точка Минмэнь лежит в месте пересечения бечевки с позвоночником. Если у вас большой свисающий живот, то делайте измерения оттого места, где был пупок, до опускания живота. Если вы перегнетесь назад в талии, то эта точка будет ощущаться как отверстие в позвоночнике.

Другая точка, Юнцюань, находится на стопе. Если стиснуть пальцы на ноге, то это будет самая глубокая центральная точка на подъеме свода стопы.

После того как вы найдете эту точку на обеих ногах, привяжите к ним маленькие колючие шарики, такие, как колючий каштан или стручок с семенем обычного дерева. Поместите обе руки на спину и сильно нажмите на спинной шарик, концентрируя внимание при этом на точке Минмэнь. Это оттянет туда энергию и кровь.

После того как вы почувствуете, что энергия течет в Минмэнь, направьте ее вниз вдоль позвоночника и ног к точке Юнцюань. Нажмите на шарик так, чтобы вы очень отчетливо почувствовали позвоночник. В сложных случаях на то, чтобы пригнать энергию в точку Минмэнь, а затем привести ее в Юнцюань, может потребоваться от одного до двух месяцев.

Если кровь слишком сильно течет в голову во время или после Силового запора, дайте выход энергии. Неуравновешенная энергия будет вытекать из тела через эти две точки.

Подведем итоги

Первое, что нам необходимо научиться использовать метод Пальцевый замок, для того, чтобы можно было заниматься сексом и не терять энергию семени. А так же учимся правильно дышать и использовать это в сексе.

Второе мы стараемся каждый день упражнять свою ЛК-мышцу и делаем 30-50 циклов в день подъем-опускание огня (если нет возможности столько заниматься, то уменьшаем время практикования на приемлемое для нас).

Третье выполняем одиночную практику Силовой запор по желанию, рекомендуем ежедневно. Когда эта практика наберет силу, вы сможете сдерживать свое семя во время секса и направлять энергию вверх.

Уже более трех тысяч лет назад китайцы знали, что мужчина может испытывать многократные оргазмы, задерживая эякуляцию или даже вовсе не допуская её. Это возможно потому, что оргазм и эякуляция - два различных физиологических процесса, хотя на Западе они длительное время отождествлялись. Пусть не столь точно, как это делают современные ученые, но столь же детально древние китайцы описывали свои сексуальные открытия .

И только в 1940-х годах пионерские работы на эту тему опубликовал Альфред Кинси. С тех пор прошло полвека, его открытия подтверждены в лабораториях, - и все же большинство мужчин ничего не знают о своей способности к множественным оргазмам. Без этого знания и без простой технической подготовки мужчина неспособен уловить различие между нарастанием оргазма и спазмом эякуляции.

Факт, что у мужчин может быть много оргазмов, для большинства из нас является настолько неожиданным, что не каждый может в него поверить. В связи с этим уместно вспомнить, что не прошло ещё и 40 лет с тех пор, как были "узаконены" и признаны нормальным явлением многократные оргазмы у женщин. Удивительно то, что произошло с женщинами , когда они узнали, что это возможно : если в 50-е годы, когда Кински изучал женскую сексуальность, всего 14% женщин испытывали многократные оргазмы, то сейчас таких женщин более 50%!

О множественном оргазме. Первый оргазм почти всегда наступает без семяизвержения, а последний сопровождается эякуляцией. Чем дольше мужчина оттягивает семяизвержение, тем больше оргазмов он может иметь. Множественные оргазмы получаются чаще, если они состоят в стабильных отношениях с женщинами, которые сексуально им помогают.

Мужчины, которые научились достигать этого, прежде всего, учатся находить различие между сухими и эякуляционными оргазмами. Они развивают соответствующие мышцы, чтобы предотвратить семяизвержение во время оргазма. Это можете и Вы. В обычных обстоятельствах семенная жидкость проходит через семенной канал и извергается наружу. Весь фокус заключается в том, чтобы держать под контролем все эти мышцы.

Существует множество приемов, которыми может воспользоваться мужчина, если он хочет продлить удовольствие. Для начала надо научиться находить соответствующую мышцу для контроля семяизвержения. Самый простой способ - попытайтесь остановить мочеиспускание. Если получилось, то это значит, что вы напрягли нужную мышцу. Попытайтесь сделать это сидя, чтобы потом делать это упражнение в любом месте, где вы сидите. В первое время вы одновременно будете напрягать и мышцы живота. Постарайтесь избежать этого. Для более подробного ознакомления с техниками тренировки мышцы ознакомьтесь в соответствующей литературе.

Одновременно с тренировкой мышцы, Вы должны тренировать свой половой член при помощи мастурбации. Задача состоит в том, чтобы доводить себя почти до оргазма, но не достигать его. Когда вы научитесь держать себя под контролем, используйте свою тренированную мышцу для предотвращения эякуляции. В конце концов, вы научитесь достигать оргазма без семяизвержения.

Есть еще два способа предотвратить семяизвержение. Они довольно необычны и пригодны только при мастурбации, но пока вы учитесь управлять своей мышцей, они помогут вам. Первый - сжимание. Нужно заблокировать канал, по которому движется семенная жидкость, сжимая между пальцами пенис пониже головки.

Второй способ заключается в том, чтобы не дать яичкам подняться. Это малоизвестный способ. Когда вы возбуждаетесь, ваши яички поднимаются. Без этого вы не сможете эякулировать. Поэтому все, что вам нужно, это не дать им подняться в эту позицию. Научившись управлять яичками, вы сможете задерживать эякуляцию и увеличивать силу эрекции. Сначала изучите мышцы внизу живота, чтобы определить, какие из них связаны с яичками. Определив мышцы, связанные с яичками, начинайте упражнение, быстро подтягивая и опуская яички. Затем попробуйте выполнить это упражнение в эрегированном состоянии. Также научитесь управлять мышцами, связанными с пенисом. Таким образом, Вы сильно продвинетесь по пути к овладению искусством полного контроля над эрекцией.

Также Вам необходимо научиться контролировать дыхание. Напрягите мышцы, которыми вы уже научились пользоваться, и глубоко вдохните. Выдыхая воздух, не ослабляйте контроля над мышцами. Повторите два или три раза. Потом медленно и осторожно расслабьте мышцы. Познакомьтесь со стадиями, через которые проходит пенис, приближая вас к оргазму. Вы должны не только научиться определять степень своей близости к оргазму, но и уметь его останавливать.

Если вы хорошо усвоили предыдущие техники, перенесите ваши навыки на половой акт. Конечно, когда вы занимаетесь сексом, многие вещи будут вас отвлекать, и удерживать под контролем семяизвержение будет труднее, чем при мастурбации. Но со временем вы научитесь. При достаточной тренировке вы обнаружите, что эякуляцию можно остановить. Удивительно, но оргазму это не мешает, а даже, наоборот, способствует, - делает его еще более острым.

Успехов в практике!