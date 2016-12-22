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Майорка

05.01.2011 01:00 Анна 1 Комментарии

Майорка – один из самых популярных и известных курортов мира. Отдохнуть на Майорке мечтают очень многие ценители исключительных по чистоте природных условий, и в этом Майорка превосходит другие курорты. На Майорке находятся не только виллы и дома богатейших и известнейших людей всего мира, но даже располагается замок королевской семьи Испании, куда монархи приезжают на отдых у моря. Замок называется «Маривент» и находится в семи километрах от острова Пальма де Майорка. Майорка - самый большой из 5 островов Балеарского архипелага и располагается на Средиземном море как раз напротив Валенсийского побережья. Площадь самого острова около 3640 квадратных километров. Северо-запад Майорки – это скалистые обрывы с весьма узкими бухточками, а юг и юго-запад – восхитительные песчаные пляжи с белым или золотистым песком.

Остальное пространство острова Майорка заполнено живописными зелеными холмами. Добраться до острова Майорка можно из Барселоны или из Мадрида, а также с других островов Балеарского архипелага паромом, т.к. между ними налажено хорошее паромное сообщение. Для российских туристов будет интересным предложение о прямых перелетах Москва - Майорка. Осуществляются такие перелеты только в летний сезон - сроки можно уточнить в авиакомпаниях, занимающихся чартерными перевозками. Основным видом транспорта на Майорке являются автобус и такси, хотя имеется и железная дорога - очень удобное средство коммуникации для поездок на экскурсии и в близлежащие города. Стоимость билета на все эти виды транспорта Майорки варьируется приблизительно от 2 до 12 евро. Необычайно приятной может быть прогулка паромом до Барселоны или до острова Ибица. Цена такой поездки в среднем составит 40 евро.

К самым популярным курортным зонам на Майорке следует отнести те, которые расположены на юге острова, поскольку климат в этих местах более сухой. Однако и северная часть Майорки производит потрясающее впечатление - весной здесь цветут, а летом плодоносят чудесные оливковые и апельсиновые рощи. Пальма Нова, Кала де Ор, Ареналь, Пуэрто-Поленса, Алкудия, Пагуэра, Санта-Понса, Магалуф, Кала-Майор, Ильетас, Канн-Патстилья, Плайя де Пальма – все эти прекрасные по своим природным условиям места являются основными курортами острова Майорка. Каждый из курортов имеет свои особенности и достоинства: туристическая зона Ареналь – одна из старейших на острове Майорка, особенно подходящая для любителей активного, шумного отдыха, и при этом цены на проживание в этом районе достаточно умеренные; туристическая зона Кала де Ор понравится своими панорамными видами и спортивной оснащенностью – в Кала де Ор любителям спортивного отдыха можно найти любой спортивный инвентарь (от ракеток до велосипедов) и прокатиться верхом – ведь очень популярным среди любителей спортивного отдыха является здешний клуб верховой езды. Если вы приедете на Майорку отдыхать с детьми, то найдете очень хорошо оборудованную детскую спортивную площадку для активного отдыха. Пляжи Майорки располагаются рядом с отелями, и самыми известными можно назвать пляжи Gala Gran и Gala Ferra. Практически все пляжи Майорки удостоены «голубого флага» Евросоюза, что говорит об экологической чистоте как самих пляжей, так и морской воды. Туристическая зона отдыха у моря Пальма Нова очень подойдет людям, предпочитающим спокойный отдых. В городках Канн-Пастилья и Плайя де Пальма очень хорошо развита инфраструктура активного отдыха и развлечений. Здесь находятся отели высоких категорий, есть свой «Морской клуб», где желающим предоставляются все виды водных развлечений. Отелей на Майорке великое множество – вот только некоторые из них:
отель Port Adriano Marina Golf and Spa Hotel 5* - это новый отель, первый заезд в который был осуществлен в 2002 году; он находится в 90 метрах от песчаного пляжа-пристани Port Adriano и состоит из 3-х зданий; рядом расположены два поля для гольфа (Santa Ponsa и Ponent).

Palacr de Muro 5* - это также достаточно новый отель Майорки, первый заезд в который был произведен в 2001 году; прямо напротив отеля располагается пляж Playa de Muro. Отель Palacr de Muro 5* славится на всю Майорку своим фешенебельным видом: белоснежный фасад самого отеля и величественный колонны поражают великолепием, все номера украшены фрагментами декораций под мрамор или железо, а небольшие конференц-залы прекрасно оборудованы. Отель Golden Playa 4* расположен в курортной зоне Playa de Palma всего в 50 метрах от просторного пляжа с золотистым песком - здесь предлагается широкий спектр удовольствий и развлечений. В отеле Golden Playa 4* отличный сервис и современный комфорт будут способствовать хорошему настроению в течение всего времени отдыха на Майорке. Отель Lillot Park and Lillot Club 4* находится между двумя бухточками в районе Cala Ratjada. Главной достопримечательностью окружающих красот является бухта Cala Agulla – она находится в 700 м от отеля Lillot Park and Lillot Club 4*. Отель Lillot Park and Lillot Club 4* предлагает своим гостям прекрасный бассейн с гидромассажем, а также сауну и турецкие бани, бильярд и теннисные корты. Для любителей активно поправлять свое здоровье и красоту на отдыхе у моря, отель Lillot Park and Lillot Club 4* предоставляет бесплатно тренажерный зал, проводит спортивные соревнования, танцевальные вечера, вечера фламенко.

Расположенный на юго-востоке острова Майорка в зоне Cala Ferrera на берегу изумительной бухты, отель Cala Ferrera 3* подойдет влюбленным или ценителям необыкновенных по своей красоте природных уголков для романтических прогулок. Отель Cala Ferrera 3* также подойдет семьям для спокойного отдыха с детьми. Имеется собственная автостоянка. Для любителей активно отдохнуть, есть возможность заняться настольным теннисом. Детям будет удобно на прекрасно оборудованной игровой площадке. Вечером отель Cala Ferrera 3* предлагает разнообразные развлекательные программы.

Купальный сезон на Майорке начинается в мае и заканчивается в октябре. Температура воздуха на Майорке в эти месяцы колеблется на уровне 22-23°C, температура воды на Майорке от 14-16°C. В августе температура воды на Майорке составит 25°C, а воздух прогревается до 29-30°C, но, поскольку климат на Майорке очень мягкий, здесь вы никогда не почувствуете сильной влажности и изматывающей жары. Температура на Майорке летом в среднем всегда составляет +28-30°C. Минимальная температура на Майорке зимой составляет +6-8°C.
История и достопримечательности на Майорке.

Остров Майорка всегда был своеобразным яблоком раздора между римлянами, карфагенянами, маврами… Происходило это потому, что Майорка была расположена на перекрестке торговых путей. Город Пальма основали римляне около 120 года до нашей эры. А в 1229 году Майорку у мавров отвоевал Хайме I. С тех пор вся история острова Майорка неразрывно связана с историей Испании. В связи с этим достопримечательности и экскурсии к этим достопримечательностям острова Майорка в основном посвящены памятникам архитектуры. Среди них самыми известными будут: площадь Santa Eulalia (XIII век), Кафедральный собор La Seu. Советуем обязательно сделать фотографии, поскольку таких интересных мест вы можете больше не найти. К созданию интерьеров собора La Seu приложил усилия Антонио Гауди, что и отличает здание от многих других. Интересной для любителей старины будет экскурсия в древний готический замок Кастель де Бельвер XII века. Кроме этих и других экскурсий по местам древних архитектурных сооружений, популярной является поездка в деревеньку Вальдемоса в горах. В этой деревеньке вы найдете документы и вещи, подтверждающие пребывание на Майорке композитора Фридерика Шопена и писательницы Жорж Санд. Они проживали в древнем монастыре в кельях 2 и 4. Самое потрясающее в этом горном монастыре Майорки - великолепные террасы с благоухающими клумбами и фонтанами, в которых плавают рыбки, а на террасах цветут кактусы в огромных кадках. Эту экскурсию стоит непременно запечатлеть на фото или видео. Одним из незабываемых впечатлений на Майорке будет посещение пещер Драк - путешествие в мир шести подземных озер. Самое большое их них - озеро Мартель - оснащено светотехническими эффектами каталонским архитектором Карлосом Буигасом. Представление имитирует рассвет в глубинах земной коры: из полной темноты пробивается слабый свет, постепенно он заполнит весь зал, затем по воде заскользят лодки с музыкантами и наполнят своды пещеры музыкой. Все это потрясает до глубины души! Пожалуй, это самые главные достопримечательности для любителей красочных фотографий.

Развлечения на острове Майорка многочисленны: на острове располагается несколько аквапарков, парк морских животных Маринеленд, весьма популярна дискотека BCM и т.д. К популярным сувенирам острова Майорка можно отнести украшения из искусственного жемчуга с фабрики Majorica; среди туристов также очень популярны украшения и сувениры из керамики. Как и везде в Испании, на Майорке предлагается весьма хороший выбор изделий из кожи. Из местных напитков стоит приобрести ликеры острова Майорка - крепость из не больше 35 градусов. Самыми популярными являются Herbas dulses, Herbas secas, Palo, Herbas Mixt.
Если вы решили хорошенько отдохнуть, то Майорка – это именно то место, которое обязательно нужно посетить, ведь посещение этого исключительного уголка планеты обязательно останется в вашей памяти приятным впечатлением на всю жизнь.

 

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0 #1 Майя 11.10.2011 01:58
моя мечта
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