Machete Нежность Текст:

Когда я впервые увидел тебя

Это смех

Ты мне напомнила по-моему

Сразу всех

Кого я любил, с кем хотел быть вместе

Я стоял как вкопанный

У меня не было слов

Еле выговорил

Не подумай ничего плохо

Но мы еще не расстались

А я уже хочу увидеть тебя снова

Я не могу надышаться запахом твоих волос

Ты можешь остаться? Честный вопрос

Первый поцелуй

На губах твоё имя

Простые слова

Но я гордился ими

Так много всего вокруг,

Но с тобой иначе

Мне не кажется,

Я чувствую, что ты для меня значишь

Засыпая держались за руки

Сильно-сильно

Я боялся потерять тебя,

Такая красивая

Я не мог наслушаться как ты дышишь,

Мне ничего не нужно без тебя, слышишь!?

Мы начинали мечтая

Наш путь к успеху

Наш день был долгим

И наполнен смехом

Мы жили без времени,

Не думая о годах и минутах

Радовались как дети

Когда находили деньги в зимних куртках

Нам не нужна была слава

И золотые карточки

Мы просто любили

И светились как лампочки

Ты как с другой планеты

Ни на кого не похожа

Я говорю о тебе

А у меня мурашки по коже

Мы всегда оставались собою,

Чему я так рад

Мы простые ребята,

А не Бонни и Клайд

Думаем друг о друге

Радуемся, что живем

Как невидимки

Трещинки на лобовом

И если ты меня спросишь,

Есть ли у меня секрет,

Я скажу, что счастлив,

Потому что у меня есть ты

Мы всегда будем вместе, послушай

Мне ничего в этом мире без тебя не нужно!!!

Я благодарен небу,

Я благодарен судьбе,

Что эту песню я посвящаю тебе

С тобою я понял,

Кто я такой.

Все мои страхи

Далеко-далеко

В этом городе,

В этой квартире,

В этой жизни, в этом странном мире,

Я прошу тебя, будь со мною рядом,

Ты – моя любовь,

Ты – всё, что мне надо

MACHETE / НЕЖНОСТЬ

FIRMA®FILMS

Ярослав Малый

Равшана Куркова

Режиссер: Игорь Шмелев

Мейк-ап: Лемара Ахбаева

MACHETE - сольный проект Ярослава Малого (TOKiO)