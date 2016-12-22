Machete Нежность Текст:
Когда я впервые увидел тебя
Это смех
Ты мне напомнила по-моему
Сразу всех
Кого я любил, с кем хотел быть вместе
Я стоял как вкопанный
У меня не было слов
Еле выговорил
Не подумай ничего плохо
Но мы еще не расстались
А я уже хочу увидеть тебя снова
Я не могу надышаться запахом твоих волос
Ты можешь остаться? Честный вопрос
Первый поцелуй
На губах твоё имя
Простые слова
Но я гордился ими
Так много всего вокруг,
Но с тобой иначе
Мне не кажется,
Я чувствую, что ты для меня значишь
Засыпая держались за руки
Сильно-сильно
Я боялся потерять тебя,
Такая красивая
Я не мог наслушаться как ты дышишь,
Мне ничего не нужно без тебя, слышишь!?
Мы начинали мечтая
Наш путь к успеху
Наш день был долгим
И наполнен смехом
Мы жили без времени,
Не думая о годах и минутах
Радовались как дети
Когда находили деньги в зимних куртках
Нам не нужна была слава
И золотые карточки
Мы просто любили
И светились как лампочки
Ты как с другой планеты
Ни на кого не похожа
Я говорю о тебе
А у меня мурашки по коже
Мы всегда оставались собою,
Чему я так рад
Мы простые ребята,
А не Бонни и Клайд
Думаем друг о друге
Радуемся, что живем
Как невидимки
Трещинки на лобовом
И если ты меня спросишь,
Есть ли у меня секрет,
Я скажу, что счастлив,
Потому что у меня есть ты
Мы всегда будем вместе, послушай
Мне ничего в этом мире без тебя не нужно!!!
Я благодарен небу,
Я благодарен судьбе,
Что эту песню я посвящаю тебе
С тобою я понял,
Кто я такой.
Все мои страхи
Далеко-далеко
В этом городе,
В этой квартире,
В этой жизни, в этом странном мире,
Я прошу тебя, будь со мною рядом,
Ты – моя любовь,
Ты – всё, что мне надо
MACHETE / НЕЖНОСТЬ
FIRMA®FILMS
Ярослав Малый
Равшана Куркова
Режиссер: Игорь Шмелев
Мейк-ап: Лемара Ахбаева
MACHETE - сольный проект Ярослава Малого (TOKiO)
но очень нежных и милых слов.
классный клип)))
Дык это и есть она ) Равшана Куркова