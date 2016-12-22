ALSHAR

настроение желания

Главная » Образ » MACHETE НЕЖНОСТЬ
Четверг, 22 Дек 2016
(233 голоса, среднее 4.85 из 5)

MACHETE НЕЖНОСТЬ

Безус 55 Комментарии

 

 

Machete Нежность Текст:

Когда я впервые увидел тебя
Это смех
Ты мне напомнила по-моему
Сразу всех
Кого я любил, с кем хотел быть вместе
Я стоял как вкопанный
У меня не было слов
Еле выговорил
Не подумай ничего плохо
Но мы еще не расстались
А я уже хочу увидеть тебя снова
Я не могу надышаться запахом твоих волос
Ты можешь остаться? Честный вопрос
Первый поцелуй
На губах твоё имя
Простые слова
Но я гордился ими
Так много всего вокруг,
Но с тобой иначе
Мне не кажется,
Я чувствую, что ты для меня значишь
Засыпая держались за руки
Сильно-сильно
Я боялся потерять тебя,
Такая красивая
Я не мог наслушаться как ты дышишь,
Мне ничего не нужно без тебя, слышишь!?
Мы начинали мечтая
Наш путь к успеху
Наш день был долгим
И наполнен смехом
Мы жили без времени,
Не думая о годах и минутах
Радовались как дети
Когда находили деньги в зимних куртках
Нам не нужна была слава
И золотые карточки
Мы просто любили
И светились как лампочки
Ты как с другой планеты
Ни на кого не похожа
Я говорю о тебе
А у меня мурашки по коже
Мы всегда оставались собою,
Чему я так рад
Мы простые ребята,
А не Бонни и Клайд
Думаем друг о друге
Радуемся, что живем
Как невидимки
Трещинки на лобовом
И если ты меня спросишь,
Есть ли у меня секрет,
Я скажу, что счастлив,
Потому что у меня есть ты
Мы всегда будем вместе, послушай
Мне ничего в этом мире без тебя не нужно!!!

Я благодарен небу,
Я благодарен судьбе,
Что эту песню я посвящаю тебе
С тобою я понял,
Кто я такой.
Все мои страхи
Далеко-далеко
В этом городе,
В этой квартире,
В этой жизни, в этом странном мире,
Я прошу тебя, будь со мною рядом,
Ты – моя любовь,
Ты – всё, что мне надо

 

MACHETE / НЕЖНОСТЬ
FIRMA®FILMS

Ярослав Малый
Равшана Куркова

Режиссер: Игорь Шмелев
Мейк-ап: Лемара Ахбаева

MACHETE - сольный проект Ярослава Малого (TOKiO)

Комментарии  


 
0 #55 Наала 09.03.2012 03:37
шикарная песня
Цитировать
 
 
+2 #54 Полина 30.12.2011 08:33
Эта песня просто бомба... 10000000000 раз в день слушаю. и не надойдает :roll:
Цитировать
 
 
+1 #53 тимур 18.10.2011 07:55
песня просто бомба. спасибо исполнителю. я даже плакал под нее. все тонко и точно спето.
Цитировать
 
 
0 #52 АНЕТ 17.10.2011 13:16
Милый любимый клип, любимая музыка, и ..слова. такие нежные..
Цитировать
 
 
0 #51 нано 17.10.2011 13:15
люблю..этот клип..очень..
Цитировать
 
 
0 #50 Равшана 13.10.2011 08:43
красавица!!!!!
Цитировать
 
 
0 #49 va 25.09.2011 18:42
это не песня , а набор слов.
но очень нежных и милых слов.
классный клип)))
Цитировать
 
 
+1 #48 Валя 16.09.2011 15:06
Песня божественная!!! И актрису эту обажаю!!!
Цитировать
 
 
0 #47 гульзир 14.09.2011 09:04
классная песня.очень пронзительно
Цитировать
 
 
+2 #46 юльчи 28.08.2011 12:28
до глубины души....так нежно...так чисто,мило,наивно,ес ть же люди которые так любят м есть же еще такие песни,что так трогают ....просто слов нет...
Цитировать
 
 
+1 #45 Настя 28.08.2011 10:11
Какой клип суперский,а главное натуральный.А вы знаете какой рост у Равшаны с Ярославом?..)))Она 1м80,а он 2м4см...)))Узнала,была в шоке...)))
Цитировать
 
 
+3 #44 adik 26.08.2011 12:24
без слов!!!!!!!!!!! супер
Цитировать
 
 
0 #43 HARUT.... 22.08.2011 23:19
PROST@ SSSUPERRRRRRRRRR
Цитировать
 
 
0 #42 Танюшечка 19.08.2011 12:34
Посмотрела клип после концерта Токио. Теперь я их поклонница!!! Слова, муыка- супер. я в восторге!!!!!!!!
Цитировать
 
 
+1 #41 Костя 19.08.2011 02:41
Для Даши Скворцовой
Цитировать
 
 
+4 #40 Alex 18.08.2011 09:11
Классная песня, необычное исполнение и пронзительные слова, тонко подмеченны казалось бы мелочи, обыденные ситуации на которые редко обращаешь внимания, а на самом деле память их и фиксирует, как самое приятное.
Цитировать
 
 
0 #39 Эльмира 12.08.2011 22:25
ааааааааааа классно!!! :roll:
Цитировать
 
 
+3 #38 Александра!!! 02.08.2011 13:14
это про нас...
Цитировать
 
 
+10 #37 Bonita 23.07.2011 11:04
боже!какое видео! в день смотрю тысячу раз и каждый раз время вокруг останавливается и слезы сами текут.
Цитировать
 
 
+4 #36 devil 16.07.2011 20:15
так романтично..ёлки зелёные.... если бы кто то для меня спел... обожаю :cry:
Цитировать
 
 
+1 #35 Дарья 20.06.2011 22:17
у меня такое было... такое дежевю... аж слезы
Цитировать
 
 
+6 #34 irisa 20.06.2011 19:57
блин,так мило и нежно, офигенско ...
Цитировать
 
 
0 #33 viki 19.06.2011 00:47
Девушку зовут Равшана Куркова , она актриса.
Цитировать
 
 
+1 #32 Пирожок 19.06.2011 00:42
Цитирую Алина:
А как девушку из клипа зовут? (она похожа на Анжелу из Барвихи)

Дык это и есть она ) Равшана Куркова
Цитировать
 
 
0 #31 Какая 17.06.2011 02:26
красота!!!
Цитировать
 
 
0 #30 анхен 15.06.2011 15:37
Супер!!! Я уже стара годами... Но песня очень трогает. Если звучит, всё бросаю и смотрю и слушаю. Редко, но метко!
Цитировать
 
 
-2 #29 КРИСТИНА 15.06.2011 02:48
ОБАЖАЮ ЭТУ ПЕСЕНКУ..ПРО МЕНЯ
Цитировать
 
 
0 #28 Тоня 11.06.2011 17:22
Я от клипа в восторге...готова смотреть и смотрть...очень пронзительно,а девушка такая милая...не на каблуках и в короткой юбке,а всё равно притягивает...ангелочек)
Цитировать
 
 
0 #27 Алина 10.06.2011 18:10
А как девушку из клипа зовут? (она похожа на Анжелу из Барвихи)
Цитировать
 
 
+1 #26 Татка 09.06.2011 00:09
А я знаю эту девочку...
Цитировать
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Самое интересное

Пред След

Экспресс доставка

Экспресс доставка

Как работает DHL. Каждый день тысячи людей нашей планеты сталкиваются с необходимостью передать что-то важное и срочное в соседний город или в другую страну. И это нельзя переслать по электронной почте или отправить СМСкой. Как правило, это что-то материальное, от срочности доставки которого зависит выгодная сделка, успех важного мероприятия или даже жизнь человека. Для всего этого существуют службы экспресс-доставки, которые несмотря на...

Роль сознания определять цели

Роль сознания определять цели

С точки зрения работы мозга, взять карандаш со стола и зарабатывать две тысячи долларов в месяц, одинаковые задачи. Но почему же тогда взять карандаш со стола легко, а зарабатывать по две тысячи долларов в месяц сложно? А кто сказал, что сложно? Все зависит от наших представлений, кто думает что это сложно, тому действительно сложно, и, наоборот, кто уверен, что легко, тому легко!

Барная стойка на кухне

Барная стойка на кухне

Обустраивая кухню на современный лад, трудно отказать себе в таком удовольствии, как барная стойка. Она создает особое настроение праздника, раскованности и непринужденности, довольно органично вписывается в современный стиль жилья, в нашу торопливую жизнь.

Выборы президента США

Выборы президента США

Инцидент, приключившийся на саммите по ядерной безопасности в Сеуле, заставил российские СМИ противопоставлять "хорошего" Обаму и "плохого" Ромни. Однако аналитики полагают, что исход президентских выборов в США, хотя и важен, но принципиального значения ни для развития ситуации в России, ни для отношений между Москвой и Вашингтоном иметь не будет.

30 Hacks for Sticking to Your Budget

30 Hacks for Sticking to Your Budget

Блог Lifehack.org, выходящий на английском языке, подвел итоги конкурса читательских советов, как сэкономить деньги на покупках. Вот она, эта кладезь житейской мудрости. 30 Hacks for Sticking to Your Budget - 30 способов уложиться в бюджет.

Досмотр авто

Досмотр авто

Если сотрудники ДПС Вас просят открыть капот, багажник или двери автомобиля - рекомендация: попросить инспектора предъявить служебное удостоверение, пункт 2.4 ПДД и зафиксировать его данные. После того как инспектор предложил вам открыть капот, багажник или двери автомобиля, вежливо попросите его составить протокол досмотра (ст. 27.9 КоАП) и ПРИГЛАСИТЬ ДВУХ ПОНЯТЫХ.

Принять решение

Принять решение

Вы, наверное, слышали о том, что непринятие реше­ния — это тоже решение. За нерешительностью кроется желание всегда быть правым. Пока не сделан выбор, не сформулировано конкретное желание, мы не ошибемся, не сделаем неправильный ход и, следовательно, не ис­пытаем разочарования. С самого детства нас предосте­регают от совершения ошибки. Нерешительность позво­ляет нам оставаться детьми. В тот момент, когда мы ре­шаем самостоятельно отвечать за свою...

Майами

Майами

Уверена, первое, что возникает в памяти при упоминании Майами, это очертание небоскребов на фоне голубого ясно-солнечного неба, пляжи Майами-Бич и лазурь океана. За этим сюда приезжают миллионы туристов. Но Майами — это еще и международный финансовый, коммерческий и культурный центр, а также один из самых главных портов Соединенных Штатов и номер один в мире, как пассажирский. В 2008 Forbes Magazine назвал его...

Воскрешение Лазаря

Воскрешение Лазаря

Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги Его волосами своими. Сестры послали сказать Ему: Господи! вот, кого Ты любишь, болен. Иисус, услышав то, сказал: эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын...

НЛП

НЛП

Разумные люди приспосабливаются к окружающему миру. Неразумные люди приспосабливают мир к себе. Вот почему прогресс определяется действиями неразумных людей. Джордж Бернард Шоу.

Опыт

Опыт

Наши «карты мира» могут быть противопоставлены сенсорному опыту, т. е. процессу ощущения, переживания и восприятия мира вокруг нас, а также нашим внутренним реакциям на этот мир. Наш «опыт» созерцания заката солнца, спора с кем-либо или проведенного отпуска относится к личному восприятию и участию в этом событии. В НЛП принято полагать, что опыт складывается из информации, поступающей из внешнего окружения и воспринимаемой с...

Символы

Символы

Символический язык – язык универсальный. Символика не только выражает отношения между вещами, явлениями и идеями. Однако большинство людей не владеют языком символов, не умеют расшифровать его, в то время как символы чрезвычайно важны для понимания путей развития человеческой мысли, искусства, обычаев, религии и мифологии.

Свинина с моцареллой

Свинина с моцареллой

Ингредиенты: свинина (котлеты на косточке) - 4 шт.; моцарелла - 1 большой шарик (около 50г); для соуса: мед -  1 ст.л.; соевый соус - 2 ст.л.; чеснок - 1 зубчик. Для маринада смешать в небольшой миске соевый соус с медом и мелко нарезанным чесноком. Каждый ломтик мяса хорошо отбить рукояткой ножа.

Ловушка для ума

Ловушка для ума

Я был бы счастливее, если бы мне приходилось меньше трудиться. Наш ум часто прибегает к этому аргументу, утверждая, что мы были бы счастливее, если бы не должны были работать. Мы представляем себе жизнь, полную развлечений, и обманываемся, думая, что от этого мы бы стали счастливее. Однако именно праздность часто является главной причиной скуки и депрессии. Мы – трудолюбивые, творческие создания. Мы должны...

Склад ума

Склад ума

Многие люди считают позитивное мышление нереалистичным, потому что таким образом мыслящий человек якобы просто хочет избежать проблем, трагедий и безнадежности. Но дело вовсе не в этом. Позитивное мышление характеризует отношение к своим проблемам и проблемам человечества, а также способствует их разрешению с помощью конструктивных действий. Различие между людьми с позитивным и негативным мышлением можно продемонстрировать на примере их отношения к стакану, наполненному водой...

Пока мой рубит зеленого Змея

Пока мой рубит зеленого Змея

Здорово, когда он на тебя смотрит и вожделеет всем телом, странно, когда видишь этот же взгляд на приготовленной тобой закуске к водочке. Обижаться ли, когда ты спишь у него на плече уже часа четыре, звонят его друзья «приезжай», и он не говорит пацанам «вы что, ребят, тут моя драгоценная дивчина дрыхнет, как я уеду», он чмокнет тебя в пузо и поедет бухать....

Жить не значит иметь

Жить не значит иметь

Большинство людей всю свою жизнь стремятся что-то обрести. На самом деле не нужно ничего обретать. Нуж­но просто быть. Именно внутреннее состояние создает конечный результат. Вы обязательно должны понять, что качество жизни определяется не тем, что вы делаете и чем обладаете, а тем, кем вы себя ощущаете в душе. Ваша сущность (то есть осознанное восприятие себя на уровне бытия) управляет всем, что с...

No home office

No home office

Похоже, любителям работать дома с ноутбуком в мире крупных ИТ-компаний больше ничего не светит. Именитые корпорации всё чаще встают на путь Зла и отказываются от удаленки. Очередное подтверждение тому – ситуация в Hewlett Packard, где раньше сотрудникам разрешали удаленную работу, а теперь загоняют обратно в опенспейсы, вслед за Yahoo и Best Buy.  

Стамбул

Стамбул

Еда в Турции - что выпивка в России: не столько удовлетворение физиологической потребности, сколько важнейший социальный ритуал, краеугольный камень общественной жизни. Турки-кочевники когда-то принесли в Европу вполне экзотические гастрономические привычки, а потом освоили кулинарные достижения всех завоеванных провинций (а это, на минуточку, от Марокко до Армении и от Венгрии до Туниса). В результате получилась удивительная кухня, разнообразием не уступающая итальянской, а изяществом...

Ставить ли в угол

Ставить ли в угол

Наверное каждый родитель на себе испытывал желание наказать расшалившегося ребенка постановкой его в угол? Малыш вроде бы стихает, какое-то время хнычет. Но ситуация зависит от характера ребенка: один быстро осознает вину и начинает просить прощения, а другой сопит, молчит и потихоньку начинает заниматься интересным делом - ковырять обои. Может быть угол - это процесс самопознания для ребенка?