Любить себя можно начать с внешнего вида. С более внимательного отношения к своему здоровью и к своему телу. Как правильно качать пресс? Многие из нас нередко задумываются о том, как накачать идеальный пресс, без изнурительных тренировок. Никакие таблетки и пояса можно даже не пробовать. Только регулярные тренировки и правильные упражнения дают ожидаемый результат. Если у Вас и получится сделать красивый живот, о катором Вы всегда мечтали, его нужно будет постоянно поддерживать. Вставай и делай - лучшая онлайн тренировка.

Для начала, важно знать теорию о том, как правильно качать пресс чтобы убрать живот. В передних мышцах брюшной полости различают верхний пресс и нижний пресс. При любых упражнениях для пресса задействованы обе части. Но определенные техники и способы позволяют акцентировано распределять основную нагрузку на верхнюю или нижнюю часть. Таким образом, для тренировки нижнего пресса упражнения включают в себя подъем ног, а верхний пресс тренируется при помощи упражнений с элементами подъема верхней части корпуса. Кроме того, выполняя упражнения, важно правильно распределять дыхание – на вдохе делаем упражнение, а на выдохе расслабляем мышцы. Достаточно одной тренировки в день. На видео показано, как качать косой пресс, нижние или верхние кубики, как правильно расслаблять мышцы и напрягать их в следующий момент. Не стоит отыскивать в себе отмашки, может пора встать и размяться. Лучшая подборка упражнений для идеального пресса, красивой груди и попы!

Факты и мифы:

1. "Выполнение различных упражнений по подниманию туловища из положения лежа поможет мне обрести тонкую талию, и я буду хорошо смотреться в купальном костюме". Фактически эти упражнения стимулируют уменьшение жировой массы всего тела, а не в отдельных его частях. Вы не сможете "похудеть " лишь в тех местах, где сочтете это необходимым. Тесты, проведенные с теннисистами, показали, что их "рабочая" рука (то есть рука, в которой они держат ракетку) более массивная и мускулистая, чем вторая, "пассивная", хотя обе руки имеют одинаковое процентное соотношение подкожной жировой ткани. Точно так же, если вы будете выполнять изолированные упражнения для пресса, эти мышцы будут становиться сильнее и тверже под слоем жировой ткани, не уменьшая его. Повысится лишь тонус мышц. Тем не менее, если качать пресс, "сжигая" большее количество калорий, чем то, которое регулярно получает организм, можно избавиться от избыточного жира, но "похудание " отразится в равной степени на всем вашем теле. Только "сбросив" лишний вес, вы сможете наглядно убедиться в достигнутых результатах по формированию рельефных мышц брюшного пресса.

2. "Если я перестану качать пресс, мои мышцы превратятся в жир". Мускулы не могут превратиться в жир. По своему клеточному строению они совершенно отличаются от жира. Если вы прекратите ваши регулярные спортивные тренировки, мышцы начнут медленно уменьшаться в своем объеме. Они не превратятся ни во что иное, в том числе в жир. Но когда вы перестанете тренироваться, ваш организм начнет "сжигать" меньшее количество калорий и подкожная жировая прослойка начнет увеличиваться. Другими словами, мышечная масса уменьшится, и вы начнете полнеть.

3. "Если я буду много и регулярно тренироваться, то мой живот будет не хуже, чем у профессионалов бодибилдинга". Профессионалы бодибилдинга скорее относятся к исключению из общего правила. Они от рождения наделены качествами, необходимыми для данного вида спорта, точно так же, как и люди высокого роста "предрасположены" к баскетболу. Но даже победители в соревнованиях по бодибилдингу не выглядят, как "Мистер Олимпия", все 365 дней в году. Перед началом состязаний, согласно установившейся практике, претенденты должны соблюдать определенный режим. Требования, предъявляемые к спортсменам, могут показаться чрезмерными, даже сомнительными с точки зрения здоровья, поскольку они связаны с применением анаболических стероидов и мочегонных средств, крайне низкокалорийной диетой, экстенсивными и изнурительными тренировками (продолжительностью до шести часов в день). Экстремальная диета и обезвоживание организма позволяют достичь эффектного внешнего вида "пульсирующих" мышц, которого невозможно добиться без этих мер. Но поддерживать "пик" своей спортивной формы без риска для здоровья профессиональным культуристам удается лишь на короткие периоды времени.

4. "Если я буду ежедневно качать пресс и делать в день по 200 повторений туловища из положения лежа, то мой живот будет в отличной форме". В традиционных упражнениях по подниманию туловища из положения лежа задействованы не только мышцы живота, но и другие (главным образом мышцы, сгибающие бедра). Эти упражнения не выделяют и не напрягают специально мышцы живота, обеспечивая общее мышечное развитие. Для достижения наиболее эффективного укрепления мышц брюшного пресса вам необходим сбалансированный комплекс физических упражнений, который будет оказывать целенаправленное воздействие на все мышцы живота. Тренировку мышц следует осуществлять под различными углами.

5. "Я слишком стар, чтобы иметь плоский живот". Хотя, согласно проведенным исследованиям, подтверждается тот факт, что с возрастом человек может утратить прежний объем мышечной массы, существует вполне реальная возможность замедлить этот процесс или даже повернуть его вспять благодаря регулярному выполнению физических упражнений. Не существует таких причин, по которым вы не смогли бы привести в порядок мышцы живота и, укрепив их, вернуть стройность своей фигуре независимо от вашего возраста. Здесь уместно вспомнить старую поговорку: "Не воспользуешься - потеряешь!" У большинства людей мышечная масса уменьшается не от старости, а потому, что они перестают тренироваться. Люди начинают вести сидячий образ жизни. В зависимости от актуального уровня вашей спортивной формы вы имеете реальную возможность увеличить мышечную массу. Многие из тех, кто посвятил жизнь спорту, будь то атлеты или культуристы, даже в свои шестьдесят лет могут похвастаться тем, что имеют фигуру тридцатилетних. Поэтому никогда не будет слишком поздно воспользоваться преимуществами, которые принесут вашему здоро вью регулярные занятия физическими упражнениями, а как качать пресс вы можете узнать в этой статье.

6. "Я могу "сжечь" лишние калории, занимаясь только в группе аэробики или на велотренажере ". Хотя нагрузка на сердечно-сосудистую систему и является одним из наиболее эффективных способов по избавлению от лишних калорий, вы "сжигаете" их уже только потому, что просто живете. Даже не имея возможности получить точные цифровые данные о количестве калорий, утраченных за время выполнения комплекса упражнений или тренинга с нагрузкой для укреплении брюшного пресса, вы можете быть уверены, что эта потеря весьма ощутима, поскольку объем ваших мышц увеличивается. Чем больше объем мышечной ткани, тем, естественно, больше калорий вы будете "сжигать". Однако не следует пренебрегать и физическими нагрузками на сердечно-сосудистую систему, хотя все же следует стремиться к разумному равновесию.

7. "Я упорно работаю над укреплением мышц живота. Но, занимаясь по полчаса ежедневно и делая тысячу повторов, я все еще не достиг желаемого результата". Несмотря на то что эффективность тренировок зависит от различных факторов, количество выполняемых упражнений может оказаться отнюдь не самым важным из них. Главное - это качество. Компонентами, от которых оно зависит, являются: интенсивность упражнения, надлежащая техника выполнения и концентрация внимания на той мышце, которая тренируется в данный момент. Именно эти составляющие и позволяют выполнять упражнение должным образом. Вам необходимо сосредоточить свое внимание на каждом движении, ощущая при этом каждое сокращение мышц. Ни в коем случае не следует выполнять упражнения в режиме "автопилота".

8. Заблуждение, характерное только для женщин: "Если я буду многократно повторять упражнения по подниманию туловища из положения лежа, то мой живот станет таким же мускулистым, как у мужчин". Возможность значительно увеличить мышечную массу для женщин весьма сомнительна потому, что женский организм не вырабатывает необходимого количества гормонов (тестостерона) и ферментов, которые главным образом ответственны за это увеличение. Внешний вид, которого достигают женщины-культуристки, является следствием экстремальных тренировок и прочих ухищрений, о которых уже упоминалось в 3-м мифе. Ежедневные 5-10-минутные физические нагрузки на мышцы живота не сделают его чрезмерно мускулистым, зато помогут укрепить и привести в порядок эту часть вашего тела.

9. "Если я играю в различные спортивные игры, то мне нет нужды укреплять мышцы живота, делая упражнения для пресса". Одним из самых важных принципов спортивных тренировок является их конкретная направленность на достижение определенных целей. Для большинства видов спорта тренировки не предусматривают непосредственное воздействие на мышцы брюшного пресса потому, что от них, как правило, не зависит достижение оптимальных результатов. Однако систематическая работа над укреплением мышц живота необходима, поскольку она способствует общему развитию организма. Правильно составленная программа тренировок поможет вам обрести лучшую спортивную форму в игре, уменьшит вероятность получения травм и придаст элегантный вид вашему животу. Если вам нужны доказательства, посетите любую спортивную площадку для игры в софтбол и посмотрите на всех этих пузатеньких игроков.

10. "Мой живот никогда не будет выглядеть, как у топ-модели. К тому же у меня нет не только времени, но и силы воли, чтобы проводить по 2 часа каждый вечер в спортивном зале. Так стоит ли об этом переживать?" Помимо красоты тела, благодаря физическим упражнениям вы можете обрести много других преимуществ, главным из которых является улучшение состояния вашего здоровья. Последние исследования показали, что даже несколько физических упражнений, выполняемых регулярно, могут принести много пользы. Вовсе не обязательно проводить по несколько часов в спортивном зале, чтобы поправить свое здоровье. Выполняя минимальное количество физических упражнений, вы сможете укрепить мышцы брюшного прес са, что, в свою очередь, улучшит вашу осанку, окажет благотворное влияние на поясницу, приведет к снижению травматизма, повысит работоспособность и придаст вам силы для разнообразной деятельности в повседневной жизни. Короче говоря, физическая зарядка улучшит качество вашей жизни. Если вы поразмыслите над этим, то согласитесь, что вам предлагается весьма выгодный обмен - качественно новый уровень жизни всего за несколько минут ежедневной "работы " над укреплением мышц живота.

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