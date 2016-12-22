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"Личный магнетизм есть то качество, или свойство человека, которое привлекает к нему интерес, доверие, дружбу и любовь других людей". Задача автора настоящего курса состоит в том, чтобы в самой простой и понятной форме передать читателю секрет этой личной (индивидуальной) силы.

При этом имелось, главным образом, в виду, чтобы результатами изучения предлагаемых лекций читатель мог воспользоваться сейчас же, немедленно, пока приобретенное знание может послужить личной пользе. Но не тогда, когда надежды исчезают и иссякают силы, позволяющие наслаждаться жизнью, - когда даже посвященный в тайну уже не может воспользоваться ею для достижения личного успеха.

Изучавшие этот курс утверждают, что автор достиг цели. Они говорят даже, что строго выдержанное в этих лекциях уклонение от всяких теоретических разглагольствований весьма способствовало быстрому пониманию и удачному применению излагаемых основных положений, и что настоящий курс поэтому может рассчитывать на гораздо больший успех, чем многие другие более претенциозные, но и более двусмысленные и запутанные сочинения по этому предмету, заключающие в себе непонятные и лишенные связи положения.

Полагаясь, таким образом, на свидетельство читателей, автор не находит нужным оправдывать намеренно принятый им простой и разговорный тон этого руководства.

Принимаю за доказанное, что мужчинам и женщинам одинаково свойственно желание влиять на других. Эта сила влияния может принести мужчине власть, могущество, богатство, счастье; женщине она даст общественное уважение, популярность, самоудовлетворение, любовь. Следует сказать ясно и определенно, что подобное желание есть хорошее желание. Нет ничего унизительного в стремлении к влиянию на окружающих. Ничего недостойного нет и в желании богатства, так как богатство само по себе есть только средство возвысить нашу собственную полезность. Обратившись за двадцать или более лет назад, вы вспомните, что выдающиеся и влиятельные мужчины и женщины мира приводились вам как примеры, которым следует подражать.

Они были блестящими светочами в глазах людей старших, чем вы. Ваши родители и наставники с уважением отзывались о них и желали, чтобы вы следовали только по их пути, и достигли бы такой же высоты, какой достигли они. Не впадали ли они в заблуждение, оценивая столь высоко человеческий характер? Я не думаю этого. Великие умы мира должны постоянно в полном блеске стоять перед нами, а разбор и уяснение характера кого-либо из великих людей объясняет нам тайну их житейской мудрости, сделавшей их жизнь столь возвышенной и полной обаяния. Да будет мне позволено открыть вам тайну их успеха.

В трех первых лекциях этого курса я попытаюсь осветить вам некоторые общие, основные черты учения о личном магнетизме. Это подготовит вас к специальному изучению дальнейшего.

"Личный магнетизм", Виктор Турнбуль