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Личный магнетизм

15.08.2010 01:00 Федор Семенов 6 Комментарии
Индекс материала
Личный магнетизм
Лекция I
ЛЕКЦИЯ II
ЛЕКЦИЯ III
ЛЕКЦИЯ IV
ЛЕКЦИЯ V
ЛЕКЦИЯ VI
ЛЕКЦИЯ VII
ЛЕКЦИЯ VIII
ЛЕКЦИЯ IX
ЛЕКЦИЯ X
ЛЕКЦИЯ XI
ЛЕКЦИЯ XII
ЛЕКЦИЯ XIII
ЛЕКЦИЯ XIV
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"Личный магнетизм есть то качество, или свойство человека, которое привлекает к нему интерес, доверие, дружбу и любовь других людей". Задача автора настоящего курса состоит в том, чтобы в самой простой и понятной форме передать читателю секрет этой личной (индивидуальной) силы.

При этом имелось, главным образом, в виду, чтобы результатами изучения предлагаемых лекций читатель мог воспользоваться сейчас же, немедленно, пока приобретенное знание может послужить личной пользе. Но не тогда, когда надежды исчезают и иссякают силы, позволяющие наслаждаться жизнью, - когда даже посвященный в тайну уже не может воспользоваться ею для достижения личного успеха.

Изучавшие этот курс утверждают, что автор достиг цели. Они говорят даже, что строго выдержанное в этих лекциях уклонение от всяких теоретических разглагольствований весьма способствовало быстрому пониманию и удачному применению излагаемых основных положений, и что настоящий курс поэтому может рассчитывать на гораздо больший успех, чем многие другие более претенциозные, но и более двусмысленные и запутанные сочинения по этому предмету, заключающие в себе непонятные и лишенные связи положения.

Полагаясь, таким образом, на свидетельство читателей, автор не находит нужным оправдывать намеренно принятый им простой и разговорный тон этого руководства.

Принимаю за доказанное, что мужчинам и женщинам одинаково свойственно желание влиять на других. Эта сила влияния может принести мужчине власть, могущество, богатство, счастье; женщине она даст общественное уважение, популярность, самоудовлетворение, любовь. Следует сказать ясно и определенно, что подобное желание есть хорошее желание. Нет ничего унизительного в стремлении к влиянию на окружающих. Ничего недостойного нет и в желании богатства, так как богатство само по себе есть только средство возвысить нашу собственную полезность. Обратившись за двадцать или более лет назад, вы вспомните, что выдающиеся и влиятельные мужчины и женщины мира приводились вам как примеры, которым следует подражать.

Они были блестящими светочами в глазах людей старших, чем вы. Ваши родители и наставники с уважением отзывались о них и желали, чтобы вы следовали только по их пути, и достигли бы такой же высоты, какой достигли они. Не впадали ли они в заблуждение, оценивая столь высоко человеческий характер? Я не думаю этого. Великие умы мира должны постоянно в полном блеске стоять перед нами, а разбор и уяснение характера кого-либо из великих людей объясняет нам тайну их житейской мудрости, сделавшей их жизнь столь возвышенной и полной обаяния. Да будет мне позволено открыть вам тайну их успеха.

В трех первых лекциях этого курса я попытаюсь осветить вам некоторые общие, основные черты учения о личном магнетизме. Это подготовит вас к специальному изучению дальнейшего.

 

 

"Личный магнетизм", Виктор Турнбуль


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Комментарии  


 
0 #6 Massanet 13.03.2014 23:58
Интересно
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0 #5 Tr 10.08.2013 03:55
Мир вам ничего не должен, вы сами должны дать что-то миру. Переставайте мечтать и начните действовать. Возьмите контроль над вашей жизнью. Вы важны и вы необходимы. Это глупо сидеть и ждать когда кто-то когда-то и что-то сделает вместо вас. Когда-нибудь - это сейчас, мир нуждается в вас, действуйте.
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+2 #4 Полина 24.06.2013 00:14
1. Мы пришли в этот мир, чтобы учиться. И жизнь каждый день преподает нам новый урок.

2. У Вселенной нет любимчиков.

3. Наша жизнь – это отражение наших убеждений.

4. Когда мы слишком привязываемся к вещам, людям, деньгам – они от нас ускользают!

5. То, на чем мы заостряем наше внимание, имеет особенность увеличиваться в размерах…

6. Слушайте свое сердце и идите туда, куда оно вас зовет.

7. Господь никогда не сойдет с небес и не скажет: «С этой минуты я разрешаю тебе быть счастливым!»

8. Вступая в борьбу с жизнью, помните, что она всегда победит.

9. Что значит любить людей? Да просто принимать их такими, какие они есть.

10. Наше предназначение не в том, чтобы изменить мир, а в том, чтобы измениться самим.
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+2 #3 Old 06.01.2013 14:34
1. Есть закон изобилия – чтобы пришло новое, нужно избавиться от старого. Иначе для нового Вселенная (Бог, как хотите) не видит места, куда вам это «послать».

2. В Китае есть поговорка «Старое не уйдет, новое не придет».

3. По фен-шую старые вещи (хлам, мусор) не дает течь свободно живительной энергии Ци, и поэтому ни о каких переме:o в жизни или новых вещах не может быть и речи.

4. Еще одно заключение: когда мы надеваем старую вещь,или брызгаемся духами, которыми давно не пользовались, или слышим музыку из прошлого – нас буквально возвращает в прошлое. Это элементарный НЛП – все это, так называемые «Якоря» эмоциональные. Со старыми вещами (духами,одеждой да и всем) связаны какие-то воспоминания и они автоматически воспроизводятся при контакте с якорем. Но дело в том, что появляются не только эмоции – в нас появляются старые мысли, а вот это очень опасно, ибо мысли, как мы знаем, формируют жизнь. Вот мы и формируем жизнь старыми мыслями и получаем не то что хотим.

5. Держась за старые вещи с мыслями «А вдруг не будет денег, чтобы купить новое, и у меня больше никогда такого не будет?», мы резонируем с ментальностью бедных и получаем бедность. Если мы спокойно выбрасываем ненужные вещи с мыслями «Куплю еще или Вселенная даст мне лучше» мы резонируем с ментальностью богатых и получаем богатство.
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+6 #2 Валера 23.07.2012 15:25
У каждого есть секреты. Кто-то нюхает кокаин, кто-то убивает людей. Я небезопасно извлекаю флешки.
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+11 #1 Макс 15.11.2011 23:59
Сжав отчаянно кулачки, до предела, до посинения,
По земле идут хомячки в неизвестном нам направлении.
Хомячки идут не спеша, но уверенно, гордо, твёрдо,
Пусть кого-то, быть может, смешат их бесстрашные лица (и морды).
Ночью прячутся в камышах, днем выходят в широко поле…
Хомячкам удалось сбежать из казенной клетки на волю.
Пусть слепит глаза, режет слух этот мир невозможно новый –
В них бушует и крепнет дух, боевой такой, хомячковый.
Им диктует: «Смелей держись!» сила воли и вера в силы.
Хомячки надкусили жизнь, и она их ошеломила.
Хомячков нещадно несёт в круговерть прямого эфира…
Им бы только идти – и всё! Хоть бы по миру, но по миру!
Разорвав былое в клочки, неизведанной новью бредя,
По земле идут хомячки, веря в то, что они – медведи!
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