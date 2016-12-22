|Индекс материала
|Личный магнетизм
|Лекция I
|ЛЕКЦИЯ II
|ЛЕКЦИЯ III
|ЛЕКЦИЯ IV
|ЛЕКЦИЯ V
|ЛЕКЦИЯ VI
|ЛЕКЦИЯ VII
|ЛЕКЦИЯ VIII
|ЛЕКЦИЯ IX
|ЛЕКЦИЯ X
|ЛЕКЦИЯ XI
|ЛЕКЦИЯ XII
|ЛЕКЦИЯ XIII
|ЛЕКЦИЯ XIV
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"Личный магнетизм есть то качество, или свойство человека, которое привлекает к нему интерес, доверие, дружбу и любовь других людей". Задача автора настоящего курса состоит в том, чтобы в самой простой и понятной форме передать читателю секрет этой личной (индивидуальной) силы.
При этом имелось, главным образом, в виду, чтобы результатами изучения предлагаемых лекций читатель мог воспользоваться сейчас же, немедленно, пока приобретенное знание может послужить личной пользе. Но не тогда, когда надежды исчезают и иссякают силы, позволяющие наслаждаться жизнью, - когда даже посвященный в тайну уже не может воспользоваться ею для достижения личного успеха.
Изучавшие этот курс утверждают, что автор достиг цели. Они говорят даже, что строго выдержанное в этих лекциях уклонение от всяких теоретических разглагольствований весьма способствовало быстрому пониманию и удачному применению излагаемых основных положений, и что настоящий курс поэтому может рассчитывать на гораздо больший успех, чем многие другие более претенциозные, но и более двусмысленные и запутанные сочинения по этому предмету, заключающие в себе непонятные и лишенные связи положения.
Полагаясь, таким образом, на свидетельство читателей, автор не находит нужным оправдывать намеренно принятый им простой и разговорный тон этого руководства.
Принимаю за доказанное, что мужчинам и женщинам одинаково свойственно желание влиять на других. Эта сила влияния может принести мужчине власть, могущество, богатство, счастье; женщине она даст общественное уважение, популярность, самоудовлетворение, любовь. Следует сказать ясно и определенно, что подобное желание есть хорошее желание. Нет ничего унизительного в стремлении к влиянию на окружающих. Ничего недостойного нет и в желании богатства, так как богатство само по себе есть только средство возвысить нашу собственную полезность. Обратившись за двадцать или более лет назад, вы вспомните, что выдающиеся и влиятельные мужчины и женщины мира приводились вам как примеры, которым следует подражать.
Они были блестящими светочами в глазах людей старших, чем вы. Ваши родители и наставники с уважением отзывались о них и желали, чтобы вы следовали только по их пути, и достигли бы такой же высоты, какой достигли они. Не впадали ли они в заблуждение, оценивая столь высоко человеческий характер? Я не думаю этого. Великие умы мира должны постоянно в полном блеске стоять перед нами, а разбор и уяснение характера кого-либо из великих людей объясняет нам тайну их житейской мудрости, сделавшей их жизнь столь возвышенной и полной обаяния. Да будет мне позволено открыть вам тайну их успеха.
В трех первых лекциях этого курса я попытаюсь осветить вам некоторые общие, основные черты учения о личном магнетизме. Это подготовит вас к специальному изучению дальнейшего.
"Личный магнетизм", Виктор Турнбуль
2. У Вселенной нет любимчиков.
3. Наша жизнь – это отражение наших убеждений.
4. Когда мы слишком привязываемся к вещам, людям, деньгам – они от нас ускользают!
5. То, на чем мы заостряем наше внимание, имеет особенность увеличиваться в размерах…
6. Слушайте свое сердце и идите туда, куда оно вас зовет.
7. Господь никогда не сойдет с небес и не скажет: «С этой минуты я разрешаю тебе быть счастливым!»
8. Вступая в борьбу с жизнью, помните, что она всегда победит.
9. Что значит любить людей? Да просто принимать их такими, какие они есть.
10. Наше предназначение не в том, чтобы изменить мир, а в том, чтобы измениться самим.
2. В Китае есть поговорка «Старое не уйдет, новое не придет».
3. По фен-шую старые вещи (хлам, мусор) не дает течь свободно живительной энергии Ци, и поэтому ни о каких переме:o в жизни или новых вещах не может быть и речи.
4. Еще одно заключение: когда мы надеваем старую вещь,или брызгаемся духами, которыми давно не пользовались, или слышим музыку из прошлого – нас буквально возвращает в прошлое. Это элементарный НЛП – все это, так называемые «Якоря» эмоциональные. Со старыми вещами (духами,одеждой да и всем) связаны какие-то воспоминания и они автоматически воспроизводятся при контакте с якорем. Но дело в том, что появляются не только эмоции – в нас появляются старые мысли, а вот это очень опасно, ибо мысли, как мы знаем, формируют жизнь. Вот мы и формируем жизнь старыми мыслями и получаем не то что хотим.
5. Держась за старые вещи с мыслями «А вдруг не будет денег, чтобы купить новое, и у меня больше никогда такого не будет?», мы резонируем с ментальностью бедных и получаем бедность. Если мы спокойно выбрасываем ненужные вещи с мыслями «Куплю еще или Вселенная даст мне лучше» мы резонируем с ментальностью богатых и получаем богатство.
По земле идут хомячки в неизвестном нам направлении.
Хомячки идут не спеша, но уверенно, гордо, твёрдо,
Пусть кого-то, быть может, смешат их бесстрашные лица (и морды).
Ночью прячутся в камышах, днем выходят в широко поле…
Хомячкам удалось сбежать из казенной клетки на волю.
Пусть слепит глаза, режет слух этот мир невозможно новый –
В них бушует и крепнет дух, боевой такой, хомячковый.
Им диктует: «Смелей держись!» сила воли и вера в силы.
Хомячки надкусили жизнь, и она их ошеломила.
Хомячков нещадно несёт в круговерть прямого эфира…
Им бы только идти – и всё! Хоть бы по миру, но по миру!
Разорвав былое в клочки, неизведанной новью бредя,
По земле идут хомячки, веря в то, что они – медведи!