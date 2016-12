1 из 10

Представьте себе МОГУЩЕСТВЕННУЮ группу, которая не признает никаких национальных границ, включающую в себя банковское дело, страхование, угледобычу, торговлю медикаментами, нефтяную промышленность, члены которой несут ответственность исключительно только перед членами этой группы. Это Комитет 300.

Иерархия заговорщиков: история комитета 300, предисловие: За время моей карьеры кадрового офицера разведки я неоднократно получал доступ к строго секретной документации, но в период моей службы в качестве офицера?политолога в Анголе мне представилась возможность изучить целый ряд совершенно секретных документов, содержание которых было необычайно откровенным. То, что я увидел, наполнило меня гневом и возмущением, и я встал на путь, с которого уже больше не сворачивал – моей целью стало показать всем, что за сила контролирует и управляет правительствами Великобритании и Соединенных Штатов.

Я был хорошо знаком со всеми известными тайными обществами, такими как „Королевский институт международных дел“ (КИМД) (Royal Institute for International Affairs (RIIA)), „Совет по международным отношениям“ (СМО) (the Council оn Foreign Relations (CFR)), „Бильдербергский клуб“ (the Bilderbergers), „Трехсторонняя комиссия“ (Trilaterals), cионисты (the Zionists), масонство (Freemasonry), большевизм?розенкрейцерство (Bolshevism?Rosicrucianism), а также со всеми ответвлениями этих тайных обществ. Будучи офицером разведслужбы, и даже раньше – в период моей студенческой молодости – когда я занимался в библиотеке Британского музея в Лондоне, я вдоль и поперек изучил всю доступную информацию об этих обществах, а также о многих других организациях, которые, как я полагал, должны были быть известны американцам.

Но когда я приехал в Соединенные Штаты в 1969 году, я обнаружил, что такие названия, как „Орден Св. Иоанна Иерусалимского“ (the Order of St. John of Jerusalem), „Римский клуб“ (Club of Rome), „Германский фонд Маршалла“ (the German Marshall Fund), „Фонд Чини“ (the Cini Foundation), „Круглый стол“ (the Round Table), „Фабианское общество“ (the Fabianists), „Венецианская Черная аристократия“ (the Venetian Black Nobility), „Общество Монт Пелерин“ (the Mont Pelerin Society), „Клуб адского пламени“ (Hellfire Clubs) и многие другие были либо совершенно неизвестны здесь, либо, в лучшем случае, их истинные функции плохо понимались или не понимались вообще.

В 1969–1970 годах я решил исправить это положение, выпустив серию монографий и магнитофонных записей. К моему великому изумлению я вскоре обнаружил множество людей, которые охотно цитировали эти названия, как будто они знали о них в течение всей своей писательской карьеры. При этом они совершенно не разбирались в сути вопроса и не желали указывать источник этой недавно вышедшей в свет информации. Я утешал себя мыслью, что подделка – это наиболее искренняя форма лести.

Я продолжал свои расследования с прежней энергией перед лицом постоянного риска, нападений на меня и мою жену, финансовых потерь, постоянного давления, угроз и клеветы. Все это было частью тщательно разработанной и направляемой программы моей дискредитации, которую осуществляли правительственные агенты и информаторы, внедренные в так называемое движение „христианских правых“ (Christian rightwing), „Движение за утверждение личности“ („Identity Movement“) и правые „патриотические“ группы. Эти агенты действовали и продолжают действовать под маской мощного, бесстрашного и открытого противостояния иудаизму – якобы их главному врагу – в чем они пытаются нас убедить. Эти агенты?информаторы действуют под руководством и контролем группы гомосексуалистов, которых очень любят и уважают политические и религиозные консерваторы на всей территории Соединенных Штатов.

Их программа клеветы, лжи, ненависти и дезинформации относительно моей работы, а с недавнего времени еще и приписывания моих трудов другим писателям, продолжается не ослабевая, но до сих пор она не достигла желаемого эффекта. Я буду и впредь выполнять свою задачу, пока наконец не сорву полностью маску с тайного параллельного правительства, действующего на высшем уровне, которое управляет Великобританией и Соединенными Штатами. Эта книга – часть моей продолжающейся работы. Д?р Джон Колеман. Ноябрь 1991 г.

Общий обзор и некоторые примеры

Наверняка очень многие из нас знают, что люди, работающие в нашем правительстве, это совсем не те люди, которые в действительности принимают решения по политическим и экономическим вопросам как во внутренней, так и во внешней политике. Это побуждает многих искать правду в альтернативной прессе, у тех писателей из информационных бюллетеней, которые, подобно мне, искали, но не всегда находили корень смертельной болезни Соединенных Штатов. Формула „ищите и обрящете“ не всегда подходила для этой группы. Что мы действительно обнаружили, так это то, что люди живут в глубоком мраке, по большей части совершенно не беспокоясь о том, куда же движется их страна, и пребывая в твердом убеждении, что с нею никогда ничего не случится. Именно такая жизненная позиция была воспитана у большей части населения, и эта позиция прямо играет на руку тайного правительства.

Мы часто слышим, что „они“ сделали „то“ или „это“. Кажется, что „им“ буквально все сходит с рук, даже убийство. „Они“ увеличивают налоги, „они“ посылают наших сыновей и дочерей умирать в войнах, которые не приносят никаких выгод нашей стране. Кажется, что „они“ всегда вне пределов нашей досягаемости, вне поля нашего зрения, а когда против „них“ пытаются наконец предпринять конкретные действия, „они“ как призраки ускользают сквозь пальцы. Кажется, что никто не может точно сказать, кем „они“ являются. Такое положение продолжается уже в течение десятилетий. По ходу книги мы установим, кем же являются эти таинственные „они“, а после этого уже сам народ будет решать, как исправить это положение.

30 апреля 1981 г. я написал монографию, раскрывшую существование „Римского клуба“, определив его как орган Комитета 300, занимающийся подрывной деятельностью. В Соединенных Штатах это было первой публикацией об обеих этих организациях. Я просил читателей не впадать в заблуждение относительно того, что эта статья якобы оторвана от действительности, и провел параллель между моей статьей и предупреждением, выпущенным Баварским правительством, когда тайные планы „Иллюминатов“ попали в его руки. Далее в книге мы вернемся к „Римскому клубу“ и роли Комитета 300 в политике США.

Многие прогнозы, сделанные в той статье в 1981 года, уже осуществились: например, назначение на пост премьер?министра Испании неизвестного политика Фелипе Гонсалеса, возвращение к власти Миттерана во Франции, падение Жискар Д'Эстена и Гельмута Шмидта, возвращение к власти шведского аристократа и члена Комитета 300 Олафа Пальме, уничтожение результатов президентства Рейгана, а также подрыв таких отраслей индустрии США, как сталелитейная, автомобильная и домостроительная, осуществленный в рамках политики постиндустриального нулевого роста, проводимой по указанию Комитета 300.

Важная роль Пальме состояла в том, что „Римский клуб“ использовал его для поставки Советскому Союзу технологий, экспорт которых запрещен Таможенным управлением США, а также в его всемирной сети связей, использованной для сосредоточения всеобщего внимания на псевдокризисе с заложниками в Иране, когда Пальме курсировал между Вашингтоном и Тегераном, стараясь подорвать суверенное единство США и передать псевдокризис под юрисдикцию одного из учреждений Комитета 300, а именно Мирового суда в Гааге, Голландия.

Открытый заговор против Бога и человека, который включает в себя порабощение большинства людей, оставшихся на этой земле после войн, бедствий и массовых убийств, действует особо не скрываясь. У разведчиков есть правило: лучший способ что?нибудь спрятать – положить это на видном месте. Например, когда в 1938 году Германия хотела скрыть информацию о своем новом суперистребителе „Мессершмидт“, самолет был показан на Парижской авиационной выставке. В то время как секретные агенты и шпионы собирали и передавали сведения через тайники в дуплах деревьев и кирпичной кладке, информация, за которой они охотились, лежала у них прямо под носом.

Параллельное тайное правительство высшего уровня действует не из темных подвалов и тайных подземелий. Оно расположилось на виду в Белом Доме, Конгрессе, на Даунинг Стрит 10 и в британском парламенте. Оно сродни тем жутким и намеренно леденящим кровь фильмам о „монстрах“, где появляется чудовище с искаженными чертами, длинными волосами и еще более длинными зубами, рыча и брызгая слюной во все стороны. Эти фильмы лишь отвлекают внимание, НАСТОЯЩИЕ ЖЕ ЧУДОВИЩА носят деловые костюмы и ездят на работу на Капитолийский холм в лимузинах.

Эти люди – НА ВИДУ. Эти люди – слуги Мирового Правительства и Нового Мирового Порядка. Подобно насильнику, который останавливает машину и предлагает жертве подвезти ее, он внешне НЕ ВЫГЛЯДИТ как чудовище, каковым является на самом деле. Если бы он выглядел так, его намеченная жертва, крича от ужаса, убежала бы прочь. То же самое справедливо и для правительства на всех уровнях. Президент Буш НЕ ВЫГЛЯДЕЛ как ревностный слуга параллельного правительства высшего уровня; но не заблуждайтесь на его счет – он такое же ЧУДОВИЩЕ, как и страшилища из фильмов ужасов.

Остановимся на мгновение и рассмотрим, как президент Буш приказал зверски убить 150 000 иракских солдат в колонне военных машин с белыми флагами, возвращавшейся в Ирак в соответствии с Женевской конвенцией о согласованном разъединении войск и выводе их из боя. Представьте себе ужас иракских солдат, когда их, размахивавших белыми флагами, в упор расстреливали американские самолеты. На другом участке фронта 12 000 иракских солдат были заживо погребены в траншеях, которые они занимали. Не ЧУДОВИЩНО ли это в истинном смысле этого слова? Откуда получил президент Буш приказы действовать таким ЧУДОВИЩНЫМ образом? Он получил их из Королевского института иностранных дел, который получил свой мандат от Комитета 300, организации, известной также как „Олимпийцы“.

Как мы увидим, даже „олимпийцы“ не прячут своих лиц. Часто они разыгрывают спектакль, сравнимый разве что с упомянутой выше Парижской авиационной выставкой, в то время как свихнувшиеся на заговорах чудаки тратят время на поиски этих заговоров не в том месте и не в том направлении. Обращали ли вы внимание на то, как королева Елизавета II, выполняет церемонию открытия британского парламента? Там, у всех на виду, находится глава Комитета 300. Были ли вы когда?нибудь свидетелем церемонии приведения к присяге президента Соединенных Штатов? Там, у всех на виду, находится другой член Комитета 300. Вся проблема состоит лишь в человеческом восприятии.

Кто же эти заговорщики, которые служат всемогущему Комитету 300? Наиболее информированная часть нашего общества осознает, что заговор существует и что этот заговор скрывается под различными именами, такими как „Иллюминаты“, масонство, „Круглый стол“, „Группа Милнера“. Для них „Совет по международным отношениям“ и „Трехсторонняя комиссия“ ассоциируются со всем тем, что им не нравится во внутренней и внешней политике. Некоторые даже знают, что „Круглый стол“ внес большой вклад в дела Соединенных Штатов через британского посла в Вашингтоне. Проблема в том, что реальную информацию о предательской деятельности членов невидимого правительства очень трудно получить.

Я цитирую глубокое утверждение пророка Осии, которое находится в Христианской Библии: /4.6./ „Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения“. Некоторые читатели, возможно, уже слышали мое разоблачение скандала о помощи зарубежным странам; в этой публикации я назвал несколько заговорщицких организаций, число которых легион. Их конечной целью была отмена конституции США и включение этой страны, избранной Богом как ЕГО страна, в безбожный Новый Мировой Порядок, управляемый Мировым Правительством, которое вернет мир в условия, намного худшие, чем те, которые существовали в Темные Века.

Перейдем к конкретным историческим примерам, например, к попытке коммунизации и деиндустриализации Италии. Комитет 300 уже давно постановил, что в будущем мир должен стать лучше и меньше – намного меньше чем сейчас. Вот в чем состоит их идея лучшего мира. Миллиарды бесполезных едоков – потребителей ограниченных природных ресурсов – должны быть отбракованы и уничтожены. Индустриальный же прогресс способствует росту населения, следовательно, завет Книги Бытия плодиться и обрабатывать землю должен быть переиначен.

Неизбежным следствием этого становится подрыв основ христианства; медленное, но неуклонное разрушение индустриальных национальных государств; уничтожение сотен миллионов людей, рассматриваемых Комитетом 300 как „излишнее население“, а также устранение любого лидера, который осмелился бы стать на пути глобального планирования Комитетом 300 для достижения вышеуказанных целей.

Одни из первых ударов Комитета были нанесены по Италии и Пакистану. Покойный премьер?министр Италии Альдо Моро был одним из лидеров, который выступил против политики „нулевого роста“ и сокращения численности населения, предписанной для его страны. Этим он вызвал гнев „Римского клуба“, которому „Олимпийцы“ поручили осуществлять эту политику. На суде в Риме 10 ноября 1982 года близкий друг Моро свидетельствовал, что бывшему премьер?министру угрожал агент Королевского института иностранных дел (RIIA), который также состоял членом Комитета 300, одновременно являясь государственным секретарем США. Человеком, которого назвал свидетель, был Генри Киссинджер, и его стремительное возвышение будет подробно рассмотрено далее.

Напомним, что премьер?министр Моро в 1978 году был похищен террористами „Красных бригад“ и впоследствии зверски убит. Во время суда над членами „Красных бригад“ некоторые из них свидетельствовали о том, что они знали об участии высокопоставленных официальных лиц США в заговоре с целью убийства Моро. Угрожая Моро, Киссинджер, разумеется, осуществлял не внешнюю политику США, но скорее действовал в соответствии с инструкциями „Римского клуба“, внешнеполитического подразделения Комитета 300.

Свидетелем, чьи показания на открытых судебных заседаниях произвели эффект разорвавшейся бомбы, был Горрадо Герцони, близкий соратник Моро. Его ошеломляющие свидетельства были переданы по итальянскому телевидению и радио 10 ноября 1982 года, а также напечатаны в нескольких итальянских газетах, но в США эта важнейшая информация попросту замалчивалась. Такие известнейшие бастионы свободы, всегда знающие все обо всем, как „Вашингтон пост“ и „Нью?Йорк таймс“ не придали этому ни малейшего значения и не опубликовали ни строчки из свидетельских показаний Герцони.

В моем разоблачении этого гнусного преступления, опубликованного в 1982 году, я показал, что Альдо Моро, лояльный член Христианско?демократической партии, был убит наемными убийцами, связанными с масонской ложей П?2. Целью убийства было заставить Италию подчиниться инструкциям „Римского клуба“ по деиндустриализации страны и значительному сокращению ее населения. Планы Моро по стабилизации Италии путем обеспечения полной занятости, снятия напряженности в политике и экономике усилили бы католическую оппозицию коммунистам и значительно затруднили бы дестабилизацию Ближнего Востока – главную цель Комитета 300.

Из вышеприведенного становится ясно, насколько далеко простираются планы заговорщиков. Они мыслят отнюдь не в масштабах пятилетних планов. Следует вспомнить заявления Вейсгаупта относительно Католической церкви, чтобы понять, что за силы были замешаны в убийстве Альдо Моро. Смерть Моро устранила препятствия планам по дестабилизации Италии и, как мы сейчас знаем, дала возможность осуществить ближневосточные планы заговорщиков 14 лет спустя во время войны в Персидском заливе.

Комитет 300 выбрал Италию в качестве испытательного полигона. Италия представляет важность для планов заговорщиков, поскольку среди европейских стран она ближе всех расположена к региону Ближнего Востока. Она связана с Ближним Востоком как экономически, так и политически. Италия – это оплот Католической церкви, которую Вейсгаупт приказал уничтожить, а также родина некоторых самых влиятельных в Европе олигархических семей, принадлежащих к древней „Черной Аристократии“. Если бы Италия была ослаблена смертью Моро, это имело бы последствия на Ближнем Востоке, которые ослабили бы влияние США в этом регионе. Италия представляет важность и по другой причине: это входные ворота в Европу при транспортировке наркотиков из Ирана и Ливана. Далее мы еще вернемся к этой теме.

С тех пор как в 1968 году был создан „Римский клуб“, различные политические группировки объединялись под эгидой социализма с целью смещения нескольких итальянских правительств. Среди них были „Черная Аристократия“ Венеции и Генуи, масонская ложа П?2 и „Красные бригады“, причем все преследовали одни и те же цели. Полицейские следователи в Риме, расследовавшие дело об убийстве Альдо Моро „Красными бригадами“, вышли на несколько весьма известных итальянских семейств, тесно сотрудничавших с этой террористической группой. Полиция также получила свидетельства о том, что по меньшей мере в 12 случаях эти известные и влиятельные семьи предоставляли свои дома и другую недвижимость для организации опорных пунктов ячеек „Красных бригад“.

Американская „аристократия“ также внесла свой вклад в разрушение Итальянской Республики, при этом особо постарался Ричард Гарднер, который был официальным послом президента Картера в Риме. В то время Гарднер действовал под прямым контролем Беттино Кракси, важного члена „Римского клуба“ и ключевой фигуры в НАТО. Кракси был ключевой фигурой в попытках заговорщиков разрушить Итальянскую Республику. Как мы увидим, Кракси почти достиг успеха в дестабилизации Италии и, будучи одним из главных действующих лиц в иерархии заговорщиков, он смог протащить через итальянский парламент законы, разрешающие разводы и аборты, что в результате привело к далеко идущим и разрушительным социальным и религиозным последствиям: это был один из самых сильных в истории ударов по Католической церкви, подорвавший ее авторитет и, как следствие, моральные устои итальянской нации.

После избрания президентом США Рональда Рейгана в декабре 1980 года в Вашингтоне состоялась важная встреча под эгидой „Римского клуба“ и Социалистического Интернационала. Обе эти организации непосредственно подчинены Комитету 300. Главным вопросом повестки дня было определить пути и средства сведения к минимуму эффективности президентства Рейгана. Заговорщики приняли совместный план, и если мы оглянемся назад, то станет совершенно ясно, что этот план был весьма успешно выполнен.

Чтобы представить себе всю грандиозность и всеохватность этого заговора, следует назвать здесь цели, установленные Комитетом 300 для предстоящего покорения и управления миром. Имеется по меньшей мере 40 известных „филиалов“ Комитета 300, и мы их все перечислим вместе с описанием их функций. Как только это станет известно, легко будет понять, как один единственный центральный орган заговорщиков может столь эффективно действовать и почему никакая власть на земле не может противостоять его натиску против самих основ цивилизованного прогрессивного мира, в основе которого лежит свобода личности, как это открыто декларируется в Конституции Соединенных Штатов.

Благодаря свидетельским показаниям Герцони, сделанным под присягой, в Италии и Европе (но не в США) люди узнали, что за смертью Альдо Моро стоял Киссинджер. Эта трагическая история демонстрирует способность Комитета 300 навязывать свою волю любому правительству без исключения. Будучи членом самого мощного тайного общества в мире (здесь я не имею ввиду масонство), Киссинджер не только угрожал Моро, но и претворил в жизнь свои угрозы „уничтожить“ Моро, если тот не откажется от своих планов экономического и индустриального развития Италии.

В июне и июле 1982 года жена Альдо Моро свидетельствовала на открытом судебном заседании, что убийство ее мужа произошло после серьезных угроз его жизни, сделанных, по ее словам, „высокопоставленной политической фигурой из США“. Г?жа Элеонора Моро повторила точную фразу, произнесенную Киссинджером по свидетельству Герцони: „Либо вы прекратите вашу политику, либо дорого заплатите за это“. Судья повторно вызвал Герцони и спросил, может ли он назвать лицо, о котором говорила г?жа Моро. Герцони ответил, что это действительно был Генри Киссинджер, о чем он заявлял ранее.

Герцони далее рассказал суду о том, что Киссинджер угрожал Моро в его номере в отеле во время официального визита итальянских лидеров в США. Моро, являвшийся премьер?министром и министром иностранных дел Италии, страны – члена НАТО, был человеком высокого ранга, такие люди никогда не должны подвергаться давлению и угрозам в стиле мафии. Как в то время, так и сейчас Киссинджер является важным агентом на службе у „Королевского института международных дел“, членом „Римского клуба“ и „Совета по международным отношениям“.

Роль Киссинджера в дестабилизации Соединенных Штатов путем вовлечения страны в три войны – на Ближнем Востоке, в Корее и Вьетнаме – хорошо известна, как и его роль в войне в Персидском заливе, в которой армия США действовала как наемные войска Комитета 300 для возвращения Кувейта под его контроль. Из Ирака сделали показательный пример, чтобы другие небольшие страны даже и не пытались сами решать свою судьбу.

Киссинджер угрожал также покойному Али Бхутто, пpeзиденту суверенного государства Пакистан. „Преступление“ Бхутто состояло в том, что он способствовал обретению его страной атомного оружия. Будучи мусульманским государством, Пакистан чувствовал постоянную угрозу израильской агрессии на Ближнем Востоке. Бхутто был хладнокровно убит в 1978 году генералом Зия Уль Хаком – представителем „Совета по международным отношениям“ (СМО) в Пакистане.

Во время своего запланированного прихода к власти Уль Хак побудил обезумевшую толпу поджечь посольство США в Исламабаде в явной попытке показать СМО, что он является независимым лидером и чтобы привлечь больше иностранной помощи, а также, как стало известно позже, чтобы убить Ричарда Хелмса. Несколько лет спустя Уль Хак заплатил своей жизнью за вмешательство в войну в Афганистане. Его „Геркулес С?130“ был поражен направленным импульсом ЭНЧ (электрическая низкая частота) вскоре после взлета, в результате чего самолет сделал петлю и рухнул на землю.

„Римский клуб“, действуя по приказу Комитета 300 об устранении генерала Уль Хака, без угрызений совести пожертвовал жизнями ряда военнослужащих США, находившихся на борту самолета, включая группу „Оборонного разведывательного агенства“ (US Defense Intelligence Agency), возглавляемую бригадным генералом Гербером Вассомом. Генерал Уль Хак был предупрежден турецкой секретной службой чтобы не летать на самолетах, так как стало известно, что планируется взорвать его самолет в воздухе. Учитывая это, Уль Хак взял с собой группу военнослужащих из Соединенных Штатов в качестве „страхового полиса“, как он объяснил узкому кругу приближенных советников.

В моей работе 1989 года „Террор в небе“ я дал следующее описание происшедшего:

Незадолго до того, как „С?130“ Уль Хака взлетел с пакистанской военной базы, рядом с ангаром, в котором стоял С?130 был замечен подозрительный грузовик. С диспечерской башни дали предупреждение службе охраны, но пока успели что?либо предпринять, самолет уже взлетел, а грузовик уехал. Через несколько минут самолет неожиданно начал делать петлю Нестерова, а затем врезался в землю и взорвался. Объяснений подобного поведения С?130 не было, самолет имел отличную репутацию по безопасности полетов, а совместная пакистано?американская комиссия по расследованию катастрофы не обнаружила ошибок пилота или каких?либо механических или структурных неполадок. Неожиданная петля Нестерова – это, так сказать, признанная „торговая марка“ самолета, пораженного импульсом ЭНЧ.

То, что Советский Союз имел возможность производить приборы, генерирующие высокоамплитудные радиочастоты было известно на Западе по исследованиям советских ученых, работавших в отделении интенсивного релятивистского электронного излучения „Института атомной энергии им. Курчатова“. Среди этих специалистов были Ю. А. Виноградов и А. А. Рухадзе. Оба ученых работали в „Институте физики им. Лебедева“, который специализируется на электронных и рентгеновских лазерах.

Получив эту информацию, я начал искать подтверждения из других источников и обнаружил, что в Англии „Международный журнал по электронике“ опубликовал некоторые материалы, которые, по всей видимости, подтверждали информацию о методе, выбранном для того, чтобы сбить самолет С?130 генерала Уль Хака. Кроме того, эта информация была подтверждена из двух источников в разведке. Кое?какую полезную информацию я получил из советской научной газеты, выходящую в Англии под названием „Soviet Radio Electronics and Communications Systems“ („Советская радиоэлектроника и системы связи“). У меня не было сомнений в том, что генерал Уль Хак был убит. В грузовике, который видели у ангара, несомненно была мобильная установка ЭНЧ того типа, который, как известно, имеется в Советских Вооруженных Силах.

Согласно письменным показаниям Бхутто, тайно вывезенным из страны, когда он находился в тюрьме, Киссинджер серьезно угрожал ему: „Я преподам вам и всем остальным ужасный урок, если вы будете продолжать вашу политику укрепления страны“. Бхутто противостоял Киссинджеру и „Римскому клубу“, призывая к осуществлению программы ядерной энергетики с целью превратить Пакистан в современное индустриальное государство, что в глазах Комитета 300 было прямым неповиновением его приказам, переданным Киссинджером пакистанскому правительству. Угрозы Киссинджера Бхутто не являлись частью официальной политики США; это была политика современных „Иллюминатов“.

Необходимо ясно понять, почему ядерную энергетику так ненавидят во всем мире и почему для войны против ядерной энергетики используется фиктивное „природоохранное“ движение, созданное и финансируемое „Римским клубом“. С помощью ядерной энергетики, позволяющей вырабатывать огромные количества дешевой электроэнергии, страны третьего мира постепенно стали бы независимы от финансовой помощи США и начали бы утверждать свой суверенитет. Электричество, произведенное на атомных электростанциях – это ключ для вывода развивающихся стран из того отсталого состояния, которое Комитет 300 приказал сохранять и впредь.

Уменьшение иностранной помощи означало бы уменьшение контроля МВФ за природными ресурсами развивающихся стран. Именно идея подлинного самоопределения развивающихся стран была предана анафеме как „Римским клубом“, так и стоящим над ним Комитетом 300. Мы видели, как движение против ядерной энергии в США было успешно использовано, чтобы застопорить промышленное развитие страны в соответствии с планами Клуба, предусматривающими „нулевой постиндустриальный рост“.

Зависимость от финансовой помощи США фактически держит зарубежные страны в рабстве у „Совета по международным отношениям“. Населению стран, которым оказывается такая помощь, достаются лишь жалкие крохи, а основная часть оседает в карманах государственных лидеров, которые позволяют МВФ хищнически выкачивать природные ресурсы из страны. Мугабе, лидер Зимбабве (бывшей Родезии), представляет собой яркий пример того, как осуществляется иностранный контроль над сырьевыми ресурсами страны, в данном случае над высококачественной хромовой рудой. Сейчас все сырьевые запасы Зимбабве полностью контролируются компанией Lonrho, гигантским конгломератом, которым управляет от имени своей кузины королевы Елизаветы II, важный член Комитета 300 Ангус Огилви. Население страны при этом все глубже погружается в бедность и нищету, несмотря на выделенные 300 миллионов долларов помощи из США.

Lonrho обладает монополией на родезийский (зимбабвийский) хром и может устанавливать на него любую цену, какую пожелает, но при режиме Смита такого не позволялось. Разумный уровень цен поддерживался в течение 20 лет до прихода к власти Мугабе. Хотя и во время 14?летнего правления Яна Смита в стране были проблемы, но после его смещения безработица подскочила в четыре раза, и теперь Зимбабве находится в состоянии хаоса и фактического банкротства. Мугабе получил достаточно иностранной помощи из США (около 300 миллионов долларов в год), что дало ему возможность построить три отеля на Лазурном берегу во Франции, в Кап Ферат и Монте Карло, в то время как его народ страдал от болезней, безработицы и недоедания, не говоря уже о режиме жестокой диктатуры, подавляющей любой протест. Сравните это с режимом Смита, который никогда не просил и не получал ни цента от США. Вполне ясно, что иностранная помощь – это мощное средство контроля над Зимбабве и другими африканскими странами.

Помимо этого, иностранная помощь держит граждан США в состоянии невольной зависимости, и поэтому они совершенно неспособны создать серьезную оппозицию правительству. Дэвид Рокфеллер знал, что делал, когда его законопроект об иностранной помощи стал законом в 1946 г. С тех пор этот закон попал в число самых ненавистных законов страны, особенно после публичного разоблачения государственного рэкета, платить за который приходится нам, простому народу.