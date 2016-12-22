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Какие мужчины самые лучшие в постели

24.07.2010 20:01 Ксения Иванова 4 Комментарии

Когда задаешься вопросом о том, какие мужчины наилучшие в постели, хочется знать мнение не только близких подруг. И тут приходят на помощь многочисленные социологические опросы, которые проводятся в разных странах мира. Так, европейские ученые, опросив 10000 женщин, пришли к выводу, что самые лучшие мужчины в постели – итальянцы.

Причина в том, что итальянские мужчины деликатны, достаточно страстны и хорошо выглядят. 15000 тысяч женщин из разных стран участвовали в Интернет-опросе, после которого было определено, что самые лучшие в постели – испанцы. Причем по тем же причинам, что и итальянцы.

Фирма Durex после масштабного опроса 26000 человек в 26 странах отдала первое место индусам. Они оказались откровенными, готовыми к разнообразию и заинтересованными любовниками. Кроме того, индийские мужчины, как выяснилось, не гонятся за количеством. В среднем, у них за всю жизнь в постели оказывается шесть женщин, что вдвое меньше, чем у  мужчин из других стран.

Интересно, что российские мужчины чаще всего входят в десятку худших мужчин в постели. Обвиняют их в лени, эгоизме, отсутствии разнообразия. А еще – в волосатости. Но это, скорее всего, стереотип европейцев, который нельзя воспринимать как истину.

Как видите, национальная принадлежность не может гарантировать звания лучшего мужчины в постели. Да и наши сограждане занимают в таких опросах печальное место. Так что идем дальше.

Еще  один опрос европейских сексологов поставил на первое место мужчин в возрасте. Такие мужчины более терпеливы в постели, максимум внимания уделяют партнерше, но, увы, они быстро устают, в отличие от своих молодых соперников.

Результаты анкетирования американок показали, что для них самые лучшие в постели  - мужчины с небольшим избыточным весом. Кстати, американские мужчины тоже считают, что худые женщины проигрывают своим полноватым подругам в постели, хотя и испытывают оргазм чаще.

Жительницы Великобритании отдают предпочтение лысым мужчинам, мечтая заняться с ними любовью (особенно привлекательны для них мужчины, сбривающие волосы в интимных местах).

Российское телевидение отметило, что наши женщины предпочитают еще и невысоких мужчин.

Если попытаться выстроить портрет идеального любовника, окажется, что самые лучшие в постели – невысокие лысые полные и немолодые мужчины. Представьте себе такого на страницах какого-нибудь журнала мужской моды. Не получается?  В чем же причина? Почему женщины любуются на подиумах и в кино высокими, статными красавцами, а в постели предпочитают оставаться с их полной противоположностью?

Ответ дают психологи. Женщин совсем недавно приравняли к сильному полу. Мы еще не адаптировались к такому положению дел, и от мужчины чаще всего ждем любви, заботы, внимания, романтики. Оказывается, холеные красавцы не в состоянии дать это своей спутнице и партнерше. Они слишком заняты собой.

А вот лысые полноватые стареющие мужчины способны уделить своей избраннице достаточно внимания и в жизни, и в постели. Поэтому не нужно сразу отодвигать таких представителей сильной половины человечества на второй план.

Но что делать, если Ваш мужчина худой, молодой и не хочет бриться наголо? В этом случае придется дать себе искренний ответ на вопрос о том, какие мужчины самые лучшие в постели. Ответ будет звучать следующим образом. Самые лучшие мужчины в постели и в жизни – это любимые и любящие мужчины. Они сделают ваши отношения искренними, романтичными и разнообразными. Любящие мужчины будут деликатными и внимательными с Вами. А Вы простите им те редкие ошибки, которые они иногда совершают.

Комментарии  


 
0 #4 Анита 04.12.2012 15:16
Самые красивые мужчины должны быть стройными
http://www.daily.su/articles-samye-krasivye-muzhchiny-dolzhny-byt-strojjnymi
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0 #3 Ната 15.11.2011 10:45
Мой мужчина самый лучший!!!
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+3 #2 лоли поп 17.05.2011 10:05
высокие мужчины - настоящие мужчины!!
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+13 #1 наталица 28.10.2010 23:53
мужу 60 лет в браке 35 лет сексом занимаемся почти каждый день он самый лучший мужчина в мире
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