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Фаза луны

03.01.2011 14:42 Безус 20 Комментарии

Луна - самое близкое к нам небесное тело. Она, после Солнца, наиболее сильно воздействует на все живое Лунные ритмы чрезвычайно важны для живого организма, все живое на земле живет в Лунном ритме, а многие биологические ритмы человека хорошо соотносятся с фазами Луны. То, в каком месте своего цикла находится Луна, влияет на ритм водного обмена в живых существах, в том числе и в растениях, на ритмы функциональной физиологии, на цикличность размножения в животном мире и на многие другие процессы, что уже давно подтверждается научным исследованиям. Так, доказано, что биологические часы человека "заведены" не на 24, а на 24,5 - 25 часов, что соответствует лунным суткам. Если зачатие происходит в течение 12 дней до полнолуния, высока вероятность рождения мальчика.

На основе лунных ритмов возможны долгосрочные прогнозы жизни. У многих людей (особенно у женщин) заметно проявляется так называемый большой Лунный цикл - цикл Сароса, через каждые 18,6 года от дня рождения наступают годы высокой эмоциональной напряженности, которые часто сопровождаются ухудшением здоровья и знаменуют серьезные повороты в жизни. Менее выражены малые Лунные циклы с периодом около 9 лет (8,85 года). Наиболее заметно они сказываются в возрасте 61-62 лет (один из критических возрастов человека).

ФАЗА ЛУНЫ

 

Луна от новолуния до следующего новолуния проходит свой месячный цикл за 29,6 дней. Этот цикл делится на четыре фазы примерно по 7,5 дней каждый. Так было угодно природе, что новолуние каждый раз начинается в другом знаке. Знаки сменяют друг друга в порядке следования их в Зодиаке, т.е. если предыдущее новолуние произошло в знаке Тельца, то следующее наступит, когда Луна будет находиться в знаке Близнецов. Солнце проходит полный зодиакальный круг за один год. Луна - за один месяц. Полный цикл Луны разделяется на две значимые части: от новолуния до полнолуния - период растущей Луны и от полнолуния до следующего новолуния - период убывающей Луны. Эти две части также делятся на две менее значимые части. Это деление выделяет четыре основных фазы Луны: Новолуние, когда Луна в астрологической карте находится в соединении с Солнцем; Первая Четверть, когда Луна образует с Солнцем правую квадратуру; Полнолуние - Луна в оппозиции с Солнцем; Последняя четверть - Луна образует с Солнцем левую квадратуру.Считается благоприятным начинать все новое на растущей Луне, лучше всего вскоре после новолуния, а завершать дела на убывающей Луне, ближе к новолунию, но так, чтобы к новолунию успеть их завершить.

В период растущей Луны человек становится более активным, энергичным и более удачливым в делах, поэтому на этот период следует планировать самые важные и ответственные дела (особенно важные телефонные звонки и письма). Растущая Луна наделяет своего подопечного любовью к философским вопросам и мистицизму. В период убывающей Луны жизнеспособность организма снижается, человек становится менее активным, быстрее устает, а его реакции замедляются, поэтому в этот период следует заниматься налаженными, не требующих особых усилий делами. Если в натальной карте Луна растущая, у человека преобладает объективность и в сфере мышления, и в решениях, и в действиях, а если убывающая преобладает субъективность.

В период от новолуния до первой четверти идет скрытый внутренний процесс формирования, поэтому в этот период следует планировать, взвешивать, подсчитывать ресурсы, но не браться за практическое воплощение идеи. Люди, родившиеся в первую неделю после Новолуния, своеобразны и по характеру, и по поведению. В них выражены любовь к философии, мистицизм. Людей с таким положением Луны часто можно встретить среди церковных служителей и тех, кто добровольно уходит в монастырь. Вероятно, им трудно приспосабливаться к реальному, практическому, т.н. светскому образу жизни, трудно ориентироваться в условиях повседневной жизни, к которой они просто не подготовлены. Все, что им не понятно, они отталкивают и не воспринимают. Они любят природу, животных землю, что с ней связанно. Это земледельцы, лесники, охотники, биологи, зоологи, травники.

В период с первой четверти до полнолуния процесс становится видимым обществу, энергия нарастает, поэтому в этот период следует начинать практическое осуществление своей идеи. Чем раньше (ближе к фазе Первой четверти) начнутся действия, тем больше шансов на успех. Это хороший период для начала путешествия, переселения, перемены места работы, особенно, если Луна будет находиться в знаках Близнецов, Стрельца или Рыб. Рекламу и публичные выступления лучше проводить ближе к полнолунию, они будут особенно успешными, если Луна будет находиться в знаках Рака, Стрельца, Рыб. Люди, родившиеся в неделю до Полнолуния обладают сильной эмоциональностью позитивного толка. Они обычно очень впечатлительны, доброжелательны, искренни, сердечны, открыты. Обладают большими адаптивными возможностями. У них повышенная восприимчивость ко всему хорошему, красивому, доброму. Они обладают хорошей интуицией, нередко умеют предугадывать события, часто наделены феноменальными или экстрасенсорными способностями.

В период от полнолуния до последней четверти процесс направлен на завершение. Максимум пройден, теперь остается только до конца использовать ресурсы и завершать дела. Начинать можно лишь те, которые возможно завершить до новолуния, начало остальных следует оставить до нового цикла. Люди, родившиеся в неделю после Полнолуния, стараются быть духовно свободными и независимыми от внешних влияний. Эти люди весьма лояльны, беспристрастно смотрят и на себя, и на других, не поддаются ничьему влиянию, но сами, нередко впадают в крайности. Им следует слушать свой внутренний голос, а не следовать общепринятым правилам. Это положение Луны встречается у многих государственных и политических деятелей, а также у людей мира искусства.

В период с последней четверти до новолуния процесс снова становится внутренним, поэтому излишняя активность в это время приводит к истощению сил, а начатое дело рискует быть незавершенным. Это время приведения дел в порядок и завершения их, время отчетов и подведения итогов. Новые дела можно начинать только будучи уверенными, что успеете их завершить к Новолунию, если это не удастся, то они грозят затянуться на неопределенное время. Этот период более всего пригоден для внутренней работы, самоанализа. А также для работы с бумагами, письмами, отчетами, наведения справок, поиска разных сведений и ремонта дома. Люди, родившиеся в неделю перед Новолунием, склонны к уединению, избегают толпы, публичных мероприятий, чем ближе к Новолунию они родились, тем более ярко это выражается. У них сильная интуиция, дар предвидения, но они не афишируют свои способности. Предпочитают тишину и скрывают свою личную жизнь от постороннего взгляда. В каждый переход с одной Лунной фазе к другой могут создаваться стрессовые моменты, длящиеся день-два, не больше, но действующие на каждого человека. В эти дни люди становятся более восприимчивыми, впечатлительными и неуравновешенными. Новолуние - новое начало, загадывание желаний, отпустить прошлое, нейтрализации заклинаний.


Новолуние (MSK)

Ср

01 января 2014 г.

15:13:00

Пт

31 января 2014 г.

01:37:18

Сб

01 марта 2014 г.

11:58:28

Вс

30 марта 2014 г.

22:43:31

Вт

29 апреля 2014 г.

10:13:03

Ср

28 мая 2014 г.

22:38:53

Пт

27 июня 2014 г.

12:07:17

Вс

27 июля 2014 г.

02:40:45

Пн

25 августа 2014 г.

18:11:49

Ср

24 сентября 2014 г.

10:12:42

Пт

24 октября 2014 г.

01:55:27

Сб

22 ноября 2014 г.

16:31:05

Пн

22 декабря 2014 г.

05:34:38

 

Полнолуние (MSK)

Чт

16 января 2014 г.

08:51:07

Сб

15 февраля 2014 г.

03:51:56

Вс

16 марта 2014 г.

21:07:13

Вт

15 апреля 2014 г.

11:41:10

Ср

14 мая 2014 г.

23:14:43

Пт

13 июня 2014 г.

08:10:12

Сб

12 июля 2014 г.

15:23:43

Вс

10 августа 2014 г.

22:08:13

Вт

09 сентября 2014 г.

05:36:54

Ср

08 октября 2014 г.

14:49:23

Пт

7 ноября 2014 г.

02:21:46

Сб

06 декабря 2014 г.

16:25:38

 


Комментарии  


 
0 #20 Жду правильный 15.11.2013 14:09
лунный день
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0 #19 жанна 25.05.2013 16:32
а от меня в ночь полнолуния 26апреля ушел муж,но 26мая так и не вернулся... :-?
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0 #18 Радима 06.03.2013 00:08
Господи! Услышь меня! Я прошу немного у тебя. Пред святой иконою молю, Защити всех тех, кого люблю. Всех родных моих и всех друзей. Хлебом накорми и обогрей… В трудный час им Ангела пошли, Чтоб сберёг их на краю пути. Дай им счастья, радость и покой. Все грехи прости и успокой. Научи себя не потерять, Научи любить их и прощать. Сделай так, чтоб те, кто дорог мне Погостили дольше на Земле. Господи! Немного я прошу… Сбереги всех тех, кого люблю!
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0 #17 Михаил 25.10.2012 13:51
сайтостроение
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0 #16 Мария 12.08.2012 17:48
а еще сегодня ночью будут падать звезды
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+1 #15 Внимание! 22.07.2012 21:37
27 августа в 00:30, подними глаза и посмотри на ночное небо. В эту ночь планета Марс, пройдет всего лишь в 34,65 тыс. милях от земли. Невооруженным глазом планета будет видна как полная луна. Это будет выглядеть как две
луны над землей! Следующий раз когда Марс будет так близко к Земле будет только в 2287 году.
Поделись этой новостью со своими друзьями так как никто из живущих на Земле еще такого не видел!
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0 #14 6 мая 04.05.2012 09:23
Полнолуние в ночь на 6 мая будет необычным - Луна приблизится на минимальное расстояние к Земле и будет на 14% больше и на 30% ярче, из-за чего этот день также известен как «суперлуние» - день самой большой в году Луны.

В ночь на будущую субботу естественный спутник Земли пройдет точку перигея - ближайшую к Земле. В 03.34 по Гринвичу (07.34 мск) расстояние до Луны составит 356 тысяч 953 километра, что примерно на 16 тысяч километров ближе, чем обычно.
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+3 #13 Девочка 05.02.2012 13:44
Цитирую Ангел:
но боюсь последствий!скажите мне стоит его делать или нет?????????

Нет, не уверен – не лезь
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+2 #12 Ангел 04.02.2012 23:28
Цитирую Isabella:
Жду полнолуние и новолуния чтобы сделать одно заклинание!;)

:-) но боюсь последствий!скажите мне стоит его делать или нет?????????
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0 #11 Isabella 15.12.2011 14:17
Cтану вампиром. 8)
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0 #10 Isabella 15.12.2011 14:15
Жду полнолуние и новолуния чтобы сделать одно заклинание!;)
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+1 #9 10 декабря 09.12.2011 22:33
В тень Луна начнет погружаться в 16.45 ( по московскому времени ), то есть еще до захода солнца, но полностью уйдет в тень лишь в 18.00. Если не будет сильной облачности, жители Ярославля и других городов ЦФО смогут целый час наблюдать удивительно красивое и пугающее зрелище – Луна будет постепенно погружаться в темноту и краснеть.
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+1 #8 11.11.11 10.11.2011 19:05
полная луна и ровно год с хвостиком до 12.12.12
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+2 #7 Русялочке 10.08.2011 17:29
Послезавтра стану русалкой) :lol:
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+2 #6 Аня 19.07.2011 19:51
Планета Марс будет очень яркой в ночном небе начиная с
августа. Невооруженным глазом даже планета будет видна как полная луна.
27 августа Марс пройдет всего лишь в 34,65 тыс. милях от земли! 27
августа в 00,30 посмотрите на это зрелище. Это будет выглядеть как две
луны над землей!

Следующий раз когда Марс будет так близко к Земле будет только в 2287 году.

Поделись этой новостью со своими друзьями так как никто из живущих на Земле еще такого не видел.(М)
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0 #5 Полное Затмение 15.06.2011 00:21
Ночью с 15 на 16 июня жители России смогут наблюдать редкое природное явление – лунное затмение. Тень Земли полностью скроет Луну. Астрофизики всего мира приводят телескопы в "боевую готовность", а любители предвкушают особенную ночь, ведь полная фаза затмения продлится не менее 100 минут. Только три лунных затмения за последние сто лет были столь же продолжительными!
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+7 #4 Олег 19.05.2011 11:28
с людьми работаю, сто пудово шизиков в полнолуние накрывает капитально
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+1 #3 Аня 19.03.2011 10:45
Луна будет на расстоянии 356,6 тысяч километров от Земли, вследствие чего визуально увеличится почти на 10 процентов
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-1 #2 Опять 17.03.2011 13:26
В амурской области и в германии тряхнуло, Япония !
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0 #1 Суперлуние 19 марта 2011 09.03.2011 22:10
19 марта Луна подойдет к Земле на самое близкое расстояние, начиная с 1992 года, сообщает Радио «Маяк». Это необычное явление ученые шутливо называют «суперлунием».

Надвигающее «суперлуние», которого астрофизики и фотографы ждали целых 19 лет тем не менее повергает многих в тревожное ожидание. Сеть Интернет уже наводнили различные опасения ученых о том, что явление может вызвать серьезные изменения земного климата, в частности землетрясения и вулканическую активность по всему миру.

До марта нынешнего года фазы максимального сближения нашей планеты с ее космическим спутником приходились на 1955, 1974, 1992 и 2005 года. Именно в это время метеорологи отмечали экстремальные изменения погодных условий, которые повлекли за собой ряд масштабных стихийных бедствий. В частности мощный цунами, унёсший жизни тысяч людей в Индонезии, произошел всего за две недели до сближения Луны с Землей в январе 2005-го.
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