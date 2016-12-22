Луна - самое близкое к нам небесное тело. Она, после Солнца, наиболее сильно воздействует на все живое Лунные ритмы чрезвычайно важны для живого организма, все живое на земле живет в Лунном ритме, а многие биологические ритмы человека хорошо соотносятся с фазами Луны. То, в каком месте своего цикла находится Луна, влияет на ритм водного обмена в живых существах, в том числе и в растениях, на ритмы функциональной физиологии, на цикличность размножения в животном мире и на многие другие процессы, что уже давно подтверждается научным исследованиям. Так, доказано, что биологические часы человека "заведены" не на 24, а на 24,5 - 25 часов, что соответствует лунным суткам. Если зачатие происходит в течение 12 дней до полнолуния, высока вероятность рождения мальчика.

На основе лунных ритмов возможны долгосрочные прогнозы жизни. У многих людей (особенно у женщин) заметно проявляется так называемый большой Лунный цикл - цикл Сароса, через каждые 18,6 года от дня рождения наступают годы высокой эмоциональной напряженности, которые часто сопровождаются ухудшением здоровья и знаменуют серьезные повороты в жизни. Менее выражены малые Лунные циклы с периодом около 9 лет (8,85 года). Наиболее заметно они сказываются в возрасте 61-62 лет (один из критических возрастов человека).

ФАЗА ЛУНЫ луна сегодня

Луна от новолуния до следующего новолуния проходит свой месячный цикл за 29,6 дней. Этот цикл делится на четыре фазы примерно по 7,5 дней каждый. Так было угодно природе, что новолуние каждый раз начинается в другом знаке. Знаки сменяют друг друга в порядке следования их в Зодиаке, т.е. если предыдущее новолуние произошло в знаке Тельца, то следующее наступит, когда Луна будет находиться в знаке Близнецов. Солнце проходит полный зодиакальный круг за один год. Луна - за один месяц. Полный цикл Луны разделяется на две значимые части: от новолуния до полнолуния - период растущей Луны и от полнолуния до следующего новолуния - период убывающей Луны. Эти две части также делятся на две менее значимые части. Это деление выделяет четыре основных фазы Луны: Новолуние, когда Луна в астрологической карте находится в соединении с Солнцем; Первая Четверть, когда Луна образует с Солнцем правую квадратуру; Полнолуние - Луна в оппозиции с Солнцем; Последняя четверть - Луна образует с Солнцем левую квадратуру.Считается благоприятным начинать все новое на растущей Луне, лучше всего вскоре после новолуния, а завершать дела на убывающей Луне, ближе к новолунию, но так, чтобы к новолунию успеть их завершить.

В период растущей Луны человек становится более активным, энергичным и более удачливым в делах, поэтому на этот период следует планировать самые важные и ответственные дела (особенно важные телефонные звонки и письма). Растущая Луна наделяет своего подопечного любовью к философским вопросам и мистицизму. В период убывающей Луны жизнеспособность организма снижается, человек становится менее активным, быстрее устает, а его реакции замедляются, поэтому в этот период следует заниматься налаженными, не требующих особых усилий делами. Если в натальной карте Луна растущая, у человека преобладает объективность и в сфере мышления, и в решениях, и в действиях, а если убывающая преобладает субъективность.

В период от новолуния до первой четверти идет скрытый внутренний процесс формирования, поэтому в этот период следует планировать, взвешивать, подсчитывать ресурсы, но не браться за практическое воплощение идеи. Люди, родившиеся в первую неделю после Новолуния, своеобразны и по характеру, и по поведению. В них выражены любовь к философии, мистицизм. Людей с таким положением Луны часто можно встретить среди церковных служителей и тех, кто добровольно уходит в монастырь. Вероятно, им трудно приспосабливаться к реальному, практическому, т.н. светскому образу жизни, трудно ориентироваться в условиях повседневной жизни, к которой они просто не подготовлены. Все, что им не понятно, они отталкивают и не воспринимают. Они любят природу, животных землю, что с ней связанно. Это земледельцы, лесники, охотники, биологи, зоологи, травники.

В период с первой четверти до полнолуния процесс становится видимым обществу, энергия нарастает, поэтому в этот период следует начинать практическое осуществление своей идеи. Чем раньше (ближе к фазе Первой четверти) начнутся действия, тем больше шансов на успех. Это хороший период для начала путешествия, переселения, перемены места работы, особенно, если Луна будет находиться в знаках Близнецов, Стрельца или Рыб. Рекламу и публичные выступления лучше проводить ближе к полнолунию, они будут особенно успешными, если Луна будет находиться в знаках Рака, Стрельца, Рыб. Люди, родившиеся в неделю до Полнолуния обладают сильной эмоциональностью позитивного толка. Они обычно очень впечатлительны, доброжелательны, искренни, сердечны, открыты. Обладают большими адаптивными возможностями. У них повышенная восприимчивость ко всему хорошему, красивому, доброму. Они обладают хорошей интуицией, нередко умеют предугадывать события, часто наделены феноменальными или экстрасенсорными способностями.

В период от полнолуния до последней четверти процесс направлен на завершение. Максимум пройден, теперь остается только до конца использовать ресурсы и завершать дела. Начинать можно лишь те, которые возможно завершить до новолуния, начало остальных следует оставить до нового цикла. Люди, родившиеся в неделю после Полнолуния, стараются быть духовно свободными и независимыми от внешних влияний. Эти люди весьма лояльны, беспристрастно смотрят и на себя, и на других, не поддаются ничьему влиянию, но сами, нередко впадают в крайности. Им следует слушать свой внутренний голос, а не следовать общепринятым правилам. Это положение Луны встречается у многих государственных и политических деятелей, а также у людей мира искусства.

В период с последней четверти до новолуния процесс снова становится внутренним, поэтому излишняя активность в это время приводит к истощению сил, а начатое дело рискует быть незавершенным. Это время приведения дел в порядок и завершения их, время отчетов и подведения итогов. Новые дела можно начинать только будучи уверенными, что успеете их завершить к Новолунию, если это не удастся, то они грозят затянуться на неопределенное время. Этот период более всего пригоден для внутренней работы, самоанализа. А также для работы с бумагами, письмами, отчетами, наведения справок, поиска разных сведений и ремонта дома. Люди, родившиеся в неделю перед Новолунием, склонны к уединению, избегают толпы, публичных мероприятий, чем ближе к Новолунию они родились, тем более ярко это выражается. У них сильная интуиция, дар предвидения, но они не афишируют свои способности. Предпочитают тишину и скрывают свою личную жизнь от постороннего взгляда. В каждый переход с одной Лунной фазе к другой могут создаваться стрессовые моменты, длящиеся день-два, не больше, но действующие на каждого человека. В эти дни люди становятся более восприимчивыми, впечатлительными и неуравновешенными. Новолуние - новое начало, загадывание желаний, отпустить прошлое, нейтрализации заклинаний.





Новолуние (MSK) Ср 01 января 2014 г. 15:13:00 Пт 31 января 2014 г. 01:37:18 Сб 01 марта 2014 г. 11:58:28 Вс 30 марта 2014 г. 22:43:31 Вт 29 апреля 2014 г. 10:13:03 Ср 28 мая 2014 г. 22:38:53 Пт 27 июня 2014 г. 12:07:17 Вс 27 июля 2014 г. 02:40:45 Пн 25 августа 2014 г. 18:11:49 Ср 24 сентября 2014 г. 10:12:42 Пт 24 октября 2014 г. 01:55:27 Сб 22 ноября 2014 г. 16:31:05 Пн 22 декабря 2014 г. 05:34:38 Полнолуние (MSK) Чт 16 января 2014 г. 08:51:07 Сб 15 февраля 2014 г. 03:51:56 Вс 16 марта 2014 г. 21:07:13 Вт 15 апреля 2014 г. 11:41:10 Ср 14 мая 2014 г. 23:14:43 Пт 13 июня 2014 г. 08:10:12 Сб 12 июля 2014 г. 15:23:43 Вс 10 августа 2014 г. 22:08:13 Вт 09 сентября 2014 г. 05:36:54 Ср 08 октября 2014 г. 14:49:23 Пт 7 ноября 2014 г. 02:21:46 Сб 06 декабря 2014 г. 16:25:38



