Многие читатели запомнили, что мои дети не ходят в школу - посыпались письма с вопросами. От смешных "Неужели это правда?!" до серьезных "Как помочь своему ребенку получить все необходимые знания?". Сначала я пыталась отвечать на эти письма, но потом решила, что проще будет ответить всем сразу.

Начало нового учебного года всколыхнуло старые переживания некоторых родителей на тему "А хорошо ли ему будет в школе?" А поскольку многие читатели запомнили, что мои дети не ходят в школу ;-) - посыпались письма с вопросами. От смешных ("Неужели это правда?!") до серьезных ("Как помочь своему ребенку получить все необходимые знания?"). Сначала я пыталась отвечать на эти письма, но потом решила, что проще будет ответить всем сразу - через рассылку.

Сначала - отрывки из писем, которые я получила в последние дни.

"То, о чем Вы рассказываете, очень интересно. Я читала и слышала про подобные вещи, но действующие лица всегда были для меня больше "книжными героями", чем реальными людьми. А Вы вполне реальны :)))."

"Меня очень интересует домашнее обучение. Мой сын уже сейчас не хочет идти в школу, а я не знаю, как давать ему школьные знания. Поделитесь своим опытом, пожалуйста."

"Позвольте задать вопрос (извините, если он звучит глупо): Ваши дети действительно не ходят в школу? Правда? Мне это кажется невозможным, потому что в России везде (как и у нас, на Украине) школьное образование еще очень и очень обязательно. Как это - не ходить в школу? Расскажите, очень интересно."

"Как не отправлять ребенка в школу, но чтобы другие не называли его дебилом? И чтобы он не вырос неучем? Я пока не вижу альтернативы школе в нашей стране."

"Скажите, а детей дома Вы сами учите? Когда я начинаю прикладывать возможность домашнего обучения к собственным детям, сразу возникают сомнения: а захотят ли они учиться сами? а смогу ли я их научить? С терпением и терпимостью у меня зачастую проблемы, быстро начинаю раздражаться по пустякам. Да и дети маму, мне кажется, воспринимают по-другому, чем постороннего человека-учителя. Посторонний дисциплинирует. Или как раз лишает внутренней свободы?"



ТЕМА: Кто ходит в школу по утрам... - Часть 1



Попробую начать с самого начала - с тех давних времен, когда мой старший сын, как все, каждое утро ходил в школу. На дворе был конец 80-х годов - "перестройка" уже началась, но в школе еще ничего не изменилось. (А мысль о том, что в школу МОЖНО ;-) не ходить, еще не приходила мне в голову - ну, попробуйте вспомнить свое детство. Ведь многие из вас учились в школе примерно в те же времена. Могли ваши мамы додуматься до того, что в школу можно не ходить? Не могли. Вот и я не могла.)



КАК МЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ



Став родительницей первоклассника, я пошла на родительское собрание. А там у меня возникло ощущение, что я попала в театр абсурда. За маленькими столиками сидела толпа взрослых людей (на вид - вполне нормальных), и все они усердно записывали под диктовку учительницы, сколько клеточек надо отступать от левого края тетради, и т.д., и т.п. "А Вы почему не записываете?!" - грозно спросили меня. Я не стала рассказывать о своих ощущениях, а просто сказала, что не вижу в этом смысла. Потому что считать клеточки все равно будет мой ребенок, а не я. (Если будет ;-).)



С тех пор начались наши школьные "приключения". Многие из них стали "семейными легендами", которые мы со смехом вспоминаем, когда речь заходит про школьный опыт.



(Приведу один пример - "история о выходе из октябрят". В то время всех первоклассников еще "автоматически" зачисляли в окртябрята, а потом начинали взывать к их "октябрятской совести" и т.д. К концу первого класса мой сын сообразил, что его никто не спрашивал, хочет ли он быть октябренком. Он начал задавать мне вопросы. А после летних каникул (в начале второго класса) объявил учительнице, что он "выходит из октябрят". В школе началась паника.



Устроили собрание, на котором ДЕТИ предлагали меры наказания для моего ребенка. Варианты были такими: "исключить из школы", "заставить быть октябренком", "поставить двойку по поведению", "не переводить в третий класс", "не принимать в пионеры". (Возможно, это был наш шанс перейти на обучение эктерном еще тогда ;-) - но мы этого не поняли.) Остановились на варианте "не принимать в пионеры", что вполне устраивало моего сына. И он остался в этом классе, не будучи октябренком и не участвуя в октябрятских развлечениях.)



Постепенно мой сын приобрел в школе репутацию "довольно странного мальчика", к которому учителя не особо приставали, потому что не находили у меня отклика на свои претензии. (Поначалу претензий было очень много - начиная от формы написания буквы "ы" моим сыном и заканчивая "неправильным" цветом его рубашки. Потом они "сошли на нет" - я не "шла навстречу" и не "воздействовала" ни на букву "ы", ни на выбор цвета рубашек.)



А дома мы с сыном довольно часто рассказывали друг другу о своих новостях (по принципу "что у меня сегодня было интересного"). И я стала замечать, что в его рассказах о школе слишком часто упоминаются ситуации такого типа: "Я сегодня такую интересную книгу начал читать - на математике." Или: "Я сегодня начал писать партитуру моей новой симфонии - на истории." Или: "А Петя, оказывается, здорово в шахматы играет - мы с ним на географии пару партий успели сыграть." Я задумалась: а для чего он вообще ходит в школу? Учиться? Но на уроках он занимается совершенно другими делами. Общаться? Но это можно и вне школы делать.



И тут в моем сознании произошел поистине РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРЕВОРОТ ;-)!!! Я подумала: "А может, ему вообще не стоит ходить в школу?" Сын охотно остался дома, еще несколько дней мы продолжали обдумывать эту идею, а потом я пошла к директору школы и сказала, что мой сын больше не будет ходить в школу.



Скажу честно: решение уже было "выстрадано", поэтому мне было почти все равно, что мне ответят. Я просто хотела соблюсти формальности и избавить школу от проблем - написать какое-нибудь заявление, чтобы они успокоились. (Потом многие мои знакомые мне говорили: "Да, повезло тебе с директором, а вот если бы она не согласилась..." - да не в директоре дело! Ее несогласие ничего не изменило бы в наших планах. Просто наши дальнейшие действия в этом случае были бы немного другими.)



Но директор (до сих пор вспоминаю ее с симпатией и уважением) искренне заинтересовалась нашими мотивами, и я довольно откровенно рассказала ей о своем отношении к школе. Она сама предложила мне способ дальнейших действий - я напишу заявление о том, что я прошу перевести моего ребенка на домашнее обучение, а она договорится в РОНО, что мой ребенок (по причине своих якобы "выдающихся" способностей) в качестве "эксперимента" будет учиться самостоятельно и сдавать экзамены экстерном в этой же школе.



В то время это показалось нам отличным выходом, и мы забыли о школе ;-) почти до конца учебного года. Сын увлеченно занялся всеми теми делами, на которые у него вечно не хватало времени: целыми днями писал музыку и озвучивал написанное на "живых" инструментах, а ночами сидел за компьютером - обустраивал свою BBS (если среди читателей есть "фидошники" - они знают эту аббревиатуру; могу даже сказать, что у него был "114-й нод" в Питере - "для тех, кто понимает" ;-) ). И еще он успевал читать все подряд, изучать китайский язык (просто так - ему это было интересно в тот период), помогать мне в моей работе (когда я не успевала сама сделать какой-то заказ), попутно выполнять мелкие заказы на перепечатку рукописей на разных языках и на установку электронной почты (в то время это еще считалось очень сложной задачей ;-) - приходилось приглашать "умельца"), развлекать младших детей... В общем, он был безумно рад обретенной свободе от школы. И не чувствовал себя обделенным ;-).



В апреле мы вспомнили: "Ой, пора готовиться к экзаменам!" Сын достал запылившиеся учебники и 2-3 недели интенсивно читал их. Потом мы с ним вместе сходили к директору школы и сказали, что он готов сдавать. На этом мое участие в его школьных делах завершилось. Он сам поочередно "отлавливал" учителей и договаривался с ними о времени и месте встречи. Все предметы удавалось сдать за одно-два посещения. Учителя сами решали, в какой форме проводить "экзамен" - или это было просто "собеседование", или что-то вроде письменной контрольной работы. Интересно то, что почти никто не решился поставить по своему предмету "5" - хотя мой ребенок знал ничуть не меньше, чем обычные школьники. Любимой оценкой стала "4". (Но нас это нисколько не огорчало - такова была цена свободы ;-).)



В результате мы поняли, что ребенок может 10 месяцев в году иметь "каникулы" (т.е. делать то, что ему действительно интересно), а за 2 месяца проходить программу очередного класса и сдавать необходимые экзамены. После этого он получает справку о переводе в следующий класс, так что в любой момент может все "переиграть" и пойти учиться обычным способом. (Надо отметить, что эта мысль очень успокаивала бабушек и дедушек - они были уверены, что ребенок скоро "одумается" ;-), не будет слушать эту "ненормальную" мамашу (меня то есть) и вернется в школу ;-). Увы. Не вернулся.)



Когда подросла моя дочь, я ей предлагала вообще не начинать ходить в школу. Но она была "социализированным" ребенком: она начиталась детских книжек советских писателей, где настойчиво высказывалась мысль о том, что пойти в школу - это очень "престижно" ;-))). А я, будучи сторонницей "свободного" воспитания, не собиралась ей это запрещать. И она отправилась в первый класс. Ее хватило почти на два года!!! Только к концу второго класса ей (наконец-то!) надоело это пустое времяпровождение, и она объявила, что будет учиться экстерном, как старший брат. (К тому же и она успела внести свою лепту в "копилку" семейных легенд - с ней тоже проиходили разные нетипичные для этой школы истории.)



У меня просто камень с души упал ;-). Я отнесла директору школы еще одно заявление. И теперь у меня уже было двое детей школьного возраста, которые не ходят в школу. Кстати, если кто-то случайно узнавал об этом, меня смущенно спрашивали: "А чем больны ваши дети?" - "Ничем", - спокойно отвечала я. - "Но тогда ПОЧЕМУ?!!! Почему они не ходят в школу?!!!" - "Не хотят". Немая сцена ;-).



МОЖНО ЛИ НЕ ХОДИТЬ В ШКОЛУ



Можно. Я уже 12 лет знаю это совершенно точно. За это время двое моих детей успели, сидя дома, получить аттестаты (раз уж было решено, что это может им пригодиться в жизни), а третий ребенок, как и они, не ходит в школу, но уже сдал экзамены за начальную школу и пока не собирается на этом останавливаться. Честно говоря, сейчас я уже не считаю, что детям нужно обязательно сдавать экзамены за каждый класс. Я просто не мешаю им самим выбирать ту "замену" школе, до которой они могут додуматься. (Хотя, конечно, делюсь с ними своими мыслями на этот счет.)



Но вернемся в прошлое. До 1992 года действительно считалось, что каждый ребенок обязан ежедневно ходить в школу, а все родители обязаны "сдавать" туда своих детей, достигших 7-летнего возраста. И если выяснялось, что кто-то этого не делает - к нему могли прислать сотрудников какой-то специальной организации (кажется, в названии были слова "охрана детства" - но я в этом не разбираюсь, так что могу ошибаться). Чтобы ребенок получил ПРАВО не ходить в школу - ему нужно было сначала получить медицинскую справку о том, что он "не может посещать школу по состоянию здоровья". (Вот почему меня все спрашивали, чем больны мои дети!)



Кстати, гораздо позже я узнала, что в те времена некоторые родители (которые раньше меня ;-) додумались до идеи не "сдавать" детей в школу) просто ПОКУПАЛИ такие справки у знакомых врачей.



Но летом 1992 года Ельцин выпустил исторический указ, в котором было объявлено, что отныне ЛЮБОЙ РЕБЕНОК (независимо от состояния его здоровья) имеет право учиться дома!!! Более того ;-), там даже говорилось, что школа должна ДОПЛАЧИВАТЬ родителям таких детей за то, что выделенные государством деньги на обязательное среднее образование они реализуют не с помощью учителей и не в помещении школы, а самостоятельно и у себя дома!



В сентябре того же года я пришла к директору школы, чтобы написать очередное заявление о том, что и в этом году мой ребенок будет учиться дома. Она дала мне прочитать текст этого указа. (Записать его название, номер и дату я тогда не додумалась, а теперь - спустя 11 лет - уже не помню. Кому интересно - ищите в Интернете информацию. Найдете - поделитесь: опубликую в рассылке.)



После этого мне сказали: "Платить Вам за то, что Ваш ребенок не ходит в нашу школу, мы все-таки не будем. Слишком сложно получить средства для этого. Но зато(!) и с Вас мы денег не возьмем за то, что наши учителя принимают у Вашего ребенка экзамены." Меня это вполне устроило - брать деньги за освобождение моего ребенка от школьных оков мне бы и в голову не пришло ;-). Так что мы расстались, довольные и друг другом, и изменением в нашем законодательстве.



Правда, через некоторое время я забрала документы моих детей из школы, где у них принимали экзамены бесплатно, и с тех пор они сдавали экзамены в другом месте и за деньги -но это уже совсем другая история (про платный экстернат, который организован проще и удобнее, чем бесплатный - по крайней мере, так было в 90-е годы).



А в прошлом году я прочитала еще более интересный документ - опять-таки, не помню ни названия, ни даты публикации - мне показали его в той школе, куда я пришла договариваться об экстернате для моего третьего ребенка. (Представьте ситуацию: я прихожу к завучу и говорю, что хочу записать ребенка в школу. В первый класс. Завуч записывает имя ребенка и спрашивает дату рождения. Выясняется, что ребенку 10 лет ;-). А теперь - самое приятное. Завуч реагирует на это СПОКОЙНО!!!) Меня спрашивают, за какой класс он хочет сдавать экзамены. Я объясняю, что у нас нет никаких справок об окончании каких-либо классов, поэтому начинать нужно - я полагаю - с самого первого!



А в ответ мне показывают официальный документ об экстернате, в котором черным по белому написано, что ЛЮБОЙ человек имеет право прийти в ЛЮБОЕ государственное учебное заведение в ЛЮБОМ возрасте и попросить, чтобы у него приняли экзамены за ЛЮБОЙ класс средней школы (не спрашивая никаких документов об окончании предыдущих классов!!!). А администрация этой школы ОБЯЗАНА создать комиссию и принять у него все необходимые экзамены!!!



То есть можно прийти в любую соседнюю школу, скажем, лет в 17 (или раньше, или позже - кому как нравится; вместе с моей дочерью, например, получали аттестаты два бородатых дяденьки - ну, приспичило им вдруг аттестаты получить) и сразу сдать экзамены за 11-й класс. И получить тот самый аттестат, который всем кажется таким необходимым предметом.



Но это - теория. Практика, увы, сложнее ;-(. Однажды я (скорее из любопытства, чем из нужды) зашла в ближайшую к дому школу и попросила аудиенции у директора. Я ей рассказала, что мои дети давно и бесповоротно перестали ходить в школу, а в данный момент я ищу место, где можно быстро и недорого сдать экзамены за 7-й класс. Директору (приятной молодой женщине с вполне прогрессивными взглядами) было очень интересно со мной пообщаться, и я охотно рассказала ей о своих идеях ;-) - но в конце разговора она посоветовала мне поискать какую-нибудь другую школу.



Они действительно по закону были ОБЯЗАНЫ принять у меня заявление о приеме моего ребенка в школу и действительно разрешили бы ему "домашнее обучение". С этим никаких проблем не было бы. Но мне объяснили, что консервативные пожилые учительницы, которые составляют в этой школе "решающее большинство" (на "педсоветах", где решаются спорные вопросы), не согласятся на МОИ условия "домашнего обучения" - чтобы ребенок просто один раз подошел к каждому из учителей и сразу сдал годичный курс. (Надо отметить, что с этой проблемой я сталкивалась не раз: там, где экзамены у экстернов принимают ОБЫЧНЫЕ учителя, они настойчиво говорят о том, что ребенок НЕ МОЖЕТ сдать всю программу за одно посещение!!! Он ДОЛЖЕН "отработать ПОЛОЖЕННОЕ количество ЧАСОВ"! Т.е. их абсолютно не интересуют реальные знания ребенка - их беспокоит только ВРЕМЯ, потраченное на учебу. И они совершенно не видят абсурдности этой идеи...)



Они потребуют, чтобы ребенок посещал все контрольные работы в конце каждой четверти (потому что не могут же они ставить в классном журнале "прочерк" вместо оценки за четверть, если ребенок ЧИСЛИТСЯ в списке класса). Кроме того, они потребуют, чтобы ребенок имел медицинскую справку и сделал все прививки (а мы к тому времени вообще не были "сосчитаны" ни в одной поликлинике, и от слов "медицинская справка" у меня начиналось головокружение) - а иначе он "заразит" других детей. (Ага, заразит здоровьем и свободолюбием ;-).) Ну и, конечно, от ребенка потребуют участия в "жизни класса": мыть стены и окна по субботам, собирать бумажки на территории школы и т.п.



Понятно, что меня такие перспективы просто рассмешили ;-). Понятно, что я отказалась. Но директор, тем не менее, сделала для меня именно то, что мне было нужно! (Просто потому, что ей понравился наш разговор.) А именно - мне нужно было взять в библиотеке учебники за 7 класс, чтобы не покупать их в магазине. И она тут же позвонила библиотекарю и распорядилась выдать мне (бесплатно, под расписку) все необходимые учебники до конца учебного года!



Так что моя дочь прочитала эти учебники и спокойно (без прививок и "участия в жизни класса") сдала все экзамены в другом месте, после чего мы отнесли учебники обратно.



Но я отвлеклась ;-). Вернемся в прошлый год, когда я привела в "первый класс" 10-летнего ребенка. Завуч предложила ему тесты по программе первого класса - оказалось, что он все знает. Второго класса - почти все знает. Третьего класса - многого не знает. Она составила для него программу занятий, и через некоторое время он успешно сдал экзамены за 4-й класс, т.е. "окончил начальную школу". И - при желании! - мог бы сейчас прийти в любую школу и учиться там дальше вместе со сверстниками.



Вот только желания такого у него почему-то нет ;-). Наоборот. Ему такое предложение кажется бредом. Он не понимает, ЗАЧЕМ нормальному человеку ходить в школу.



КАК УЧИТЬСЯ ДОМА



Многие родители думают, что если ребенок учится дома, то мама или папа с утра до вечера сидят с ним рядом и проходят всю школьную программу вместе с ним. Мне не раз приходилось слышать такие комментарии: "У нас ребенок ходит в школу - и мы ВСЕ РАВНО сидим с ним до поздней ночи каждый день, пока все уроки не сделаем. А если бы не ходил - это значит, сидеть надо на несколько часов в день больше!!!" Когда я говорю, что никто с моими детьми не "сидит", делая вместе с ними "уроки" - мне просто не верят. Думают, что это бравада.



Но если вы действительно не можете позволить своему ребенку учиться без вашего участия (т.е. намереваетесь все 10 лет вместе с ним "делать уроки") - тогда, конечно, домашнее обучение вам категорически не подходит. Оно изначально предполагает некоторую самостоятельность ребенка.



Если же вы готовы согласиться с мыслью, что ребенок способен учиться сам (независимо от того, какие оценки ему будут ставить - может быть, "3" за изложение своих собственных мыслей лучше, чем "5" за запись папиных или маминых?) - тогда можно подумать и о домашнем обучении. В том числе и потому, что оно позволит ребенку тратить меньше времени на то, что у него получается с ходу, и больше времени уделять тому, что он понимает не сразу.



А дальше все зависит от мировоззрения родителей. От того, какие цели вы перед собой ставите. Если целью является "хороший аттестат" (для поступления в "хороший вуз") - это одна ситуация. А если целью является умение ребенка принимать решения и делать выбор - совершенно другая. Иногда ;-) удается добиться обоих результатов, поставив только одну из этих целей. Но это просто "побочный эффект" ;-). Бывает, но не у всех.



Давайте начнем с самой традиционной цели - с "хорошего аттестата". Сразу определите для себя степень своего участия в решении этой задачи. Если решать ее будете именно вы, а не ваш ребенок - тогда вам нужно позаботиться о хороших репетиторах (которые будут приходить к вам домой) и составить (в одиночку, или вместе с ребенком, или вместе с ребенком и его учителями) график занятий. И выбрать школу, в которой ваш ребенок будет сдавать экзамены и зачеты. И которая выдаст ему именно такой аттестат, как вы хотели - например, какая-нибудь спецшкола того направления, в котором вы намерены "двигать" своего ребенка.



А если вы не собираетесь полностью контролировать процесс учебы (что кажется мне гораздо более естественным) - тогда будет полезно сначала обстоятельно обсудить с ребенком его собственные желания, намерения и возможности. Поговорить с ним о том, какие знания он ХОЧЕТ получить и что он готов сделать для этого. Многие дети, поучившиеся в школе, уже не могут сами планировать свою учебу. Им требуется "толчок" в виде регулярных "домашних заданий". Иначе у них не получается. Но это легко исправить. Сначала можно действительно помогать ребенку планировать его занятия и даже, может быть, ставить перед ним какие-то задачи - а потом, "пройдя" в таком режиме пару предметов, он и сам научится этому.



Самый простой способ составить план учебы - посчитать, сколько у вас есть времени на подготовку к экзаменам и какой объем информации нужно "проглотить" за это время. Например, ваш ребенок решил за полгода сдать 6 предметов. Значит, в среднем по месяцу на каждый учебник. (Вполне достаточно.)



Потом вы берете все эти учебники и видите, что 2 из них - довольно тонкие и читаются "на одном дыхании" (например, география и ботаника). Решаете, что каждый из них можно осилить за 2 недели. (Появился "лишний" месяц, который можно "отдать" тому предмету, который кажется самым трудным для вашего ребенка - например, русский язык с его запутанными правилами ;-).) Потом смотрите, сколько там страниц. Допустим, в учебнике 150 страниц текста. Значит, можно в течение 10 дней читать по 15 страниц, потом за пару дней перелистать учебник еще раз, чтобы повторить самые сложные главы, а потом идти сдавать экзамен.



Внимание: вопрос к тем, кто считает, что учиться дома "очень трудно". Ваш ребенок может прочитать 15 страниц в день и запомнить, о чем там шла речь? (Может быть, даже вкратце законспектировать для себя - используя свои собственные условные обозначения и рисунки.)

Я думаю, что большинству детей это покажется слишком простой задачей ;-). И они предпочтут читать не по 15, а по 50 страниц в день, чтобы покончить с этим учебником не за 10 дней, а за 3! (А некоторым даже проще сделать это ЗА ОДИН день!)



Конечно, не все учебники читаются легко, и не всегда этого достаточно. Есть еще математика, где нужно решать задачи, и русский язык, где нужно писать, а потом еще физика и химия... Но оптимальные способы изучения более сложных предметов находятся в процессе учебы. Стоит только начать... А если даже что-то не будет получаться - можно найти репетитора по самому сложному предмету, по двум, по трем... Только перед этим было бы очень желательно дать ребенку возможность поучиться самостоятельно - тогда он, по крайней мере, начнет понимать, что именно у него не получается.



(Я расспрашивала моих знакомых, которые занимались репетиторством: могут ли они обучить ЛЮБОГО ребенка своему предмету? И какие трудности при этом чаще всего возникают? Насчет "любого" - это не совсем так. Попадались изредка такие дети, которых невозможно было ничему научить ;-(. И это всегда были именно те дети, которых родители ЗАСТАВИЛИ заниматься. И наоборот - успешнее всего продвигались вперед те дети, которые раньше ПЫТАЛИСЬ сами изучить этот предмет, но что-то у них не получалось. Тогда помощь репетитора оказывалась очень кстати, ребенок начинал понимать то, что ускользало от него раньше, и дальше все шло отлично.)



И напоследок - опять о моем личном опыте. Мы пробовали по-разному: и планы составляли (обычно в самый первый год обучения экстерном), и пускали все "на самотек". Пробовали даже материальные стимулы ;-))). Например, я выделяю на учебу некую сумму, которой хватит на оплату трех месяцев занятий с преподавателями (при обучении по системе "консультация - зачет"). Если ребенок успевает сдать все ровно за 3 месяца - хорошо. Если не успевает - я как бы "даю ему взаймы" недостающую сумму, и потом нужно будет ее вернуть (у моих старших детей были источники дохода - они регулярно подрабатывали). А если сдает быстрее - оставшиеся деньги получает в качестве "приза". (В тот год призы были получены, но идея не прижилась ;-) - больше мы так не делали. Это был просто эксперимент ;-), который был интересен всем участникам. А после получения результатов перестал быть интересен. Мы уже поняли, как это работает.)



Обычно мои дети сами думали, когда и как они будут учиться. С каждым годом я все реже задавала им вопросы по поводу учебы. (Иногда они сами обращались ко мне с вопросами - я помогала им, если видела, что моя помощь им действительно нужна. Но не вмешивалась в то, что они могли делать сами.)



И еще одно. Многие мне говорят: "Тебе хорошо - твои дети такие способные, они хотят учиться... А наших - не заставить. Они не будут учиться, если не будут ходить в школу." Насчет "способных" детей - спорный вопрос. У меня нормальные дети. У них, как у всех, к чему-то есть "способности", к чему-то - нет. И учатся дома они не потому, что "способные", а потому что дома ничто не мешает интересоваться учебой ;-).



У любого нормального ребенка есть тяга к знаниям (вспомните: ему с первых лет жизни интересно, сколько ног у крокодила, почему страус не летает, из чего сделан лед, куда летят тучи - ведь это именно то, что он мог бы узнать из школьных учебников, если бы воспринимал их просто как "книги").



Но когда он идет в школу, там эту тягу начинают медленно, но верно убивать. Вместо знаний ему навязывают умение отсчитать нужное число клеточек от левого края тетради. И так далее. Чем дальше, тем хуже. Да еще и коллектив, навязанный ему извне. Да еще и казенные стены (а я вообще считаю, что в казенных стенах ничего не получается хорошо - ни детей рожать, ни лечиться, ни учиться, ни заниматься каким-то делом - впрочем, это дело вкуса, а "о вкусах не спорят", как известно ;-) ).



Дома - все иначе. То, что в школе кажется скучным и неприятным, дома кажется интересным. Вспомните момент, когда ребенок (даже если это школьник-троечник) впервые берет в руки стопку новых учебников. Ему интересно! Он рассматривает обложки, он листает учебники, "зависая" над какими-то картинками... А что дальше? А дальше начинаются опросы, оценки, задания, нотации... И открывать учебник просто потому, что "интересно", ему и в голову не приходит...



А если ему не нужно ходить в школу и двигаться в навязываемом ему темпе, делая попутно сотни ненужных действий - тогда можно спокойно (выспавшись, не спеша позавтракав, поболтав в родителями, поиграв с кошкой - впишите недостающее ;-) ) открыть этот же учебник в подходящий момент и С ИНТЕРЕСОМ почитать, о чем там написано. И знать, что никто не вызовет тебя к доске ;-) с грозным видом и не обвинит тебя в том, что ты не все запомнил. И не стукнет портфелем по голове. И не выскажет твоим родителям свое мнение о твоих способностях...



То есть в школе знания - если и усваиваются - то ВОПРЕКИ системе обучения. А дома они усваиваются легко и без напряжения. И если ребенку дать возможность не ходить в школу - он, конечно, первое время будет только отдыхать ;-). Отсыпаться, отъедаться, читать, гулять, играть... Столько, сколько надо - чтобы "скомпенсировать" ущерб, нанесенный школой. Но рано или поздно настанет момент, когда ему захочется взять учебник и просто почитать ;-)...



КАК ОБЩАТЬСЯ С ДРУГИМИ ДЕТЬМИ



Легко. У нормального ребенка, помимо одноклассников, обычно есть еще очень много других знакомых: живущих в соседнем доме, приходящих в гости со своими родителями, найденных там, где ребенок занимался каким-то интересным делом... Если ребенку хочется общаться - он найдет себе приятелей независимо от того, ходит ли он в школу. А если он не хочет - значит, и не надо. Наоборот, надо радоваться тому, что ему никто не навязывает общения, когда он ощущает потребность "уйти в себя".



У моих детей бывали разные периоды: иногда они могли целый год просидеть дома и общаться только с домашними (правда, семья у нас всегда была не маленькая) и переписываться со своими "виртуальными" знакомыми. А иногда они "с головой" окунались в общение. Но самое главное - они сами выбирали, когда им сидеть в одиночестве, а когда "выходить в люди".



И "людей", к которым они "выходили", мои дети тоже выбирали сами - это не был "коллектив одноклассников", сформированный случайным образом. Это всегда были именно те люди, с которыми они хотели пообщаться.



Некоторые думают, что "домашние" дети, даже если они хотят общаться, просто не могут и не умеют это делать. Довольно странное опасение. Ребенок ведь живет не в камере-одиночке, а в семье, где ему с самого рождения - изо дня в день - приходится общаться. (Конечно, если в вашей семье люди общаются между собой, а не проходят молча мимо, не замечая друг друга.) Так что основные "навыки общения" у него формируются именно дома, а отнюдь не в школе.



Но дома общение обычно бывает более полноценным, чем в школе. Ребенок привыкает свободно обсуждать любые темы, выражать свои мысли, обдумывать мысли собеседника, соглашаться с ними или возражать, подбирать весомые аргументы в споре... Дома ему часто приходится общаться с теми, кто старше его и общаться "умеет" лучше - качественнее, полноценнее. И ребенку приходится "подтягиваться" до уровня нормального взрослого общения. Он привыкает уважать собеседника и строить диалог в зависимости от ситуации...



Согласна - есть такие "сверстники", которым все это не нужно. Которые под "общением" понимают что-то другое. Которые не станут вести диалоги и уважать собеседника. Но ведь и вашему ребенку тоже не захочется с такими общаться! Он выберет других - тех, с кем ему самому будет интересно.



Еще одна важная вещь - издевательства и нападки подростков на тех, кто чем-то отличается от других. Или от тех, кто позже других появился в "коллективе". Например, если ребенок в 14 лет переходит в другую школу - это часто оказывается для него тяжелым испытанием.

Признаюсь: мои старшие дети проводили такие "эксперименты" ;-). Им было интересно примерить на себя роль "новенького". Они начинали ходить в школу и с интересом наблюдали за поведением класса. Часть одноклассников обязательно пыталась "издеваться". Но если "новенький" не обижается, не возмущается, а откровенно развлекается, слушая их "издевательства" - это их сильно озадачивает. Они не понимают, как можно не обидеться на их изощренные метафоры? Как можно не принимать это всерьез? И очень скоро им надоедает "издеваться" впустую ;-).



Другая часть одноклассников сразу ставит клеймо "не наш". Не так одет, не такая прическа, не ту музыку слушает, не о том разговаривает. Ну, мои дети и сами не стремились войти в число "наших". И, наконец, третья группа - те, кому сразу становилось интересно пообщаться с этим странным "новеньким". Т.е. именно то, что он "не такой, как все", сразу отвращало от него вторую группу и сразу привлекало к нему третью.



И вот среди этих "третьих" как раз и находились те, кому недоставало нормального общения и которые окружали "странного" новенького вниманием, восхищением и уважением. А потом, когда мои дети уходили из этого класса (продержавшись там 3-4 месяца - пока у них хватало сил рано вставать каждое утро, при нашем абсолютно "совином" домашнем образе жизни), некоторые из этих одноклассников оставались их близкими друзьями. Более того ;-), кое-кто даже ушел вслед за ними из школы!



И вот какой вывод я сделала из этих "экспериментов". Моим детям было очень ЛЕГКО строить отношения с новым коллективом. У них это не вызывало стрессов и сильных негативных переживаний. Они воспринимали школьные "проблемы" как игру, а отнюдь не как "трагедии и катастрофы". Может быть, потому, что пока их одноклассники ходили в школу и тратили энергию на преодоление тех трудностей, которые выдвигала перед ними школа (рано вставать, много сидеть, недоедать, переутомляться, ссориться с одноклассниками и бояться учителей), мои дети вместо этого росли, как цветы ;-), свободно и радостно. И именно поэтому выросли БОЛЕЕ СИЛЬНЫМИ.



Теперь - по поводу отношения других детей к тем, кто не ходит в школу. За 12 лет мы видели разное ;-). От глупого смеха маленьких дурачков ("Ха-ха-ха! Он не ходит в школу! Он дебил!") до странных форм зависти ("Ты думаешь, что ты умнее нас, если ты не ходишь в школу? Да тебе все эти пятерки за деньги ставят!") и до искреннего восхищения ("Повезло тебе с родителями! Мне бы так...").



Чаще всего бывало так. Когда какие-то знакомые моих детей узнавали, что они не ходят в школу, это вызывало сильное удивление. Вплоть до шока ;-). Начинались расспросы. Почему, как это можно, кто это придумал, как происходит учеба, и т.д. Многие дети после этого приходили домой, с восторгом рассказывали своим родителям, что - оказывается!!! - МОЖНО не ходить в школу!!! А дальше - ничего хорошего. Родители не разделяли этот восторг ;-(. Родители объясняли ребенку, что это "не для всех". Что некоторые родители, в некоторых школах, для некоторых детей, за некоторую плату... А они - не "некоторые". И пусть ребенок забудет навсегда. Потому что в НАШЕЙ школе такое не разрешено! И точка.



И ребенок на следующий день с тяжким вздохом говорил моему: "Тебе хорошо, тебе МОЖНО не ходить в школу. А мне НЕЛЬЗЯ. Мне мои родители сказали, что в нашей школе это не разрешается."

Иногда (видимо, если ребенок не удовлетворялся таким ответом) ему начинали объяснять, что он - НОРМАЛЬНЫЙ, в отличие от таких, которые НЕ ХОДЯТ в школу. Тут было два сюжета. Либо ему объясняли, что его знакомый (т.е. мой ребенок, который не ходит в школу), на самом деле умственно отсталый, поэтому он НЕ МОЖЕТ учиться в школе. А вовсе не "не хочет", как тут пытались представить. И надо не завидовать ему, а наоборот - надо радоваться, что "ты-то нормальный, и ты МОЖЕШЬ учиться в школе!!!"



Либо родителей "заносило" в другую крайность, и они рассказывали, что нужно иметь очень много денег, чтобы разрешить своему ребенку не ходить в школу, а просто "покупать" ему оценки.



И только несколько раз за все эти годы родители отнеслись к такому рассказу с интересом. Они подробно расспросили сначала своего ребенка, потом моего, потом меня - а потом ;-) тоже забрали своего из школы ;-). К радости последнего. Так что на моем счету - несколько "спасенных" ;-) от школы детей.



Но в большинстве случаев знакомые моих детей просто считали, что моим детям повезло ;-) с родителями. Потому что не ходить в школу, на их взгляд, это очень здорово, но ни один "нормальный" родитель такого не разрешит своему ребенку. Ну, а у моих детей родители "ненормальные" (по многим параметрам) - так что им повезло ;-))). И нечего примерять на себя этот способ жизни, потому что это недосягаемые мечты.



Так что у родителей ;-) есть шанс воплотить "недосягаемую мечту" своего ребенка. Подумайте об этом.



НРАВИТСЯ ЛИ МОИМ ДЕТЯМ НЕ ХОДИТЬ В ШКОЛУ



Ответ однозначный: ДА. Если бы было иначе, они бы просто ходили в школу. Я никогда не лишала их такой возможности, и за прошедшие 12 лет было совершено несколько попыток это делать. Им самим было интересно сравнить хождение в школу и домашнюю свободу. Каждая такая попытка давала им какие-то новые ощущения (не знания! - знания они приобретали не в школе!) и помогала им понять что-то важное - о себе, о других, о жизни... Т.е., несомненно, это был очень полезный опыт. Но каждый раз вывод был один и тот же: дома лучше ;-).

Я думаю, что уже нет смысла перечислять, почему им лучше дома. И так уже все понятно ;-) - можно заниматься тем, что тебе интересно, ты сам решаешь, что тебе делать и когда, тебе никто ничего не навязывает, тебе не надо рано вставать и давиться в общественном транспорте... И так далее, и тому подобное...



Моя дочь сформулировала свои ощущения от хождения в школу так: "Представь - ты испытываешь сильную жажду. И чтобы утолить свою жажду ("жажду" знаний), ты приходишь к людям (в социум, к учителям, в школу) и просишь их утолить твою жажду. И тут они связывают тебя, выхватывают 5-литровые клизмы и начинают лить в тебя в огромном количестве какую-то бурую жижу... И говорят, что это утолит твою жажду..." Грубовато ;-), но честно.



И еще одно наблюдение: человек, который не просидел 10 лет на школьной семье, заметно отличается от других. Есть в нем что-то такое... Как сказала одна учительница про моего ребенка - "патологическое чувство свободы" ;-).



Что-то мне никак не удается распрощаться со школой ;-) - после двух выпусков рассылки пришло такое количество писем, что я даже не успевала на них отвечать. Почти во всех письмах были вопросы о домашнем обучении и просьбы рассказать еще что-нибудь на эту тему. (Не считая тех коротких писем, где мне просто сообщали, что я "раскрыла глаза" некоторым родителям ;-) ).

Меня удивила такая бурная реакция на последние 2 выпуска. Вроде бы, подписчиками рассылки первоначально становились люди, которым были интересны домашние роды - а тут такая далекая от них тема... Но потом я подумала, что, наверное, про домашние роды уже и так всем все ясно :-) - а вот не отдавать детей в школу еще мало кто решается. Территория неизвестности.

("...Я читал и радостно подпрыгивал: "Вот, вот, это реально!! Значит и мы тоже сможем!" :-) Ощущение, сравнимое с поездкой некогда в Москву, на семинар по домашним родам. Вроде и информация-то вся известна из книг. Но у нас в городишке не с кем пообщаться о домашних родах, а тут - вот они, несколько семей, родивших дома, и Саргунасы, принявшие на тот момент около 500 родов, и родившие дома троих из четверых детей. И пришедшая в результате уверенность, что всё получится именно так, как задумано, стоила тех денег, что мы заплатили за семинар. Вот так и с этими номерами рассылки. Мы ОЧЕНЬ вдохновлены! Спасибо за такое развёрнутое и подробное описание!")

Поэтому я решила "отодвинуть" запланированные темы и посвятить еще один выпуск ответам на вопросы читателей. И заодно опубликовать одно интересное письмо.



ТЕМА: Кто ходит в школу по утрам... - Часть 3

Письма читателей и ответы на вопросы.



"...Поражена до глубины души! Спасибо за ОТКРОВЕНИЕ, для нашей семьи (и для меня лично) оно явилось настоящим откровением, что так можно делать и что это кто-то уже делает. Вспоминаю свои школьные годы с ужасом и презрением. Школу мало назвать не люблю, просто боюсь отдать на растерзание этому монстру своих будущих детей, не хочу им подобной пытки..."

"...Ваша статья меня потрясла. Я сама закончила школу 3 года назад, но до сих пор свежи воспоминания. Школа для меня - прежде всего отсутствие свободы, контроль учителей над детьми, жуткий страх не ответить, крики (до ругани даже доходило). И до сих пор для меня человек-учитель - нечто не от мира сего, я их опасаюсь. Недавно подруга, которая проработала учительницей 2 месяца, рассказала, что сейчас в школах вообще кошмар - при ней одного мальчика так унизила учительница, что ей, взрослой женщине, хотелось сквозь землю провалиться. А что было с ребенком? И их унижают так почти каждый день.

Еще одна история, произошедшая с дальней знакомой моей мамы - мальчик 11 лет, подслушав телефонный разговор его мамы с учительницей (ему поставили 2), выпрыгнул в окно (остался жив). У меня пока нет детей, но я очень боюсь отдавать их в школу. Даже в самую лучшую - ведь неизбежна "ломка" детского "Я" со стороны учителей. В общем, Вы затронули очень интересную тему. Ничего подобного я никогда не слышала..."

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Ксения:

Конечно, не у всех остались такие мрачные воспоминания о школе. Но сам факт, что они есть (и не у одного человека, который, может быть, "сам виноват" в своем неумении "приспособиться", а у многих!), заставляет задуматься. Если некоторым детям школа кажется "монстром", а от учителей эти дети ждут не "доброго и вечного", а только унижений и крика - не является ли это достаточно веской причиной для "спасения" наших детей от такого риска?

По крайней мере, не спешите говорить "у нас хорошая школа" или "мы найдем хорошую школу". Попробуйте понять, нужна ли школа именно вашему ребенку и именно в этом возрасте. Попробуйте представить себе, что именно школа будет делать из вашего ребенка, и хотите ли вы этого. И как именно ваш ребенок будет реагировать на эту "переделку" своей личности. (А хотели бы вы сами, чтобы с вами обращались так, как обращаются в школах с детьми?)

Однако общих рецептов здесь, как и в любом деле, нет. Разве что "не навреди" ;-).

В некоторых ситуациях ходить в школу может быть полезнее, чем сидеть дома - если школа дает ребенку нечто лучшее, чем он может получить дома. Самый простой пример - пьющие необразованные родители и дом, в котором нет книг и компьютеров и в который не приходят интересные гости. Разумеется, в школе ребенок может получить гораздо больше, чем в таком "доме". Но я полагаю, что среди читателей рассылки таких семей нет и быть не может ;-).

Другой пример - родители, которые рано утром уходят на работу и поздно вечером возвращаются, уставшие и невменяемые. Даже если ребенку очень интересно общаться и с ними, и с их гостями (скажем, в выходные) - ему понравится сидеть дома только в том случае, если он вообще не слишком общительный и умеет наслаждаться одиночеством. Если же ему недостаточно общения только в выходные, а хочется общаться каждый день - разумеется, именно в школе он сможет удовлетворить эту потребность.

Третий пример - родители вполне способны уделять ребенку много времени, но круг его интересов слишком сильно отличается от круга интересов родителей и их друзей. (Допустим, в семье музыкантов растет ребенок, "помешанный" на программировании - а они на эту тему трех слов связать не могут.) В такой ситуации ребенок вполне может найти себе подходящий круг общения именно в школе.

Так что повторю еще раз: иногда ходить в школу явно лучше, чем сидеть дома. Именно "иногда", а не "всегда" ;-). Прежде чем принимать решение о том, нужна ли школа именно этому вашему ребенку - подумайте о том, что ему интересно и где он сможет реализовать свои интересы лучше - дома или в школе. И достаточно ли он сильный, чтобы защитить себя от посягательств сверстников и учителей на его личную свободу.

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"Мне непонятно, как занимались Ваши дети сами в возрасте 7-9 лет. Ведь им еще сложно в этом возрасте с учебниками, где расписаны мягкие, твердые звуки и т.п. (самой сложно разобраться в учебниках двоюродной сестры, ей 8), с математикой тоже сложно разобраться - как может ребенок самостоятельно понять сложение, деление и т.п., даже если он уже хорошо читает, мне кажется, это вообще невозможно сделать без помощи взрослого."

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Ксения:

Я совершенно согласна с тем, что мало кому из детей в 7 лет интересно и понятно все, что написано в школьных учебниках для младших классов. (Я, конечно, видела эти учебники и тоже удивлялась тому, как там все сложно и запутанно - как будто авторы поставили перед собой цель внушить детям и родителям, что самостоятельно никто в этом не разберется, так что извольте ходить в школу и слушать учителя.) Но я из этого сделала другой вывод ;-) - а надо ли 7-летнему ребенку во всем этом разбираться? Пусть лучше занимается тем, что ему интересно, и тем, что у него получается.

Когда я делала мои "первые шаги" в этом направлении - т.е. просто забирала ребенка из школы и переводила его на "домашнее обучение" - мне еще казалось, что нужно поддерживать видимость того, что ребенок движется "параллельно" со сверстниками - в 7 лет сдает зачеты за 1 класс, в 8 - за второй, и так далее. Но потом (с третьим ребенком) я поняла, что это никому не нужно ;-).

Если же 10-летний ребенок берет учебники за 1, 2, 3 класс, то он способен быстро и легко разобраться во всем, что там написано. И почти без вмешательства взрослых. (Об этом мне говорила и преподавательница, которая уже более 10 лет принимает у экстернов экзамены за начальную школу: дети, которые начинают учиться в 9-10 лет, проходят всю начальную школу за несколько месяцев без напряжения. А те, кто начинает учиться в 6-7 лет, продвигаются намного медленнее. Не потому, что они глупее!!! Просто они еще не готовы "переваривать" такие объемы информации и быстрее устают.) Так стоит ли начинать в 7 лет, чтобы окончить начальную школу в 10, если можно начать ближе к 10 и сделать это в несколько раз быстрее?

Правда, тут есть одна тонкость. Если ребенок до 9-10 лет не только не ходил в школу, но и вообще ничем не занимался (лежал на диване и смотрел телевизор) - конечно, пройти всю программу начальной школы быстро и легко он вряд ли сможет. Но если он давно уже научился читать и писать (пусть и не так, как учат в прописях), если он все эти годы занимался какими-то интересными делами (т.е. развивался, а не стоял на месте), то школьная программа не вызовет у него никаких затруднений.

Он уже привык решать "задачи", с которыми он сталкивался в каких-то других сферах деятельности, и освоение школьной программы становится для него лишь "еще одной задачей". И он легко с ней справится, потому что приобрел "навык решения задач" в других областях.

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"...Не верится, что дети проходят школьную программу без помощи взрослых. И не похоже, что к Вам постоянно ходят домашние учителя, которые постоянно занимаются с Вашими детьми. Значит, Вы сами их учите?"

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Ксения:

Нет, я очень редко вмешиваюсь именно в "процесс учебы". Только если у ребенка возникает какой-то очень конкретный вопрос, на который я могу ему ответить.

Я иду по другому пути. Я просто пытаюсь донести до их сознания мысль (начиная с раннего детства), что они должны сами делать выбор и сами прилагать усилия для реализации этого выбора. (Это то умение, которого очень не хватает многим детям.) При этом я оставляю за детьми ПРАВО сделать не тот выбор, который я считаю правильным ;-(. Оставляю за ними право на их собственные ошибки.

И если уж они САМИ решают, что им НУЖНО изучить школьную программу, то это уже 90% успеха :-). Потому что в этом случае они учатся не "для родителей", не "для учителя" и не "для оценки" - а сами для себя. А мне кажется, что знания, усвоенные ТАКИМ способом - самые качественные. Пусть даже их будет меньше по объему ;-).

И задачу "воспитания" я вижу именно в этом - научить ребенка понимать, что ему нужно. Именно ему, а не его родственникам. Я хочу, чтобы мои дети учились не потому, что "все учатся" или потому, что "так положено" - а потому, что это нужно им самим. Если ;-) нужно.

Правда, тут - как и везде - нет универсальных "рецептов". Я уже с третьим ребенком иду по этому пути, и каждый раз натыкаюсь на НОВЫЕ препятствия ;-). Все мои дети совершенно по-разному относятся и к учебе, и к жизни. И к каждому нужен особый подход - абсолютно новый, абсолютно не похожий на то, что я уже успела придумать раньше. (Каждый ребенок - это новое приключение с непредсказуемым результатом ;-).)

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"...Хотя, остался всё же актуальным для меня вопрос мотивирования детей учиться. Ну зачем им это нужно? Вы как мотивировали? Рассказывали, что в жизни без образования ничего не добиться? Или каждым новым предметом заинтересовывали, и на этом интересе весь предмет одолевали?"

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Ксения:

"Системного" подхода у меня нет ;-(. Скорее, просто беседы о жизни. Дети, например, довольно отчетливо представляют себе, в чем состоит моя работа - если есть возможность, я очень подробно отвечаю на все детские вопросы. (Ну, например, 4-летняя дочка сидит у меня на коленях, когда я редактирую текст, и нажимает мышкой на ножницы, когда я выделяю ненужный кусок - с ее точки зрения, она "работает" вместе со мной, а по ходу дела я ей подробно рассказываю, что и зачем мы делаем. Я, может быть, и "потеряю" на этом минут 10-15 - но зато с ребенком пообщаюсь лишний раз ;-) )

И детям понятно, что такую работу обычно делают люди, которые получили определенные знания и умеют что-то такое, чему нужно было специально учиться. И у них как-то естественно возникает мысль о том, что надо сначала поучиться, чтобы потом заниматься в жизни тем, что тебе нравится и интересно.

А что именно им интересно - это они ищут сами. Я не склонна вмешиваться в этот процесс. Если не ограничивать доступ к информации - ребенок сам найдет то, что ему нужно. А когда интерес уже сформировался - конечно, я с удовольствием буду поддерживать разговоры на эти темы. ;-) До тех пор, пока смогу. С какого-то момента ребенок "обгоняет" меня в том, что ему интересно, и дальше я остаюсь лишь заинтересованным слушателем.

Я заметила, что лет с 10-11 мои дети обычно сами становятся для меня "источником информации" - они уже могут рассказать мне много такого, о чем я никогда не слышала. И меня нисколько не огорчает, что у каждого из них есть своя "сфера интересов", в которую не входит большинство "школьных предметов".



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"...А как поступали в случае злостного многодневного "отдохновения" от учёбы?"

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Ксения:

;-) Никак. Вот сейчас уже октябрь - а мой сын (как бы "пятиклассник") еще и не вспоминает, что учиться пора. Когда вспомнит - будем разговаривать на эту тему. Старшие дети обычно где-то к февралю вспоминали, а к апрелю начинали учиться. (Я не считаю, что учиться нужно каждый день. Они же в остальное время не плюют в потолок, а тоже чем-то занимаются - т.е. "мозги" все равно работают.)



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"...И как они находились днем дома? Под Вашим присмотром, или была няня, бабушка... Или с первого класса одни дома были?"

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Ксения:

Я поняла, что больше не хочу ходить на работу, когда у меня родился второй ребенок. И вот уже много лет я работаю только дома. Так что дети очень редко оставались дома одни. (Только когда сами захотят - чтобы удовлетворить свою потребность в одиночестве, которая есть у каждого человека. Поэтому, когда вся семья куда-то собирается, один из детей вполне может сказать, что ему хочется остаться дома одному - и никто не удивится.)

Но и "присмотра" (в смысле "контроля") у нас не было: я занимаюсь своими делами, они - своими. А если возникает потребность пообщаться - это можно сделать почти в любой момент. (Если же я делаю что-то срочное или важное, я просто говорю ребенку, когда именно у меня будет перерыв в работе. Нередко к этому моменту ребенок успевает заварить чай ;-) и ждет меня в кухне для общения.)

Если же ребенку действительно нужна моя помощь, а я не занята срочной работой - конечно, я могу отложить свои дела и помочь.

Наверное, если бы я уходила на работу на весь день, мои дети учились бы как-то иначе. Может быть, они охотнее ходили бы в школу (по крайней мере, в первые годы учебы). А может быть, наоборот - им было бы приятно ощущать свою полную самостоятельность и независимость, и они охотно сидели бы дома в одиночестве.

Но такого опыта у меня нет и ;-), думаю, уже не будет. Мне так нравится сидеть дома, что вряд ли когда-нибудь я предпочту другой способ жизни.



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"...Я удивлена, неужели за все время учебы ваших детей им не попался в школах хотя бы один интересный учитель предметник. Неужели ни один из предметов им не хотелось изучать более глубоко (не только освоить школьный минимум)? По многим предметам школьные учебники достаточно убоги (занудны, плохо написаны, просто устарели или неинтересны). Хороший учитель находит самые разные материалы для урока из разных источников, и такие уроки очень интересны, на них не возникает желания поболтать с подружкой, почитать книжку, сделать домашку по алгебре и т.д. Посредственный учитель заставляет конспектировать параграфы из учебника и пересказывать близко к тексту. :( Неужели это только мне так повезло с учителями? Мне нравилось ходить в школу. Мне нравилось большинство моих учителей. Мы ходили в походы, мы разговаривали на самые разные темы, обсуждали книжки. Я бы наверное многое потеряла, если бы сидела дома и осваивала учебники..."

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Ксения:

В двух словах - все эти возможности, о которых Вы пишете, доступны не только тем, кто ходит в школу. Но попробую ответить на все по порядку.

Если ребенка интересует какой-то отдельный предмет, которым невозможно заниматься дома - можно ходить в школу только на эти уроки, а все остальное сдавать экстерном. А если химия и физика ему не интересны - сдать экзамен можно без всяких опытов. Домашнее обучение позволяет не тратить время впустую на то, что ребенку не интересно.

Что касается интересных учителей - конечно, такие попадались. Но разве это веская причина для того, чтобы ходить в школу ;-)))? У нас дома, среди гостей, попадались не менее интересные люди, с которыми можно было общаться один на один, а не в толпе, на те же самые темы. А ведь личное общение - это намного интереснее, чем сидение в классе среди толпы учеников.

Что касается углубленного изучения отдельных предметов - разве это обязательно делать в школе ;-)? Для этого есть масса книг и других источников информации. К тому же в школе есть "рамки", заданные программой, а при самостоятельном изучении рамок нет. (Например, мой сын годам к 14 уже довольно свободно изъяснялся по-английски, а школьные зачеты сдавал "с ходу", даже не зная заранее, что там будут спрашивать. Ну и зачем ему был бы школьный английский, даже при наличии хорошего учителя?)

Вы пишете, что хороший учитель, помимо учебников, использует самые разные материалы. :-) Но ведь любопытный ребенок тоже находит самые разные материалы, если ему интересен этот предмет. Книги, энциклопедии, Интернет - все, что угодно.

По поводу походов и разговоров на отвлеченные темы. :-))) Так и мои дети не сидели дома в полном одиночестве. Они занимались тем же самым! Только не с "одноклассниками", а с друзьями (которые, правда, были старше - и потому еще интереснее). Кстати, с друзьями-студентами можно было ходить в походы не только во время школьных каникул, но в любое время года и на любое количество дней.

У моей дочери, например, целых 4 "походных" компании (ее начали брать в такие походы лет с 12) - альпинисты, спелеологи, байдарочники и те, кто просто любит подолгу жить в лесу. А между походами они часто бывают у нас дома, и другие мои дети тоже с ними знакомы и тоже могут пойти в какой-нибудь поход вместе с сестрой. Если захотят.



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"...А вы не пробовали просто найти хорошую школу с хорошими учителями? Неужели во всех опробованных вами школах не нашлось ничего интересного, чему бы стоило поучиться?"

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Ксения:

:-) Мои дети САМИ пробовали, когда им хотелось. Например, моя дочь в последние 2 школьных года училась в некой спецшколе, куда было очень непросто поступить (она сама нашла эту школу, отлично сдала экзамены и отучилась там 2 года в "ежедневном" режиме).

Просто ей захотелось попробовать, что такое медицина, а в этой школе у них была практика в больнице, и вместе с аттестатом она получила диплом медсестры. Другого способа исследовать "изнанку медицины" она не видела, поэтому сделала такой выбор. (Я не в восторге ;-) от этого выбора - но я никогда не стала бы лишать ее права самостоятельно делать выбор, принимать решение и добиваться своей цели. Мне кажется, это главное, чему я - как родитель - должна была ее научить.)

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"...Вы упоминали, что Ваши дети подрабатывали и имели какие-то источники дохода в те месяцы, когда они не ходили в школу. Но зачем это нужно? К тому же я вообще не понимаю - как может подрабатывать ребенок, если даже взрослые с трудом находят работу? Не вагоны же они разгружали, я надеюсь?"

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Ксения:

Нет, до вагонов они не додумались ;-). Все началось с того, что моему старшему сыну (которому было тогда 11 лет) я сама предложила немного поработать на меня. Мне иногда нужен был тайпист для набора текстов на разных языках, включая финский. А у моего сына это получалось очень быстро и качественно - и он делал это за ту же плату, которая была установлена для "посторонних" тайпистов. Потом он понемногу начал переводить простые документы (конечно, потом его работу тщательно проверяли - но в качестве "подмастерья" он меня вполне устраивал) и даже работал у меня курьером с 12 лет.

Потом, когда сын вырос и стал жить отдельно, его "сменила" моя старшая дочь - тоже подрабатывала у меня тайписткой и курьером. А еще она вместе с моим мужем писала обзоры для журналов - у них было четкое разделение обязанностей при подготовке этих материалов, и она получала определенную долю гонорара. Ежемесячно.

Зачем это нужно? Мне кажется, для осознания своего места в материальном мире. Многие дети весьма смутно представляют, что такое деньги и откуда они берутся. (Я знаю довольно взрослых "детей" (старше 20 лет), которые способны устроить маме скандал из-за того, что она им не купила какой-то свитер или новый монитор.)

Если ребенок попробовал выполнять какую-то работу за деньги, то у него возникает более четкое представление о том, что любые деньги связаны с чьими-то затраченными усилиями. И возникает понимание ответственности, которую ты берешь на себя, взявшись за какую-то работу.

Кроме того, ребенок просто получает полезный жизненный опыт - он учится расходовать заработанные деньги оптимальным образом. Это ведь тоже не все умеют делать ;-). А в школе этому не учат.

И еще один полезный "побочный эффект" - работа, как ни странно, стимулирует стремление к знаниям. Попытавшись зарабатывать деньги, ребенок начинает понимать, что количество денег зависит от того, что он умеет делать. Можно быть курьером, ездить по чьим-то поручениям и получать мало - а можно написать статью и получить столько же денег за гораздо меньшее время. А можно научиться еще чему-то и заработать еще больше. Он начинает задумываться о том, чего он вообще хочет от жизни. И пытается найти оптимальный способ достижения этой цели. Нередко оптимальным способом оказывается именно учеба! Так ;-) мы подошли с другой стороны к ответу на вопрос о стимулировании учебы.



А теперь - обещанное интересное письмо.

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Вячеслав из Киева:

Хочу поделиться некоторым своим опытом (по большей части - положительным, "хотя и не без потерь") и своими мыслями относительно "не ходить в школу".

Опыт у меня именно мой, а не опыт моих детей - это я не ходил в школу, вернее, почти не ходил. Получилось так "само" - отец уезжал работать в глухую деревню, по ряду вполне очевидных причин смысла переводиться в тамошнюю школу (которая была, к тому же, километров эдак за семь) смысла не было. С другой стороны, это был в некоторой степени сознательный выбор: мама оставалась в Москве, и, в принципе, я мог никуда не уезжать. Жил я все равно то там, то там. В общем, я остался номинально приписанным к школе в Москве, а учился, сидя в деревенской избе за четыреста километров от оного города-героя.

К слову: это было до 1992 года, и законодательной базы тогда еще не было - но договориться всегда можно, формально я продолжал учиться в каком-то классе. Конечно, важна позиция директора (а ему, "перестроечному" либералу, мой случай был, кажется, просто интересен). Но я не помню вообще, чтобы были какие-либо препоны со стороны учителей (хотя удивление и непонимание, конечно, было).

Первоначально был толчок со стороны родителей, и первый раз мама сходила и договорилась с директором, но потом, перед следующими классами, ходил - договаривался - брал учебники - и т.п. уже я сам. Родительская политика была непоследовательной - то меня заставляли делать подряд в обязательном порядке все упражнения из учебников по алгебре и прочим геометриям, то на месяцы забывали, что я вообще "типа учусь". Довольно быстро я понял, что нелепо ГОД проходить эту ересь, и либо я забиваю ва-аще (от скуки), либо занимаюсь быстрее.

Сдав по весне экзамены за один класс, я взял на лето учебники на следующий, и по осени был переведен (после достаточно необременительной процедуры) через класс; за следующий год я прошел три класса. Потом стало уже труднее, и последний класс я уже "нормально" учился в школе (мы вернулись в Москву), хотя тоже относительно - в школу я ходил дня два-три в неделю, потому как были другие дела - я подрабатывал, много занимался спортом и т.п.

Окончил школу я в 14 лет. Нонче мне 24, и я могу, пожалуй - вдруг это кому-то интересно, скажем, если кто прикидывает "плюсы" и "минусы" такой системы? - попытаться определить, что мне дал такой опыт, чего лишил и какие есть в таком деле подводные камни.

Сухой остаток:

- Я избежал казарменной атмосферы школы. У меня волосы дыбом встают, когда моя супруга (окончившая школу обычным способом и заработав золотую медаль) рассказывает мне о своем школьном опыте - мне это просто незнакомо, и я этому несказанно рад. Мне незнакомы все эти идиотизмы с клеточками с края страницы, "жизнью коллектива" и т.п.

- Я мог сам распоряжаться своим временем и заниматься тем, чем я хотел. Хотел я много чего, хотя ничего из предметов, которым я тогда увлеченно и много занимался - например, рисование - никогда мне не пригодилось, не стало моей профессией и т.п. Не стоит преувеличивать способности 11-12-летнего ребенка выбирать себе будущую профессию. Максимум я был способен сформулировать, чем я не буду заниматься никогда, что уже хорошо - не тратил я много сил на все эти алгебры и прочие геометрии... (Моя супруга, к примеру, рассказывает, чем она не смогла заниматься и что она была вынуждена бросить в последние классы школы, потому что не успевала делать уроки! У меня такой проблемы не было - я уделял школьной программе ровно столько времени, чтобы сдать и забыть, спокойно читал себе подшивки журналов "Техника-Молодежи" и "Наука и религия" за несколько десятков лет, бегал кроссы, растирал камни в порошок (для натуральной краски, используемой в иконописи) и еще очень много чего.)

- Я смог окончить школу рано и получить "фору" - к примеру, перед лицом маячащего у меня (как и у любой здоровой особи мужеска полу) на горизонте "почетного долга". Сразу же поступил в институт, и пошло-поехало... окончил оный в 19, поступил в аспирантуру...

- Говорят, что если не учиться в школе, то трудно будет в институте, если, конечно, в оный пойдешь. Ерунда. В институте-то уже (и чем дальше - тем больше) важны не клеточки с края страницы, а способность к самостоятельной работе, которая как раз и достигается (неуклюже как-то звучит, но это правда) опытом самостоятельной работы, каковой у меня был. Мне было значительно легче, чем многим однокурсникам - на сколько бы лет они меня не были старше - пойти по пути научной работы, мне не требовалась опека со стороны руководителя и т.п. Собственно, сейчас я научной работой и занимаюсь, и вполне успешно.

- "Пятерочного" аттестата у меня, конечно, нет. И вряд ли я бы совсем самостоятельно, без репетиторов и т.п., даже если бы поставил перед собой такую задачу, получил бы золотую медаль. Но - стоит ли она того? Это уж для кого как. По мне - так однозначно не стоит.

- Все-таки есть вещи, которые могут пригодиться в жизни, но которые ребенку нельзя выучить самостоятельно (понятно, что есть ребята с разными способностями к разным предметам и т.п., но я-то только о своем опыте...). Языки, например. Из своих попыток самостоятельно листать учебники попеременно английского и немецкого в школьные годы я не вынес совершенно ничего. Это потом приходилось наверстывать с большими усилиями - и до сих пор иностранные языки (а мне их в силу специфики деятельности жизненно необходимо знать!) у меня слабое место. Я не говорю, что в школе можно выучить язык - просто все-таки если есть хоть какой-то учитель, то учить язык гораздо проще, а выучить его - по крайней мере, теоретически - реально.

- Да, у меня лично были проблемы с общением. Понятно, что это специфика моего случая - мне не с кем было общаться во дворе, в кружках и т.п. Но когда я вернулся в школу, проблемы были. Не скажу, что для меня это было болезненно - хотя неприятно, конечно - но до института я толком ни с кем просто не общался. Но уточню: речь идет о сверстниках. Зато мне было очень просто общаться с "взрослыми", а впоследствии - с преподавателями и вообще "начальниками", перед которыми многие ребята, как бы сказать, ну, одного со мной статуса, робели. Мне сложно сказать, что вышло в итоге - минус или плюс. Скорее, плюс, но период отсутствия общения с одноклассниками и вообще ровесниками не был дико приятен.

Такие вот итоги опыта.

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Ксения:

"Окончил школу я в 14 лет." - Вот этот момент мне особенно интересен. Мои дети не хотели перескакивать через классы - они просто сдавали программу очередного класса в КОНЦЕ учебного года, а потом 9-10 месяцев (с июня по апрель) вообще не вспоминали про школу.

Я расспрашивала моих знакомых, у которых дети рано поступали в вузы - как они там себя ощущали? Среди более взрослых людей, с некоторой ответственностью за себя (которая в школе как бы возлагается на учителей)? Они мне отвечали, что никакого дискомфорта не испытывали. Общаться со взрослыми (с теми, кому 17-19 и больше лет) подростку даже легче, чем со сверстниками. Потому что среди сверстников есть что-то вроде "конкуренции", которая часто превращается в желание "принизить" других, чтобы "возвыситься" самому. У взрослых этого уже нет. Тем более, у них нет желания "принижать" подростка", который на несколько лет младше - он им вообще не "конкурент" ;-). Вы могли бы поподробнее рассказать о своих отношениях с однокурсниками?

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Вячеслав:

Отношения были очень хорошие. Собственно, со школы я не сохранил никаких знакомств и даже приятельских отношений; со многими же своими однокурсниками до сих пор (пятый год пошел, как окончил) отношения поддерживаю. С их стороны никогда не было никакого негативного отношения, или заносчивости, или чего-то еще. Видимо, люди "взрослые", и, как Вы заметили, не воспринимавшие меня как конкурента... Только вот я их воспринимал как конкурентов ;).

Мне-то самому себе надо было доказывать, что я не "маленький". Так что некоторые психологические - ну, не то, чтобы проблемы... но некоторый дискомфорт был. И потом - ну, в институте же девушки, они такие "взрослые" и все такое, а я? Вроде бы, и умный, и подтягиваюсь двадцать раз, и бегаю каждое утро - а интереса у них не вызываю...

Все ж таки были вещи, в которых разница в возрасте ощущалась;). У меня не было, как сказать, определенного опыта в области разных "глупостей", которых можно нахвататься от сверстников в школе (конечно, последний год, когда я "типа учился", я активно этих глупостей хватал, но разница жизненного "бэкграунда" с первокурсниками, конечно, чувствовалась).

Сами можете представить, как это воспринималось в подростковом возрасте;). Но такой "дискомфорт" (довольно условный; я просто попытался вспомнить, а не было ли-таки чего-то такого, в чем чувствовалась возрастная разница) был в вузе только в самом начале, на первом курсе.

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Ксения:

Надеюсь, что на основные вопросы читателей я уже ответила. Разные мелкие задачи, которые возникают по ходу дела (где найти подходящую школу для экстерната, где взять тесты за младшие классы, как помочь ребенку "втянуться" в домашнее обучение и т.д.), будут решаться сами собой после того, как Вы примете окончательное решение. Главное - сделать выбор ;-) и спокойно следовать к поставленной цели. И Вам, и Вашим детям. Желаю удачи на этом пути.

Автор: Ксения Подорова, С.-Петербург "Рождение без насилия"