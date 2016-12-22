Текущий веб-узел пытается открыть узел из списка надежных узлов. Вы разрешаете это действие? Internet Explorer запрещает общему контексту безопасности любые ссылки на более высокий уровень безопасности, чем тот, который установлен для корневого URL-адреса. Это, например, означает, что страница из зоны Интернета не может ссылаться на страницу в зоне локального компьютера. Сценарий не может инициировать подобный переход. С целью обеспечения такой защиты контекст безопасности ранжирует все зоны, с наиболее ограниченной до наименее ограниченной, в следующем порядке: зона ограниченных узлов, зона Интернета, зона локальной интрасети, зона надежных узлов, зона локального компьютера.

Запрещение повышения уровня зоны также отключает переход с помощью JavaScript, если контекст безопасности отсутствует.

Если пользователь щелкает ссылку, вызывающую переход в зону более высокого уровня, переход в зону локального компьютера блокируется, но, когда веб-страница осуществляет попытку открыть страницу в зоне безопасности, имеющей контекст безопасности более высокого уровня, в Internet Explorer появится диалоговое окно, а пользователь получит следующее сообщение. Часть, набранная курсивом, меняется в соответствии с зоной безопасности, в которую веб-страница пытается перейти.

Текущий веб-узел пытается открыть узел из списка надежных узлов. Вы разрешаете это действие?

При любых обстоятельствах действие по умолчанию не разрешает повышать уровень зоны. Пользователю необходимо явным образом разрешить запрашиваемое повышение уровня зоны. Решение проблемы:

Сервис - свойства обозревателя -> безопасность - кликаем Интернет "по умолчанию", Местная сеть тоже по умолчанию. В надежных узлах удалить всё если там что-то есть - кроме URL своих банк клиентов если такие есть.

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