Обустраивая кухню на современный лад, трудно отказать себе в таком удовольствии, как барная стойка. Она создает особое настроение праздника, раскованности и непринужденности, довольно органично вписывается в современный стиль жилья, в нашу торопливую жизнь.

Уместна как в большой современной кухне изолированного типа, так и на кухне, объединенной со столовой, когда есть необходимость в легком условном делении пространства. Ее появление в жилом интерьере навеяно пришедшей к нам с запада культурой ресторанного питания и "быстрой еды". Но в России, как известно, знают толк в еде, любят посидеть обстоятельно, поесть не спеша, с чувством, с толком, с расстановкой, не как некоторые. Поэтому барная стойка обрела свои "национальные особенности". Первая: она чаще всего располагается на кухне или привязана к ней по смыслу и конструктивно. Вторая: в подавляющем большинстве случаев она не подменяет собой отдельно стоящий стол, а органично его дополняет. Если кто-то кое-где у нас порой и упраздняет полноценный обеденный стол, оставляя в жилище только барную стойку, то он, наверное, не прав. И уж точно не прав, если в доме есть маленькие дети. Ребенку не место на высоком барном табурете. Рассмотрим несколько видов этой модной детали современного интерьера.

Классическая барная стойка представляет собой высокий элемент на барных консолях. Высота ее от пола составляет 110-115 см. С таким вариантом органично сочетаются высокие стулья или табуреты с удобной перекладиной - подставкой для ног, с подлокотниками или без. По желанию можно сделать стойку и сиденья не очень высокими.

Комбинация с обеденным столом. В таком случае ее высота равна высоте рабочей поверхности (90 см), и подбираются соответствующие стулья средней высоты (63-65 см). На такой стул удобно присесть, работая на кухне.

Совмещенная композиция имеет обычно два уровня высоты. Тот, что повыше, служит собственно барной стойкой, а второй уровень, пониже, становится столом. Такой вариант часто применяют, когда барная стойка отделяет кухню от гостиной. Зона обеденного стола поворачивается в сторону кухни, а высокая зона оказывается на стороне гостиной. Это иногда весьма удобно, важно только, чтобы такая совмещенная конструкция не потеряла своей эстетичности.

Барная стойка в кухонном блоке в центре помещения очень хорошо смотрится в просторных помещениях. Речь идет о популярной ныне планировке кухни, при которой в помещении появляется "остров". На него вынесены варочная панель, маленькая мойка, а продлевает "остров" конструкция барной стойки, укрепленная на консолях. Иногда в таком симбиозе даже сложно понять, что есть что. Но есть любители и такого варианта. Особую притягательность такая конструкция обретает для хозяев, которые любят принимать гостей и угощать их с пылу, с жару особыми блюдами, приготовленными собственноручно "на глазах у изумленной публики". Как это делается в экзотических, восточных ресторанчиках.

Бар. Вот мы говорим: кухня, кухня… А ведь барная стойка возникла далеко не на кухне, хотя, кажется, все уже об этом позабыли. В просторных квартирах возникает возможность создания полноценного бара как отдельного мира, никак не привязанного к кухне. В нем есть небольшая раковина, маленький холодильник для ликеров, соков и фруктов. Ну, и сопутствующий фон: шкафы или полки с поблескивающими бутылками.

В этом случае стойка как бы возвращается на круги своя. Становится действительно местом для досуга, непринужденного общения с фужером в руке. Подобное решение наиболее уместно в квартире-студии, в которой проживает один человек или молодая семья. Бар может находиться где угодно: в бильярдном зале, бассейне, видеозале.

Наша сегодняшняя героиня относится не к предметам мебели, а к конструкциям. В каталогах мебельных фабрик готовые стойки практически отсутствуют. Производители предлагают только их составные части: самые разнообразные полки, подсветку, функциональные стойки, разные ножки и цоколи, столешницы, фурнитуру из хромированного или матового металла. Из всего этого придумывается свой вариант. Понятно, что если барная стойка располагается на кухне, то должна быть из того же конструктива, что и кухонная мебель. В остальных помещениях ее дизайн также привязывается к общему стилевому решению интерьера.

По композиции барная стойка может быть одноуровневой, двухуровневой, многоуровневой, хотя последние сейчас пользуются меньшим спросом. Шкафчики, если они есть, могут быть открытыми, закрытыми, застекленными, с подсветками, витражами и без. Довольно часто стойка дополнительно подчеркивается сверху - особой формой уровневого потолка или карнизом-крышей, которые выполняются в едином с ней стиле. Очень часто такой карниз декорирован, оснащен подсветкой.

Изготавливают ее ... да практически из всех тех материалов, что мы встречаем в отделке современного интерьера: дерево, ДСП, ламинат, камень природный и искусственный, стекло, плитка, металл. Часто сочетают эти материалы. В облицовке столешниц сейчас пользуется популярностью кориан. Это композитный материал, очень напоминающий натуральный мрамор, но более прочный, и при повреждении шлифуется. Цветовая палитра практически неограниченна и включает в себя целую коллекцию "природных" вариантов. Он невероятно пластичен, в отличие от остальных материалов, практически не имеет ограничений по выбору, позволяет сделать любую конфигурацию столешницы: прямоугольную, обтекаемую или даже многогранную. Форму во многом подсказывает само помещение, организация рабочей зоны, композиция кухни. Но перегруженности углами и изгибами лучше избегать. Важно, чтоб она гармонично вписывалась в эргономику кухни, не мешала перемещениям. Столешницы стойки и рабочих столов на кухне не обязательно должны быть из одного материала. Например, тот же кориан отлично сочетается со стеклом. В современных конструкциях вообще много стекла: столешницы, дверки нижней тумбы, подвесные стеклянные полки. В сочетании с легкими конструкциями ножек, подсветкой все это смотрится очень красиво.

Большое значение в организации барной стойки придается вертикальному пространству вокруг нее, освещению, навескам, предметам для аксессуаров, легким полкам. К ней может примыкать так называемое функциональное "дерево": для размещения фужеров, соломок, салфеток, рюмок, фруктов. Такое "дерево" порой выглядит весьма живописно, даже заслоняя саму стойку.

Вот варианты для маленьких кухонь. Если места маловато, но очень хочется, объедините барную стойку и обеденный стол в одной разноуровневой композиции. Если помещение совсем уж крохотное, то рациональнее создать лишь видимость барной стойки, то есть небольшое продление рабочей столешницы, без каких-либо нижних шкафов и нагромождений сверху. В небольшой кухне барную стойку можно "привить" на "дереве" или функциональной стойке, предназначенной для размещения аксессуаров. Многие хотят иметь высокую барную стойку в традиционной кухне, но такая здесь будет выглядеть неорганично, самой уместной окажется барная стойка как продолжение столешницы. Можно приспособить под это дело плоскости разделочного стола.

Когда будете "сочинять" свою барную стойку, главное, не переусердствуйте. Это в особенности касается современного стиля с его выдержанностью и даже аскетизмом. Впечатления от него держатся на четких линиях, горизонтальном расположении предметов в пространстве, уровне линий. Тут надо быть очень и очень осторожным. Держите в голове три основных момента: удобство (с самого начала определитесь, как вы собираетесь использовать стойку и сможет ли выбранная конструкция отвечать поставленным задачам), зонирование (есть ли необходимость в условном делении пространства, и как она решает эту задачу), эстетичность - как наша "красотка" будет смотреться в помещении, сочетаться с ним.