Настоящее чувство близости невозможно испытать до тех пор, пока не достигнута стабильная самотождественность. Другими словами, для того, чтобы находиться в истинно близких отношениях с другим человеком, необходимо, чтобы к этому времени у Тебя было определенное осознание того, кто Ты и что Ты из себя представляешь. Чтобы разрушить ложное представление о себе, нуж­но полюбить себя безоговорочно, без каких-либо усло­вий. Любовь к себе не тождественна себялюбию или...