ALSHAR

настроение желания

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Декабрь 2016

  • Красивую
  • Женщину
  • Можно
  • Заменить
  • Более красивой
  • Любимую
  • Никем

Красивую

Счастлив тот, кто не замечает, лето теперь или зима

Женщину

Много думаю в последнее время о следах, которые оставляют люди в жизни других если вообще оставляют

Можно

И почему одни оставляют, а другие нет

Заменить

Кто-то вошел ненадолго и заставил сменить мировоззрение

Более красивой

Кто-то оставил после себя три-четыре музыкальных композиции или два-три слова, которые стали своими

Любимую

Кому-то спасибо, что был, кому-то спасибо, что больше нет

Никем

Kalsarikannit (фин.) - перевод: выпивать дома в нижнем белье, не планируя никуда выходить

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Воскресенье, 22 Янв 2017

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Чистим дом солью

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12 современных смертных грехов

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"Личный магнетизм есть то качество, или свойство человека, которое привлекает к нему интерес, доверие, дружбу и любовь других людей". Задача автора настоящего курса состоит в том, чтобы в самой простой и понятной форме передать читателю секрет этой личной (индивидуальной) силы. При этом имелось, главным образом, в виду, чтобы результатами изучения предлагаемых...

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Символы

Символический язык – язык универсальный. Символика не только выражает отношения между вещами, явлениями и идеями. Однако большинство людей не владеют языком символов, не умеют расшифровать его, в то время как символы чрезвычайно важны для понимания путей развития человеческой мысли, искусства, обычаев, религии и мифологии.

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Обустраивая кухню на современный лад, трудно отказать себе в таком удовольствии, как барная стойка. Она создает особое настроение праздника, раскованности и непринужденности, довольно органично вписывается в современный стиль жилья, в нашу торопливую жизнь.

Комитет 300

Представьте себе МОГУЩЕСТВЕННУЮ группу, которая не признает никаких национальных границ, включающую в себя банковское дело, страхование, угледобычу, торговлю медикаментами, нефтяную промышленность, члены которой несут ответственность исключительно только перед членами этой группы. Это Комитет 300.

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Когда задаешься вопросом о том, какие мужчины наилучшие в постели, хочется знать мнение не только близких подруг. И тут приходят на помощь многочисленные социологические опросы, которые проводятся в разных странах мира. Так, европейские ученые, опросив 10000 женщин, пришли к выводу, что самые лучшие мужчины в постели – итальянцы.

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Луна - самое близкое к нам небесное тело. Она, после Солнца, наиболее сильно воздействует на все живое Лунные ритмы чрезвычайно важны для живого организма, все живое на земле живет в Лунном ритме, а многие биологические ритмы человека хорошо соотносятся с фазами Луны. То, в каком месте своего цикла находится Луна,...

Справка о доходах

В программах кредитования покупки нового автомобиля банки требуют предоставить сведения о зарплате - справка о доходах по форме 2-НДФЛ, по форме Банка или в свободной форме за последние 6 месяцев. Образец справки о доходах.

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21 принцип хорошего воспитания

В частной школе «Мэрри Моппетс» (Merry Moppets) крошечного прибрежного городка рядом с Сан-Франциско (США) к душевному благополучию учеников относятся серьезно. Каждую пятницу дети могут приносить c собой любимую игрушку, а любимые книжки – каждый день. Каждую неделю школа предлагает ученикам сделать что-нибудь веселое, допустим, объявляет День сумасшедшей прически или даже День пижамы....

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Экспедиция на Чукотку День 21

Певек - самый северный город России. Раньше здесь жило 25 тысяч человек, а сейчас осталось всего две с половиной. Жизнь здесь дорога и скучна. На весь город всего 2 кафе, да и то одно уже загибается. Никаких кинотеатров или ночных клубов тут нет. Город живет от самолета до самолета, которые прилетают сюда раз в пару неделиь. Все...

Якоб Нильсен

Хороший дизайнер скажет: правильное сочетание ясности, простоты и функциональности даст красивую оболочку.

Савва Морозов

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Чем выше человек по умственному и нравственному развитию, тем он свободнее, тем большее удовольствие доставляет ему жизнь. Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душою не дорос.

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Мы, в редакции журнала Альшар, сознательные мужчины! Решили бороться с курением и может быть даже совсем отказаться от этой пагубной привычки. Но умище чем-то занять надо, переключиться на что-то интересное и увлекательное, поэтому тема этой статьи - выбор самогонного аппарата и производство домашнего качественного зелья. Спорт - это наше всё, но самогонный аппарат "Магарыч-12л-Премиум" -...

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Открытый мужской журнал - каждый имеет возможность добавлять материалы, фото обзоры и видео. Ярким авторам - личная рубрика и права редактора. Контроль авторских прав: read@alshar.ru

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Уроки

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Ты всегда прав

Ты всегда прав

Основная функция подсознания заключается в том, чтобы следовать указаниям сознания. Оно на деле под­тверждает то, что мы считаем правдой. Иными словами, задача подсознания — доказывать, что сознание всегда право.

Настроение победителя

Настроение победителя

Добивайтесь желаемого не только для себя лично, но и для своей компании, семьи или тех, с кем работаете. Дело не столько в том, во что вы верите, сколько в том, во что вы можете заставить поверить других. Вы должны убедить людей в том, что их способности гораздо вы­ше, чем они думают, что они должны перестать думать о своих недостатках, о невозможности того...

Достоинство

Достоинство

Для многих быть плохим значит попробовать многое из того, что принято называть и считать плохим, чтобы на старости лет было что вспомнить. Но эта игра может стоить дорого, так как человек медленно или довольно-таки быстро доводит себя до состояния живого мертвеца. И даже не столь уж важно, что именно он для этого делает: выкуривает уйму сигарет, употребляет спайсы, энергетики, увлекается опасными видами...

Отношения с деньгами

Отношения с деньгами

Вы должны выбросить из головы все мысли и идеи, мешающие вам достичь финансового благополучия. На­пример, заблуждения о том, что богатств на всех не хва­тит, что денег всегда мало, что найти хорошую работу нелегко, что экономическая ситуация в стране не благо­приятствует развитию бизнеса, что разбогатеть очень трудно, что вы не заслуживаете богатства. Ни одно из этих убеждений не поможет вам осуществить свои фи­нансовые...

Давать

Давать

Чем больше вы отдаете, тем больше получаете. Если ваше мышление основано на страхе, то вы будете бояться отдавать. Но в этом слу­чае вы никогда ничего не получите взамен. Поэтому вы должны отдавать именно то, чего хо­тите. Именно так: отдавать то, чего хотите. Если вы жаждете денег, делитесь деньгами. Если хотите быть любимым, любите сами. Если стремитесь к признанию, признавайте заслуги окружающих. Давайте другим...

Желания цели или фантазия

Желания цели или фантазия

От правильной постановки целей зависит успешность усилий, направленных на то, чтобы обладать желаемым или делать то, что хочется. Разве бизнесмен отправится в деловую поездку, не имея ни малейшего представления о том, куда нужно ехать? Разве вы пойдете играть в тен­нис, не зная, где находится корт? Разве вы отправитесь за покупками, не представляя себе, в какие магазины нужно зайти? Разве вы поедете в...

Беспокойство

Беспокойство

Постоянное беспокойство опасно тем, что мы мыс­ленно переживаем предполагаемые неприятности, не дожидаясь, пока они действительно произойдут. Впоследствии ситуация обычно складывается не так ката­строфично, как мы предполагали. Получается, что мы совершенно напрасно час за часом и день за днем пере­живали самое худшее. Даже когда все идет хорошо, мы беспокоимся о том, что это скоро закончится. Мы разру­шаем прекрасные отношения постоянным страхом рас­ставания, мы...

Аддикция

Аддикция

Ну, что это за состояния, я рассказывать не буду. Если кому-то интересно - посмотрите в википедии. Хочу только изложить некоторые свои мысли по этому поводу. Лично я считаю аддикцию неким путешествием в параллельный мир. Другого способа, увы, пока не придумали. Существуют ли эти миры на самом деле или только в нашем сознании - это уже другой вопрос. Факты говорят о том, что...

Игра в жизнь

Игра в жизнь

Жизнь – это действительно игра. Кто-то играет в борьбу, кто-то — в болезнь, кто-то — в бедность, кто-то всю жизнь любой ценой доказывает свою правоту, кто-то все время везде опаздывает. Но некоторые предпочитают играть в счастье, богатство и отличное здоровье. Глав­ное — понять, что каждый из нас живет по тем правилам, которые придумал для себя сам, и что у любой игры есть...

Новое представление о себе

Новое представление о себе

Как только мы сформируем новый мысленный образ, подсознание сразу примется за работу, чтобы привести в соответствие с ним нашу реальность. Задача подсозна­ния заключается в том, чтобы — в целях сохранения ду­шевного равновесия — следить за соответствием поступ­ков представлению о себе. Следовательно, чтобы совер­шать желаемые действия, мы должны изменить образ собственного «я». До сих пор наша ошибка заключалась в том, что мы упорно пытались...

Справедливость

Справедливость

В этом мире нет справедливости. Правда - у каждого своя. Люди всегда будут выбирать разные стороны истины. Но слава Богу, есть какая-то глобальная справедливость, индивидуальная для каждого и доступная для понимания где-то в конце жизни. Делаешь Ты не правильные вещи, может быть не сейчас, позже, но Тебе это вернется. Поступаешь Ты хорошо и правильно, не для показухи, а из личных убеждений может...

Осознанность

Осознанность

Наблюдение - лучшее средство для осуществления внутренней трансформации. Оно способствует форми­рованию более сознательного отношения к жизни. Что значит быть сознательным? Это значит видеть окружаю­щий мир таким, каков он на самом деле, а не так, как подсказывают личные предпочтения, воображение или заимствованные представления о нем. Главное препятствие на пути к формированию созна­тельности - ложная убежденность в своем знании жизни. Чтобы выбраться из ловушки...

Собственные ограничения

Собственные ограничения

Обращали ли вы когда-нибудь внимание на то, что в цирке взрослых слонов привязывают к деревянным шестам только тонкой веревкой, а маленьких слонят приковывают цепью к надежным металлическим стол­бам, глубоко зарытым в землю? Это делается для того, чтобы они не попытались убежать.

Намерение

Намерение

Вся Вселенная движется в направлении, задаваемом вашим намерением, поэтому так важно в любой ситуации ставить перед собой четкие цели. Если ваши намерения абсолютно однозначны и конкретны, подсознание обяза­тельно поможет вам их осуществить. Недовольство жиз­нью в большинстве случаев является следствием неспособности точно сформулировать цель, визуально предста­вить себе конечный результат. Целеустремленные и пре­успевающие люди добиваются желаемого благодаря тому, что четко знают, какой должна быть...

Здоровый эгоизм

Здоровый эгоизм

Если вы узнаете истину о себе, ваше собственное «я» может пострадать, поэтому оно и заставляет вас отож­дествлять себя не с тем, кто вы есть, а с тем, что вы делае­те. Оно хочет, чтобы вы судили о себе по своим поступ­кам и испытывали чувство вины за то, что не оправдывае­те собственных и чужих ожиданий. Вы должны понять, что ваше эго пытается ввести вас...

Первый шаг

Первый шаг

Думайте о том, что ваши желания и стремления го­раздо важнее, чем возможные трудности на пути к их осуществлению. Помните, что в любой момент можете прекратить или продолжить выполнение составленного плана. Вы имеете полное право передумать. Но в дан­ный момент самое важное для вас — НАЧАТЬ!

Вера в себя

Вера в себя

Есть ли среди тех, кто вас окружает, такие, кто посто­янно твердит: «Это невозможно. Выхода нет. Я не знаю, как это можно сделать»? Позволяете ли вы им решать, на что вы способны, а на что нет? Иными словами, отказы­ваетесь ли вы от своих прав в их пользу? Если это так, поторопитесь вернуть себе свои полномочия. Какими людьми вы окружаете себя в бизнесе? На...

Обида

Обида

Если вы задумываетесь над вопросом: прощать или не прощать кого-либо за что-либо обидное - это конец пути, корень зла, который уже успел прорасти в вашей душе и дал свои первые ядовитые плоды в виде обиды, разочарования и непонимания. Лучше не обижаться вовсе, не держать обиды так, словно камень за пазухой, потому что этот самый камень может попасть в ваш же огород, так как...

Изменение настроения

Изменение настроения

Как только вы поставите перед собой четкую цель, сразу неизбежно возникнет мысль о невозможности ее осуществления. «Я не знаю, как это сделать. Я не знаю, получится ли. Я чувствую себя беспомощным. Кто мне поможет? Где я возьму деньги? Что, если ничего не вый­дет? Вдруг я потерплю неудачу?» - паникует подсозна­ние, пытаясь защитить вас от возможных потерь.

Никогда себя не ругай

Никогда себя не ругай

Внимательно посмотрите на того человека, которого создали своими руками. Возможно, до сих пор вы не хо­тели этого делать, понимая, что просто подражаете окружающим. Не стоит придавать этому такого значения. Поймите, что невозможно сформировать личность из каких-то неповторимых черт. Все мы в чем-то похожи друг на друга, потому что выбираем из одних и тех же прису­щих человеку качеств. Даже если каждая черточка вашей...