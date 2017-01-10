ALSHAR
настроение желания
Декабрь 2016
- Красивую
- Женщину
- Можно
- Заменить
- Более красивой
- Любимую
- Никем
Красивую
Счастлив тот, кто не замечает, лето теперь или зима
Женщину
Много думаю в последнее время о следах, которые оставляют люди в жизни других если вообще оставляют
Можно
И почему одни оставляют, а другие нет
Заменить
Кто-то вошел ненадолго и заставил сменить мировоззрение
Более красивой
Кто-то оставил после себя три-четыре музыкальных композиции или два-три слова, которые стали своими
Любимую
Кому-то спасибо, что был, кому-то спасибо, что больше нет
Никем
Kalsarikannit (фин.) - перевод: выпивать дома в нижнем белье, не планируя никуда выходить
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Уроки
Я могу ошибаться
Нужно понимать разницу между «быть» и «делать». Духовная сущность человека совершенна, а вот его поступки — не всегда. То, что он делает, расходится с тем, кто он есть, только из-за незнания. Если человек не осознает своего духовного совершенства, он и вести себя будет далеко не идеально.
Новое представление о себе
Как только мы сформируем новый мысленный образ, подсознание сразу примется за работу, чтобы привести в соответствие с ним нашу реальность. Задача подсознания заключается в том, чтобы — в целях сохранения душевного равновесия — следить за соответствием поступков представлению о себе. Следовательно, чтобы совершать желаемые действия, мы должны изменить образ собственного «я». До сих пор наша ошибка заключалась в том, что мы упорно пытались...
Деньги в голове
В действительности мы сами являемся создателями, то есть причиной, своей финансовой ситуации. Именно мы отвечаем за свое богатство или бедность. Прежде чем что-либо менять, нужно осознать и принять эту ответственность. Если мы чувствуем себя финансово несостоявшимися, то только потому, что идем на поводу у собственных негативных мыслей. Мы создаем в воображении чудовище, и рано или поздно оно набрасывается на нас. Формируя мышление...
Изменение настроения
Как только вы поставите перед собой четкую цель, сразу неизбежно возникнет мысль о невозможности ее осуществления. «Я не знаю, как это сделать. Я не знаю, получится ли. Я чувствую себя беспомощным. Кто мне поможет? Где я возьму деньги? Что, если ничего не выйдет? Вдруг я потерплю неудачу?» - паникует подсознание, пытаясь защитить вас от возможных потерь.
Отношения с деньгами
Вы должны выбросить из головы все мысли и идеи, мешающие вам достичь финансового благополучия. Например, заблуждения о том, что богатств на всех не хватит, что денег всегда мало, что найти хорошую работу нелегко, что экономическая ситуация в стране не благоприятствует развитию бизнеса, что разбогатеть очень трудно, что вы не заслуживаете богатства. Ни одно из этих убеждений не поможет вам осуществить свои финансовые...
Осознанность
Наблюдение - лучшее средство для осуществления внутренней трансформации. Оно способствует формированию более сознательного отношения к жизни. Что значит быть сознательным? Это значит видеть окружающий мир таким, каков он на самом деле, а не так, как подсказывают личные предпочтения, воображение или заимствованные представления о нем. Главное препятствие на пути к формированию сознательности - ложная убежденность в своем знании жизни. Чтобы выбраться из ловушки...
Игра в жизнь
Жизнь – это действительно игра. Кто-то играет в борьбу, кто-то — в болезнь, кто-то — в бедность, кто-то всю жизнь любой ценой доказывает свою правоту, кто-то все время везде опаздывает. Но некоторые предпочитают играть в счастье, богатство и отличное здоровье. Главное — понять, что каждый из нас живет по тем правилам, которые придумал для себя сам, и что у любой игры есть...
Твое слово закон
Для Вселенной ваше слово — закон. Но вы должны знать, как он действует. Не зная и, главное, не понимая законов Вселенной, вы не сможете создавать свою жизнь согласно собственным желаниям. Самый главный, фундаментальный закон, которому подчиняются все остальные, — закон причины и следствия. Он гласит, что исход любой ситуации зависит от ее причины. Причиной всегда служит какая-то идея или убеждение. Суть этого закона...
Жить не значит иметь
Большинство людей всю свою жизнь стремятся что-то обрести. На самом деле не нужно ничего обретать. Нужно просто быть. Именно внутреннее состояние создает конечный результат. Вы обязательно должны понять, что качество жизни определяется не тем, что вы делаете и чем обладаете, а тем, кем вы себя ощущаете в душе. Ваша сущность (то есть осознанное восприятие себя на уровне бытия) управляет всем, что с...
Намерение
Вся Вселенная движется в направлении, задаваемом вашим намерением, поэтому так важно в любой ситуации ставить перед собой четкие цели. Если ваши намерения абсолютно однозначны и конкретны, подсознание обязательно поможет вам их осуществить. Недовольство жизнью в большинстве случаев является следствием неспособности точно сформулировать цель, визуально представить себе конечный результат. Целеустремленные и преуспевающие люди добиваются желаемого благодаря тому, что четко знают, какой должна быть...
Заслуживаю
Когда внутренний порыв или какие-то внешние обстоятельства вынуждают нас покинуть зону психологического комфорта, сделать что-то не свойственное нам, сразу же возникает ощущение какой-то необъяснимой тревожности. Каждому из нас свойственна не только определенная зона психологического комфорта, в частности уровень ожиданий, задаваемый нами самими или окружающими людьми, но и определенное представление о том, каких условий жизни заслуживаем.
Собственные ограничения
Обращали ли вы когда-нибудь внимание на то, что в цирке взрослых слонов привязывают к деревянным шестам только тонкой веревкой, а маленьких слонят приковывают цепью к надежным металлическим столбам, глубоко зарытым в землю? Это делается для того, чтобы они не попытались убежать.
Беспокойство
Постоянное беспокойство опасно тем, что мы мысленно переживаем предполагаемые неприятности, не дожидаясь, пока они действительно произойдут. Впоследствии ситуация обычно складывается не так катастрофично, как мы предполагали. Получается, что мы совершенно напрасно час за часом и день за днем переживали самое худшее. Даже когда все идет хорошо, мы беспокоимся о том, что это скоро закончится. Мы разрушаем прекрасные отношения постоянным страхом расставания, мы...
Достоинство
Для многих быть плохим значит попробовать многое из того, что принято называть и считать плохим, чтобы на старости лет было что вспомнить. Но эта игра может стоить дорого, так как человек медленно или довольно-таки быстро доводит себя до состояния живого мертвеца. И даже не столь уж важно, что именно он для этого делает: выкуривает уйму сигарет, употребляет спайсы, энергетики, увлекается опасными видами...
Давать
Чем больше вы отдаете, тем больше получаете. Если ваше мышление основано на страхе, то вы будете бояться отдавать. Но в этом случае вы никогда ничего не получите взамен. Поэтому вы должны отдавать именно то, чего хотите. Именно так: отдавать то, чего хотите. Если вы жаждете денег, делитесь деньгами. Если хотите быть любимым, любите сами. Если стремитесь к признанию, признавайте заслуги окружающих. Давайте другим...
Вера
«Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». (Евр.11,1). Значение веры в развитии человека заключается в том, что она дает нужное направление всем душевным силам человека — его разуму, чувствам и воле, а также приводит в гармонию его внутренний мир. Так, например, разуму она дает ясность и правильное мировоззрение, воле она дает опору и цель, чувства она очищает, облагораживает. Вера отводит...
Уровень ожиданий Твой уровень
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