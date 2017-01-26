Начните изучать себя прямо сейчас, и это принесет вам только пользу. Поймите свои страхи, и вы от них из­бавитесь. Не думайте о том, каким вы должны быть, о том, что вы лучше или хуже других. Лучше постарайтесь узнать себя таким, какой вы есть, и таким, каким вы хо­тели бы быть. Глупо ведь браковать наполовину построенный дом только из-за того, что он еще...