ALSHAR
настроение желания
Декабрь 2016
- Красивую
- Женщину
- Можно
- Заменить
- Более красивой
- Любимую
- Никем
Красивую
Счастлив тот, кто не замечает, лето теперь или зима
Женщину
Много думаю в последнее время о следах, которые оставляют люди в жизни других если вообще оставляют
Можно
И почему одни оставляют, а другие нет
Заменить
Кто-то вошел ненадолго и заставил сменить мировоззрение
Более красивой
Кто-то оставил после себя три-четыре музыкальных композиции или два-три слова, которые стали своими
Любимую
Кому-то спасибо, что был, кому-то спасибо, что больше нет
Никем
Kalsarikannit (фин.) - перевод: выпивать дома в нижнем белье, не планируя никуда выходить
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