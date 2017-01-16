ALSHAR
настроение желания
Декабрь 2016
- Красивую
- Женщину
- Можно
- Заменить
- Более красивой
- Любимую
- Никем
Красивую
Счастлив тот, кто не замечает, лето теперь или зима
Женщину
Много думаю в последнее время о следах, которые оставляют люди в жизни других если вообще оставляют
Можно
И почему одни оставляют, а другие нет
Заменить
Кто-то вошел ненадолго и заставил сменить мировоззрение
Более красивой
Кто-то оставил после себя три-четыре музыкальных композиции или два-три слова, которые стали своими
Любимую
Кому-то спасибо, что был, кому-то спасибо, что больше нет
Никем
Kalsarikannit (фин.) - перевод: выпивать дома в нижнем белье, не планируя никуда выходить
Свежее
Синдром отложенной жизни
"Вот когда я вырасту, тогда начнется настоящая жизнь", - подобную фразу в разных вариациях слышу чуть ли не каждый день от людей, собирающихся жить полной...
Президентская программа
Почему мы все так "плохо живем" или доказательство невозможности либерализации экономики в России. Деньги, как известно - кровь экономики, которая, в качестве инвестиций, единственное, что...
Замкнутость
Почему замкнутость человека воспринимается как негативная составляющая его личности? Редко бывает так, что люди замыкаются в себе сами, без воздействия извне. Чаще всего человек «закрывается» впоследствии...
5 мифов о настоящей дружбе
Недавно я была на дне рождения у коллеги, назовем ее Олей. Слово взяла Олина близкая подруга. Она говорила долго и прочувствованно. О том, какой Оля...
О мужчинах и женщинах
Пойми один момент. Завоевать женщину несложно. Это не такая уж большая проблема. Большинство на это способны. Почти каждый мужчина хоть раз в своей жизни завоевывал...
Психология счастья
Поверь, всё, что с тобой происходит — прежде всего случается у тебя в голове. Любые трудности, расстройства и потрясения можно пережить, если сформировать свое правильное...
Чистим дом солью
Создание доброй энергетики дома. Плохо, когда в доме нет никакой энергии, но когда он наполнен отрицательной энергетикой – ещё хуже. Это приносит не только усталость...
Отцы и дети
колонка Александра Мамута для Forbes - Почему наследство может быть опасным и что именно миллиардер собирается оставить своим детям? О будущем своих детей я стал...
Создание долгосрочных отношений
Это конспект аудио-книги на английском языке доктора Клариссы Пинколы Эстес «Как любить женщину». Книга и в целом очень интересная, но эта глава мне показалась особенно...
12 современных смертных грехов
Недосып: Оля Головоластная спит по шесть часов день. Иногда – по пять часов. Проснулась, хлопнула кофе, и давай суетиться до самой ночи. Другая девушка на ее...
Самое читаемое
Личный магнетизм
"Личный магнетизм есть то качество, или свойство человека, которое привлекает к нему интерес, доверие, дружбу и любовь других людей". Задача автора настоящего курса состоит в том, чтобы в самой простой и понятной форме передать читателю секрет этой личной (индивидуальной) силы. При этом имелось, главным образом, в виду, чтобы результатами изучения предлагаемых...
Ношение холодного оружия
Носить ножи можно. Ответственность за ношение ножей упразднена в 2004 году. В России за незаконное ношение холодного оружия ответственность административная. Сейчас же за нарушение правил хранения или ношения холодного оружия возможно только привлечение к административной ответственности
Подчинение женщины
В данном пособии представлена Система Тотального Подчинения Женщины. Она представляет собой комплекс чрезвычайно эффективных приемов быстрого воздействия на женскую психику. Эта система научит Вас прежде всего подчинять женщину. Ну, а подчинив ее себе, Вы сможете получить от нее всё, что Вы захотите. Именно в этом заключается отличие данного курса от всех...
Домашнее обучение
Многие читатели запомнили, что мои дети не ходят в школу - посыпались письма с вопросами. От смешных "Неужели это правда?!" до серьезных "Как помочь своему ребенку получить все необходимые знания?". Сначала я пыталась отвечать на эти письма, но потом решила, что проще будет ответить всем сразу.
Символы
Символический язык – язык универсальный. Символика не только выражает отношения между вещами, явлениями и идеями. Однако большинство людей не владеют языком символов, не умеют расшифровать его, в то время как символы чрезвычайно важны для понимания путей развития человеческой мысли, искусства, обычаев, религии и мифологии.
Барная стойка на кухне
Обустраивая кухню на современный лад, трудно отказать себе в таком удовольствии, как барная стойка. Она создает особое настроение праздника, раскованности и непринужденности, довольно органично вписывается в современный стиль жилья, в нашу торопливую жизнь.
Комитет 300
Представьте себе МОГУЩЕСТВЕННУЮ группу, которая не признает никаких национальных границ, включающую в себя банковское дело, страхование, угледобычу, торговлю медикаментами, нефтяную промышленность, члены которой несут ответственность исключительно только перед членами этой группы. Это Комитет 300.
Какие мужчины самые лучшие в постели
Когда задаешься вопросом о том, какие мужчины наилучшие в постели, хочется знать мнение не только близких подруг. И тут приходят на помощь многочисленные социологические опросы, которые проводятся в разных странах мира. Так, европейские ученые, опросив 10000 женщин, пришли к выводу, что самые лучшие мужчины в постели – итальянцы.
Фаза луны
Луна - самое близкое к нам небесное тело. Она, после Солнца, наиболее сильно воздействует на все живое Лунные ритмы чрезвычайно важны для живого организма, все живое на земле живет в Лунном ритме, а многие биологические ритмы человека хорошо соотносятся с фазами Луны. То, в каком месте своего цикла находится Луна,...
Справка о доходах
В программах кредитования покупки нового автомобиля банки требуют предоставить сведения о зарплате - справка о доходах по форме 2-НДФЛ, по форме Банка или в свободной форме за последние 6 месяцев. Образец справки о доходах.
Статьи и обзоры
Старик державин нас заметил
Из Администрации президента в ФСБ. Через какое-то время после того, как Путин стал первым заместителем Юмашева (в мае 1998 года), тот попросил Ельцина обратить на него особое внимание. Надо полагать, эта просьба возымела на Ельцина какое-то действие, хотя, может быть, и не сразу. Как на одного из серьезных кандидатов в преемники Ельцин,...
Весь мир
Стамбул Голубая мечеть
В Стамбуле "пароход" стоял 2 дня, что позволило нам отказаться от самого вредоносного изобретения человеческой кулинарной мысли - шведского стола - и поужинать на берегу. Но прежде чем оказаться на ужине под мостом, перекинутым через Босфор и соединяющим Европу и Азию, мы встретили рассвет в проливе Дарданеллы, зашли в Босфор, понаблюдали за рыбаками на Галатском мосту, заглянули...
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Кризис - это не только проклятие, но и благословение. Он заставляет многое переосмысливать, задуматься. Кризис может помочь людям выработать правильное отношение к труду. Мы должны хорошо научиться работать для того, чтобы строить свое благополучие.
Мэтью Арнолд
Самый большой банкрот в этом мире - человек, утративший свой жизненный энтузиазм.
Как распознать хорошего репетитора
Введение ЕГЭ в качестве основной возможности для поступления в высшее учебное заведение стало одной из главных причин резкого роста такой профессии, как репетитор. В свою очередь существенно повысилась конкуренция между педагогами на рынке услуг. Одновременно с повышением количества предложений, увеличилась и доля «псевдо–преподавателей», стремящихся к тому, чтобы исключительно заработать денег, не имея при этом должного...
Сны и кусок хлеба
Три человека, отправившиеся в долгое и изнурительное путешествие, встретились на большой дороге и решили странствовать вместе. Они объединили свои припасы и по-дружески делили невзгоды и удачи, лишения и радости пути. Но вот наступил день, когда от всей их провизии остались кусочек хлеба и глоток воды во фляге. Между путниками разгорелся спор, кому из них троих должны...
Соус Цацики
Соус "Цацики" - соус-закуска из йогурта, свежего огурца и чеснока. Ингредиенты: 1 огурец, 240 г густого йогурта (в нашем случае "Активия" классический 3,5%), 2 зубчика чеснока, 1 ч. ложка оливкового масла, 20 г укропа, 1-2 ч. л. лимонного сока. Соль и молотый черный перец по вкусу.
Стать редактором
Открытый мужской журнал - каждый имеет возможность добавлять материалы, фото обзоры и видео. Ярким авторам - личная рубрика и права редактора. Контроль авторских прав: read@alshar.ru
Сейчас 10188 гостей онлайн
Афиша развлечений
Departures
Эль-Тахин
Эль-Тахин — старинный археологический объект, расположенный в мексиканском штате Веракрус. «Тахин» означает «город (или место) грома»...
Водопады Игуасу
Водопады Игуасу — это комплекс водопадов на реке Игуасу, расположенный на границе Бразилии (штат Парана)...
Альгамбра
Альгамбра — архитектурный ансамбль мавританского периода, состоящий из мечети, дворца и крепости. Он находится в южной...
Мон-Сен-Мишель
Мон-Сен-Мишель (в переводе с французского «гора Святого Михаила») — небольшой скалистый остров-гора, превращенный в остров-крепость, на...
Cтатуя Свободы
Статуя Свободы (полное название «Свобода, озаряющая мир») — одна из самых знаменитых скульптур в США и...
Ха-Лонг Вьетнам
Ха-Лонг — бухта в Тонкинском заливе Ха-Лонг. Бухта имеет живописнейший приморский ландшафт благодаря разбросанным на мелководье...
Метеоры
Метеоры — один из крупнейших монастырских комплексов в Греции, прославленный, прежде всего, своим уникальным расположением на...
Барселона
С 3 июля 2012 Эмирейтс будет выполнять ежедневные рейсы в Барселону. Добро пожаловать в самый удивительный...
Пальмира
Красота Пальмиры тихая, естественная, способна удивить любого путешественника. Город как бы всплывает из-за горизонта, продолжая окружающую...
Хуанлун
Хуанлун (в переводе с китайского «желтый дракон») — живописная заповедная местность, известная своими травертиновыми террасами и...
Сигирия
Сигирия (в переводе с сингальского «Львиная Скала») — скальное плато, возвышающееся на 370 метров над окружающей...
Амазонские джунгли
Дождевые леса Амазонии, или амазонские джунгли расположены на обширной, практически плоской, равнине, охватывающей почти весь бассейн...
Настроение желания
Подари жизнь
SMS на короткий номер 6162 - услуга доступна для абонентов сетей МТС, «Билайн» и «Мегафон» и ТЕLЕ2. Благотворительный фонд помощи детям...
Remington
Новая мощная машинка для волос НС5750 Maverick от Remington сочетает в себе сразу 2 функции - бритья и стрижки. Благодаря различным...
The Famous Grouse
Фэймос Грауз Файнест (The Famous Grouse Finest) - тот самый купаж, который благодаря безукоризненному сочетанию цены и качества, завоевал безоговорочное...
Mazda 6
Mazda 6 - отдых, комфорт, вдохновение. Возможно, вас не удивит невероятно просторное место для ног для каждого из пяти пассажиров...
Ski & Snowboard
Andorra la Vella является столицей княжества Андорра. Она расположена в центре страны в живописном ушелье и может похвастаться тем, что...
Строим баню
Баня как способ укрепления здоровья и борьбы с различными недугами — обычай многих народов. В России наиболее распространены русская парная...
Жигули
Мир вокруг стремительно меняется. В бешеном темпе пролетают мимо месяцы, годы; мир ворвался уже в следующий век, следующее тысячелетие. Но...
Sport Life
Здоровье и отличное самочувствие — слагаемые, без которых невозможен жизненный успех. Фитнес — инструмент, помогающий укрепить здоровье, улучшить самочувствие, повысить...
Япоша
Ночь — самое время прийти в Япошу и отведать свои любимые блюда. Ведь теперь ночью, с 00 до 06 утра,...
Первый класс
Мне бы дюжину крепостных!!! ...и так было всегда. И так будет. Более развитый делит массу на классы и ими управляет....
Карта сокровищ
Must Have - здоровая система ценностей и галерея игрушек для больших мальчиков. В китайский век дорого могут стоить только уникальные эксклюзивные...
Выбери свой стиль
Многофункциональный прибор PG6050 Pioneer: Один прибор, одно лицо и тысяча образов. Remington, всемирно известный американский производитель техники для ухода за...
Уроки
Давать
Чем больше вы отдаете, тем больше получаете. Если ваше мышление основано на страхе, то вы будете бояться отдавать. Но в этом случае вы никогда ничего не получите взамен. Поэтому вы должны отдавать именно то, чего хотите. Именно так: отдавать то, чего хотите. Если вы жаждете денег, делитесь деньгами. Если хотите быть любимым, любите сами. Если стремитесь к признанию, признавайте заслуги окружающих. Давайте другим...
Твое слово закон
Для Вселенной ваше слово — закон. Но вы должны знать, как он действует. Не зная и, главное, не понимая законов Вселенной, вы не сможете создавать свою жизнь согласно собственным желаниям. Самый главный, фундаментальный закон, которому подчиняются все остальные, — закон причины и следствия. Он гласит, что исход любой ситуации зависит от ее причины. Причиной всегда служит какая-то идея или убеждение. Суть этого закона...
Деньги в голове
В действительности мы сами являемся создателями, то есть причиной, своей финансовой ситуации. Именно мы отвечаем за свое богатство или бедность. Прежде чем что-либо менять, нужно осознать и принять эту ответственность. Если мы чувствуем себя финансово несостоявшимися, то только потому, что идем на поводу у собственных негативных мыслей. Мы создаем в воображении чудовище, и рано или поздно оно набрасывается на нас. Формируя мышление...
Программирование себя
Научитесь программировать свое мышление — и получите ключ к успешной жизни. Многие из наших представлений о реальности совершенно случайны, большинство даже не проверено на практике, тем не менее, мы строим всю свою жизнь на основании того, во что верим. С самого детства мы начинаем собирать и усваивать информацию об устройстве окружающего мира. Но беда в том, что эта информация порой является не...
Вера в себя
Есть ли среди тех, кто вас окружает, такие, кто постоянно твердит: «Это невозможно. Выхода нет. Я не знаю, как это можно сделать»? Позволяете ли вы им решать, на что вы способны, а на что нет? Иными словами, отказываетесь ли вы от своих прав в их пользу? Если это так, поторопитесь вернуть себе свои полномочия. Какими людьми вы окружаете себя в бизнесе? На...
Достоинство
Для многих быть плохим значит попробовать многое из того, что принято называть и считать плохим, чтобы на старости лет было что вспомнить. Но эта игра может стоить дорого, так как человек медленно или довольно-таки быстро доводит себя до состояния живого мертвеца. И даже не столь уж важно, что именно он для этого делает: выкуривает уйму сигарет, употребляет спайсы, энергетики, увлекается опасными видами...
Понравиться
Большинство из нас учатся быть эмоционально зависимыми, а не самодостаточными. Эта убежденность складывается у нас еще в детстве: «Если я смогу тебе понравиться, если перейму твои ценности и взгляды на жизнь, то заслужу твое одобрение. Если я заслужу твое одобрение, ты будешь меня любить и заботиться обо мне». Отсюда следует решение: «Ты будешь обо мне заботиться, ты будешь меня обеспечивать, а я...
Отношения с деньгами
Вы должны выбросить из головы все мысли и идеи, мешающие вам достичь финансового благополучия. Например, заблуждения о том, что богатств на всех не хватит, что денег всегда мало, что найти хорошую работу нелегко, что экономическая ситуация в стране не благоприятствует развитию бизнеса, что разбогатеть очень трудно, что вы не заслуживаете богатства. Ни одно из этих убеждений не поможет вам осуществить свои финансовые...
Справедливость
В этом мире нет справедливости. Правда - у каждого своя. Люди всегда будут выбирать разные стороны истины. Но слава Богу, есть какая-то глобальная справедливость, индивидуальная для каждого и доступная для понимания где-то в конце жизни. Делаешь Ты не правильные вещи, может быть не сейчас, позже, но Тебе это вернется. Поступаешь Ты хорошо и правильно, не для показухи, а из личных убеждений может...
Ты всегда прав
Основная функция подсознания заключается в том, чтобы следовать указаниям сознания. Оно на деле подтверждает то, что мы считаем правдой. Иными словами, задача подсознания — доказывать, что сознание всегда право.
Заслуживаю
Когда внутренний порыв или какие-то внешние обстоятельства вынуждают нас покинуть зону психологического комфорта, сделать что-то не свойственное нам, сразу же возникает ощущение какой-то необъяснимой тревожности. Каждому из нас свойственна не только определенная зона психологического комфорта, в частности уровень ожиданий, задаваемый нами самими или окружающими людьми, но и определенное представление о том, каких условий жизни заслуживаем.
Как увеличить свою силу
Если негативное мышление на уровне подсознания не позволяет нам получить желаемого, то вместо того чтобы его искоренять, мы должны всего лишь сосредоточиться на правильном мышлении. Правильное мышление – это мышление, основанное на истине. Истина, по определению, всегда «правильна».
Обида
Если вы задумываетесь над вопросом: прощать или не прощать кого-либо за что-либо обидное - это конец пути, корень зла, который уже успел прорасти в вашей душе и дал свои первые ядовитые плоды в виде обиды, разочарования и непонимания. Лучше не обижаться вовсе, не держать обиды так, словно камень за пазухой, потому что этот самый камень может попасть в ваш же огород, так как...
Любить себя
Настоящее чувство близости невозможно испытать до тех пор, пока не достигнута стабильная самотождественность. Другими словами, для того, чтобы находиться в истинно близких отношениях с другим человеком, необходимо, чтобы к этому времени у Тебя было определенное осознание того, кто Ты и что Ты из себя представляешь. Чтобы разрушить ложное представление о себе, нужно полюбить себя безоговорочно, без каких-либо условий. Любовь к себе не тождественна себялюбию или...
Изменение настроения
Как только вы поставите перед собой четкую цель, сразу неизбежно возникнет мысль о невозможности ее осуществления. «Я не знаю, как это сделать. Я не знаю, получится ли. Я чувствую себя беспомощным. Кто мне поможет? Где я возьму деньги? Что, если ничего не выйдет? Вдруг я потерплю неудачу?» - паникует подсознание, пытаясь защитить вас от возможных потерь.
Никогда себя не ругай
Внимательно посмотрите на того человека, которого создали своими руками. Возможно, до сих пор вы не хотели этого делать, понимая, что просто подражаете окружающим. Не стоит придавать этому такого значения. Поймите, что невозможно сформировать личность из каких-то неповторимых черт. Все мы в чем-то похожи друг на друга, потому что выбираем из одних и тех же присущих человеку качеств. Даже если каждая черточка вашей...
Намерение
Вся Вселенная движется в направлении, задаваемом вашим намерением, поэтому так важно в любой ситуации ставить перед собой четкие цели. Если ваши намерения абсолютно однозначны и конкретны, подсознание обязательно поможет вам их осуществить. Недовольство жизнью в большинстве случаев является следствием неспособности точно сформулировать цель, визуально представить себе конечный результат. Целеустремленные и преуспевающие люди добиваются желаемого благодаря тому, что четко знают, какой должна быть...
Вера
«Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». (Евр.11,1). Значение веры в развитии человека заключается в том, что она дает нужное направление всем душевным силам человека — его разуму, чувствам и воле, а также приводит в гармонию его внутренний мир. Так, например, разуму она дает ясность и правильное мировоззрение, воле она дает опору и цель, чувства она очищает, облагораживает. Вера отводит...
Принять решение
Вы, наверное, слышали о том, что непринятие решения — это тоже решение. За нерешительностью кроется желание всегда быть правым. Пока не сделан выбор, не сформулировано конкретное желание, мы не ошибемся, не сделаем неправильный ход и, следовательно, не испытаем разочарования. С самого детства нас предостерегают от совершения ошибки. Нерешительность позволяет нам оставаться детьми. В тот момент, когда мы решаем самостоятельно отвечать за свою...
Беспокойство
Постоянное беспокойство опасно тем, что мы мысленно переживаем предполагаемые неприятности, не дожидаясь, пока они действительно произойдут. Впоследствии ситуация обычно складывается не так катастрофично, как мы предполагали. Получается, что мы совершенно напрасно час за часом и день за днем переживали самое худшее. Даже когда все идет хорошо, мы беспокоимся о том, что это скоро закончится. Мы разрушаем прекрасные отношения постоянным страхом расставания, мы...