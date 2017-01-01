Добивайтесь желаемого не только для себя лично, но и для своей компании, семьи или тех, с кем работаете. Дело не столько в том, во что вы верите, сколько в том, во что вы можете заставить поверить других. Вы должны убедить людей в том, что их способности гораздо вы­ше, чем они думают, что они должны перестать думать о своих недостатках, о невозможности того...