ALSHAR
настроение желания
Декабрь 2016
- Красивую
- Женщину
- Можно
- Заменить
- Более красивой
- Любимую
- Никем
Красивую
Счастлив тот, кто не замечает, лето теперь или зима
Женщину
Много думаю в последнее время о следах, которые оставляют люди в жизни других если вообще оставляют
Можно
И почему одни оставляют, а другие нет
Заменить
Кто-то вошел ненадолго и заставил сменить мировоззрение
Более красивой
Кто-то оставил после себя три-четыре музыкальных композиции или два-три слова, которые стали своими
Любимую
Кому-то спасибо, что был, кому-то спасибо, что больше нет
Никем
Kalsarikannit (фин.) - перевод: выпивать дома в нижнем белье, не планируя никуда выходить
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Как увеличить свою силу
Если негативное мышление на уровне подсознания не позволяет нам получить желаемого, то вместо того чтобы его искоренять, мы должны всего лишь сосредоточиться на правильном мышлении. Правильное мышление – это мышление, основанное на истине. Истина, по определению, всегда «правильна».
Ты всегда прав
Основная функция подсознания заключается в том, чтобы следовать указаниям сознания. Оно на деле подтверждает то, что мы считаем правдой. Иными словами, задача подсознания — доказывать, что сознание всегда право.
Собственное достоинство
Начните изучать себя прямо сейчас, и это принесет вам только пользу. Поймите свои страхи, и вы от них избавитесь. Не думайте о том, каким вы должны быть, о том, что вы лучше или хуже других. Лучше постарайтесь узнать себя таким, какой вы есть, и таким, каким вы хотели бы быть. Глупо ведь браковать наполовину построенный дом только из-за того, что он еще...
Первый шаг
Думайте о том, что ваши желания и стремления гораздо важнее, чем возможные трудности на пути к их осуществлению. Помните, что в любой момент можете прекратить или продолжить выполнение составленного плана. Вы имеете полное право передумать. Но в данный момент самое важное для вас — НАЧАТЬ!
Желания цели или фантазия
От правильной постановки целей зависит успешность усилий, направленных на то, чтобы обладать желаемым или делать то, что хочется. Разве бизнесмен отправится в деловую поездку, не имея ни малейшего представления о том, куда нужно ехать? Разве вы пойдете играть в теннис, не зная, где находится корт? Разве вы отправитесь за покупками, не представляя себе, в какие магазины нужно зайти? Разве вы поедете в...
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Ну, что это за состояния, я рассказывать не буду. Если кому-то интересно - посмотрите в википедии. Хочу только изложить некоторые свои мысли по этому поводу. Лично я считаю аддикцию неким путешествием в параллельный мир. Другого способа, увы, пока не придумали. Существуют ли эти миры на самом деле или только в нашем сознании - это уже другой вопрос. Факты говорят о том, что...
Принять решение
Вы, наверное, слышали о том, что непринятие решения — это тоже решение. За нерешительностью кроется желание всегда быть правым. Пока не сделан выбор, не сформулировано конкретное желание, мы не ошибемся, не сделаем неправильный ход и, следовательно, не испытаем разочарования. С самого детства нас предостерегают от совершения ошибки. Нерешительность позволяет нам оставаться детьми. В тот момент, когда мы решаем самостоятельно отвечать за свою...
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