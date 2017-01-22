ALSHAR
настроение желания
Декабрь 2016
- Красивую
- Женщину
- Можно
- Заменить
- Более красивой
- Любимую
- Никем
Красивую
Счастлив тот, кто не замечает, лето теперь или зима
Женщину
Много думаю в последнее время о следах, которые оставляют люди в жизни других если вообще оставляют
Можно
И почему одни оставляют, а другие нет
Заменить
Кто-то вошел ненадолго и заставил сменить мировоззрение
Более красивой
Кто-то оставил после себя три-четыре музыкальных композиции или два-три слова, которые стали своими
Любимую
Кому-то спасибо, что был, кому-то спасибо, что больше нет
Никем
Kalsarikannit (фин.) - перевод: выпивать дома в нижнем белье, не планируя никуда выходить
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Беспокойство
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Аддикция
Ну, что это за состояния, я рассказывать не буду. Если кому-то интересно - посмотрите в википедии. Хочу только изложить некоторые свои мысли по этому поводу. Лично я считаю аддикцию неким путешествием в параллельный мир. Другого способа, увы, пока не придумали. Существуют ли эти миры на самом деле или только в нашем сознании - это уже другой вопрос. Факты говорят о том, что...
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Новое представление о себе
Как только мы сформируем новый мысленный образ, подсознание сразу примется за работу, чтобы привести в соответствие с ним нашу реальность. Задача подсознания заключается в том, чтобы — в целях сохранения душевного равновесия — следить за соответствием поступков представлению о себе. Следовательно, чтобы совершать желаемые действия, мы должны изменить образ собственного «я». До сих пор наша ошибка заключалась в том, что мы упорно пытались...
Справедливость
В этом мире нет справедливости. Правда - у каждого своя. Люди всегда будут выбирать разные стороны истины. Но слава Богу, есть какая-то глобальная справедливость, индивидуальная для каждого и доступная для понимания где-то в конце жизни. Делаешь Ты не правильные вещи, может быть не сейчас, позже, но Тебе это вернется. Поступаешь Ты хорошо и правильно, не для показухи, а из личных убеждений может...
Осознанность
Наблюдение - лучшее средство для осуществления внутренней трансформации. Оно способствует формированию более сознательного отношения к жизни. Что значит быть сознательным? Это значит видеть окружающий мир таким, каков он на самом деле, а не так, как подсказывают личные предпочтения, воображение или заимствованные представления о нем. Главное препятствие на пути к формированию сознательности - ложная убежденность в своем знании жизни. Чтобы выбраться из ловушки...
Собственные ограничения
Обращали ли вы когда-нибудь внимание на то, что в цирке взрослых слонов привязывают к деревянным шестам только тонкой веревкой, а маленьких слонят приковывают цепью к надежным металлическим столбам, глубоко зарытым в землю? Это делается для того, чтобы они не попытались убежать.
Намерение
Вся Вселенная движется в направлении, задаваемом вашим намерением, поэтому так важно в любой ситуации ставить перед собой четкие цели. Если ваши намерения абсолютно однозначны и конкретны, подсознание обязательно поможет вам их осуществить. Недовольство жизнью в большинстве случаев является следствием неспособности точно сформулировать цель, визуально представить себе конечный результат. Целеустремленные и преуспевающие люди добиваются желаемого благодаря тому, что четко знают, какой должна быть...
Здоровый эгоизм
Если вы узнаете истину о себе, ваше собственное «я» может пострадать, поэтому оно и заставляет вас отождествлять себя не с тем, кто вы есть, а с тем, что вы делаете. Оно хочет, чтобы вы судили о себе по своим поступкам и испытывали чувство вины за то, что не оправдываете собственных и чужих ожиданий. Вы должны понять, что ваше эго пытается ввести вас...
Первый шаг
Думайте о том, что ваши желания и стремления гораздо важнее, чем возможные трудности на пути к их осуществлению. Помните, что в любой момент можете прекратить или продолжить выполнение составленного плана. Вы имеете полное право передумать. Но в данный момент самое важное для вас — НАЧАТЬ!
Вера в себя
Есть ли среди тех, кто вас окружает, такие, кто постоянно твердит: «Это невозможно. Выхода нет. Я не знаю, как это можно сделать»? Позволяете ли вы им решать, на что вы способны, а на что нет? Иными словами, отказываетесь ли вы от своих прав в их пользу? Если это так, поторопитесь вернуть себе свои полномочия. Какими людьми вы окружаете себя в бизнесе? На...
Обида
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Изменение настроения
Как только вы поставите перед собой четкую цель, сразу неизбежно возникнет мысль о невозможности ее осуществления. «Я не знаю, как это сделать. Я не знаю, получится ли. Я чувствую себя беспомощным. Кто мне поможет? Где я возьму деньги? Что, если ничего не выйдет? Вдруг я потерплю неудачу?» - паникует подсознание, пытаясь защитить вас от возможных потерь.
Никогда себя не ругай
Внимательно посмотрите на того человека, которого создали своими руками. Возможно, до сих пор вы не хотели этого делать, понимая, что просто подражаете окружающим. Не стоит придавать этому такого значения. Поймите, что невозможно сформировать личность из каких-то неповторимых черт. Все мы в чем-то похожи друг на друга, потому что выбираем из одних и тех же присущих человеку качеств. Даже если каждая черточка вашей...