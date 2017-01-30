Большинство людей всю свою жизнь стремятся что-то обрести. На самом деле не нужно ничего обретать. Нуж­но просто быть. Именно внутреннее состояние создает конечный результат. Вы обязательно должны понять, что качество жизни определяется не тем, что вы делаете и чем обладаете, а тем, кем вы себя ощущаете в душе. Ваша сущность (то есть осознанное восприятие себя на уровне бытия) управляет всем, что с...