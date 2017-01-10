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настроение желания

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Декабрь 2016

  • Красивую
  • Женщину
  • Можно
  • Заменить
  • Более красивой
  • Любимую
  • Никем

Красивую

Счастлив тот, кто не замечает, лето теперь или зима

Женщину

Много думаю в последнее время о следах, которые оставляют люди в жизни других если вообще оставляют

Можно

И почему одни оставляют, а другие нет

Заменить

Кто-то вошел ненадолго и заставил сменить мировоззрение

Более красивой

Кто-то оставил после себя три-четыре музыкальных композиции или два-три слова, которые стали своими

Любимую

Кому-то спасибо, что был, кому-то спасибо, что больше нет

Никем

Kalsarikannit (фин.) - перевод: выпивать дома в нижнем белье, не планируя никуда выходить

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Вторник, 10 Янв 2017

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Я могу ошибаться

Я могу ошибаться

Нужно понимать разницу между «быть» и «делать». Духовная сущность человека совершенна, а вот его по­ступки — не всегда. То, что он делает, расходится с тем, кто он есть, только из-за незнания. Если человек не осознает своего духовного совершенства, он и вести се­бя будет далеко не идеально.

Новое представление о себе

Новое представление о себе

Как только мы сформируем новый мысленный образ, подсознание сразу примется за работу, чтобы привести в соответствие с ним нашу реальность. Задача подсозна­ния заключается в том, чтобы — в целях сохранения ду­шевного равновесия — следить за соответствием поступ­ков представлению о себе. Следовательно, чтобы совер­шать желаемые действия, мы должны изменить образ собственного «я». До сих пор наша ошибка заключалась в том, что мы упорно пытались...

Деньги в голове

Деньги в голове

В действительности мы сами являемся создателями, то есть причиной, своей финансовой ситуации. Именно мы отвечаем за свое богатство или бедность. Прежде чем что-либо менять, нужно осознать и принять эту от­ветственность. Если мы чувствуем себя финансово несо­стоявшимися, то только потому, что идем на поводу у собственных негативных мыслей. Мы создаем в вооб­ражении чудовище, и рано или поздно оно набрасывает­ся на нас. Формируя мышление...

Изменение настроения

Изменение настроения

Как только вы поставите перед собой четкую цель, сразу неизбежно возникнет мысль о невозможности ее осуществления. «Я не знаю, как это сделать. Я не знаю, получится ли. Я чувствую себя беспомощным. Кто мне поможет? Где я возьму деньги? Что, если ничего не вый­дет? Вдруг я потерплю неудачу?» - паникует подсозна­ние, пытаясь защитить вас от возможных потерь.

Отношения с деньгами

Отношения с деньгами

Вы должны выбросить из головы все мысли и идеи, мешающие вам достичь финансового благополучия. На­пример, заблуждения о том, что богатств на всех не хва­тит, что денег всегда мало, что найти хорошую работу нелегко, что экономическая ситуация в стране не благо­приятствует развитию бизнеса, что разбогатеть очень трудно, что вы не заслуживаете богатства. Ни одно из этих убеждений не поможет вам осуществить свои фи­нансовые...

Осознанность

Осознанность

Наблюдение - лучшее средство для осуществления внутренней трансформации. Оно способствует форми­рованию более сознательного отношения к жизни. Что значит быть сознательным? Это значит видеть окружаю­щий мир таким, каков он на самом деле, а не так, как подсказывают личные предпочтения, воображение или заимствованные представления о нем. Главное препятствие на пути к формированию созна­тельности - ложная убежденность в своем знании жизни. Чтобы выбраться из ловушки...

Игра в жизнь

Игра в жизнь

Жизнь – это действительно игра. Кто-то играет в борьбу, кто-то — в болезнь, кто-то — в бедность, кто-то всю жизнь любой ценой доказывает свою правоту, кто-то все время везде опаздывает. Но некоторые предпочитают играть в счастье, богатство и отличное здоровье. Глав­ное — понять, что каждый из нас живет по тем правилам, которые придумал для себя сам, и что у любой игры есть...

Твое слово закон

Твое слово закон

Для Вселенной ваше слово — закон. Но вы должны знать, как он действует. Не зная и, главное, не понимая законов Вселенной, вы не сможете создавать свою жизнь согласно собственным желаниям. Самый главный, фундаментальный закон, которому подчиняются все остальные, — закон причины и следствия. Он гласит, что исход любой ситуации зависит от ее причины. Причиной всегда служит какая-то идея или убеждение. Суть этого закона...

Жить не значит иметь

Жить не значит иметь

Большинство людей всю свою жизнь стремятся что-то обрести. На самом деле не нужно ничего обретать. Нуж­но просто быть. Именно внутреннее состояние создает конечный результат. Вы обязательно должны понять, что качество жизни определяется не тем, что вы делаете и чем обладаете, а тем, кем вы себя ощущаете в душе. Ваша сущность (то есть осознанное восприятие себя на уровне бытия) управляет всем, что с...

Намерение

Намерение

Вся Вселенная движется в направлении, задаваемом вашим намерением, поэтому так важно в любой ситуации ставить перед собой четкие цели. Если ваши намерения абсолютно однозначны и конкретны, подсознание обяза­тельно поможет вам их осуществить. Недовольство жиз­нью в большинстве случаев является следствием неспособности точно сформулировать цель, визуально предста­вить себе конечный результат. Целеустремленные и пре­успевающие люди добиваются желаемого благодаря тому, что четко знают, какой должна быть...

Заслуживаю

Заслуживаю

Когда внутренний порыв или какие-то внешние об­стоятельства вынуждают нас покинуть зону психологи­ческого комфорта, сделать что-то не свойственное нам, сразу же возникает ощущение какой-то необъясни­мой тревожности. Каждому из нас свойственна не толь­ко определенная зона психологического комфорта, в част­ности уровень ожиданий, задаваемый нами самими или окружающими людьми, но и определенное представле­ние о том, каких условий жизни заслуживаем.

Собственные ограничения

Собственные ограничения

Обращали ли вы когда-нибудь внимание на то, что в цирке взрослых слонов привязывают к деревянным шестам только тонкой веревкой, а маленьких слонят приковывают цепью к надежным металлическим стол­бам, глубоко зарытым в землю? Это делается для того, чтобы они не попытались убежать.

Беспокойство

Беспокойство

Постоянное беспокойство опасно тем, что мы мыс­ленно переживаем предполагаемые неприятности, не дожидаясь, пока они действительно произойдут. Впоследствии ситуация обычно складывается не так ката­строфично, как мы предполагали. Получается, что мы совершенно напрасно час за часом и день за днем пере­живали самое худшее. Даже когда все идет хорошо, мы беспокоимся о том, что это скоро закончится. Мы разру­шаем прекрасные отношения постоянным страхом рас­ставания, мы...

Достоинство

Достоинство

Для многих быть плохим значит попробовать многое из того, что принято называть и считать плохим, чтобы на старости лет было что вспомнить. Но эта игра может стоить дорого, так как человек медленно или довольно-таки быстро доводит себя до состояния живого мертвеца. И даже не столь уж важно, что именно он для этого делает: выкуривает уйму сигарет, употребляет спайсы, энергетики, увлекается опасными видами...

Давать

Давать

Чем больше вы отдаете, тем больше получаете. Если ваше мышление основано на страхе, то вы будете бояться отдавать. Но в этом слу­чае вы никогда ничего не получите взамен. Поэтому вы должны отдавать именно то, чего хо­тите. Именно так: отдавать то, чего хотите. Если вы жаждете денег, делитесь деньгами. Если хотите быть любимым, любите сами. Если стремитесь к признанию, признавайте заслуги окружающих. Давайте другим...

Вера

Вера

«Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». (Евр.11,1). Значение веры в развитии человека заключается в том, что она дает нужное направление всем душевным силам человека — его разуму, чувствам и воле, а также приводит в гармонию его внутренний мир. Так, например, разуму она дает ясность и правильное мировоззрение, воле она дает опору и цель, чувства она очищает, облагораживает. Вера отводит...

Уровень ожиданий Твой уровень

Уровень ожиданий Твой уровень

Хорошие руководители, родители или супруги умеют помогать тем, кто находится рядом, повышать их уро­вень ожиданий и изменять их представление о жизни. Они способны заставить окружающих поверить в то, во что те раньше не верили, а затем помочь им с помощью внутреннего диалога и воображения воплотить эту убежденность в жизнь. Вы не можете просто попросить людей слепо следо­вать за вами. Сегодня они стали гораздо...

Обида

Обида

Если вы задумываетесь над вопросом: прощать или не прощать кого-либо за что-либо обидное - это конец пути, корень зла, который уже успел прорасти в вашей душе и дал свои первые ядовитые плоды в виде обиды, разочарования и непонимания. Лучше не обижаться вовсе, не держать обиды так, словно камень за пазухой, потому что этот самый камень может попасть в ваш же огород, так как...

Собственное достоинство

Собственное достоинство

Начните изучать себя прямо сейчас, и это принесет вам только пользу. Поймите свои страхи, и вы от них из­бавитесь. Не думайте о том, каким вы должны быть, о том, что вы лучше или хуже других. Лучше постарайтесь узнать себя таким, какой вы есть, и таким, каким вы хо­тели бы быть. Глупо ведь браковать наполовину построенный дом только из-за того, что он еще...

Понравиться

Понравиться

Большинство из нас учатся быть эмоционально зависимыми, а не самодостаточными. Эта убежденность складывается у нас еще в детстве: «Если я смогу тебе понравиться, если перейму твои ценности и взгляды на жизнь, то заслужу твое одобрение. Если я заслужу твое одобрение, ты будешь меня любить и заботиться обо мне». Отсюда следует решение: «Ты будешь обо мне заботиться, ты будешь меня обеспечивать, а я...