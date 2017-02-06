ALSHAR
настроение желания
Декабрь 2016
- Красивую
- Женщину
- Можно
- Заменить
- Более красивой
- Любимую
- Никем
Красивую
Счастлив тот, кто не замечает, лето теперь или зима
Женщину
Много думаю в последнее время о следах, которые оставляют люди в жизни других если вообще оставляют
Можно
И почему одни оставляют, а другие нет
Заменить
Кто-то вошел ненадолго и заставил сменить мировоззрение
Более красивой
Кто-то оставил после себя три-четыре музыкальных композиции или два-три слова, которые стали своими
Любимую
Кому-то спасибо, что был, кому-то спасибо, что больше нет
Никем
Kalsarikannit (фин.) - перевод: выпивать дома в нижнем белье, не планируя никуда выходить
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Давать
Чем больше вы отдаете, тем больше получаете. Если ваше мышление основано на страхе, то вы будете бояться отдавать. Но в этом случае вы никогда ничего не получите взамен. Поэтому вы должны отдавать именно то, чего хотите. Именно так: отдавать то, чего хотите. Если вы жаждете денег, делитесь деньгами. Если хотите быть любимым, любите сами. Если стремитесь к признанию, признавайте заслуги окружающих. Давайте другим...
Собственные ограничения
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Желания цели или фантазия
От правильной постановки целей зависит успешность усилий, направленных на то, чтобы обладать желаемым или делать то, что хочется. Разве бизнесмен отправится в деловую поездку, не имея ни малейшего представления о том, куда нужно ехать? Разве вы пойдете играть в теннис, не зная, где находится корт? Разве вы отправитесь за покупками, не представляя себе, в какие магазины нужно зайти? Разве вы поедете в...
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Заслуживаю
Когда внутренний порыв или какие-то внешние обстоятельства вынуждают нас покинуть зону психологического комфорта, сделать что-то не свойственное нам, сразу же возникает ощущение какой-то необъяснимой тревожности. Каждому из нас свойственна не только определенная зона психологического комфорта, в частности уровень ожиданий, задаваемый нами самими или окружающими людьми, но и определенное представление о том, каких условий жизни заслуживаем.
Первый шаг
Думайте о том, что ваши желания и стремления гораздо важнее, чем возможные трудности на пути к их осуществлению. Помните, что в любой момент можете прекратить или продолжить выполнение составленного плана. Вы имеете полное право передумать. Но в данный момент самое важное для вас — НАЧАТЬ!
Вера
«Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». (Евр.11,1). Значение веры в развитии человека заключается в том, что она дает нужное направление всем душевным силам человека — его разуму, чувствам и воле, а также приводит в гармонию его внутренний мир. Так, например, разуму она дает ясность и правильное мировоззрение, воле она дает опору и цель, чувства она очищает, облагораживает. Вера отводит...
Принять решение
Вы, наверное, слышали о том, что непринятие решения — это тоже решение. За нерешительностью кроется желание всегда быть правым. Пока не сделан выбор, не сформулировано конкретное желание, мы не ошибемся, не сделаем неправильный ход и, следовательно, не испытаем разочарования. С самого детства нас предостерегают от совершения ошибки. Нерешительность позволяет нам оставаться детьми. В тот момент, когда мы решаем самостоятельно отвечать за свою...
Твое слово закон
Для Вселенной ваше слово — закон. Но вы должны знать, как он действует. Не зная и, главное, не понимая законов Вселенной, вы не сможете создавать свою жизнь согласно собственным желаниям. Самый главный, фундаментальный закон, которому подчиняются все остальные, — закон причины и следствия. Он гласит, что исход любой ситуации зависит от ее причины. Причиной всегда служит какая-то идея или убеждение. Суть этого закона...
Аддикция
Ну, что это за состояния, я рассказывать не буду. Если кому-то интересно - посмотрите в википедии. Хочу только изложить некоторые свои мысли по этому поводу. Лично я считаю аддикцию неким путешествием в параллельный мир. Другого способа, увы, пока не придумали. Существуют ли эти миры на самом деле или только в нашем сознании - это уже другой вопрос. Факты говорят о том, что...
План действий
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Ты всегда прав
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