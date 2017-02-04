ALSHAR
настроение желания
Декабрь 2016
- Красивую
- Женщину
- Можно
- Заменить
- Более красивой
- Любимую
- Никем
Красивую
Счастлив тот, кто не замечает, лето теперь или зима
Женщину
Много думаю в последнее время о следах, которые оставляют люди в жизни других если вообще оставляют
Можно
И почему одни оставляют, а другие нет
Заменить
Кто-то вошел ненадолго и заставил сменить мировоззрение
Более красивой
Кто-то оставил после себя три-четыре музыкальных композиции или два-три слова, которые стали своими
Любимую
Кому-то спасибо, что был, кому-то спасибо, что больше нет
Никем
Kalsarikannit (фин.) - перевод: выпивать дома в нижнем белье, не планируя никуда выходить
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Как показывает жизнь, поступки человека определяются не его реальными способностями, а его представлением о своих способностях. Следовательно, изменив представление, можно изменить поведение. В сознании и подсознании человека регистрируется все, о чем он думает. Ребенок оперирует в основном эмоциями, поэтому запоминает эмоции. Затем к этим эмоциям добавляются мысленные образы, которые впоследствии обретают словесные определения и связываются с определенными понятиями. Взрослому человеку присуще сочетание...
Новое представление о себе
Как только мы сформируем новый мысленный образ, подсознание сразу примется за работу, чтобы привести в соответствие с ним нашу реальность. Задача подсознания заключается в том, чтобы — в целях сохранения душевного равновесия — следить за соответствием поступков представлению о себе. Следовательно, чтобы совершать желаемые действия, мы должны изменить образ собственного «я». До сих пор наша ошибка заключалась в том, что мы упорно пытались...
Как увеличить свою силу
Если негативное мышление на уровне подсознания не позволяет нам получить желаемого, то вместо того чтобы его искоренять, мы должны всего лишь сосредоточиться на правильном мышлении. Правильное мышление – это мышление, основанное на истине. Истина, по определению, всегда «правильна».
Давать
Чем больше вы отдаете, тем больше получаете. Если ваше мышление основано на страхе, то вы будете бояться отдавать. Но в этом случае вы никогда ничего не получите взамен. Поэтому вы должны отдавать именно то, чего хотите. Именно так: отдавать то, чего хотите. Если вы жаждете денег, делитесь деньгами. Если хотите быть любимым, любите сами. Если стремитесь к признанию, признавайте заслуги окружающих. Давайте другим...
Пустота
Если вы действительно решите узнать всю правду о себе и прожить жизнь так, как способны, многим это может не понравиться, ведь они выбрали другой путь. Откажете ли вы себе в богатстве потому, что другие живут бедно? Откажете ли вы себе в здоровье потому, что миллионы людей страдают от неизлечимых болезней? Внимательно подумайте, в чем вы себе отказываете, и навсегда забудьте о том,...
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