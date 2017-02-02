Если вы действительно решите узнать всю правду о себе и прожить жизнь так, как способны, многим это может не понравиться, ведь они выбрали другой путь. Откажете ли вы себе в богатстве потому, что другие жи­вут бедно? Откажете ли вы себе в здоровье потому, что миллионы людей страдают от неизлечимых болезней? Внимательно подумайте, в чем вы себе отказываете, и на­всегда забудьте о том,...